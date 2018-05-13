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Провалили сезон. Даже арбитр не спас «Спартак»

вчера, 16:45
Провалили сезон. Даже арбитр не спас «Спартак»

«Спартак» не выиграл Кубок, хотя мог. Не прошел в группу ЛЧ, хотя должен был. «Соккер.ру» поздравляет «Динамо» с заслуженной победой в дерби. 

«Спартак» потерял концентрацию

«Динамо» весной – терпеливые крепыши, «Спартак» - на дне, причем камень привязали к собственным ногам, отдав приказ своими же мозгами. Такое случается, если «пропускаешь ход». В футболе нельзя жить будущим финалом, упуская из виду «рядовые матчи». В мечтах «красно-белые» обыграли «Урал», «Тосно» и «Ахмат». Вышли в финал Кубка России, выиграли его у «Авангарда». А потом в последнем туре делили с «Локомотивом» чемпионский титул, ведь все видели, как команду Семина заносило на поворотах. 

Такой план сидел в головах игроков «Спартака». Ведь когда фантазию сломали, они растерялись, как папаша, упустивший в толпе маленького ребенка. Что «Спартак» творил последний месяц? Ошибался, ошибался и еще раз ошибался. Классика спартаковского жанра – соперникам можно ничего не делать, просто выждать. Скажете, что не повезло? Нет, удар Кутепова в Рыкова – глупость, а не случайность. Хотя на фоне паса назад от Самедова – любимчик Черчесова и основной правый латераль сборной России, поступок Кутепова еще ничего так решение. 

Скандал с пенальти сумели перекрыть

Прикажете такую дикость игнорировать? В перерыве матча клинический фанат «Спартака» и бывший хавбек клуба Калиниченко написал: «Мда… Как бы ни закончилось, вой будет стоять лютый по пенальти. Тут без версий, господа. Пенальти и КК». Поклонник «красно-белых» прав – Ребров сыграл в ногу соперника, а не в мяч. Это точно пенальти. По красной карточке с учетом новых рекомендаций о «двойном наказании» можно спорить, но динамовцы заслужили два пенальти за первый тайм. 

Арбитр Карасев был близко, все видел, не стоит скидывать вину на Панченко, который не смог завершить доигранный после фола эпизод до забитого мяча. Кириллу стоило попасть в ворота, но претензии тут строго к бригаде арбитров. Карасев жестко начудил в Лиге Европы – из-за него «Марсель» вышел в финал, где сыграет с «Атлетико». Его по доброте душевной мистера Инфантино пустили на чемпионат мира. Но если судья в упор не видит пенальти, то тут два варианта: низкий уровень или боязнь. Если Карасев испугался гнева Федуна и «Спартака» - грош цена такому арбитру. 

А что не поставил пенальти после того, как Адриано зацепился за ногу Хольмену – поступил верно, нога шведа была на земле, ближе к мячу, чем конечности бразильца, «рисовавшего» фол. Вот только арбитры как снайперы, одна ошибка важнее десятка правильных решений. Хотя Калиниченко ошибся, «воя» не будет, «Спартак» и с подарком проиграл. 

Цифровое описание дерби

Давайте соберем немного цифр, которые покажут, насколько качественно «Спартак» сыграл в футбол. Вернее, насколько ужасно у него получилось. 

- из 9 точных ударов по воротам Шунина только три представляли для голкипера настоящую опасность, они прошли под грифом «сэйвы». Бьешь во вратаря – ближе к голам не становишься; 

- 6 перестановок сделал по ходу матча Каррера, включив режим Манчини – когда по ходу решающего матча признают изначальную тактику ошибочной, а потом панически ее перекраивают. Как и «Зениту», «Спартаку» подход не помог. С двумя форвардами сыграли не лучше, чем с одним; 

- из 14 конструктивных передач за игру 5 на счету Промеса, но напарники не поддерживали голландца удачными выстрелами, а если получалось – спасал Шунин; 

- 0 перехватов собрал «Спартак» в центральной зоне, столько же – перед чужими воротами, а у «Динамо» у своей штрафной и в опорной зоне 11 перехватов – соперник лучше читал игру, когда надо было, а вот защитники «Спартака» плохо встречали соперников, только Максимович старался, но и он ошибался позиционно; 

- 18% передач забраковал «Спартак», что для медленной игры много. Динамовцы при пасах ошибались чаще, но при этом у них лучше получалось работать с мячом в завершающей фазе атак. Команда, которая всего 36% игрового времени была с мячом – почти в два раза меньше, чем «красно-белые», по пасам под удар сыграла со счетом 14:9, а по ударам 18:14. А могло бы стать 18:15, если бы Карасев поставил заслуженное пенальти. 

