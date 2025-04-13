Сборная Румынии на ЧМ-30: знакомство продолжается. Все первые голы на мундиалях в истории 4 сборных забиты в одни и те же ворота

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вчера, 22:39

В прошлой статье было дан фотодокумент, который я называл паспорт делегации. На обороте был штамп консульства Аргентины от 5 июля 1930 года.

Разгадка сего факта — почему Аргентина, а не Уругвай, куда и прибыла делегация — оказалась простой. В то время у Румынии и Уругвая ещё не было дипломатических отношений, а значит не было посольства Румынии в Уругвае. Именно поэтому вся румынская делегация из 20 человек проходила таможню по прибытию в помещении аргентинского консульства.

Именно поэтому штамп аргентинского консульства и стоит на обороте фотодокумента. У меня вопрос — а были ли у членов румынской делегации обычные паспорта у каждого? И почему ещё трое чиновников не попали в тот коллективный паспорт? Может и ещё лист был? Неведомо.

На борту Конте Верде (или возле корабля) румыны фотографировались как минимум ещё 3 раза, в добавление в сводному фото всех трёх команд с Жюлем Риме.

Собственно, румыны самыми первыми сфотографировались на борту Конте Верде. И было это в пункте старта корабля, в Генуе. Вместе с делегацией сфотографировался и посол Румынии в Италии.

Фото довольно известное, хоть и не очень чёткое. Есть и подпись с именами. В подписи даже написано, что за фотоаппаратом был самый возрастной нападающий сборной 29-летний Руди Ветцер. Поэтому его в кадре и нет.

Правда, в подписи нет фамилии Моритца Бейлиса, журналиста Gazeta Sporturilor (а также ещё одной австрийской газеты). Неприятность эту легко поправить:

В Барселоне к Румынии и Франции присоединилась делегация Бельгии. Все делегации погуляли по Барселоне. Румыны сфотографировались у трапа:

Качество газетное, по беретам и узнаются румыны. Одного-двух человек только и можно узнать.

По прибытии Конте Верде в столицу Уругвая делегация сфотографировалась на палубе с кем-то из встречавших уругвайских чиновников:

На общем фото на переднем плане стоит в светлых брюках как раз журналист Бейлис. С крупным букетом цветов снизу и справа по фото расположился Руди Ветцер.

Знаете, кто с собакой на отдельном фото? Это вратарь Ион Лапушняну. А слева фото главы делегации Пауля Недельковича в окружении встречавших.

В прошлой статье было даже два варианта фото сборной Румынии перед матчем с Перу – два варианта раскрашивания. А вот в аргентинской газете Critica есть ещё один мало известный вариант, с целой группой людей в картузах, шляпах и прочих головных уборах. Вот это фото крайне низкого качества, но композиция живая, более «населённая»:

Игроки все на своих местах, как и на раскрашенных фото. Только вот защитник Фреди Ферару (он же Альфред Айзенбейссер) смотрит в сторону партнёра по защите Рудольфа Бюргера, нижний ряд. Увы, кто ещё те пятеро, кого мы видим на этом фото кроме 12 человек, которые были на более известном варианте фото, — сказать затруднительно. Трудность ещё была и в том, что в газете фото было зеркально повёрнуто — люди в картузах были слева, Ферару смотрел на Бюргера с другого края снимка.

Вратарь Ион Лапушняну сыграл в обоих матчах, фото с его участием предостаточно. Но яхочу представить достаточно редко встречающееся его фото. Это матч с Перу на стадионе Поситос 14 июля. Один из опасных ударов у ворот сборной Румынии, но вратарь Лапушняну отвёл угрозу:

Лапушняну в обоих матчах играл в полосатых гетрах по всей их длине, всегда был в кепке.

Это фото сделано во втором тайме, на фоне дерева, которое частенько попадало в кадр во всех матчах на этом стадионе.

Во-первых, именно в эти ворота в конце первой минуты матча гол ударом издали забил румынский правый инсайд Адальберт Дешу:

Самого автора гола нет в кадре, вратарь перуанцев Хуан Вальдивьесо был застигнут врасплох. Есть вариант этого же момента при взгляде из-за линии гола:

Это ведь первый в истории сборной Румынии гол на мундиалях, автор Адальберт Дешу:

Но ведь во втором тайме перуанцы сравняли счёт, на 75-й мин это сделал Луис де Соуса Феррейра:

И это был первый в истории сборной Перу гол на мундиалях. И забил этот гол левый крайний Перу всё в те же ворота с деревом на фоне. Я для краткости назвал те ворота северными — они действительно были на севере. И именно эти ворота стали мемориальными, их в Монтевидео прямо на улице частично воспроизвели. Частично — потому, что стоят они на краю тротуара одной штангой (левой, которая на всех трёх фото ближе к нам), а правая должна бы оказаться уже за забором, там чьи-то владения. Поэтому только часть ворот и памятная табличка:

Памятная табличка, как вы понимаете, не в честь этих двух голов сборной Румынии и Перу. Ведь накануне, 13 июля на этом стадионе Поситос играли Франция и Мексика.

