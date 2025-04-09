Сборная Румынии на ЧМ-30: пора бы их знать в лицо

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сегодня, 14:49

Сколько же противоречивой информации в различных версиях всяческих википедий об игроках сборной Румынии на ЧМ -30. И откуда только берутся всевозможные эти …педии, где тиражируются совершенно не те фото для румынских футболистов.

Итак, в поездку на первый чемпионат мира было отобрано 15 игроков. В состав делегации также входили 5 человек тренерского штаба, чиновники ассоциации и один журналист.

Я на этом акцентирую внимание потому, что в некоторых источниках среди запасных перечисляют ещё пятерых игроков, которые не были в Монтевидео на ЧМ -30.

Вот список всей румынской делегации (20 человек), отбывшей из Генуи 20 июня 1930 на борту Конте Верде:

Начиная со строки 4 идёт перечень пассажиров, севших на корабль в Генуе. Первым указан некий религиозный служитель, уругваец. Он нас не интересует.

А вот следом с №5 по №24 перечислены 20 человек из Румынии. Кстати, под №25 в списке идёт вице-президент ФИФА Морис Фишер, венгр. Но в этом документе он записан как Фишер Клодомер. А под №24 — другой Морис, румынский журналист Бейлис (скорее, он Моритц).

Первые 4 человека в списке румынской делегации — это тренеры и чиновники ассоциации: Октав Люшиде, Константин Радулеску, Пауль Неделькович и Николае Луческу, многие имена и фамилии написаны с ошибками.

Далее идёт список 15 игроков – и вы знаете, список составлен прямо по амплуа. Сначала два вратаря Ион Лапушняну и Самуэль Заубер. У Заубера весьма запоминающееся кругленькое лицо, он встречается на многих общих фото. Заубер не сыграл ни в одном из матчей на турнире. Фото основного вратаря Лапушняну достаточно много по ходу матчей и в других локациях.

Далее перечислены оборонцы — Адальберт Штайнер, Рудольф Бюргер и Иосиф Чако. Все трое сыграли на турнире.

Полузащитники Альфред Айзенбейссер-Ферару, Эмерих Фогль, Ладислау Рафински и Корнелиу Робе. Также все сыграли на чемпионате.

Линия атаки самая многочисленная — Николае Ковач(и), Адальберт Дешу, Рудольф Ветцер, Константин Станчу и Штефан Барбу. Плюс так и не задействованный в матчах чемпионата Илие Субашану.

Есть различные общие фото этой делегации, различного качества. Но очень много в сети фото плохого качества, да ещё перепутанные, указывающие не на того игрока.

На борту Конте Верде все 3 делегации — Бельгии, Франции и Румынии — сфотографировались вместе, плюс Жюль Риме и Морис Фишер, плюс офицеры и члены команды. Вот только фрагмент того огромного фото, практически все румыны:

На этом фрагменте огромного фото нет ещё одного румына — Костела Радулеску, настоящего тренера сборной. Как уже ранее я писал — Октав Люшиде был чиновником, но по бумагам числился как бы главным тренером. Костел Радулеску оказался левее по фото на 2-3 человека от француза Дельфура.

Костел Радулеску — единственный, пожалуй, тренер, который есть на фото вместе со своей сборной на всех трёх первых чемпионатах мира. Пусть он и не всегда числился главным тренером, но на фото он есть на каждом турнире Кубка мира 30-х годов.

У делегации Румынии сохранился некий фотодокумент, он даже называется, по-моему, паспорт всей (почти) делегации — на большом куске бумаги приклеены фото игроков, тренера и журналиста Бейлиса. Под каждым фото написана фамилия, но самое ценное — на самих фото есть автограф каждого. Правда, не все автографы чётко видны. Но это — официальный документ, сзади стоит штамп консульского отдела, кажется, Аргентины, от 5 июля 1930 — это день прибытия Конте Верде сначала в Монтевидео, а потом и в конечный пункт Буэнос-Айрес, в столицу Аргентины.

Вот общий вид этого листа, потом по необходимости я буду давать фрагменты по игрокам:

Без автографа и без подписи фамилии остался только Костел Радулеску в самом низу по центру. Номера красным карандашом как раз соответсвуют номерам в списке пассажиров, который был приведён выше.

Есть фото и оборота этого музейного экспоната — внизу действительно стоит штамп национального музея спорта RSR (социалистической республики Румынии):

Первый матч сборная Румынии провела против команды Перу на маленьком стадионе Поситос 14 июля. В одной из предыдущих статей был небольшой рассказ о перепитиях того матча.

Вот такой был состав румынской команды на первый матч на ЧМ -30:

Что интересно — пятёрка нападения у румын всегда при фотографировании стояла. Нет причин сомневаться в том, что стояли парни именно в том порядке, как и были на поле, справа налево.

Если помните, протокола того матча нет, но есть список игравших на бланке. Ещё раз этот список посмотрим:

В румынском составе в этом документе все игроки написаны точно по позициям. Правда, у одного крупного спеца по ЧМ -30 есть убеждение, что капитан команды Эмерих Фогль играл не в центре, а слева в полузащите.

