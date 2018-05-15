  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Европы
  • Англия. Чемпионшип
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Кубок Либертадорес
  • Норвегия. Высшая лига
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Румыния. Лига 1
  • Швеция. Аллсвенскан
Лига Европы 2017/2018, Финал1X2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М5.253.651.78
Россия. 2-й дивизион. Запад 2017/2018, 24 тур1X2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Текстильщик Ив (Иваново)Текстильщик Ив -:- Логотип футбольный клуб Торпедо Вл (Владимир)Торпедо Вл---
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Казанка (Москва)Казанка -:- Логотип футбольный клуб Спартак Кс (Кострома)Спартак Кс---
Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье 2017/2018, 24 тур1X2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелябинскЧелябинск -:- Логотип футбольный клуб КАМАЗ (Набережные Челны)КАМАЗ---
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лада-ТольяттиЛада-Тольятти -:- Логотип футбольный клуб Носта (Новотроицк)Носта---
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 24 тур1X2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бр (Брянск)Динамо Бр -:- Логотип футбольный клуб Арарат М (Москва)Арарат М4.33.251.85
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Торпедо М (Москва)Торпедо М -:- Логотип футбольный клуб Зоркий (Красногорск)Зоркий---
Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 32 тур1X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 -:- Логотип футбольный клуб Афипс (Афипский)Афипс---
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак-НальчикСпартак-Нальчик -:- Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир---

Дважды в одну реку

вчера, 21:53
Дважды в одну реку

В отчаянии люди нередко обращаются к своему прошлому, когда, как они думают, были счастливы. «Соккер.ру» - об идее вернуть Дика Адвоката в «Зенит».

О сомнительных решениях и о странном поведении руководства «Зенита» сказано уже многое. Тут, наверное, в большей степени сами болельщики петербургского клуба должны выражать свое мнение и делиться эмоциями. Ведь именно их касаются непосредственно все решения боссов. Назначения Луческу и Манчини, которые обладают именами европейского статуса как минимум, оказались провальными.

Причем любопытно отмечать то, как эволюционировало мнение насчет действий румына у руля команды, насчет его перспектив. Уже после ухода Манчини из «Зенита» многие стали говорить, что нужно было дать больше времени Мирче на построение команды. Дескать, поторопились выгонять Луческу, хотя эти же люди год назад кричали в первых рядах, что гнать его нужно как можно скорее и как можно дальше.

На фоне румына работа Манчини оказалась еще более провальной и еще более дорогой. В качестве реакции со стороны «Зенита» последовали не слишком адекватные выходки, граничащие с клоунадой. Речь, конечно, о выкатывании списка из пяти потенциальных кандидатов на пост главного тренера. Понятно было, что все эти имена накручивались ради одного – Сергея Семака. Подтверждение пришло мгновенно.

Уже на совет директоров в офис «Газпрома» приехал сам наставник «Уфы», который несколько лет работал в тренерском штабе «Зенита». Почему бы не предложить ему сразу выгодный контракт и не схватить на месте? Не все так просто. И факторов несколько. Во-первых, сам Семак не из тех, кто будет бросаться на первое же выгодное предложение. Он предпочтет все взвесить, сопоставить, подумать, а потом принять решение.

И вряд ли финансовый вопрос будет для него определяющим. Как верно заметили в «Уфе», клуб из Башкортостана будет играть в том же турнире, что и «Зенит», при этом давая больше возможностей для личного творчества тренера. Во-вторых, у Семака на глазах разворачивались истории вокруг Луческу и Манчини, все эти трансферные вакханалии творились, что не слишком убеждало в последовательности руководства и в том, что оно понимает, какой дорогой и куда движется.

А для тренера, особенно для молодого и думающего, это очень важно. В-третьих, сам Семак не является желанной персоной для одной важной фигуры у руля «Зенита». Речь о президенте клуба Сергее Фурсенко, который, кажется, обладает серьезной такой особенностью в протекании психологических процессов, как застревание.

