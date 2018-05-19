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Испания. Примера 2017/2018, 38 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал 2:2 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал4.44.551.62
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво1.285.89.8
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар1.5247
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад---
Италия. Серия А 2017/2018, 38 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротоне1.385.37
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина1.83.84.3
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер2.43.552.75
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома3.853.951.83
Россия. Стыковые матчи 2017/20181X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар2.553.12.95
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей1.853.64.2
Франция. Лига 1 2017/2018, 38 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КанКан 0:0 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ4.153.71.85
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛионЛион 3:2 Логотип футбольный клуб НиццаНицца1.4256.5
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 2:1 Логотип футбольный клуб АмьенАмьен1.22711
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТруаТруа 0:3 Логотип футбольный клуб МонакоМонако4.341.75

Хуже некуда. «Зенит» готов выбрать Адвоката вместо Семака

вчера, 13:00
Хуже некуда. «Зенит» готов выбрать Адвоката вместо Семака

«Соккер.ру» понимает опасения и разделяет шутки о методах придания значимости кандидатов. Но не стоит предпочитать старого Дика молодому Сергею! 

Призрак чемпионской ностальгии

«Зенит» времен Зырянова, Денисова, Тимощука, Ширла и Аршавина, одержавший победу в Кубке УЕФА, был крутым. Десятая годовщина того успеха завертела в мозгах боссов клуба маховик воспоминаний. Расчувствовались, по-человечески понять можно, нормально ностальгировать по давно ушедшей молодости. Но «давно» - ключевое слово. Ведь Дик повял как тренер. За шесть лет у него семь тренерских провалов, а последний – вылет из Эре со «Спартой». 

Роттердамцев, говорят, летом возглавит наставник «Витесса», которого заменил Слуцкий. Дик пал в иерархии тренеров ниже того, кого меняют на Леонида Викторовича. Адвокату семьдесят лет, он не готов вникать в новые методы работы, но по-прежнему упрямый. Результат налицо – сменил 5 стран за 6 лет, всюду закончилось плохо. Возвращение в Россию будет для него подарком, который как тренер не заслужил. 

Конечно, Уткин эпатирует, заявляя о 90% вероятности появления Адвоката. На деле лишь 89.8%. Но Василий Вячеславович прав в другом – решение примет лично Миллер. Если считает, что опыт Адвоката перевешивает готовность Семака – Дик вернется. Мы-то догадываемся, что это полное Евро-2012. Тренер, возглавлявший без одной буквы «Спартак», станет как капитан Дзюба. Но люди, у которых перед глазами 2008-й, могут считать иначе. Рассудит история, но если Адвокат – будущее «Зенита», то пора фанатам привыкать, что на деле они мало чего получат.

Смешной «коллективный Сарри»

В «пятерке тренеров» для «Зенита» не хватало Гвардиолы, чтобы не осталось тех, кто не понял стеб клуба над собой. Вот какой Сарри? Маурицио – странный человек. С ним сложно работать, это не тренер для мгновенного результата. Итальянец уходит из «Наполи», поскольку не поделил власть с Де Лаурентисом и не взял Серию А. Но не собирается в «Зенит», выжидая звонков из Дортмунда и Лондона. А российский клуб попробовал обставить все так, словно мог назначить Сарри, но Семак круче. Вроде как комплимент молодому тренеру? 

Скорее похоже на унижение, ведь Сергей Богданович не тупой и понимает, что к нему обратились, поскольку на заброшенные в разные углы мира удочки не клевало. А были ли сами удочки? Любой иностранец вроде Фонсеки и Гальярдо, сразу предложит по максимуму нагрузить основу легионерами уровня Халка и Данни. Впрочем, агенты обоих тренеров сильно удивились, когда им начали звонить и спрашивать о «Зените». Непонятно ведь, как там линия партии поживает, слова Орлова о ставке на воспитанников клуба показательные. 

