«С нас хватит!» «Барселона» взбесила «Атлетико»

Несмотря на победы команды, «Барселона» и ее менеджмент далеки от уважения в футбольном сообществе. «Соккер.ру» - о праведной реакции «Атлетико» на ситуацию с Гризманном.

Что происходит?

«Барселона» готовит большой трансфер летом – переход Гризманна из «Атлетико», и правильно, что каталонцы приступили к его осуществлению заранее, ведь такие сделки не проворачиваются за один день, вот только вести работу над переходом профессионально не получается. Корпоративные установки отсутствуют, а пример задает сам президент: и Бартомеу, и Вальверде, и Луис Суарес за последнюю неделю прокомментировали появление Антуана на «Камп Ноу», придерживаясь тех или иных рамок приличия. В большом клубе специальные люди должны следить за любой исходящей информацией, оценивать ее влияние на имидж и взвешивать ущербы, «блаугранас» плевали на правила, а может быть, специально плюют на правила приличия, потому что имеют дело с командой из Мадрида, центра государства, с которым хотят разорвать отношения?

Впрочем, прописка «Атлетико» не имеет значения, ведь можно вспомнить, что в прошлом «Барселона» не самым благородным образом пыталась увести из ПСЖ Марко Верратти, после чего и нарвалась на ответный удар, завершившийся потерей Неймара. После этого «блаугранас» безжалостно выкручивали руки «Боруссии» и «Ливерпулю», потому что там играли Усман Дембеле и Филиппе Коутиньо. Это такой новый каталонский стиль ведения бизнеса за пределами поля – агрессивный, жестокий, не учитывающий чужих интересов. Нравится вам или нет, но это работает. И наверняка сработает с трансфером Гризманна, ведь в контракте француза с «Атлетико» прописана «клаусула» в размере 100 миллионов евро. Достаточно заплатить эту сумму, а с «Атлетико» вообще ни о чем договариваться не нужно, можно просто швырнуть деньги в лицо мадридцам, чтобы забрать классного игрока. Если, конечно, он сам согласен.

Какие слова представителей «Барселоны» вызвали реакцию в «Атлетико»?

Эрнесто Вальверде: «Гризманн - отличный игрок, но я не думаю, что я вправе рассуждать о нем, поскольку он не играет за нас. Очевидно, он может усилить любую команду. Посмотрим, как все сложится в будущем».

Хосеп Бартомеу: «Мы встречались с агентом Гризманна, это было в октябре. Мы общаемся с президентом „Атлетико“ Энрике Сересо на многие темы. У нас с ним хорошие отношения».

Луис Суарес: «Мы испытываем гордость за клуб, который привлекает таких классных футболистов, как Антуан, Дембеле и Коутиньо. Гризманн – футболист, который оказывает большое влияние на игру. На протяжении многих лет он выступает на самом высоком уровне и всегда сражается на поле. Он дирижирует атакой „Атлетико“, это их главная сила. Гризманн не собирается занять чьё-то место в „Барселоне“, просто у него есть большие амбиции и желание завоёвывать серьёзные трофеи. Мы будем рады видеть его в „Барселоне“».

Как отреагировал «Атлетико»?

«Матрасники» выступили с официальным заявлением на своем официальном сайте, где устами исполнительного директора Мигеля Анхеля Хиля выразили свою усталость от такого отношения «Барселоны». Вот полный текст заявления:

«Нам надоело такое отношение „Барселоны“! Президент клуба Бартомеу, Луис Суарес и тренер Вальверде в последнее время сделали много заявлений по поводу игрока, который не принадлежит их клубу. Всё это происходит за несколько дней до финала Лиги Европы, что кажется нам полным отсутствием уважения к „Атлетико“ и его поклонникам. Позиция „Атлетико“ очень ясна и была опубликована много раз: мы никогда не вели переговоров по Гризманну, мы не хотим что-либо менять. Я лично говорил несколько месяцев назад президенту „Барселоны“, что этот игрок не продаётся. Я также сказал ему, что его поведение противоречит честной игре, потому что, пока мы боролись за чемпионство с „Барсой“, они отвлекали своими разговорами одного из самых важных игроков нашей команды. Надеемся, что это заявление поможет нам как следует подготовиться к финалу Лиги Европы».

Акция или реакция?

«Атлетико» в своем праве так отвечать на действия «Барселоны», даже если каталонский клуб за закрытыми дверями предупредил мадридцев о том, что собирается заплатить 100 миллионов евро отступных за Гризманна. Мигель Хиль говорит о позиции «Атлетико» не вести переговоры по Антуану, ну, так в данном случае их и вести не придется: если покупатель выплачивает «клаусулу», мадридскому клубу остается только принять деньги и попрощаться с Гризманном. Зачем тогда нужно было делать это заявление?

Во-первых, потому что «Барселона» действительно некрасиво себя ведет: желание и возможность заплатить 100 миллионов евро за футболиста не делают его твоим заранее. Дождитесь официального перехода, а потом приветствуйте, хвалите, раскрывайте детали переговоров, если так хочется.

Во-вторых, «Атлетико» должен был постоять за себя и за свою честь, направив заслуженный прожектор дурного света на оппонента. «Барселона» не Юпитер, чтобы ей было позволено все.

В-третьих, правильно подчеркнул Мигель Хиль – впереди финал Лиги Европы. Если для «Барсы» сезон фактически завершен, то у «Атлетико» главный матч впереди, а подкопы извне не способствуют мобилизации. Это заявление – в первую очередь сделано для Антуана Гризманна и других футболистов «Атлетико», а не для того, чтобы пожаловаться на свою проблему всему свету.

В-четвертых, «матрасники», возможно, в глубине души все еще надеются удержать Гризманна в Мадриде. Вот и Диего Годин недавно подтвердил, что Антуан сам еще толком не знает своего будущего. У «Барселоны» на сегодняшний день может иметься только устное согласие Антуана, ведь у француза действующий контракт с «Атлетико», поэтому пока отношения Гризманна и каталонцев ничем не скреплены. И тут мадридский клуб, который Антуан очень уважает, показывает ему, какими методами действуют «Барселона», куда он собрался. То есть это может быть попыткой еще и сыграть на чувствах футболиста, «Атлетико» категорично противопоставил себя «Барсе», усложнив моральную сторону вопроса с переходом для Гризманна.

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