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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 31 тур1X2
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«С нас хватит!» «Барселона» взбесила «Атлетико»

вчера, 13:00
«С нас хватит!» «Барселона» взбесила «Атлетико»

Несмотря на победы команды, «Барселона» и ее менеджмент далеки от уважения в футбольном сообществе. «Соккер.ру» - о праведной реакции «Атлетико» на ситуацию с Гризманном. 

Что происходит?

«Барселона» готовит большой трансфер летом – переход Гризманна из «Атлетико», и правильно, что каталонцы приступили к его осуществлению заранее, ведь такие сделки не проворачиваются за один день, вот только вести работу над переходом профессионально не получается. Корпоративные установки отсутствуют, а пример задает сам президент: и Бартомеу, и Вальверде, и Луис Суарес за последнюю неделю прокомментировали появление Антуана на «Камп Ноу», придерживаясь тех или иных рамок приличия. В большом клубе специальные люди должны следить за любой исходящей информацией, оценивать ее влияние на имидж и взвешивать ущербы, «блаугранас» плевали на правила, а может быть, специально плюют на правила приличия, потому что имеют дело с командой из Мадрида, центра государства, с которым хотят разорвать отношения?

Впрочем, прописка «Атлетико» не имеет значения, ведь можно вспомнить, что в прошлом «Барселона» не самым благородным образом пыталась увести из ПСЖ Марко Верратти, после чего и нарвалась на ответный удар, завершившийся потерей Неймара. После этого «блаугранас» безжалостно выкручивали руки «Боруссии» и «Ливерпулю», потому что там играли Усман Дембеле и Филиппе Коутиньо. Это такой новый каталонский стиль ведения бизнеса за пределами поля – агрессивный, жестокий, не учитывающий чужих интересов. Нравится вам или нет, но это работает. И наверняка сработает с трансфером Гризманна, ведь в контракте француза с «Атлетико» прописана «клаусула» в размере 100 миллионов евро. Достаточно заплатить эту сумму, а с «Атлетико» вообще ни о чем договариваться не нужно, можно просто швырнуть деньги в лицо мадридцам, чтобы забрать классного игрока. Если, конечно, он сам согласен. 

Какие слова представителей «Барселоны» вызвали реакцию в «Атлетико»?

Эрнесто Вальверде: «Гризманн - отличный игрок, но я не думаю, что я вправе рассуждать о нем, поскольку он не играет за нас. Очевидно, он может усилить любую команду. Посмотрим, как все сложится в будущем».

Хосеп Бартомеу: «Мы встречались с агентом Гризманна, это было в октябре. Мы общаемся с президентом „Атлетико“ Энрике Сересо на многие темы. У нас с ним хорошие отношения».

Луис Суарес: «Мы испытываем гордость за клуб, который привлекает таких классных футболистов, как Антуан, Дембеле и Коутиньо. Гризманн – футболист, который оказывает большое влияние на игру. На протяжении многих лет он выступает на самом высоком уровне и всегда сражается на поле. Он дирижирует атакой „Атлетико“, это их главная сила. Гризманн не собирается занять чьё-то место в „Барселоне“, просто у него есть большие амбиции и желание завоёвывать серьёзные трофеи. Мы будем рады видеть его в „Барселоне“».

Как отреагировал «Атлетико»?

«Матрасники» выступили с официальным заявлением на своем официальном сайте, где устами исполнительного директора Мигеля Анхеля Хиля выразили свою усталость от такого отношения «Барселоны». Вот полный текст заявления: 

«Нам надоело такое отношение „Барселоны“! Президент клуба Бартомеу, Луис Суарес и тренер Вальверде в последнее время сделали много заявлений по поводу игрока, который не принадлежит их клубу. Всё это происходит за несколько дней до финала Лиги Европы, что кажется нам полным отсутствием уважения к „Атлетико“ и его поклонникам. Позиция „Атлетико“ очень ясна и была опубликована много раз: мы никогда не вели переговоров по Гризманну, мы не хотим что-либо менять. Я лично говорил несколько месяцев назад президенту „Барселоны“, что этот игрок не продаётся. Я также сказал ему, что его поведение противоречит честной игре, потому что, пока мы боролись за чемпионство с „Барсой“, они отвлекали своими разговорами одного из самых важных игроков нашей команды. Надеемся, что это заявление поможет нам как следует подготовиться к финалу Лиги Европы».

