Провалили сезон. Даже арбитр не спас «Спартак»

«Спартак» не выиграл Кубок, хотя мог. Не прошел в группу ЛЧ, хотя должен был. «Соккер.ру» поздравляет «Динамо» с заслуженной победой в дерби.

«Спартак» потерял концентрацию

«Динамо» весной – терпеливые крепыши, «Спартак» - на дне, причем камень привязали к собственным ногам, отдав приказ своими же мозгами. Такое случается, если «пропускаешь ход». В футболе нельзя жить будущим финалом, упуская из виду «рядовые матчи». В мечтах «красно-белые» обыграли «Урал», «Тосно» и «Ахмат». Вышли в финал Кубка России, выиграли его у «Авангарда». А потом в последнем туре делили с «Локомотивом» чемпионский титул, ведь все видели, как команду Семина заносило на поворотах.

Такой план сидел в головах игроков «Спартака». Ведь когда фантазию сломали, они растерялись, как папаша, упустивший в толпе маленького ребенка. Что «Спартак» творил последний месяц? Ошибался, ошибался и еще раз ошибался. Классика спартаковского жанра – соперникам можно ничего не делать, просто выждать. Скажете, что не повезло? Нет, удар Кутепова в Рыкова – глупость, а не случайность. Хотя на фоне паса назад от Самедова – любимчик Черчесова и основной правый латераль сборной России, поступок Кутепова еще ничего так решение.

Скандал с пенальти сумели перекрыть

Прикажете такую дикость игнорировать? В перерыве матча клинический фанат «Спартака» и бывший хавбек клуба Калиниченко написал: «Мда… Как бы ни закончилось, вой будет стоять лютый по пенальти. Тут без версий, господа. Пенальти и КК». Поклонник «красно-белых» прав – Ребров сыграл в ногу соперника, а не в мяч. Это точно пенальти. По красной карточке с учетом новых рекомендаций о «двойном наказании» можно спорить, но динамовцы заслужили два пенальти за первый тайм.

Арбитр Карасев был близко, все видел, не стоит скидывать вину на Панченко, который не смог завершить доигранный после фола эпизод до забитого мяча. Кириллу стоило попасть в ворота, но претензии тут строго к бригаде арбитров. Карасев жестко начудил в Лиге Европы – из-за него «Марсель» вышел в финал, где сыграет с «Атлетико». Его по доброте душевной мистера Инфантино пустили на чемпионат мира. Но если судья в упор не видит пенальти, то тут два варианта: низкий уровень или боязнь. Если Карасев испугался гнева Федуна и «Спартака» - грош цена такому арбитру.

А что не поставил пенальти после того, как Адриано зацепился за ногу Хольмену – поступил верно, нога шведа была на земле, ближе к мячу, чем конечности бразильца, «рисовавшего» фол. Вот только арбитры как снайперы, одна ошибка важнее десятка правильных решений. Хотя Калиниченко ошибся, «воя» не будет, «Спартак» и с подарком проиграл.

Цифровое описание дерби

Давайте соберем немного цифр, которые покажут, насколько качественно «Спартак» сыграл в футбол. Вернее, насколько ужасно у него получилось.

- из 9 точных ударов по воротам Шунина только три представляли для голкипера настоящую опасность, они прошли под грифом «сэйвы». Бьешь во вратаря – ближе к голам не становишься;

- 6 перестановок сделал по ходу матча Каррера, включив режим Манчини – когда по ходу решающего матча признают изначальную тактику ошибочной, а потом панически ее перекраивают. Как и «Зениту», «Спартаку» подход не помог. С двумя форвардами сыграли не лучше, чем с одним;

- из 14 конструктивных передач за игру 5 на счету Промеса, но напарники не поддерживали голландца удачными выстрелами, а если получалось – спасал Шунин;

