Хуже некуда. «Зенит» готов выбрать Адвоката вместо Семака

«Соккер.ру» понимает опасения и разделяет шутки о методах придания значимости кандидатов. Но не стоит предпочитать старого Дика молодому Сергею!

Призрак чемпионской ностальгии

«Зенит» времен Зырянова, Денисова, Тимощука, Ширла и Аршавина, одержавший победу в Кубке УЕФА, был крутым. Десятая годовщина того успеха завертела в мозгах боссов клуба маховик воспоминаний. Расчувствовались, по-человечески понять можно, нормально ностальгировать по давно ушедшей молодости. Но «давно» - ключевое слово. Ведь Дик повял как тренер. За шесть лет у него семь тренерских провалов, а последний – вылет из Эре со «Спартой».

Роттердамцев, говорят, летом возглавит наставник «Витесса», которого заменил Слуцкий. Дик пал в иерархии тренеров ниже того, кого меняют на Леонида Викторовича. Адвокату семьдесят лет, он не готов вникать в новые методы работы, но по-прежнему упрямый. Результат налицо – сменил 5 стран за 6 лет, всюду закончилось плохо. Возвращение в Россию будет для него подарком, который как тренер не заслужил.

Конечно, Уткин эпатирует, заявляя о 90% вероятности появления Адвоката. На деле лишь 89.8%. Но Василий Вячеславович прав в другом – решение примет лично Миллер. Если считает, что опыт Адвоката перевешивает готовность Семака – Дик вернется. Мы-то догадываемся, что это полное Евро-2012. Тренер, возглавлявший без одной буквы «Спартак», станет как капитан Дзюба. Но люди, у которых перед глазами 2008-й, могут считать иначе. Рассудит история, но если Адвокат – будущее «Зенита», то пора фанатам привыкать, что на деле они мало чего получат.

Смешной «коллективный Сарри»

В «пятерке тренеров» для «Зенита» не хватало Гвардиолы, чтобы не осталось тех, кто не понял стеб клуба над собой. Вот какой Сарри? Маурицио – странный человек. С ним сложно работать, это не тренер для мгновенного результата. Итальянец уходит из «Наполи», поскольку не поделил власть с Де Лаурентисом и не взял Серию А. Но не собирается в «Зенит», выжидая звонков из Дортмунда и Лондона. А российский клуб попробовал обставить все так, словно мог назначить Сарри, но Семак круче. Вроде как комплимент молодому тренеру?

Скорее похоже на унижение, ведь Сергей Богданович не тупой и понимает, что к нему обратились, поскольку на заброшенные в разные углы мира удочки не клевало. А были ли сами удочки? Любой иностранец вроде Фонсеки и Гальярдо, сразу предложит по максимуму нагрузить основу легионерами уровня Халка и Данни. Впрочем, агенты обоих тренеров сильно удивились, когда им начали звонить и спрашивать о «Зените». Непонятно ведь, как там линия партии поживает, слова Орлова о ставке на воспитанников клуба показательные.

Фурсенко так испугался шутки об иностранцах, что зимой притащил в команду Оздоева, Набиуллина и беднягу Заболотного к орде россиян из «Ростова», купленных в последние годы. Так что давайте называть вещи своими именами – российский вектор в «Зените» не от хорошей жизни и не во имя европейских амбиций. Другими словами, все кандидаты уровня Сарри скажут: «С лимитом и без ЛЧ проект меня не интересует». Они имеют право на такую позицию, а «Зениту» надо быть осторожным, поскольку финансовый фэйр-плей придавит, если каждый год выбрасывать по 100 млн евро на новичков.

Семак может стать заложником

Желая молодому тренеру удачи в «Зените», если его назначат, глупо спорить, что даже в «Уфе» Сергей Богданович не отработал как тренер, которого ждет великое будущее прямо сейчас. У него меньше опыта, чем у Ганчаренко, чтобы качественно и быстро перестроить игру сложного коллектива. Семак - это не второй Семин по опыту, который из Саранска вернулся в футбольную столицу и стал чемпионом. Хотя дело здесь не в Семаке, а в самом «Зените», который ведет себя, словно тролль в социальных сетях.