У «Динамо» Хохлова есть будущее

Математически «Динамо» не хватило четырех пунктов для чистого выхода в Лигу Европы! И это сезон со сменой тренера. Теперь не стоит отдавать Ташаева в «Зенит» - незачем портить человеку карьеру по сценарию пусть не Соловьева, а Полоза. Важно работать над игрой, чтобы между линиями обороны и полузащиты были такие маленькие расстояния, как сегодня.

Позиционно динамовцы шикарно держались, когда «Спартак» атаковал. Шунин не всегда включался – хотя сыграл безошибочно, а его полевые напарники прилично смотрелись. Особенно на фоне вялого и медлительного «Спартака». Даже наскок в конце не был резким и свежим, чтобы снести оборону Хохлова, как цунами. Скорее странно, что динамовцы не забили второй – у них были подходы. А у «Спартака» не было точных передач, с таким браком в игре закрытую защиту не пробить. 
Чемпион Москвы – чемпион России

«Спартак» заслуженно не вышел в группу ЛЧ

ЦСКА против «Анжи» играл нормально, хоть и пропустил после шикарно исполненного Хубуловым штрафного. Но у команды Ганчаренко после поражения от «Динамо» просветление! Задвигались, дерзкий Головин в отличной форме, другие молодые игроки включились. Натхо радует в созидательной фазе, Муса активно помогает. Так что знакомый фокус ЦСКА – по привычке оказались в первой двойке, не вызывает удивления.

Но в данном случае стоит признать, что это «Спартак» подарил «армейцам» такую роскошь, как прямая путевка в Лигу чемпионов, ведь растерял преимущество. Как раньше подопечные Карреры решили сэкономить нервы Семину, так теперь отдали гарантию шикарных премиальных от УЕФА другому соседу. ЦСКА теперь найдет средства для точечного усиления состава. А «Спартаку» надо многое поменять в команде, чтобы не нарваться на новый АЕК, только теперь в квалификации Лиги чемпионов. 

Против «Динамо» спартаковцы сыграли так, словно это у соперника была задача выиграть, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Причем впечатлило, что в середине второго тайма команда Карреры дома играла в защите, а динамовцы развивали неспешные атаки. «Спартак» в настолько разобранном состоянии, что результат последнего тура закономерен, а скандальное решение арбитра Карасева сглаживает понимание, что подарком не воспользовались. 

Как не воспользовались щедрыми подарками «Локомотива» в чемпионате и не выиграли впервые за пятнадцать лет Кубок России, хотя надо было всего лишь обыграть клуб, который на грани расформирования, а также представителя ФНЛ. Повезло еще, что бывший спартаковец Шалимов подарил «Спартаку» место в тройке – «Краснодар» с такими нестабильными фаворитами мог цепляться за Лигу чемпионов за счет парочки побед. 

В футболе больших достижений не важно, как ты играл весь сезон. Важны решающие поединки. «Манчестер Сити» лучше играет в футбол по сумме сезона, чем «Реал», но «горожане» вылетели от «Ливерпуля» и в финале ЛЧ их не будет. А вот ЦСКА будет в группе этого турнира, с чем можно смело поздравлять. Но важный для «армейцев» успех меркнет рядом с чернотой провала «Спартака». Ужасная концовка сезона, хуже не придумаешь.  

