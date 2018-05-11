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Германия. Бундеслига 2017/2018, 34 тур1X2
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16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д2.24.153.05
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф---
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-961.217.311
Испания. Примера 2017/2018, 37 тур1X2
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19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал3.53.652
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Италия. Серия А 2017/2018, 37 тур1X2
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Россия. ФНЛ 2017/2018, 38 тур1X2
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Франция. Лига 1 2017/2018, 37 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам 3:3 Логотип футбольный клуб МарсельМарсель5.0541.63
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Всё, что нужно знать о трансфере Неймара в «Реал»

вчера, 17:45
Всё, что нужно знать о трансфере Неймара в «Реал»

ПСЖ известили, что Неймар летом сменит Париж на Мадрид. «Соккер.ру» заинтригован, что бразильский футболист может поиграть вместе с Роналду.

«Реал» не сможет просто выкупить контракт Неймара?

Скорее всего, Неймар окончательно принял решение об уходе из ПСЖ седьмого декабря прошлого года, когда увидел заинтересованность при личной встрече с директорами «Реала» на церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже. С моральной стороны спорный выбор по отношению к «Барселоне» и ПСЖ? Конечно, ведь французы озолотили парня, который в прошлом году возмущался, что мало зарабатывал в Испании.

Но Неймар публично заявил, что с трудом выживал на зарплату времен «Барселоны» - невероятно капризный молодой человек. Со скандалом ушел, когда не получил нужную надбавку, а теперь платит французам за обожание той же монетой, что и каталонцам - известил, что сменит клуб в ближайшее время. Терпеть еще один сезон не хочет ни форвард, который быстро понял, на каком дне живут защитники французских клубов, ни его папа – официальный представитель и получатель комиссионных.

Как помните, чтобы вытащить Неймара из «Барселоны», хватило нехитрой аферы. Катарцы заплатили бразильцу 300 млн евро за роль «посла ЧМ-22», а тот принес чек на 222 миллионов в офис каталонского клуба. Сам выкупил контракт, став самым дорогим игроком в истории футбола. Но повторение трюка исключено. В Лиге 1 по закону нельзя прописывать «отступные» в контрактах. Бартомеу семья бразильцев обманула, с французами надо работать иначе.

Но парижане не должны злиться на Неймара, ведь не исключено, что переговоры с ПСЖ отец футболиста вел еще в дни подписания нового контракта с «Барселоной». Возможно, и странная сумма 222 млн евро была отвлекающим маневром, частью нехитрого заговора по переезду в Париж. А сейчас все сложнее, ведь катарские шейхи не заинтересованы в продаже дорогой игрушки в «Реал». Вот только бразильцы – народ болтливый и эмоциональный.

Поэтому за время восстановления от травмы на родине Неймар успел растрепать друзьям, что хочет играть с Роналду. Даже сумму выдал – будут обсуждать трансфер ценой от 260 до 300 миллионов евро вместе с различными бонусами. Новый переход, второй за два года, принесет отцу нападающего десятки миллионов евро комиссионных, хотя в этот раз придется поделиться. А поскольку Иньеста прав – возвращение в «Барселону» смотрелось бы странно, остался один кандидат на покупку, раз у «Сити» споры с УЕФА о финансовом «фэйр-плей».

Зачем семье форварда помощь скандального агента?

Восток – дело тонкое, и загвоздка не в деньгах, которые у «Реала» найдутся. Проблема в гордости шейха Тамима бин Хамада аль-Тани. Монарх привык получать, что хочет, от него не уходят, вильнув хвостом. Поэтому Неймар-старший нашел посредника для трудных переговоров. Подключают Захави – одного из самых мутных и могущественных агентов планеты с громадным опытом переговоров.

Пини – специалист по странным трансферам, часто скандальным. При его поддержке продавали и покупали целые клубы. Именно он брал в рабство Маскерано и Тевеса. К услугам Захави прибегал Моуриньо, когда Эшли Коул удирал из «Арсенала» в «Челси». Абрамович тесно сотрудничал с Пини, и тот выполнял для него «грязную» работу. Часто возникали правовые коллизии, даже были наказания участников следок, но не самого агента, у которого целая трансферная империя по всей Европе.

Причем методы работы порой специфические. Однажды отец игрока, которого вели друзья Захави, отобрал у сына паспорт, чем отодвинул трансфер в «Ливерпуль». Позже этот отец попал в аварию – разумеется, случайную, и стал сговорчивее – так Груич стал первым трансфером Клоппа в Англии. В случае с парижанами запугивания не помогут, но переход Неймара в «Реал» требует связей на всех уровнях. Вот отец игрока и обратился к старому – всего на два года младше, чем сэр Алекс Фергюсон, но влиятельному агенту.

