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Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 22 тур1X2
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11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Смена К-А (Комсомольск-на-Амуре)Смена К-А 3:1 Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш---
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит Ир (Иркутск)Зенит Ир 0:0 Логотип футбольный клуб ЧитаЧита---
Россия. Стыковые матчи 2017/20181X2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 3:0 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи2.33.13.4
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Лучшие из лучших

вчера, 10:20
Лучшие из лучших

Рейтинги – явление увлекательное, пусть и не все с ними соглашаются. «Соккер.ру» решил посмотреть на очередную попытку «оцифровать» футбол.

Футбол – это процесс творческий, явление, которое сложно просчитать порой математически и которое не поддается зачастую логике. Этим футбол и интересен. Он дает простор для обсуждений, которого нет ни в чем другом. Его считают объективным, потому что в конечном счете все определяет результат на табло, но согласитесь, что разница между этим результатом и результатом, показанным легкоатлетом, существует колоссальная.

В одном случае решают секунды и метры, которые вполне объективно можно измерить, а в другом – сочетание такого количества факторов, от которого голова пойдет кругом. От несварения желудка из-за плохого стейка, съеденного защитником на обед, до микрокочки на газоне, помешавшей нападающему реализовать момент. Факторов – великое множество.

Но очень хочется втиснуть футбол в какие-то математические формулы, в рамки, позволяющие рассчитывать, кто же на самом деле лучший из лучших. Построены большие математические модели, например, показывающие, насколько счет на табло отражает реальное игровое преимущество той или иной команды. Но и это – условное приближение, поскольку все прекрасно понимают, насколько различаются подходы и стили клубов.

И если кажется, что одна команда регулярно играет вроде как хуже остальных, но добивается результата, то это повод задуматься лишь о том, что это у вас такое восприятие футбола, а команда эта нашла свой стиль, подход и работает в соответствии с ним – он дает ей результат. Но и по этому поводу болельщики ломают копья и стирают кнопки на клавиатурах.

Одной из организаций, которая тоже пытается втиснуть футбол в математическую формулу, является CIES Football Observatory. Она пробует себя в разных жанрах: от оценки клубов до, например, новой версии расчета стоимости игроков. Была предпринята попытка оценить, за сколько клубы реально готовы продать тех или иных футболистов, что несколько отличается от алгоритма того же популярного Transfermarkt, который определяет рыночную стоимость игрока по ряду факторов, а она как правило сильно отличается от того, за сколько в итоге футболист переходит из клуба в клуб.

Зато удобно ориентироваться в перспективности того или иного футболиста, в его потенциале. Для этого в основном и пользуются Transfermarkt, а не для рассуждений о том, за сколько продадут или купят очередную звезду. Вот эту нишу решил занять CIES Football Observatory. Для отработки своих алгоритмов организация еще и рейтинг эффективности футболистов по итогам сезона составила.

В рейтинге приняли участие все игроки топ-пятерки европейских лиг, которые провели на поле не менее 1800 минут в своих чемпионатах (для Германии ценз ниже – 1440 минут). И вот как выглядят лидеры рейтинга лучших из лучших по версии CIES Football Observatory:

1. Лионель Месси - «Барселона», 92,12 балла эффективности

2. Давид Сильва - «Манчестер Сити», 91,69

3. Пауло Дибала - «Ювентус», 91,37

4. Серхио Агуэро - «Манчестер Сити», 90,48

5. Николас Отаменди  - «Манчестер Сити», 90,47

6. Мохамед Салах - «Ливерпуль», 90,45

7. Фернандиньо - «Манчестер Сити», 90,45

8. Кевин Де Брюйне - «Манчестер Сити», 90,14

9. Рахим Стерлинг - «Манчестер Сити», 89,76

10. Роберт Левандовски - «Бавария», 89,61

11. Калиду Кулибали   - «Наполи», 89,17

12. Харри Кейн - «Тоттенхэм», 89,02

13. Хамес Родригес - «Бавария», 88,97

14. Жоржиньо - «Наполи», 88,74

15. Миралем Пьянич - «Ювентус», 88,67

16. Криштиану Роналду - «Реал», 88,58

17. Лоренцо Инсинье - «Наполи», 88,58

18. Марек Гамшик - «Наполи»,  88,53

19. Рауль Альбиоль - «Наполи», 88,46

20. Иван Ракитич - «Барселона», 88,18

Разумеется, во всех рейтингах подобного плана первым делом глаза ищут Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Неймара. И если аргентинца отыскать несложно, то с другими возникнет загвоздка. Месси в рейтинге на первом месте, что сразу же для многих верифицирует его и делает максимально объективным вне зависимости от того, кто и как там дальше расположился.