В этом нет ничего ругательного или оскорбительного. Просто есть тип людей, которые застревают, грубо говоря, на какой-то идее, мысли, событии. У Фурсенко периодически проскальзывает подобное. Например, давно известно, что он большой фанат творчества Манчини. И он якобы пытался зазвать Роберто в «Зенит» еще во время своего предыдущего правления. Но у Манчини были рыбки покрупнее.

Спустя много лет Фурсенко вернулся в «Зенит» и сразу взялся за старое. С тех пор много воды утекло, но он настаивал на Манчини и добился-таки своего. Что выросло из этого – все видели. Так вот еще Фурсенко считает, что у «Зенита» непременно должен быть тренер с именем. Отсюда все эти фантазии про Сарри, Сампаоли, хотя понятно, что ничего в деле завоевания этих специалистов нынешнему «Зениту» не светит.

На Семака Фурсенко соглашаться не хочет – это информация сразу нескольких осведомленных, как они говорят, источников. Но к Семаку питает большую симпатию собственно глава «Газпрома» Алексей Миллер. Поэтому ситуация подвисла в воздухе. Семаку должен быть приятен интерес «Зенита» и Миллера, но он прекрасно понимает, что работать-то непосредственно ему придется с Фурсенко, который его не хотел в клубе.

Еще один фактор в пользу того, чтобы не соглашаться. В качестве компромиссного варианта нарисовался Фонсека, который как раз собрался из «Шахтера» куда-нибудь, где сможет раскрутить свое имя получше. Есть варианты в Англии, но «Зенит» может быть даже лучше условного клуба уровня «Вест Хэма», поскольку даст возможность не утонуть в пучине АПЛ и показать себя как-то в еврокубках. Да и финансово наверняка неплохо.

Но у Фурсенко загорелась новая лампочка, точнее, старая. Он вдруг возжелал возвращения Адвоката. Этой идеей он решил перебить желание болельщиков «Зенита» видеть Семака в команде. Ведь к Дику поклонники «Зенита» тоже относятся очень хорошо, с ним связаны отличные воспоминания, лучшие страницы истории.

От нежелания видеть Семака и невозможности позвать настоящую звезду Фурсенко хотел бы вернуть Адвоката. Конечно, его окружение наверняка не слишком наполнено энтузиазмом по этому поводу. Оно и понятно. Адвокат покинул «Зенит» в 2009 году, причем не на самой позитивной ноте. Потом он прыгал из клуба в клуб, из команды в команду, но так ничего толкового и не показал.

За девять лет он успел поработать со сборной Бельгии, дважды с АЗ, со сборной России, с ПСВ, со сборными Сербии и Голландии, с «Сандерлендом» и «Фенербахче», а сейчас остановился на роттердамской «Спарте». Всюду Адвокат заканчивал если не со скандалом, то бесславно и с понурой головой. При всем уважении, его время ушло. Пытаться возродить к нему интерес – это просто отчаянный способ самоутешения, когда у тебя ничего не получается, ты вспоминаешь момент, когда был счастлив в прошлом, и пытаешься его возродить, цепляясь за признаки того прошлого.

Одним из них в данном случае является Адвокат. Но с таким же успехом можно Аршавина звать обратно. У тренеров тоже есть периоды расцвета и увядания. Судя по количеству неудачных попыток развить успех, время Адвоката уже прошло, и «Зениту» ни в коем случае нельзя впадать в ретроградство.