- 0 перехватов собрал «Спартак» в центральной зоне, столько же – перед чужими воротами, а у «Динамо» у своей штрафной и в опорной зоне 11 перехватов – соперник лучше читал игру, когда надо было, а вот защитники «Спартака» плохо встречали соперников, только Максимович старался, но и он ошибался позиционно;

- 18% передач забраковал «Спартак», что для медленной игры много. Динамовцы при пасах ошибались чаще, но при этом у них лучше получалось работать с мячом в завершающей фазе атак. Команда, которая всего 36% игрового времени была с мячом – почти в два раза меньше, чем «красно-белые», по пасам под удар сыграла со счетом 14:9, а по ударам 18:14. А могло бы стать 18:15, если бы Карасев поставил заслуженное пенальти.

У «Динамо» Хохлова есть будущее

Математически «Динамо» не хватило четырех пунктов для чистого выхода в Лигу Европы! И это сезон со сменой тренера. Теперь не стоит отдавать Ташаева в «Зенит» - незачем портить человеку карьеру по сценарию пусть не Соловьева, а Полоза. Важно работать над игрой, чтобы между линиями обороны и полузащиты были такие маленькие расстояния, как сегодня.

Позиционно динамовцы шикарно держались, когда «Спартак» атаковал. Шунин не всегда включался – хотя сыграл безошибочно, а его полевые напарники прилично смотрелись. Особенно на фоне вялого и медлительного «Спартака». Даже наскок в конце не был резким и свежим, чтобы снести оборону Хохлова, как цунами. Скорее странно, что динамовцы не забили второй – у них были подходы. А у «Спартака» не было точных передач, с таким браком в игре закрытую защиту не пробить.

Чемпион Москвы – чемпион России

«Спартак» заслуженно не вышел в группу ЛЧ

ЦСКА против «Анжи» играл нормально, хоть и пропустил после шикарно исполненного Хубуловым штрафного. Но у команды Ганчаренко после поражения от «Динамо» просветление! Задвигались, дерзкий Головин в отличной форме, другие молодые игроки включились. Натхо радует в созидательной фазе, Муса активно помогает. Так что знакомый фокус ЦСКА – по привычке оказались в первой двойке, не вызывает удивления.

Но в данном случае стоит признать, что это «Спартак» подарил «армейцам» такую роскошь, как прямая путевка в Лигу чемпионов, ведь растерял преимущество. Как раньше подопечные Карреры решили сэкономить нервы Семину, так теперь отдали гарантию шикарных премиальных от УЕФА другому соседу. ЦСКА теперь найдет средства для точечного усиления состава. А «Спартаку» надо многое поменять в команде, чтобы не нарваться на новый АЕК, только теперь в квалификации Лиги чемпионов.

Против «Динамо» спартаковцы сыграли так, словно это у соперника была задача выиграть, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Причем впечатлило, что в середине второго тайма команда Карреры дома играла в защите, а динамовцы развивали неспешные атаки. «Спартак» в настолько разобранном состоянии, что результат последнего тура закономерен, а скандальное решение арбитра Карасева сглаживает понимание, что подарком не воспользовались.

Как не воспользовались щедрыми подарками «Локомотива» в чемпионате и не выиграли впервые за пятнадцать лет Кубок России, хотя надо было всего лишь обыграть клуб, который на грани расформирования, а также представителя ФНЛ. Повезло еще, что бывший спартаковец Шалимов подарил «Спартаку» место в тройке – «Краснодар» с такими нестабильными фаворитами мог цепляться за Лигу чемпионов за счет парочки побед.

В футболе больших достижений не важно, как ты играл весь сезон. Важны решающие поединки. «Манчестер Сити» лучше играет в футбол по сумме сезона, чем «Реал», но «горожане» вылетели от «Ливерпуля» и в финале ЛЧ их не будет. А вот ЦСКА будет в группе этого турнира, с чем можно смело поздравлять. Но важный для «армейцев» успех меркнет рядом с чернотой провала «Спартака». Ужасная концовка сезона, хуже не придумаешь.