Акция или реакция?

«Атлетико» в своем праве так отвечать на действия «Барселоны», даже если каталонский клуб за закрытыми дверями предупредил мадридцев о том, что собирается заплатить 100 миллионов евро отступных за Гризманна. Мигель Хиль говорит о позиции «Атлетико» не вести переговоры по Антуану, ну, так в данном случае их и вести не придется: если покупатель выплачивает «клаусулу», мадридскому клубу остается только принять деньги и попрощаться с Гризманном. Зачем тогда нужно было делать это заявление? 

Во-первых, потому что «Барселона» действительно некрасиво себя ведет: желание и возможность заплатить 100 миллионов евро за футболиста не делают его твоим заранее. Дождитесь официального перехода, а потом приветствуйте, хвалите, раскрывайте детали переговоров, если так хочется. 

Во-вторых, «Атлетико» должен был постоять за себя и за свою честь, направив заслуженный прожектор дурного света на оппонента. «Барселона» не Юпитер, чтобы ей было позволено все. 

В-третьих, правильно подчеркнул Мигель Хиль – впереди финал Лиги Европы. Если для «Барсы» сезон фактически завершен, то у «Атлетико» главный матч впереди, а подкопы извне не способствуют мобилизации. Это заявление – в первую очередь сделано для Антуана Гризманна и других футболистов «Атлетико», а не для того, чтобы пожаловаться на свою проблему всему свету. 

В-четвертых, «матрасники», возможно, в глубине души все еще надеются удержать Гризманна в Мадриде. Вот и Диего Годин недавно подтвердил, что Антуан сам еще толком не знает своего будущего. У «Барселоны» на сегодняшний день может иметься только устное согласие Антуана, ведь у француза действующий контракт с «Атлетико», поэтому пока отношения Гризманна и каталонцев ничем не скреплены. И тут мадридский клуб, который Антуан очень уважает, показывает ему, какими методами действуют «Барселона», куда он собрался. То есть это может быть попыткой еще и сыграть на чувствах футболиста, «Атлетико» категорично противопоставил себя «Барсе», усложнив моральную сторону вопроса с переходом для Гризманна. 
Гризманн в «Барселоне». Ужасная отличная идея