И именно в эти северные ворота Люсьен Лоран забил первый в истории мундиалей гол, он же первый для сборной Франции на турнирах Кубка мира.

Этот гол есть в двух ракурсах. Наиболее распространённый вариант:

На этом варианте не видно «нашего» дерева. Но оно есть в варианте другом:

А во втором тайме именно в эти же ворота сборная Мексики забила свой первый в истории гол на мундиалях, автор Хуан Карреньо. Волшебные ворота:

Похоже, что это и есть гол сборной Мексики. Хотя, может и нет. Но это точно момент второго тайма у ворот сборной Франции, которые защищал полузащитник Шантрель, его левую руку мы и видим за линией ворот.

На стадионе Поситос на ЧМ -30 было сыграно всего два матча. И в каждом из этих матчей каждая из 4 команд забивала свой первый в истории гол на мундиалях — и все эти 4 премьерных гола влетали в северные «мемориальные» ворота. Вот так!

Вернёмся к сборной Румынии.

Капитаном команды был Эмерих Фогль. Вот так он выглядел на отдельном фото:

Правый крайний румын Николае Ковач был самым молодым в команде — ему было 18 с половиной лет. Он до сих пор остаётся самым молодым автором гола на мундиалях среди румынских игроков. Его фото никогда ни с кем не путали. Ведь он был первым румынским футболистом, сыгравшим на 3 чемпионатах мира подряд — с 1930 по 1938 годы.

Фото игроков и членов штаба сборной Румынии перед матчем с Уругваем в очень хорошем качестве вы видите в качестве обложки этой статьи. Фото это раскрашено.

А теперь посмотрите ещё один вариант состава румын и членов штаба перед матчем на Сентенарио с хозяевами турнира:

Мы видим Костела Радулеску (в кепке) анфас. Журналист Бейлис и Николас Луческу (с вымпелом) стоят слева, номинальный главный тренер Октав Люшиде (при галстуке) и глава делегации Пауль Неделькович (с белым шарфом) — все на месте. Понятно, что и все 11 футболистов на месте. Но одного всё-таки не хватает — по сравнению с цветным фото.

На этом чёрно-белом фото нет в кадре резервного вратаря Самуэля Заубера. Между прочим, он был самым возрастным в команде — 29 с половиной лет, он был на два месяца старше Рудольфа Ветцера. Я уже говорил ранее, что Заубер с приметной внешностью, и он очень часто встречается на многих общих фото.

Вот фото обоих вратарей — Иона Лапушняну и Самуэля Заубера — из того самого консульского паспорта:

Матч с Перу Константин Станчу доигрывал, хромая, но гол забил. Однако травма была. На матч против Уругвая его место левого инсайда занял Раффински.

Вместо Штайнера, которому перуанец Луис де Соуса Феррейра сломал ногу, с Уругваем в защите в паре с Бюргером играл Иосиф Чако. А в полузащите появился Корнелиу Робе.

Есть фото румын, не очень чёткое, но с именами:

Иосиф Чако дважды попал в кадр с французами и бельгийцами во время плавания через Атлантику, на борту кораблей Конте Верде и Дуилио -- смотреть здесь.

А вот Чако и в матче с Уругваем, на фото также Перегрино Ансельмо и вдали Педро Сеа, и полный стадион Сентенарио:

А вот и очень чёткое фото вратаря Лапушняну в действии на стадионе Сентенарио:

В этом моменте Лапушняну выручил. Но уругвайцы забили ему 4 гола и вышли в полуфинал.

Не один раз уже говорил, что у румын при фотографировании пятёрка форвардов всегда стояла. Это в отличие от многих других команд.

Но есть всё-таки фото, где пятеро румынских форвардов, участников ЧМ -30, присели в нижнем ряду. Правда, фото это было сделано не в 1930 году, а через 36 лет. Перед ЧМ -66 в Англии жившие участники первого чемпионата мира вновь собрались и сфотографировались:

Внизу только нападающие: Н.Ковач, Илие Субашану, Р.Ветцер, Л.Раффински и Ш.Барбу. Субашану так и не сыграл на ЧМ -30. Он занял место в этом ряду вместо Адальберта Дешу, который умер в мае 1937 года от пневмонии в возрасте 28 лет.

На этом фото нет также Иосифа Чако, его не стало в сентябре того 1966 года. По каким-то другим причинам отсутствовал на этом слёте ветеранов и вратарь Заубер. Нет и журналиста Бейлиса. Остальные на месте.

Посмотрите несколько общих фото румынской делегации, сделанных в в Европе и Южной Америке в 1930 году. Наверняка, найдёте и Заубера, и Ветцера, Ковача и других румын на этих фото.

На этом фото румыны в Венеции на обратной дороге в Европу:

А здесь румыны в Монтевидео перед гостиницей Колон:

На фоне экзотических пальм:

Ещё одно общее фото:

А вот на этом фото из чилийского журнала Los Sports от 25 июля 1930 г. есть и Заубер, и Бейлис, и Раффински, и ещё какой-то местный паренёк — вероятно из румынских эмигрантов в Монтевидео: