Всё, что нужно знать о трансфере Неймара в «Реал»

ПСЖ известили, что Неймар летом сменит Париж на Мадрид. «Соккер.ру» заинтригован, что бразильский футболист может поиграть вместе с Роналду.

«Реал» не сможет просто выкупить контракт Неймара?

Скорее всего, Неймар окончательно принял решение об уходе из ПСЖ седьмого декабря прошлого года, когда увидел заинтересованность при личной встрече с директорами «Реала» на церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже. С моральной стороны спорный выбор по отношению к «Барселоне» и ПСЖ? Конечно, ведь французы озолотили парня, который в прошлом году возмущался, что мало зарабатывал в Испании.

Но Неймар публично заявил, что с трудом выживал на зарплату времен «Барселоны» - невероятно капризный молодой человек. Со скандалом ушел, когда не получил нужную надбавку, а теперь платит французам за обожание той же монетой, что и каталонцам - известил, что сменит клуб в ближайшее время. Терпеть еще один сезон не хочет ни форвард, который быстро понял, на каком дне живут защитники французских клубов, ни его папа – официальный представитель и получатель комиссионных.

Как помните, чтобы вытащить Неймара из «Барселоны», хватило нехитрой аферы. Катарцы заплатили бразильцу 300 млн евро за роль «посла ЧМ-22», а тот принес чек на 222 миллионов в офис каталонского клуба. Сам выкупил контракт, став самым дорогим игроком в истории футбола. Но повторение трюка исключено. В Лиге 1 по закону нельзя прописывать «отступные» в контрактах. Бартомеу семья бразильцев обманула, с французами надо работать иначе.

Но парижане не должны злиться на Неймара, ведь не исключено, что переговоры с ПСЖ отец футболиста вел еще в дни подписания нового контракта с «Барселоной». Возможно, и странная сумма 222 млн евро была отвлекающим маневром, частью нехитрого заговора по переезду в Париж. А сейчас все сложнее, ведь катарские шейхи не заинтересованы в продаже дорогой игрушки в «Реал». Вот только бразильцы – народ болтливый и эмоциональный.

Поэтому за время восстановления от травмы на родине Неймар успел растрепать друзьям, что хочет играть с Роналду. Даже сумму выдал – будут обсуждать трансфер ценой от 260 до 300 миллионов евро вместе с различными бонусами. Новый переход, второй за два года, принесет отцу нападающего десятки миллионов евро комиссионных, хотя в этот раз придется поделиться. А поскольку Иньеста прав – возвращение в «Барселону» смотрелось бы странно, остался один кандидат на покупку, раз у «Сити» споры с УЕФА о финансовом «фэйр-плей».

Зачем семье форварда помощь скандального агента?

Восток – дело тонкое, и загвоздка не в деньгах, которые у «Реала» найдутся. Проблема в гордости шейха Тамима бин Хамада аль-Тани. Монарх привык получать, что хочет, от него не уходят, вильнув хвостом. Поэтому Неймар-старший нашел посредника для трудных переговоров. Подключают Захави – одного из самых мутных и могущественных агентов планеты с громадным опытом переговоров.

Пини – специалист по странным трансферам, часто скандальным. При его поддержке продавали и покупали целые клубы. Именно он брал в рабство Маскерано и Тевеса. К услугам Захави прибегал Моуриньо, когда Эшли Коул удирал из «Арсенала» в «Челси». Абрамович тесно сотрудничал с Пини, и тот выполнял для него «грязную» работу. Часто возникали правовые коллизии, даже были наказания участников следок, но не самого агента, у которого целая трансферная империя по всей Европе.

Причем методы работы порой специфические. Однажды отец игрока, которого вели друзья Захави, отобрал у сына паспорт, чем отодвинул трансфер в «Ливерпуль». Позже этот отец попал в аварию – разумеется, случайную, и стал сговорчивее – так Груич стал первым трансфером Клоппа в Англии. В случае с парижанами запугивания не помогут, но переход Неймара в «Реал» требует связей на всех уровнях. Вот отец игрока и обратился к старому – всего на два года младше, чем сэр Алекс Фергюсон, но влиятельному агенту.

Причем Захави знает, что катарский владелец ПСЖ – человек широких для его культурных кругов взглядов. Шейх даже позволил четвертой жене гулять на людях без хиджаба в Европе. Захави считает, что сможет использовать аналогию. Лига 1 для Неймара как тот хиджаб для четвертой жены, прячет красоту. Если бразилец хочет избавиться от «золотой клетки» - имеет право попросить о свободе. Хотя насильно мил не будешь, если форвард принял решение, то запереть его на базе клуба не получится.