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Все комментарии
Ystavshiy
Ystavshiy
сегодня в 05:59
Нормальная процедура для барсы, они по другому не умеют.
RomM84
RomM84
вчера в 18:46
Дааа прошло время гвардейцев и патриотов... Тотти бы не одобрил... А сейчас такое ощущение что скот на ярмарке продают, тьфу!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 16:37
Просто позор, что Барселона так делает, что с Дембеле, то с Коутиньо, теперь Гризманн, нормальные клубы сначала договариваются с клубом, потом с игроком, а после анонса перехода дают интервью про игрока, высказывает мнение тренер и игроки. Также не исключаю что Гризманн порядочный игрок и не стал покидать Атлетико когда был трансферный бан, он не станет устраивать забастовки и прочее и возможно даже откажется от перехода.
realmadrid92
realmadrid92 ответил Так Себе Аналитик
вчера в 15:13
Так Себе Аналитик:
Да, менеджмент "Барселоны" крайне непрофессионален))) Мало того, что из каждой трансферной саги - с Дембеле, Коутом, Неймаром - раздувался скандал со взаимными обвинениями, и "Барселона" вела себя при этом не особенно адекватно. Так еще и игроки эти, по сути, не заиграли, а, если говорить о космических суммах трансферов, так и вообще. 120 миллионов за Коута, которого засунули не на свою позицию, и он там ничего не может сделать. 105 за Дембеле.)) Логично тогда будет, что "Барселона" купит Гризманна за стошку снова, и он сольется))
Да не, они там спецом не играют на своем уровне. Если Дембеле и Коутиньо станут играть как умеют, то Барса должна будет отчислить бывшим клубам 145 и 160 лимонов соответственно. Точно не помню на сколько лет там эти бонусы, но предполагаю, что еще лет 5 они будут играть средне. Все продумано)))
Слайш
Слайш
вчера в 14:45
Надо этим воспользоваться и пригласить в Реал.. Будет топ трансфер, идеальный футболист для Мадрида..
ᅠ
вчера в 14:42
Мне было бы стыдно болеть за Барселону.
Верг
Верг ответил TypXXI
вчера в 14:37
TypXXI:
Лучший клуб мира диктует сам свои правила. Логично. Если не нравиться можете продолжать гнить в своих клубишках, у нас играют только лучшие.
лучший клуб мира не вылетакет стабильно в четвертьфиналах лч
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответил TypXXI
вчера в 14:35
TypXXI:
Лучший клуб мира диктует сам свои правила. Логично. Если не нравиться можете продолжать гнить в своих клубишках, у нас играют только лучшие.
Этот "лучший клуб мира" потерял уважение многих нейтральных болельщиков, после ситуации с Дембеле, и, отчасти, Коутиньо
bublikyo
bublikyo ответил TypXXI
вчера в 14:30
TypXXI:
Лучший клуб мира диктует сам свои правила. Логично. Если не нравиться можете продолжать гнить в своих клубишках, у нас играют только лучшие.
Если вам объявят бойкот нормальные клубы, вы еще в слезах прибежите вымаливать прощение. Вам один ПСЖ дал такую затрещину, что эхом отдалось, представь что сделают еще десяток топ клубов. Диктуйте свои правила у себя там в каталонии, остальной мир старается соблюдать взаимоуважение и фаер плей.
TypXXI
TypXXI
вчера в 14:21
Лучший клуб мира диктует сам свои правила. Логично. Если не нравиться можете продолжать гнить в своих клубишках, у нас играют только лучшие.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
вчера в 14:14
не впервой. так же увели Дембеле, рассорив со всеми, так же увели Коутиньо. надо им бана дать, лет на 10 без трансферов, пусть за счет своей академии выигрывают... или академия уже не та?
Smyth
Smyth
вчера в 13:18
Я большей чуши на этом ресурсе еще не читал. Непрофессионализм и желтизна. Очень жаль что отдал этой статье время и просмотр
SweetJack
SweetJack
вчера в 13:17
Надо ПСЖ подключать!
Пусть ещё и Месси у них заберёт))
Groove000
Groove000 ответил Так Себе Аналитик
вчера в 13:14
Так Себе Аналитик:
Да, менеджмент "Барселоны" крайне непрофессионален))) Мало того, что из каждой трансферной саги - с Дембеле, Коутом, Неймаром - раздувался скандал со взаимными обвинениями, и "Барселона" вела себя при этом не особенно адекватно. Так еще и игроки эти, по сути, не заиграли, а, если говорить о космических суммах трансферов, так и вообще. 120 миллионов за Коута, которого засунули не на свою позицию, и он там ничего не может сделать. 105 за Дембеле.)) Логично тогда будет, что "Барселона" купит Гризманна за стошку снова, и он сольется))
тебе известно такое понятие, как "на перспективу"?) Вижу, что нет)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:11
Да, менеджмент "Барселоны" крайне непрофессионален))) Мало того, что из каждой трансферной саги - с Дембеле, Коутом, Неймаром - раздувался скандал со взаимными обвинениями, и "Барселона" вела себя при этом не особенно адекватно.

Так еще и игроки эти, по сути, не заиграли, а, если говорить о космических суммах трансферов, так и вообще. 120 миллионов за Коута, которого засунули не на свою позицию, и он там ничего не может сделать. 105 за Дембеле.))

Логично тогда будет, что "Барселона" купит Гризманна за стошку снова, и он сольется))
Groove000
Groove000
вчера в 13:10
"Достаточно заплатить эту сумму, можно просто швырнуть деньги в лицо мадридцам, чтобы забрать классного игрока. Если, конечно, он сам согласен"
Чистяков, ты этими строками описал всю процедуру абсолютно всех трансферов в футболе. Так игроки и переходят из клуба в клуб: предлагают трансфер - ждут согласия игрока - платят бабки. И все разговоры о переходах каких-либо игроков ведут и другие клубы. Но нет, надо же было заострить внимание именно на Барсе...
P.S. Лично я, как болельщик Барсы, против этого трансфера
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