Обратите внимание, как написано имя и фамилия капитана Румынии — V.Emerich, весьма необычно, Vogl — это фамилия.

И смотрите на последнюю строку в румынском списке — Барбу переименовали из Штефана в Александра. Это совсем необычно. Явная ошибка.

И как всегда — разнобой в написании имён и фамилий игроков с происхождением венгерским, или другим. Николае Ковачи пишут и просто Ковач, и просто Николас. Альфред Айзенбейссер был с немецкими корнями. Ну, и в такой сложной фамилии легко переставит пару букв местами. Румынская его фамилия Fieraru, иногда просто Feraru, румынское имя чаще всего просто Fredi (Freddi). В протоколе же симбиоз румынского имени и немецкой фамилии.

Но больше всего путаницы с фамилией Ладислау Рафински. Знаете, сегодня румынские источники все пишут его с двумя «ф». В то время писали с одним «ф». Но были варианты написания его фамилии с другими буквами в окончании — Rafinschi, на итальянский манер. Так, например, была написана его фамилия на фото 1966 года.

Вот фото Рафински из того самого консульского паспорта:

Если сильно приблизить автограф игрока, то… — мы явно видим две ‘f’ в его подписи, аккурат одна по границе лацкана пиджака, а вторая на фоне белой рубашки. Наверное, всё-таки правильно сегодня будет Раффински. А в старых документах пусть остаётся с одной «ф».

Раффински сыграл и на ЧМ -38 в обоих матчах с Кубой. На том турнире Ладислау было 33 года, и он был самым возрастным в команде.

Очень много путаницы с фото Айзенбейссера-Ферару. Вот фото этого полузащитника из виденного выше паспорта:

У этого игрока необычная судьба. В прошлой статье в самом конце я немного о нём рассказал.

О крутых поворотах в своей судьбе сам Фреди позже и рассказывал. На обратном рейсе в Европу Ферару принял слишком холодный душ и схватил воспаление лёгких. Непростая для врачевания болезнь, посреди океана в особенности. Корабль прибыл в Геную (это был «Дуилио», итальянское судно). Ферару был просто никакой, на грани жизни и смерти, открылось кровохарканье, похудел на 15 кг. К больному даже вызвали священника для исповедования. Правда, сам Фреди ради шутки, сознался падре в страшном грехе — на 63-й минуте матча с Перу он ошибся, позволив перуанцам сравнять счёт. Раз шутил, то не всё было потеряно. Но это ведь слышали только двое — он и священник. У остальных членов делегации сложилось стойкое убеждение, что раз дело дошло до исповедования, то пиши пропало. Румынские начальники смогли договориться с местными властями — и футболиста оставили в Генуе, поместив в больницу.

Все члены румынской делегации отбыли из Италии на родину, и все были практически уверены, что Ферару не жилец, они его «похоронили». Эта информация дошла до матери игрока — не в первый, конечно, день, попозже. Мать есть мать, сердце разрывалось. Но она ждала тело сына. И вот через месяц, когда мать готовила поминки, на пороге появился сам Фреди.

Чудеса случаются. А жила его мама в Черновцах. Ныне это запад Украины, тогда была Румыния. И родился Фреди в Черновцах.

После «воскресения» Ферару играл в футбол до 1944 года, трижды становился чемпионом Румынии. А в 1934, 1936 и 1939 гг. участвовал в крупных зимних турнирах — ведь он прекрасно катался на коньках, выступал с партнёршами в парном катании. В 1934 и 1939 это были чемпионаты Европы, а в 1936 — зимняя Олимпиада.

Вот такое было катание с дамами в то время, Фреди Ферару с Ириной Тимчич на Олимпиаде:

Румынский герб на экипировке партнёрши (и у него тоже) не оставляют сомнений. Трудно узнать, повзрослел, усики, элегантен. Но и футбол он не бросал.

Да, танцы с дамой и довели его до предсмертного состояния на борту корабля «Дуилио» в августе 1930 года. На судне в Европу путешествовала некая бразильянка. Вот с ней-то и танцевал без продыху Ферару, никому не уступая партнёршу. Объявили перерыв на танцполе. Ферару быстро прибежал в свою каюту, чтобы принять душ. Распалённый танцами и женщиной, он бездумно открыл только холодную воду. Его тело сковало, в спину словно вонзило нож. Скорее всего, спазм. Сколько уж он пробыл под душем неизвестно. Результат известен — корабельный лазарет и корабельный капеллан.

В сети чаще всего вместо Айзенбейссера-Ферару вам подсунут фото Ладислау Раффински, вот это, например:

Но, конечно, подсовывают подобное фото без подписи.

Очень часто путают на фото Константина Станчу и защитника Адальберта Штайнера.

Вот фото Станчу немного позже ЧМ -30 и в матче с Перу:

Характерная деталь в облике Станчу — уши прижаты к голове, скуластое лицо.