Фурсенко так испугался шутки об иностранцах, что зимой притащил в команду Оздоева, Набиуллина и беднягу Заболотного к орде россиян из «Ростова», купленных в последние годы. Так что давайте называть вещи своими именами – российский вектор в «Зените» не от хорошей жизни и не во имя европейских амбиций. Другими словами, все кандидаты уровня Сарри скажут: «С лимитом и без ЛЧ проект меня не интересует». Они имеют право на такую позицию, а «Зениту» надо быть осторожным, поскольку финансовый фэйр-плей придавит, если каждый год выбрасывать по 100 млн евро на новичков. 

Семак может стать заложником

Желая молодому тренеру удачи в «Зените», если его назначат, глупо спорить, что даже в «Уфе» Сергей Богданович не отработал как тренер, которого ждет великое будущее прямо сейчас. У него меньше опыта, чем у Ганчаренко, чтобы качественно и быстро перестроить игру сложного коллектива. Семак - это не второй Семин по опыту, который из Саранска вернулся в футбольную столицу и стал чемпионом. Хотя дело здесь не в Семаке, а в самом «Зените», который ведет себя, словно тролль в социальных сетях. 

Далеко не всем российским клубам подходят наставники без опыта грызни с волками, борьбы за власть и авторитет. Например, молодой Слуцкий ничем не рисковал, подписывая контракт с армейцами. Его расшатанную душу поддерживали Гинер и Бабаев – сильные футбольные менеджеры. А вот многие, от Эмери, Аленичева и Карреры, возглавляя «Спартак», рисковали деловой репутацией и нарывались на провал с тамошними менеджерами. 

Семак был на правах Массимо в «Зените», но затем ушел, утвердился в статусе главного тренера «Уфы», а теперь его могут забрать в Санкт-Петербург, словно Сергей Богданович именно тот, кто нужен. Пожалуй, в «Зените» совершили огромную ошибку, что вовремя не назначили Бердыева. Раз в клубе трансферный бардак – Луческу сразу попробовал включить бразильский конвейер и брал игроков через знакомых агентов, Манчини насобирал аргентинцев, Сарсания привез половину «Ростова», то главный минус Курбана Бекиевича не сказался бы на «Зените» негативно. 

Конечно, пришлось бы поделиться с ним и его людьми властью, а также правом на решения, но разве Фурсенко большой мастер сложных, но полезных для клуба комбинаций? Его освистывали фанаты, но чтобы пойти навстречу толпе, в «Зените» решили сменить вектор. Но Семак - это не Бердыев, чтобы перестроить целый клуб. А структуре из Санкт-Петербурга нужен именно капитальный ремонт. Менеджер со своим видением, с опытом, с авторитетом. Как думаете, Сергей Богданович сможет хотя бы с Малафеевым говорить с позиции руководителя, а не как формальный подчиненный? 

Поиски завершили не начиная

Адвокат подходит для работы с внуками. А Семак намного уместнее как тренер сборной России после ухода Черчесова. В одном предложении вся суть проблемы – не для нынешнего «Зенита» это тренеры. Тут необходимо включать ручное управление и продавливать первого попавшегося - у Фурсенко и Миллера им может быть Адвокат. Или подождать и попробовать найти неожиданный вариант. Быть может, Леонарду Жардиму надоело в «Монако»? Надо найти не того, за кого проголосуют болельщики, а человека, умеющего создать коллектив и стиль. 

Конечно, если выбор строго между Адвокатом и Семаком, то выбора нет – Сергея Богдановича надо было назначить еще вчера. Но если есть шанс найти иностранца с идеями и желанием работать в России – лучше подождать. Семак в теории может стать Каррерой для «Зенита», выиграть чемпионат России, изменив состав и схему под себя. Ведь состав круче, чем игра при Манчини. Но если «Зенит» видит свое будущее в Лиге чемпионов – нужно подумать лучше, удивить всех нас. Пока Адвокат и Семак – кандидаты на поверхности, причем не из океана успехов, а из болота третьих-пятых мест. 

