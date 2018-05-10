Кубок России: Парфенов и Маргасов вошли в историю турнира

Парфенов стал вторым человеком, завоевавшим Кубок России в качестве игрока и тренера, а Маргасов выигрывал трофей с тремя разными командами. «Соккер.ру» восхищается.

1 + 1 (игрок + тренер)

Дмитрий Парфенов стал всего лишь вторым в списке обладателей Кубка России в двух ипостасях – игрока и главного тренера. Первым был Игорь Черевченко.

Игорь Черевченко (Таджикистан/Россия)

Обладатель Кубка России как игрок: 1996, 1997, 2000, 2001 (все – с «Локомотивом»)

Обладатель Кубка России как тренер: 2015 («Локомотив»)

Игорь Черевченко имеет непосредственное отношение к пяти из семи Кубков России, завоеванных «Локомотивом». В составе команды Юрия Семина защитник поднимал кубок над головой четыре раза за шесть лет пребывания в клубе в качестве игрока. Черевченко сыграл важную роль в тех победах, в трех финалах он выходил в стартовом составе. В 2015 году в возрасте 40 лет Игорь Геннадьевич добился успеха в качестве тренера: «Локо» под его руководством переиграл в Астрахани «Кубань» со счетом 3:1, причем это была волевая виктория. Таким образом, Черевченко вошел в историю как первый, кому Кубок России покорился сначала как игроку, а потом и как тренеру.

Дмитрий Парфенов (Украина/Россия)

Обладатель Кубка России как игрок: 1998 («Спартак»)

Обладатель Кубка России как тренер: 2018 («Тосно»)

Три года Игорь Черевченко владел уникальным достижением в одиночестве, но буквально вчера к нему присоединился Дмитрий Парфенов, у которого между двумя завоеваниями Кубка России прошло 20 лет. Любопытно, что в 1998-м «Спартак» Парфенова переиграл в финале «Локомотив» Черевченко, а решающий мяч забил в концовке встречи Андрей Тихонов – еще один тренер, боровшийся за Кубок России в нынешнем розыгрыше. Но Андрей Валерьевич с «Крыльями Советов» «Спартаку» уступил, а Дмитрий Владимирович и его «Тосно» героически превзошли «красно-белых», а потом и в финале взяли верх над «Авангардом». Можно вляпаться в историю, как это сделал «Спартак», а можно в нее красиво войти – это про Парфенова.

Важно! Черевченко и Парфенов являются, так сказать, полными гвардейцами Кубка России, но у тренеров старшего поколения банально не было возможности завоевать этот трофей во время игровой карьеры. Они боролись за Кубок СССР, и некоторые – успешно. Четверка тренеров-обладателей Кубка России выигрывала Кубок СССР, выходя на футбольное поле. О достижениях этих заслуженных людей помним и относимся с большим уважением.

Константин Бесков

Обладатель Кубка СССР как игрок: 1953 («Динамо Москва»)

Обладатель Кубка России как тренер: 1995 («Динамо Москва»)

Юрий Сёмин

Обладатель Кубка СССР как игрок: 1970 («Динамо Москва»)

Обладатель Кубка России как тренер: 1996, 1997, 2000, 2001, 2017 (все – с «Локомотивом»)

Валерий Газзаев

Обладатель Кубка СССР как игрок: 1984 («Динамо Москва»)

Обладатель Кубка России как тренер: 2002, 2005, 2006, 2008 (все – с ЦСКА)

Анатолий Бышовец

Обладатель Кубка СССР как игрок: 1964 и 1966 («Динамо Киев»)

Обладатель Кубка России как тренер: 2007 («Локомотив»)

«Многостаночники». Обладатели Кубка России в составах разных команд

Тимофей Маргасов (Россия)

Победы: «Ростов» (2014), «Локомотив» (2017), «Тосно» (2018).

Хотите выиграть Кубок России? Приглашайте Маргасова, он гарантирует успех! Тимофей – единственный победитель Кубка России в составах трех разных команд, причем вчера он впервые сыграл в финале. Шел по нарастающей. В 2014 году не попал в заявку «Ростова» на решающий матч, в том розыгрыше провел только одну игру против «Ангушта». В прошлом сезоне за «Локомотив» играл на кубок против «Крыльев Советов» и «Уфы», а финальную встречу с «Уралом» провел на скамейке запасных. А вот игру «Тосно» - «Авангард» Маргасов отыграл от звонка до звонка, так что это его первый Кубок России, завоеванный на футбольном поле.

Еще тринадцать человек завоевывали Кубок России с двумя разными командами.

Игорь Чугайнов (Россия) – первый, кому удалось одержать победы с двумя разными клубами.

Победы: «Динамо» (1993), «Локомотив» (1996, 1997, 2000, 2001)

Андрей Кобелев (Россия)

Победы: «Динамо» (1995), «Зенит» (1999)

Илья Цымбаларь (Россия) – по два трофея за разные команды.

Победы: «Спартак» (1994, 1998), «Локомотив» (2000, 2001)

Вадим Евсеев (Россия)

Победы: «Спартак» (1998), «Локомотив» (2000, 2001, 2007)

Олег Терёхин (Россия) - в 1995-м был в «Динамо», выигравшем Кубок России. Однако Олег не мог принимать участия в матчах этого турнира, так как уже был заигран за саратовский «Сокол». То есть праздновал победы с тремя разными командами, но официально побеждал только с двумя.

Победы: «Локомотив» (2000, 2001), «Терек» (2004)

Сергей Игнашевич (Россия) – с семью титулами является рекордсменом Кубка России по количеству побед наравне с Элвером Рахимичем и братьями Березуцкими.

Победы: «Локомотив» (2001), ЦСКА (2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013)

Роман Павлюченко (Россия) – в прошлом сезоне, уже имея две победы на своем счету, играл в финале Кубка России за «Урал», но уступил «Локомотиву».

Победы: «Спартак» (2003), «Локомотив» (2015)

Алан Касаев (Россия)

Победы: «Рубин» (2012), «Локомотив» (2015, 2017)

Виталий Денисов (Узбекистан) – первый из легионеров, кому покорилось это достижение.

Победы: ЦСКА (2005, 2006), «Локомотив» (2015, 2017)

Юрий Жирков (Россия) – три финала выиграл в составе ЦСКА, а еще один – у ЦСКА. Также однажды проиграл армейцам в решающем матче, когда выступал за «Анжи».

Победы: ЦСКА (2005, 2006, 2008, 2009), «Зенит» (2016)

Артём Дзюба (Россия) – а вот со «Спартаком» не выигрывал трофеи.

Победы: «Ростов» (2014), «Зенит» (2016)

Игорь Денисов (Россия)

Победы: «Зенит» (2010), «Локомотив» (2017)

Соломон Кверквелия (Грузия)

Победы: «Рубин» (2012), «Локомотив» (2017)

Победителям тут не место. «Тосно» - без Лиги Европы