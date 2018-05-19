«Челси» - МЮ. Предпоследний большой финал сезона

Драка Конте и Моуриньо за Кубок Англии – прощальный десерт английского футбольного сезона. «Соккер.ру» готовится к трудному, но боевитому финалу.

«Челси» умеет играть с «Манчестер Юнайтед»?

Когда матчи проходят на лондонской земле, «Челси» в основном побеждает. Конечно, речь обычно о «Стэмфорд Бридж» и АПЛ. Но и когда играли на вылет в прошлом году в Кубке Англии – столичная команда прошла дальше, забив единственный мяч. Всего в восьми последних матчах МЮ в Лондоне против «Челси» зафиксировано семь поражений манкунианцев.

Жозе понимает, насколько неудобен соперник, когда нет поддержки «Олд Траффорд». «Дьяволы» последний раз вселялись в тела победителей в Лондоне еще при Фергюсоне. «Челси» дома умеет зарубить надежды МЮ, и хотя «Уэмбли» - гостевой стадион, земля-то родная. Давления «Театра мечты» не будет. Хотя даже в гостях в пяти последних матчах «Челси» проиграл всего дважды, собрал перед этим три ничьи.

Кадровый вопрос. Все готовы к финалу?

Под вопросом участие Лукаку в финальной игре, хотя зная Моуриньо – недоговаривает, Ромелу успеет восстановиться и выйдет с первых минут. Кроме бельгийца, проблемы со здоровьем были у Марсьяля, которого сватают в «Челси», а также Феллаини – еще одного игрока не из основы. Жозе спокойно соберет привычный состав, хотя на финал против неудобного соперника вполне может сделать один фокус с тактикой. А именно поставить тройку центральных.

Байи, Смоллинг и Джонс – цепкие ребята, а Фил хорошо борется, хотя уступает напарникам в габаритах. Против Жиру такая связка может сработать качественно, заодно отодвинут Азара от ворот Де Хеа – к слову, Давиду доверят основу, наплевав на испано-итальянское кубковое правило с резервным вратарем. У Конте похожая тактическая задача – остановить с помощью тройки защитников атаки через мастера кубковых побед Санчеса. И через Лукаку, если Ромелу выйдет на поле. Если нет – Моуриньо придется менять подход в атакующей линии.

Впрочем, победу во встрече вязких команд надо скорее искать на флангах – любой кросс Алонсо, Янга, Валенсии и Мозеса может стать голевым и победным, а также в бою центральных линий. Для МЮ немного опасно ставить лишь двух хавбеков – Матича и Погба, против тройки Бакайоко, Канте и Фарбрегаса, тем более Азар им активно будет помогать. Но поскольку лишь травма Лукаку подталкивает к использованию Санчеса в роли форварда-призрака, то не исключен и банальный вариант. Никакого Байи, никакого Бакайоко в основах, «5-4-1» у «Челси», «4-3-2-1» у Моуриньо:

Подходы Моуриньо и Конте испортят финал?

Будет ли зрелище вкусным? Жозе считает, что счет 0:0 - очень яркий и перед финалом об этом говорил. И поскольку для МЮ и «Челси» матч на «Уэмбли» - последний шанс добыть трофей в странном для команд сезоне, то игра может оказаться скучной. Вот только встречаются футбольные сыновья Моуриньо, и хотя Жозе готов пожать руку отчиму «Челси», Конте понимает – тактику «аристократов» он изменил, а гены-то остались.

Два «автобуса» в разных цветах встречаются в матче, где «Челси» вряд ли стоит играть на ничью. Помним результат Суперкубка Англии, последнего трофея Венгера у руля «Арсенала». В серии пенальти Куртуа и Мората промазали, а четыре «канонира» били без промахов. Да и в финале прошлогоднего Кубка Англии «Челси» допустил ошибку – проиграл 1:2, пропустив уже на четвертой минуте от Алексиса, а потом и удаление пришло. Так что и Моуриньо, и Конте хочется пожелать смелости в финале, который оставил им всеядный «Манчестер Сити».