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ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
сегодня в 08:03
    Сибирь за Спартак
    Сибирь за Спартак ответил serh62
    сегодня в 01:46
    serh62:
    привет всем спартачам которые уверяли что будут вторыми. не хочется быть забаненым на полгода а сказать хочется. попробую скромно....спартак это не клуб, это такое..........(постоянный свист далее). очень рад что это ничто опять нигде. это просто праздник какой то)))))))))))))))))))))))))))))))))))
    Пффф, удачи там с 1 звездочкой на футболчке, хехееххе


    Растите щенятки
    kingoffam
    kingoffam
    сегодня в 01:15
    Золотые медали,кубок,ЛЧ...Так про94 всё за пять матчей нужно постараться.Даже 0-7 перед таким провалом меркнет.Как так можно?!
    alpan72
    alpan72
    сегодня в 00:04
    Должно было быть 0-5 поросятам.жаль.
    1asss
    1asss
    вчера в 23:44
    Поросята в аут
    1asss
    1asss
    вчера в 23:35
    Поросята знают свое место
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    вчера в 22:52
    спартак не выиграл Кубок, хотя мог. Не прошел в группу ЛЧ, хотя должен был.

    Даже Карасев не спас спартак.
    Evgen44
    Evgen44
    вчера в 22:27
    Я не могу с этого заголовка)...карась нашел первый пенальти там,где его не было и не поставил 100%,после чего вообще перестал свистеть в нашу сторону,якобы,чувствуя за собой вину.Алло,эгсперты,судьи,вообще все РФС,проснитесь!!!То,что он так рассудил в этих отдельно взятых эпизодах исключительно его вина!!!За что вы ставите его на центральный матч тура?Может потому,что он Зальсбург похоронил в ЛЕ с Марселем?Почему судья после СОБСТВЕННОЙ ошибки может "чувствовать вину" и опираясь на это судить оставшееся в матче время?Поводов поставить пенку и опасные штрафные рядом с воротами Динамо было полно.Но вот так вот ему стало неудобно,что он решил обойтись.Стыдобища!Лучший арбитр страны...