Причем Захави знает, что катарский владелец ПСЖ – человек широких для его культурных кругов взглядов. Шейх даже позволил четвертой жене гулять на людях без хиджаба в Европе. Захави считает, что сможет использовать аналогию. Лига 1 для Неймара как тот хиджаб для четвертой жены, прячет красоту. Если бразилец хочет избавиться от «золотой клетки» - имеет право попросить о свободе. Хотя насильно мил не будешь, если форвард принял решение, то запереть его на базе клуба не получится.

Футбол выигрывает от развода Неймара и ПСЖ?

Отец бразильца думает только о деньгах – у него нет личной футбольной мотивации, на поле не выходит. А Неймар мыслит и как футболист. У него минимум пять претензий к игре во Франции. Не нравится, как часто бьют по ногам, а судьи не реагируют на жалобы. Также не думал, что аутсайдеры Лиги 1 настолько дворовые. Отдельно не нравится качество полей, ненавидит поездки на выездные матчи на автобусе вместо перелета. И правило ПСЖ собирать команду на базе за сутки до игры Неймара очень раздражает.

Добавьте легкость, с которой ПСЖ вылетел из ЛЧ задолго до финала – получите еще одну причину. Теперь уже претензию к уровню партнеров и команды. Одним словом, слово в слово то, о чем говорили, когда Неймар переходил в ПСЖ – ему быстро надоест. Уже надоело. И это отличная новость, поскольку существует клуб, от перехода бразильца в который все выиграют. Парижане получат денежную компенсацию и избавятся от человека, который не прижился в команде.

Новый тренер ПСЖ будет рад, что можно создать коллектив единомышленников, а не формировать свиту вокруг немотивированного форварда. А самое эгоистичное – выиграет каждый из нас. Вот вы часто смотрели матчи Неймара в ПСЖ? Не в ЛЧ и не нарезки с финтами и голами под веселую музыку, а рядовые матчи. Вряд ли. Нет никакого смысла тратить драгоценные часы жизни на предсказуемое зрелище – Неймар сильнее защитников середняков Лиги 1, где в матче нового и бывшего чемпионов Франции возможен счет 7:0.

В Ла Лиге у него хотя бы будет парочка равных соперников – «Барселона» и «Атлетико». Стиль «Реала» игроку тоже подходит, как и роль второго форварда или левого вингера на фланге с Марсело. Перес спасает для истории футбола очевидно талантливого, невероятно высокомерного, интеллектуально недалекого – как и Роналду, в принципе, но при этом не поставленного на место форварда, который может играть еще сильнее, чем играл до этого. Флорентино, в отличие от Бартомеу, умеет «строить» звезд.

Даже с Роналду отлично справляется годами, переживая конфликты. Так что Зидан, умеющий общаться с примадоннами, получит Неймара, и это победа для мирового футбола. Только представьте Эль Класико на «Камп Ноу», где бразилец – форвард «Реала»! Это же огненный матч и невероятная интрига. Не исключено, что даже агрессивное поведение «Барселоны» с Гризманном является просто желанием Бартомеу заполучить звезду, чтобы поменьше говорили о Дембеле как странной замене для Неймара.

Ведь «Реал» ходит с козырей, делая ставку на финансового самого выгодного игрока планеты. Также желают вернуть чемпионский титул с помощью парня, который может принести больше пользы, чем современные Бэйл и Бензема вместе взятые. В последнем сезоне в «Барселоне» у Неймара 20 голов и 19 голевых передач – на случай, если не доверяете его французской статистике. У Гарета и Карима в этом сезоне вместе 25 мячей и 15 ассистов во всех турнирах. По готовности штурмовать мировые вершины эти игроки несравнимы – Бэйла и Бензема даже на ЧМ-18 не будет.

«Реал» правильно делает, что охотится за Неймаром. Конечно, бразилец несет не только выгоды, но и риски, но в ПСЖ капризный Неймар попросту скиснет и выбросит впустую время. Чтобы сделать его взрослым чемпионом – нужен воспитатель уровня Зидана, а не Тухеля. В «Реале» бразилец окажется на своем уровне клуба и лиги. Не обязательно все сложится идеально, вряд ли с еще одной победой в Лиге чемпионов. Но 260-300 млн евро сделают Неймара игроком «Реала».

Даже Роналду одобрит такой трансфер, поскольку сменил позицию и явно планирует играть форварда, которому адресуют мяч, поскольку так физически проще и выгоднее для голевой статистики. Да и к наследникам как таковым Криштиану относится положительно – бразилец ему не конкурент, а помощник. И отношения у них всегда были уважительными. Так что если это не очередная пьеса семьи Неймара с целью выбить из ПСЖ больше денег, увидим еще один интригующий поворот в истории форварда, который не смог бы сразу переехать из Барселоны в Мадрид, но может оказаться в столице Испании транзитом через Париж.