А вот несколько фото Штайнера:

Посмотрите на двух этих игроков на общем фото на борту Конте Верде и вы увидите существенную разницу в строении ушей у них.

Именно Адальберт Штайнер получил двойной перелом ноги в матче с Перу.

Вот его выносят с поля на носилках:

Слева на фото в белой кофте помогает нести Штайнера массажист сборной Перу — ногу-то в жёстком подкате румыну сломал перуанец Луис де Соуса Феррейра.

После снятия болевого шока игрока разместили на бровке поля, свою спину травмированному подставил не игравший Корнелиу Робе:

В кепке над игроком тренер Костел Радулеску. Есть более известный вариант этого же момента:

В самом начале оказания помощи Штайнеру:

Слева стоит лайнсмен Джон Лангенус (высокий, в фуражке). Из-за него выглядывает как раз запасной Корнелиу Робе. Над игроком с вытянутой ногой склонился Костел Радулеску и кто-то из футболистов Румынии (спиной). Лицом к нам там сидит Адальберт Дешу.

Главный арбитр матча чилиец Альберто Варнкен весь в белом. Перед ним стоит кто-то из перуанцев. Справа мы видим Раффински и Станчу.

В центре в кепке и с перчатками в руке — возможно, уругвайский лайнсмен Франсиско Матеучи.

Ещё один футболист Румынии, у которого часто путают фото. Речь о защитнике Рудольфе Бюргере. Характерной особенностью его лица является не совсем ровная линия роста волос на лбу. И почти прямые брови.

На упоминаемом паспорте он сфотографирован в шляпе. А в матче с Перу он выглядел так:

В цивильном костюме в 1931 и 1934 годах Рудольф Бюргер был такой:

В эпизодах матча с Перу:

Вратарь Лапушняну поймал мяч, перуанец Хулио Лорес Колан, потомок китайцев, опасно с прямой ногой шёл во вратаря — на кун-фу похоже. Это момент второго тайма, перуанцы довольно грубо играли весь матч. Защитник Бюргер справа, с обмотанным левым коленом.

Бюргер сыграл и на ЧМ -38 в обоих матчах, а на ЧМ -34 был в заявке, но почему-то сайт ФИФА его даже не упоминает.

Нападающий Штефан Добай, забивавший во всех 3 матчах у сборной Румынии на ЧМ -34 и ЧМ -38, также был среди кандидатов на поездку в Монтевидео в 1930 году. Но из-за финансовых трудностей взяли лишь 15 футболистов. Вот на одном из своих фото Добай очень похож на Бюргера на том фото, что в овале, очень похожи. У Добая только «бровки домиком».

Первый в истории сборной Румынии гол на мировых чемпионатах забил Адальберт Дешу, молодой 21-летний игрок, выглядевший на все 30:

О Дешу говорили в прошлый раз — очень рано ушёл из жизни и также из-за пневмонии.

Очень колоритной фигурой в сборной Румынии был её 29-летний центрфорвард Рудольф (Руди) Ветцер, еврейского происхождения. Начал играть в сборной ещё в 1923 году. Поиграл в разных странах — и в Венгрии, и в Югославии, и во Франции. Румынские источники утверждают, что Ветцер всего забил 1047 голов за карьеру.

Также во многих источниках утверждается, что на ЧМ -30 Ветцер был не только футболистом, но выполнял обязанности капитана команды и даже играющего тренера.

Капитаном по сути являлся Эмерих Фогль, он, к слову, расписался в протоколе матча Уругвай — Румыния за капитана. То, что Костел Радулеску советовался с Ветцером при формировании команды на турнир — это факт. Сам Ветцер попал в состав после 5 голов в ворота Греции 25 мая 1930 года, когда Румыния дома взяла верх 8:1 в рамках Балканского кубка. В 1929 году Ветцер не играл за сборную.

У Ветцера весьма запоминающаяся внешность, его не спутаешь ни с кем. Вот он в разные годы:

Вот момент атаки румын на ворота Перу во втором тайме:

На правом фланге атаки скорее всего Николае Ковач, позади вратаря виден Ветцер, ещё дальше или Станчу, или Барбу. Защитник Марио де лас Касас просто смотрит.

Вот пятёрка нападения Румынии в матче с Уругваем:

Слева направо Ковач, Дешу, Ветцер, Раффински и Барбу. В кепке — это Костел Радулеску.

Кстати, Ветцер (и Ш.Добай также) очень пострадал от коммунистического режима. В 1958 компартия Румынии проводила чистки во всех сферах деятельности. Людей либеральных взглядов либо лишали профессиональных лицензий, либо ставили в такие условия, что те сами бросали работу в данной сфере. Так было и с тренерами Ветцером и Добаем. Поэтому не удивительно, что Рудольф Ветцер умер в городе Хайфа в Израиле в 1993 г., ему было 92 года.

Штефана Барбу также на фото не спутаешь:

Здесь румынский левый крайний в противоборстве с перуанцем Альберто Денегри. И похоже, что перуанец выбил мяч из-под ног Барбу:

В подписи напутали -- это Барбу в атаке.