Дважды в одну реку

В отчаянии люди нередко обращаются к своему прошлому, когда, как они думают, были счастливы. «Соккер.ру» - об идее вернуть Дика Адвоката в «Зенит».

О сомнительных решениях и о странном поведении руководства «Зенита» сказано уже многое. Тут, наверное, в большей степени сами болельщики петербургского клуба должны выражать свое мнение и делиться эмоциями. Ведь именно их касаются непосредственно все решения боссов. Назначения Луческу и Манчини, которые обладают именами европейского статуса как минимум, оказались провальными.

Причем любопытно отмечать то, как эволюционировало мнение насчет действий румына у руля команды, насчет его перспектив. Уже после ухода Манчини из «Зенита» многие стали говорить, что нужно было дать больше времени Мирче на построение команды. Дескать, поторопились выгонять Луческу, хотя эти же люди год назад кричали в первых рядах, что гнать его нужно как можно скорее и как можно дальше.

На фоне румына работа Манчини оказалась еще более провальной и еще более дорогой. В качестве реакции со стороны «Зенита» последовали не слишком адекватные выходки, граничащие с клоунадой. Речь, конечно, о выкатывании списка из пяти потенциальных кандидатов на пост главного тренера. Понятно было, что все эти имена накручивались ради одного – Сергея Семака. Подтверждение пришло мгновенно.

Уже на совет директоров в офис «Газпрома» приехал сам наставник «Уфы», который несколько лет работал в тренерском штабе «Зенита». Почему бы не предложить ему сразу выгодный контракт и не схватить на месте? Не все так просто. И факторов несколько. Во-первых, сам Семак не из тех, кто будет бросаться на первое же выгодное предложение. Он предпочтет все взвесить, сопоставить, подумать, а потом принять решение.

И вряд ли финансовый вопрос будет для него определяющим. Как верно заметили в «Уфе», клуб из Башкортостана будет играть в том же турнире, что и «Зенит», при этом давая больше возможностей для личного творчества тренера. Во-вторых, у Семака на глазах разворачивались истории вокруг Луческу и Манчини, все эти трансферные вакханалии творились, что не слишком убеждало в последовательности руководства и в том, что оно понимает, какой дорогой и куда движется.

А для тренера, особенно для молодого и думающего, это очень важно. В-третьих, сам Семак не является желанной персоной для одной важной фигуры у руля «Зенита». Речь о президенте клуба Сергее Фурсенко, который, кажется, обладает серьезной такой особенностью в протекании психологических процессов, как застревание.

В этом нет ничего ругательного или оскорбительного. Просто есть тип людей, которые застревают, грубо говоря, на какой-то идее, мысли, событии. У Фурсенко периодически проскальзывает подобное. Например, давно известно, что он большой фанат творчества Манчини. И он якобы пытался зазвать Роберто в «Зенит» еще во время своего предыдущего правления. Но у Манчини были рыбки покрупнее.

Спустя много лет Фурсенко вернулся в «Зенит» и сразу взялся за старое. С тех пор много воды утекло, но он настаивал на Манчини и добился-таки своего. Что выросло из этого – все видели. Так вот еще Фурсенко считает, что у «Зенита» непременно должен быть тренер с именем. Отсюда все эти фантазии про Сарри, Сампаоли, хотя понятно, что ничего в деле завоевания этих специалистов нынешнему «Зениту» не светит.

На Семака Фурсенко соглашаться не хочет – это информация сразу нескольких осведомленных, как они говорят, источников. Но к Семаку питает большую симпатию собственно глава «Газпрома» Алексей Миллер. Поэтому ситуация подвисла в воздухе. Семаку должен быть приятен интерес «Зенита» и Миллера, но он прекрасно понимает, что работать-то непосредственно ему придется с Фурсенко, который его не хотел в клубе.

Еще один фактор в пользу того, чтобы не соглашаться. В качестве компромиссного варианта нарисовался Фонсека, который как раз собрался из «Шахтера» куда-нибудь, где сможет раскрутить свое имя получше. Есть варианты в Англии, но «Зенит» может быть даже лучше условного клуба уровня «Вест Хэма», поскольку даст возможность не утонуть в пучине АПЛ и показать себя как-то в еврокубках. Да и финансово наверняка неплохо.

Но у Фурсенко загорелась новая лампочка, точнее, старая. Он вдруг возжелал возвращения Адвоката. Этой идеей он решил перебить желание болельщиков «Зенита» видеть Семака в команде. Ведь к Дику поклонники «Зенита» тоже относятся очень хорошо, с ним связаны отличные воспоминания, лучшие страницы истории.

От нежелания видеть Семака и невозможности позвать настоящую звезду Фурсенко хотел бы вернуть Адвоката. Конечно, его окружение наверняка не слишком наполнено энтузиазмом по этому поводу. Оно и понятно. Адвокат покинул «Зенит» в 2009 году, причем не на самой позитивной ноте. Потом он прыгал из клуба в клуб, из команды в команду, но так ничего толкового и не показал.

За девять лет он успел поработать со сборной Бельгии, дважды с АЗ, со сборной России, с ПСВ, со сборными Сербии и Голландии, с «Сандерлендом» и «Фенербахче», а сейчас остановился на роттердамской «Спарте». Всюду Адвокат заканчивал если не со скандалом, то бесславно и с понурой головой. При всем уважении, его время ушло. Пытаться возродить к нему интерес – это просто отчаянный способ самоутешения, когда у тебя ничего не получается, ты вспоминаешь момент, когда был счастлив в прошлом, и пытаешься его возродить, цепляясь за признаки того прошлого.

Одним из них в данном случае является Адвокат. Но с таким же успехом можно Аршавина звать обратно. У тренеров тоже есть периоды расцвета и увядания. Судя по количеству неудачных попыток развить успех, время Адвоката уже прошло, и «Зениту» ни в коем случае нельзя впадать в ретроградство.