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Все комментарии
ndedov
ndedov
сегодня в 07:31
Не знаю можно тут слова такие писать или нет, но рискну. Неймар и его папа похожи на проституток, которые ищут где дадут больше. Всех обманывают и лгут. Так и карьеру свою профукает он и потом кто виноват будет? Ему все равно не переплюнуть ни Месси ни Роналду. Родился он не в то время. И такую тряпку игрока возьмут в Реал, не думаю. Тогда этот клуб упадет в моих глазах ниже плинтуса. Кто предал раз, предаст еще.
van pedro
van pedro
вчера в 22:58
Геймару надо было думать раньше своей глупой головой.На то она и дана, чтобы думать, а не для того чтобы раз в неделю разные причёски на ней возводить.
van pedro
van pedro
вчера в 22:53
Что то мне подсказывает, что энтот шейх не отпустит Неймара,
ᅠ
вчера в 20:49
Неймар конченый человек. Нормальным людям пора перестать на него обращать внимание.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:19
Вот это прикол значит Неймару тень Месси мешала он перебрался в ПСЖ, а теперь под тень Роналду захотелось или понял, что победа в ЛЧ дает хорошие шансы на ЗМ?! Пока Реале КриРо Неймару там пискнуть не дадут. вот же потеха Суареса и Месси братьями называл. а теперь против них играть будет у заклятого врага. Решил как ибра из Интера в Милан через Барселону, тут из Барсы в Реал,через ПСЖ дабы небыть новым ФИГО, но он будет еще хуже его неждут в Мадриде, ла и болелы Барсы его возненавидят, в эль-классико будут и те и другие его освистывать
eleven LC
eleven LC
вчера в 20:07
Походу всё же Неймар перейдёт в Реал,хотя ни один болельщик Мадрида этого не хочет!
Неймар мечится в надежде получить золотой мяч но в одной команде с Роналду он будет вторым претендентом,или кто то с этим поспорит,ну тогда подумайте кто больше забьёт голов,важных голов которые приносят титулы,Неймар или Роналду?!
Ксожалению от нас здесь ничего не зависит и бразилец будет играть в Мадриде,вся надежда на Зидана,на то что он правильно Неймара настроит и тот не будет таким как в ПСЖ!
m40
m40
вчера в 19:45
Через год ему надоест соревноваться только с Барсой и Атлетико. Захочется больше конкуренции и парень попросится в Англию, там же 6 суперклубов теперь
football_
football_
вчера в 19:35
...->барса->псж->реал->мс/мю->китай->...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 19:30
Представляю реакцию фанатов Барселоны в следующем Эль-Классико!
112910415
112910415
вчера в 18:48
безнравственно, недостойно...
при этом интригует и может травмоопасно встряхнуть возгордившийся Реал!..
Russiаnhаmmer
Russiаnhаmmer
вчера в 18:45
    Inquisitоr
    Inquisitоr
    вчера в 18:41
      Russiаnhаmmer
      Russiаnhаmmer
      вчера в 18:34
        Гальтара
        Гальтара ответил cevin cigan
        вчера в 18:30
        cevin cigan:
        Походу пахан петушка,своей смертью не умрёт(его бабло раздавит). А этому "ламбаде",нужно будет сразу объяснить,что в Реале,его ПСЖевские фокусы не пройдут!
        В Реале есть Зидан, Криш, Бэйл, Бенз... Ему объяснят - думаю даже наглядно если вдруг что
        Гальтара
        Гальтара
        вчера в 18:29
        Про**итутка!
        cevin cigan
        cevin cigan
        вчера в 18:23
        Походу пахан петушка,своей смертью не умрёт(его бабло раздавит). А этому "ламбаде",нужно будет сразу объяснить,что в Реале,его ПСЖевские фокусы не пройдут!
        dimagas1
        dimagas1
        вчера в 18:19
        Его в реале не будет,ну вполне пока там Роналду.
        An Jo
        An Jo
        вчера в 18:16
        Можно забыть о Неймаре, как о топовом футболисте. Скандалист - да, но футболист класса КриРо или Месси - нет. Вся эта мышиная возня - Барса - "мечтаю добиться всего и вся с ПСЖ" - Реал - какая то истерика бабы в пмс. 200% уверен, что если в следующем сезоне Реал даст спад, то он слиняет ещё куда-нить.
        Che kaif
        Che kaif
        вчера в 17:58
        А что в ла лиге аутсайдеры на три головы сильнее французских? И там невозможен счет 7:0?!!!
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