Даже попытка увидеть в Дике зенитовского Семина похвальна, но отдает плагиатом. И между ровесниками большая разница. Юрий Павлович всю дорогу воевал с Геркусом, Адвокат не будет останавливать Фурсенко от фонтанирования идеями. В результате все закончится предсказуемо. Если Дик в шаге от «Зенита» - фанатам клуба пора выступить со своей позицией. Если народ скандирует имя Семака, если на совете директоров урезали полномочия Фурсенко, а также если Миллер хочет через полтора года впервые услышать гимн Лиги чемпионов на стадионе «Санкт-Петербург» - уж лучше Семак. 

Чемпионство не гарантирует, но в тройку попадет, быть может, даже вторым станет. «Хуже некуда» в этом случае означает, что «Зенит» и так не блещет. Сергей Богданович не отработает ужаснее, чем Манчини, ведь это невозможно. Да и Адвокат тоже. Но назначать семидесятилетнего тренера для старта новой эры клуба, потерявшего не только результаты, но и игровую идентичность – странный ход. Тем более Дик плох как тренер прямо сейчас, намного слабее Семака. Его «Спарта» недавно проиграла «Витессу» 7:0, а дома пропускала по пять мячей и от «Аякса», и от «Эраклеса». 

Сергей Богданович в «Уфе» себе подобного не позволял. Но если «Зенит» соберет серию Луческу, Манчини, Адвокат – в Лиге Европы им самое место. В футболе сбитых летчиков строителями нового и вечного не назначают.  