    А проиграли заслуженно.Вообще не хотели ничего.Вот в этом,отдельно взятом матче совершенно не понял что Каррера хотел с таким стартовым составом сделать.Все замены,которые он сделал по ходу матча должны были еще до игры состоятся.Зе на острие,Адриано чуть в оттяжке,слева впереди Промес,Комбаров на своем месте в защите,а правую бровку отдать в первом тайме Самедову,во втором туда переместить Зобнина,а вместо Самедова(тайм бы выдержал) выпустить Фернандо в центр.В общем,вопросы именно по данному матчу лично у меня есть к Массимо.
    Serg3.12
    Serg3.12
    вчера в 21:58
    Спартак сезон провалил, заслуженно, третье место и квалификация ЛЧ
    Всё верно, с точки зрения спартаковца
    Что же тогда Багров напишет про Зенит?..
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 21:57
    Спам и третьего места недостоин.
    Дима Головашич
    Дима Головашич
    вчера в 21:25
    Ох, знал я, что вылезет очередной специалист, который начнёт обсуждать момент с пенальти. Словно иных моментов для обсуждения попросту не было. У нас за последние два сезона довольно интересное отношение к Спартаку сформировалось. Игроков КБ обычно судят не только по букве правил, но и по несуществующим законам футбола. В прошлом сезоне были готовы оспорить чуть ли не единственный пенальти в ворота УФЫ, защищали игрока до последнего и моментально забывали о совершенно нелепом пенальти в ворота Спартака в том же матче. Был ужасный матч с Зенитом, прошедший под аккомпанемент судейского беспредела. Много различной дряни было. Дисквалификация Глушакова, равнодушие к нарушением оппонентов Спартака, защита Кудряшова. Да любой момент мусолили и только про свои косяки забывали. Были пенальти, поставленные за нарушение до штрафной площади, голы забитые после окончания дополнительного времени, целый сезон издевались, а в этом продолжили.
    Вот, знаете, у нас многие команды всё-таки нашли подход к Спартаку. Максимально пассивная игра с обилием безнаказанный нарушений и выдуманных пенальти (По отношению к Спартаку они, конечно же, самые истинные и неоспоримые) позволяют любой бестолковой командочке из подвала таблицы противостоять Спартаку. Правда, в последующих турах от былой задачи на матч ничего не остаётся и жители подвала таблицы бездумно бегут вперёд, пропуская по четыре мяча за матч.
    По отношению к Спартаку падение в штрафной наказывается второй жёлтой картой, попадание мяча в руку в центре поля достойно горчичника, любое движение в сторону оппонента приводит к пенальти, а противники могут делать всё, что душе угодно.
    Подобные статьи отлично демонстрируют уровень среднестатистического любителя футбола.
    До тех пор, пока можно будет выстраивать своё мнение о команде вокруг одной нелепейшей судейской ошибки, забывая о других, не менее важных решениях, повлиявших на ход матча, футбол останется развлечением для 56ов.
    Никому ведь не интересен факт отсутствия наказания за огромное количество нарушений правил со стороны игроков Динамо, никто ведь не желает рассмотреть момент с назначением первого пенальти чуть внимательнее (Это просто не нужно, ведь это так удобно), никому структура матча не интересна, важны лишь два каких-то 56ьных момента, в которых судья принял неверные решения. Про пендаль на Адриано вообще никто не помнит, его ведь не было, наверное, это же Спартак всё-таки, их всегда тащат, а они всё равно ничего не могут...
    Соккер, пожалуйста, не пропускай больше статьи столь низкого качества. Ну чуть-чуть пускай постараются.
    OLESOCC
    OLESOCC
    вчера в 21:14
    Провал у Зени, а СпаМ чуть подсел!..
    Миклухо Маклаевич
    Миклухо Маклаевич
    вчера в 20:52
    Коней со 2 местом, заслужили. А спартак вообще не достоен еврокубков за 3 место спасибо кукуяну и Ко.
    MAUS
    MAUS ответил Sysanin101
    вчера в 20:38
    Sysanin101:
    Это большая разница играть сразу на групповом этапе Лиги чемпионов или на стадии квалификации. Эта незавидная участь досталась Спартаку. Теперь они будут разрываться на несколько фронтов и форсировать подготовку, но это ещё им не гарантирует успех. Шансов ПРОВАЛИТЬ квалификацию у Спартака БОЛЬШЕ, чем пройти дальше!!! Задачи на сезон не выполнили, а ПРОВАЛИЛИ. Что "заслужили", то и получили.
    провалили - это ПЯТОЕ место,
    второе, третье - это нормальное выступление, но неболее.
    serh62
    serh62
    вчера в 20:37
    привет всем спартачам которые уверяли что будут вторыми. не хочется быть забаненым на полгода а сказать хочется. попробую скромно....спартак это не клуб, это такое..........(постоянный свист далее). очень рад что это ничто опять нигде. это просто праздник какой то)))))))))))))))))))))))))))))))))))
    Дмитрий Кристя
    Дмитрий Кристя ответил RomM84
    вчера в 19:47
    исправили
    Великолепный
    Великолепный
    вчера в 19:12
    «воя» не будет, «спартак» и с подарком проиграл.

    АХАХАХАХАХАХАХАХАХА!)))
    Великолепный
    Великолепный
    вчера в 18:48
    НУ ЧТО ПУПСИКИ, ПОМНИТСЯ КТО ТО ХИХИКАЛ ПОСЛЕ 3:0 НА "ОТКРЫВАШКЕ" И ОТРЫВА ОТ ЦСКА ПЕРЕД ЗИМНЕЙ ПАУЗОЙ!
    ХОРОШО СМЕЕТСЯ ТОТ КТО СМЕЕТСЯ ПОСЛЕДНИЙ!!!
    АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА!!!