Футбол выигрывает от развода Неймара и ПСЖ?

Отец бразильца думает только о деньгах – у него нет личной футбольной мотивации, на поле не выходит. А Неймар мыслит и как футболист. У него минимум пять претензий к игре во Франции. Не нравится, как часто бьют по ногам, а судьи не реагируют на жалобы. Также не думал, что аутсайдеры Лиги 1 настолько дворовые. Отдельно не нравится качество полей, ненавидит поездки на выездные матчи на автобусе вместо перелета. И правило ПСЖ собирать команду на базе за сутки до игры Неймара очень раздражает.

Добавьте легкость, с которой ПСЖ вылетел из ЛЧ задолго до финала – получите еще одну причину. Теперь уже претензию к уровню партнеров и команды. Одним словом, слово в слово то, о чем говорили, когда Неймар переходил в ПСЖ – ему быстро надоест. Уже надоело. И это отличная новость, поскольку существует клуб, от перехода бразильца в который все выиграют. Парижане получат денежную компенсацию и избавятся от человека, который не прижился в команде.

Новый тренер ПСЖ будет рад, что можно создать коллектив единомышленников, а не формировать свиту вокруг немотивированного форварда. А самое эгоистичное – выиграет каждый из нас. Вот вы часто смотрели матчи Неймара в ПСЖ? Не в ЛЧ и не нарезки с финтами и голами под веселую музыку, а рядовые матчи. Вряд ли. Нет никакого смысла тратить драгоценные часы жизни на предсказуемое зрелище – Неймар сильнее защитников середняков Лиги 1, где в матче нового и бывшего чемпионов Франции возможен счет 7:0.

В Ла Лиге у него хотя бы будет парочка равных соперников – «Барселона» и «Атлетико». Стиль «Реала» игроку тоже подходит, как и роль второго форварда или левого вингера на фланге с Марсело. Перес спасает для истории футбола очевидно талантливого, невероятно высокомерного, интеллектуально недалекого – как и Роналду, в принципе, но при этом не поставленного на место форварда, который может играть еще сильнее, чем играл до этого. Флорентино, в отличие от Бартомеу, умеет «строить» звезд.

Даже с Роналду отлично справляется годами, переживая конфликты. Так что Зидан, умеющий общаться с примадоннами, получит Неймара, и это победа для мирового футбола. Только представьте Эль Класико на «Камп Ноу», где бразилец – форвард «Реала»! Это же огненный матч и невероятная интрига. Не исключено, что даже агрессивное поведение «Барселоны» с Гризманном является просто желанием Бартомеу заполучить звезду, чтобы поменьше говорили о Дембеле как странной замене для Неймара.

Ведь «Реал» ходит с козырей, делая ставку на финансового самого выгодного игрока планеты. Также желают вернуть чемпионский титул с помощью парня, который может принести больше пользы, чем современные Бэйл и Бензема вместе взятые. В последнем сезоне в «Барселоне» у Неймара 20 голов и 19 голевых передач – на случай, если не доверяете его французской статистике. У Гарета и Карима в этом сезоне вместе 25 мячей и 15 ассистов во всех турнирах. По готовности штурмовать мировые вершины эти игроки несравнимы – Бэйла и Бензема даже на ЧМ-18 не будет.

«Реал» правильно делает, что охотится за Неймаром. Конечно, бразилец несет не только выгоды, но и риски, но в ПСЖ капризный Неймар попросту скиснет и выбросит впустую время. Чтобы сделать его взрослым чемпионом – нужен воспитатель уровня Зидана, а не Тухеля. В «Реале» бразилец окажется на своем уровне клуба и лиги. Не обязательно все сложится идеально, вряд ли с еще одной победой в Лиге чемпионов. Но 260-300 млн евро сделают Неймара игроком «Реала».

Даже Роналду одобрит такой трансфер, поскольку сменил позицию и явно планирует играть форварда, которому адресуют мяч, поскольку так физически проще и выгоднее для голевой статистики. Да и к наследникам как таковым Криштиану относится положительно – бразилец ему не конкурент, а помощник. И отношения у них всегда были уважительными. Так что если это не очередная пьеса семьи Неймара с целью выбить из ПСЖ больше денег, увидим еще один интригующий поворот в истории форварда, который не смог бы сразу переехать из Барселоны в Мадрид, но может оказаться в столице Испании транзитом через Париж.