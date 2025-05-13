«Вильярреал» — «Леганес». Прогноз на матч чемпионата Испании (14.05.2025)

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вчера, 22:44

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Вильярреала» составляет 1.35. Поставить на «Леганес» можно за 9.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.5.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Вильярреал» очень хорошо проявляет себя в нынешнем сезоне. Команда занимает пятое место в зоне еврокубков, с заработанным 61 баллом. От тройки лидеров команда отстаёт на девять очков. Несмотря на свои достижения в чемпионате, в Кубке Испании она вылетела в 1/32 от «Понтеведра» (0:1). Два последних матча «Вильярреала» завершились победами над «Осасуной» (4:2), и «Жироной» (1:0).

«Леганес» проявляет себя как не самая лучшая команда чемпионата, он идёт в зоне вылета. Занимая 18 место, с заработанными 34 баллами, команда еще имеет шансы на выход из «красной зоны», ведь отрыв от ближайшего соперника всего одно очко. Два последних поединка «Леганеса» завершились ничьёй с «Севильей» (2:2), и победой над «Эспаньолом» (3:2).

Информация для ставок

«Вильярреал» за десять матчей проиграл всего три раза

«Леганес» выиграл два раза за десять встреч

На семи последних выездных играх «Леганес» ни разу не выиграл

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3 мячей за 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.