«Вильярреал» — «Леганес». Прогноз на матч чемпионата Испании (14.05.2025)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Вильярреала» составляет 1.35. Поставить на «Леганес» можно за 9.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.5.
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сегодня, 20:00
Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.
Форма команд
«Вильярреал» очень хорошо проявляет себя в нынешнем сезоне. Команда занимает пятое место в зоне еврокубков, с заработанным 61 баллом. От тройки лидеров команда отстаёт на девять очков. Несмотря на свои достижения в чемпионате, в Кубке Испании она вылетела в 1/32 от «Понтеведра» (0:1). Два последних матча «Вильярреала» завершились победами над «Осасуной» (4:2), и «Жироной» (1:0).
«Леганес» проявляет себя как не самая лучшая команда чемпионата, он идёт в зоне вылета. Занимая 18 место, с заработанными 34 баллами, команда еще имеет шансы на выход из «красной зоны», ведь отрыв от ближайшего соперника всего одно очко. Два последних поединка «Леганеса» завершились ничьёй с «Севильей» (2:2), и победой над «Эспаньолом» (3:2).
Информация для ставок
- «Вильярреал» за десять матчей проиграл всего три раза
- «Леганес» выиграл два раза за десять встреч
- На семи последних выездных играх «Леганес» ни разу не выиграл
Прогноз
Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3 мячей за 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.