Поделиться
Другие материалы по теме
«Вест Хэм» по-прежнему заинтересован в услугах Бенитеса
Вчера, 17:05 0
Стив Макларен будет назначен на пост нового главного тренера КПР в течение суток
Вчера, 14:56 1
Ди Бьяджо продолжит тренировать молодежную сборную Италии
Вчера, 14:45 0
Эллардайс уйдет из «Эвертона» в течение суток
Вчера, 14:40 3
Бериссо может возглавить «Атлетик» в ближайшие дни
Вчера, 14:06 0
Артета - фаворит на пост нового главного тренера «Арсенала»
Вчера, 10:34 12
Обсудить
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:10
и Адвокат подойдёт, и Наполеон...чуть позже и Прокурор пригодится
JackNorz
JackNorz ответил SweetJack
сегодня в 07:54
С Динамо Киев выйграли золотые медали и дошел до полуфинала кубка УЕФА
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 07:44
Хрюши, видимо, устали уже обсуждать своего Карреру!
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 07:41
И откуда только С.Иванов "черпает" всю эту информацию? Чувствуется, очень крупный эксперт-специалист по внутренней политике Зенита...
FILL3286
FILL3286
сегодня в 07:32
    Полевой Командир
    Полевой Командир
    сегодня в 07:10
    Возрождение Зенита, как клуба, начнется тогда, когда Фурсенко с позором будет изгнан из клуба пинком по зад.
    Оррорин Кенийский
    Оррорин Кенийский
    сегодня в 07:02
    В Зените такое количество футболистов (с учетом отданных в аренду), что разобраться в этой " куче" будет трудно любому тренеру. , особенно приезжему.
    Фата лист
    Фата лист
    сегодня в 05:24
    Адвокаату пора на пенсию.
    ndedov
    ndedov
    сегодня в 04:20
    Да, менять все руководство надо.
    Спагетти
    Спагетти
    сегодня в 02:43
    Дайте Фурсенко поработать:)))
    Зеленыйслоник
    Зеленыйслоник
    сегодня в 00:05
    Будет как обычно.Бодрое начало, вынос мяса 5-0 или 5-1, а потом на 5-6 место в конце сезона.Ничто не ново.
    blitz
    blitz
    сегодня в 00:04
    БЕЗ НАС РАЗБЕРУТСЯ
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответил MALOVAR
    вчера в 23:47
    Пятёру в Санкт-Петербурге с любым тренером отхватите)
    NGY
    NGY
    вчера в 23:31
    А что, почетный гражданин Питера, пока единственно самый успешный тренер из всех, кто был в новейшей истории Зенита.

    Да и сборной России он поставил шикарную игру(только было тотальное невезение с взятием ворот соперника, мяч отказывался идти в ворота).

    Дик очень хороший тренер для Зенита.
    MALOVAR
    MALOVAR ответил Miaf
    вчера в 23:19
    ахах,я думаю памятник Манчини должен быть в Туле,ой,что они творили с его командой)))
    MALOVAR
    MALOVAR
    вчера в 23:15
    как же я хочу Адвоката в Зенит))) он будет лакомой булочкой для нас
    SweetJack
    SweetJack
    вчера в 23:11
    Ну тут конечно спорное мнение то
    Ведь,может быть так,что команда и тренер как раз тандем
    Если хорошенько подумать можно много примеров привести
    Семин
    Какие у него успехи помимо локомотива ?
    Кто нибудь помнит?
    rawer
    rawer
    вчера в 22:21
    Адвокат Спарту отправил в пердив, самое время приниматься за работу в зените
    Felipe Rivera CVBP
    Felipe Rivera CVBP
    вчера в 22:04
    После официального убирания Мутко и Будогосского из футбола Фурсенко решил примерить на себя клоунский нос главного скомороха российского футбола.
    Miaf
    Miaf ответил iri13
    вчера в 21:58
    iri13:
    О! Ещё один башкой двинулся :-(((
    Собираются ли в Санкт-Петербурге ставить памятник Манчини рядом с мостом Рамзана Кадырова? Как никак 5 место- прямая путевка в Лигу Европы. Есть чем гордиться.
    iri13
    iri13
    вчера в 21:56
    О! Ещё один башкой двинулся :-(((
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100