Далеко не всем российским клубам подходят наставники без опыта грызни с волками, борьбы за власть и авторитет. Например, молодой Слуцкий ничем не рисковал, подписывая контракт с армейцами. Его расшатанную душу поддерживали Гинер и Бабаев – сильные футбольные менеджеры. А вот многие, от Эмери, Аленичева и Карреры, возглавляя «Спартак», рисковали деловой репутацией и нарывались на провал с тамошними менеджерами.

Семак был на правах Массимо в «Зените», но затем ушел, утвердился в статусе главного тренера «Уфы», а теперь его могут забрать в Санкт-Петербург, словно Сергей Богданович именно тот, кто нужен. Пожалуй, в «Зените» совершили огромную ошибку, что вовремя не назначили Бердыева. Раз в клубе трансферный бардак – Луческу сразу попробовал включить бразильский конвейер и брал игроков через знакомых агентов, Манчини насобирал аргентинцев, Сарсания привез половину «Ростова», то главный минус Курбана Бекиевича не сказался бы на «Зените» негативно.

Конечно, пришлось бы поделиться с ним и его людьми властью, а также правом на решения, но разве Фурсенко большой мастер сложных, но полезных для клуба комбинаций? Его освистывали фанаты, но чтобы пойти навстречу толпе, в «Зените» решили сменить вектор. Но Семак - это не Бердыев, чтобы перестроить целый клуб. А структуре из Санкт-Петербурга нужен именно капитальный ремонт. Менеджер со своим видением, с опытом, с авторитетом. Как думаете, Сергей Богданович сможет хотя бы с Малафеевым говорить с позиции руководителя, а не как формальный подчиненный?

Поиски завершили не начиная

Адвокат подходит для работы с внуками. А Семак намного уместнее как тренер сборной России после ухода Черчесова. В одном предложении вся суть проблемы – не для нынешнего «Зенита» это тренеры. Тут необходимо включать ручное управление и продавливать первого попавшегося - у Фурсенко и Миллера им может быть Адвокат. Или подождать и попробовать найти неожиданный вариант. Быть может, Леонарду Жардиму надоело в «Монако»? Надо найти не того, за кого проголосуют болельщики, а человека, умеющего создать коллектив и стиль.

Конечно, если выбор строго между Адвокатом и Семаком, то выбора нет – Сергея Богдановича надо было назначить еще вчера. Но если есть шанс найти иностранца с идеями и желанием работать в России – лучше подождать. Семак в теории может стать Каррерой для «Зенита», выиграть чемпионат России, изменив состав и схему под себя. Ведь состав круче, чем игра при Манчини. Но если «Зенит» видит свое будущее в Лиге чемпионов – нужно подумать лучше, удивить всех нас. Пока Адвокат и Семак – кандидаты на поверхности, причем не из океана успехов, а из болота третьих-пятых мест.

Даже попытка увидеть в Дике зенитовского Семина похвальна, но отдает плагиатом. И между ровесниками большая разница. Юрий Павлович всю дорогу воевал с Геркусом, Адвокат не будет останавливать Фурсенко от фонтанирования идеями. В результате все закончится предсказуемо. Если Дик в шаге от «Зенита» - фанатам клуба пора выступить со своей позицией. Если народ скандирует имя Семака, если на совете директоров урезали полномочия Фурсенко, а также если Миллер хочет через полтора года впервые услышать гимн Лиги чемпионов на стадионе «Санкт-Петербург» - уж лучше Семак.

Чемпионство не гарантирует, но в тройку попадет, быть может, даже вторым станет. «Хуже некуда» в этом случае означает, что «Зенит» и так не блещет. Сергей Богданович не отработает ужаснее, чем Манчини, ведь это невозможно. Да и Адвокат тоже. Но назначать семидесятилетнего тренера для старта новой эры клуба, потерявшего не только результаты, но и игровую идентичность – странный ход. Тем более Дик плох как тренер прямо сейчас, намного слабее Семака. Его «Спарта» недавно проиграла «Витессу» 7:0, а дома пропускала по пять мячей и от «Аякса», и от «Эраклеса».

Сергей Богданович в «Уфе» себе подобного не позволял. Но если «Зенит» соберет серию Луческу, Манчини, Адвокат – в Лиге Европы им самое место. В футболе сбитых летчиков строителями нового и вечного не назначают.