Интересные факты накануне финала

- вряд ли стоит ждать легкой победы одной из команд без удалений от арбитра Оливера – того самого, или похожих поворотов. МЮ даже «Кристал Пэлас» обыграл в финале двухлетней давности лишь в овертайме, а «Челси» не побеждал в Кубке Англии шесть лет, ведь в прошлом году упустил в матче против «Арсенала» шанс на «золотой дубль»;

- если «канониры» - неудобный соперник по финалам для «Челси» в последнее время, то МЮ – удобный оппонент для команды Конте. В 15 последних матчах «аристократы» одержали 8 побед, 5 раз зафиксировали ничьи и лишь дважды МЮ одержал победу;

- стоит отметить, что оба успеха новой эпохи в истории «дьяволов» - после ухода Фергюсона, одержал именно Жозе Моуриньо. Знает слабые места бывшего клуба, пусть не всегда его подопечные их используют;

- Алексис Санчес выиграл пять кубковых финалов с «Арсеналом», три Суперкубка и два Кубка Англии, так что если сегодня МЮ победит – чилиец станет трехкратным победителем старейшего в мире турнира. На «Уэмбли» стабильно забивает – по голу за матч в среднем;

- из нынешнего состава «Челси» победу в Кубке Англии праздновал Фабрегас – в 2005 году в составе «Арсенала» (причем потерял ту медаль), Жиру – тогда же, как Санчес и Кэйхилл – шесть лет назад. Для большинства игроков «Челси», в отличие от футболистов МЮ, этот трофей в новинку, настрой будет соответствующим. Оказаться дважды проигравшим финал никто не желает;

- подход финалистов похожий – в 10 последних матчах лишь трижды фиксировали больше 2.5 голов на две команды за поединок, причем дважды это были уверенные победы «Челси» 3:1 и 4:0, а один раз – февральский успех МЮ, когда Лингард забил победный мяч после выхода на замену;

- Моуриньо выиграл все три финала в МЮ, в которых принимал участие – Кубок Футбольной Лиги и Лигу Европы прошлого сезона, а также Суперкубок Англии двухлетней давности, когда Ибрагимович забил победный мяч в поединке против «Лестера». У Жозе лишь 2 проигранных финала в карьере из 14;

- в случае победы «Манчестер Юнайтед» сравняется в историческом рейтинге Кубка Англии с «Арсеналом» - будет по 13 трофеев. Для «Челси» победа станет восьмой. Тоже неплохо – выйдут на третье место, оставив позади «Астон Виллу» и «Ливерпуль»;

- «Челси» проигрывал финалы при Конте «Арсеналу» - Кубок и Суперкубок Англии, но в целом у Антонио и Жозе похожий процент побед у руля новых команд. И хотя Моуриньо провел больше матчей и чаще разменивался на ничьи, если сегодня дойдет до мира и серии пенальти – не спешите ставить на Де Хеа. Это финалы, а тут не может быть фаворита, когда играют команды, одна из которых недавно была чемпионом, вторая выиграла Лигу Европы, но при этом в финале Кубка Англии встретит невероятно неудобного соперника.

«Манчестер Юнайтед» прикладывает немало усилий, чтобы вернуться к победам в матчах против «Челси». Но чаще получаются такие сложные поединки, как в давнем финале Лиги чемпионов в Москве. Тогда речь шла о размене голами и пенальти, но новый финал может сложиться иначе, поскольку «Челси» Конте и МЮ Моуриньо примерно равны, как и тренеры-драчуны, которые решили накануне матча зарыть топор войны по инициативе хитрого португальца. Усыпляет бдительность врага? Вряд ли поможет. Если Конте вправду сегодня играет последний матч у руля «Челси» - сделает все, чтобы финал сложился в его пользу.