А это интересно. Ведь тот же Роналду занимает всего лишь 16-е место, деля его по баллам эффективности с Лоренцо Инсинье из «Наполи». А Неймара и вовсе не найдете в этом рейтинге, потому что он из-за травмы отыграл в чемпионате Франции на несколько минут меньше, чем требуется для попадания в него. Уже немного неловко, да?

Столь низкая позиция Роналду заставит другую часть читателей тут же признать рейтинг несостоятельным. Это вечный конфликт сторонников Месси и португальца. Но тут нужно понимать один очень важный момент, который одновременно объясняет подобное положение игроков и тоже заставляет смотреть на рейтинг с подозрением.

Учитываются только матчи в национальных чемпионатах. А там, как известно, у Роналду не все так здорово сложилось, как у того же Месси. Обилие игроков «Манчестер Сити» в топе наводит на мысли о том, что у CIES Football Observatory настроена по-разному оценка ценности того или иного турнира. Скажем, одни и те же эффективные действия в Англии стоят «дороже», чем в Германии или Франции. Отсюда, кстати, отсутствие Кавани в первой двадцатке. Человек наколотил уйму голов, но самый лучший игрок Лиги 1 в этом рейтинге располагается только в третьем десятке.

Либо же настройки таким образом составлены, что идеально под них подходит футбол Хосепа Гвардиолы с его тотальным контролем. Словом, как и в любой математической модели, пытающейся объяснить футбол, все снова зависит скорее от подхода, а он вряд ли сильно лучше вкуса болельщиков, который своеобразен и свой собственный у каждого.

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Все комментарии
Apex Predator
Apex Predator
сегодня в 06:38
Рейтинг рейтингом, но ЛЧ всё расставил по своим местам. Месси там был бледной тенью себя самого, МС показал, что все успехи в самом переоцененном чемпионате ничего не стоят в матчах, где нужен характер и мужество, Бавария показала, что готова давать бой главному клубу Европы последних лет и демонстрировать даже лучшее качество футбола, а Роналду доказал, что он стабильно играет на высочайшем уровне. Причем не с Малагами и Лас Пальмасами, а ПСЖ и Ювентусом.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
вчера в 19:53
Сливки негодуют :)
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
вчера в 16:00
Составьте рейтинг по лч- Месси будет делить строчки в игроками Мальме и Апоэлей.
myst5
myst5
вчера в 15:02
Ну в чемпионате Месси крут не кто и не спорит . Такой бы для лиги чемпионов.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
вчера в 12:41
Этот список отражение дел в футболе за последние 10-12 лет)
Есть Месси и есть стальные которые со 2 по 20 места меняются пстоянно.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
вчера в 12:39
Ахахах нет ничего лучше видеть Месси на первом месте в рейтинге где учитывается статистика а не мнение проданных людей.
А ещё приятнее видеть как лопаются глоры ненавистники которые не могут переварить этот факт и факт.
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 12:34
Интересный рейтинг, хоть и необъективный.Тема не раскрыта автором.По какому принципу начислялись баллы?
Che kaif
Che kaif
вчера в 11:35
Рейтинг бред.
cevin cigan
cevin cigan ответил MALOVAR
вчера в 10:59
MALOVAR:
На Месси больно смотреть с этой бородкой и глами ,в которых печаль от предстоящего бессилия на ЧМ
Тем более,левый глаз косит........ещё на Шнура сильно похож!
амурец
амурец ответил Gelious
вчера в 10:54
Gelious:
Какие только методы подсчета ни придумают, лишь бы Месси выделить. Видимо, метод проверкой ЛЧ не понравился некоторым болельщикам.
ну это рейтинг игроков для внутреннего употребления, на международной арене из первой десятки успехов добился только Салах
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 10:36
На Месси больно смотреть с этой бородкой и глами ,в которых печаль от предстоящего бессилия на ЧМ
Michele_Alboreto
Michele_Alboreto
вчера в 10:25
Очередной ангажированный, накрученный рейтинг с целью поставить Месси на 1-е место, а Криштиану - на двузначное. Особенно эпично выглядят такие звёзды, как Отаменди и Кулибали на 5 и 11 месте соответственно. Наверное, их команды очень многого добились в данном сезоне и прыгнули выше головы.))
Gelious
Gelious
вчера в 10:23
Какие только методы подсчета ни придумают, лишь бы Месси выделить. Видимо, метод проверкой ЛЧ не понравился некоторым болельщикам.
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