    1 Локомотив М 30 18 6 6 41:21 60

    2 ЦСКА 30 17 7 6 49:23 58

    3 спартак М 30 16 8 6 51:32 56
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 18:45
    Все по делом. По мне, так и 3 места не заслужили. Есть набор игроков в команде, но нет команды. Чем занимался этот год Каррера? А все время говорить я виноват в проигранном матче, как то не серьёзно, не по российске.Что то не то в команде творится. Разбор должен быть жёстким, вплоть до смены гл. тренера.
    КАРРЕРА И БОККЕТТИ COCO
    КАРРЕРА И БОККЕТТИ COCO
    вчера в 18:34
    А чо так мало новостей о федуне и спартаке???
    Купленная редакция и казанский в запой ушли?
    Стыдно за федуна и его соратников!
    АХ-ХА-ХА-ХА!!
    Чакнорис
    Чакнорис
    вчера в 18:25
    Я бы назвал так: "В этом году свиньям судьи помогали плохо. За это им "2".
    UrAn54
    UrAn54 ответил mikysss
    вчера в 18:23
    mikysss:
    Статья впервые почти по чеснаку - сезон провален, бронзовые медали - слабое утешение, вспоминая ничьи в начале сезона, безпройгрышную серию с августа по апрель, и три слива почти вподряд аутам. Вобщем про...рали всё сами тут и к судьям не предъявишь вобщемто (сегодняшний "подарок Карасева" ничего не решил, былобы 0-2 какая разница) - кто виноват пусть Федун и Каррера разбираются - надеюсь Каррера еще останется а так же и Промес да и чистка нужна и пополнение (в отличие год назад летом) усиленное. З.Ы. Но что бы не было - Мы Спартак!!!
    Самокритично, без слюней. Уважаю.
    bbb370
    bbb370
    вчера в 18:23
    У Кутепова пенальти не было, а у Реброва пенальти был. Если ставят такие пенальти как у Кутепова, то надо было ставить и на Адриано, и на Ханни, и на Промесе. В общем Карасёв отсудил с ошибками, но на результат игры они не повлияли. Выиграл тот кто больше хотел. Сезон у Спартака вышел неудачным. Провальным его не назовёшь, но и успешным тоже.
    NYJ
    NYJ ответил 178
    вчера в 18:20
    Купили уже
    Kyon
    Kyon
    вчера в 18:03
    Интересно, по поводу не назначенного пенальти после выхода Реброва - согласен, только вот красной там быть не могло. Но почему автор считает первый пенальти честным? Мусор упал настолько картинно и наигранно, что я сначала подумал, что его убили ногой в живот. А после повторов стало очевидно - едва ли было попадание в локоть. Затем автор говорит, что верно не поставили 11метровый на Адриано - мол нога ближе и т.д., но факт в том, что игрок динамо был отыгран и специально совершал движение ногой, чтобы выбить мяч, но выбил только ногу Луиса. Ещё мне интересно - почему обсосали вопрос со вторым пенальти, но умолчали про удар тетте, который на 6 минуте должен был уйти с поля с кк и про то, как рауш руками повалил Антоху в штрафной. Слишком выборочный разбор эпизодов получился..
    178
    178
    вчера в 17:54
    Это уже история.
    Покупаем валидол .Впереди Ч\М.
    MALOVAR
    MALOVAR
    вчера в 17:46
    автору посоветую прекратить заниматься тем ,в чем он не компетентен и писать такие провакационные заголовки ,когда результат сделал судья в другом матче ,с армейцами .да и здесь карасев помог динамикам ,ведь Кутепов лишь обозначил игру по падающему мячу ,который закрыл рукой симулянт.автору кол ,всех в игнор
    sir-5
    sir-5
    вчера в 17:43
    Здесь сошлось воедино всё :Самомнение спартачей(которое в сетевом пространстве влияет на обстановку в целом),амбиции Федуна,избравшего не менее порочный путь развития команды,чем Миллер в "Зените",группировки внутри команды( и пусть все рассказывают сказки про "братух"),самоидентификация(как и сейчас кричат-"всё равно мы-"Спартак",имея ввиду то,чего давно нет) как "народной команды"(другие-антинародные,видимо...),ну и работа неустоявшего тренерского состава.Кормят "односельчан",как только попадают к управлению командой..
    RomM84
    RomM84
    вчера в 17:42
    «Спартаку» поход не помог - поход куда?
    Hypnoz
    Hypnoz
    вчера в 17:41
    Карасев нарисовал пенальти, давно известно, что он гинеровская рыбка ! Потом перепугался и потерял ориентацию.
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