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Все комментарии
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв
вчера в 23:47
Зачем Зениту Адвокат? Зениту Прокурор нужен.)))
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил Ver
вчера в 23:16
Ver:
Может Семак станет не Карерой, а Моуриньо, и мы не просто услышим гимн лиги в Питере, а услышим его в финале лиги перед тем. как Зеня порвёт Реал...
Что-то у вас через чур большая эйфория на счёт Семака... Я считаю ему надо как минимум сезон поработать в Уфе, посмотрим сможет ли удержать свой уровень, и как проявит себя в Лиге Европы. Пока больше авансов, у нас с игроками так же в стране, провёл один сезон удачный, стал "звездой" до конца карьеры...
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил praporchik zadov
вчера в 23:12
praporchik zadov:
Профессия тренера схожа с работой путаны... Эти тренера бегают из клуба в клуб и ищут счастливого момента ...а по сути не делают ничего!!!!...разве барса и реал без тренера не добьются чемпионства?....да любой клуб с хорошим составом может решить самые серьезные задачи и без тренера...да вспомните вы ваши баталии во дворах!!!...какие тренеры?....все знали кто потенциально сильнее и победит....
Бред, если бы не было тренеров игроки бегали бы как стадо баранов, даже в дворовой команде есть свой лидер и "мозг" команды. Ты посмотри, некоторые игроки даже мяч из аута не могут кинуть без подсказки тренера.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил alfranza
вчера в 23:07
alfranza:
Одной мне кажется что Зенит не знает что такое игра в современный европейский футбол?
А кто из наших тренеров этим интересуется? Я только про Рахимова знаю, что он ездил набираться опыта в Наполи, и вроде в Рому, изучал тренировочные процессы, тактические перестроения, предсезонную подготовку... Но он вроде никого не тренирует на данный момент, хотя на мой взгляд - он сильный тренер.
dynkel
dynkel
вчера в 22:30
Хоть Семак а что на безрыбье и рак рыба
Поработает ... до Нового года
Зенит по определению второй после московских клубов вторая столица так что придётся смирится
S010386A
S010386A ответил Ver
вчера в 22:09
Ver:
Может Семак станет не Карерой, а Моуриньо, и мы не просто услышим гимн лиги в Питере, а услышим его в финале лиги перед тем. как Зеня порвёт Реал...
Кого там порвет Зенит? Ты, брат, что куришь? Я тебе завидую...
pomor45
pomor45 ответил Nerai Sairensa
вчера в 20:14
Nerai Sairensa:
Питерские пупсики все никак не поймут, что им нужен Каррера а не Капелло...
Этого даже вы пнёте под зад в следующем сезоне. Даже до конца не доработает. Продует с треском Аленичеву и каюк.
pomor45
pomor45
вчера в 20:12
Для журналистов Зенит отличное средство для того, чтобы почесать языки: приятно и безопасно - внимания на их трепотню не обращают.
олег красовский
олег красовский
вчера в 19:44
записки из палаты номер семь...грустно...
Ver
Ver
вчера в 18:46
Может Семак станет не Карерой, а Моуриньо, и мы не просто услышим гимн лиги в Питере, а услышим его в финале лиги перед тем. как Зеня порвёт Реал...
alfranza
alfranza ответил Зейский
вчера в 18:36
Зейский:
Вас не спросят кого назначать.
А жаль. Потому что порой болелы знают свой клуб лучше, чем какой-то тренер, Миллер или Фурса.
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 17:57
Профессия тренера схожа с работой путаны...
Эти тренера бегают из клуба в клуб и ищут счастливого момента ...а по сути не делают ничего!!!!...разве барса и реал без тренера не добьются чемпионства?....да любой клуб с хорошим составом может решить самые серьезные задачи и без тренера...да вспомните вы ваши баталии во дворах!!!...какие тренеры?....все знали кто потенциально сильнее и победит....
blitz
blitz ответил Nerai Sairensa
вчера в 17:51
Nerai Sairensa:
Питерские пупсики все никак не поймут, что им нужен Каррера а не Капелло...
Физрук пускай пупсиков из тарасовки тренирует....
DNK74_02
DNK74_02
вчера в 17:44
О чем статья? Да ни о чем! Я таких 5 штук напишу. Когда новостей нет - фантазируем! А тренер нужен с характером, амбициями и полномочиями, чтобы выдавать результат. И польза будет для всего чемпионата. Всем добра!
OLESOCC
OLESOCC
вчера в 17:39
Те же грабли, только в профиль!!!
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa
вчера в 17:12
Питерские пупсики все никак не поймут, что им нужен Каррера а не Капелло...
Владимир Шандялов
Владимир Шандялов
вчера в 15:50
Может проще и дешевле гончаренко переманить!!!!!!!!!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 15:49
Этого ещё не хватало!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
вчера в 15:49
Только пердив очистит лазурную душу и чистая аура.
bbb370
bbb370
вчера в 15:46
Ответ Abverin.
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Адвокаат как раз и есть физрук. Манчини тоже физрук. Луческу ещё какой физрук. Последний более менее стоящий тренер в Зените это Спалетти.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Abverin
вчера в 15:14
Abverin:
Карерой для Зенита не нужно быть никому, физруков еще нам не хватало.
У вас все тренеры физруки
Mi6
Mi6
вчера в 14:39
Маразм крепчает
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:34
Не стоит на себе крест ставить Семаку. Пока там Фурс, ни чего не понимающий в футболе и все время гоняющийся за Забугорной Жар Птицей, делать там нечего.
Свиняка
Свиняка
вчера в 14:21
Не стоит Богданычу лезть в это болото, пятнать себе репутацию
alfranza
alfranza ответил Anisovich
вчера в 14:18
Anisovich:
Иногда лучше молчать, чем нести чушь.
да, тебе лучше молчать в мою сторону.
mikysss
mikysss ответил Lazurny
вчера в 14:05
Lazurny:
Из всей статьи понятно одно, не подходит никто, корме тренера, похожего на кареру, который не понятно чего достиг, кроме оглушительного позора в Европе.
    Зейский
    Зейский
    вчера в 14:02
    Вас не спросят кого назначать.
    mikysss
    mikysss
    вчера в 14:02
    А если серьёзно, то пятиместные уже давно проплатили семака, и не будет никакого дедушки в тренерах тока семак тока продажный
    serh62
    serh62
    вчера в 13:57
    черт с ним, с зенитом. пусть хоть черта назначают для реализации своих фантазий. а Семака нужно в сборную , после того как высокоумный черчесов вылетит с ЧМ после трех игр.
    mikysss
    mikysss
    вчера в 13:55
    «С лимитом и без ЛЧ проект меня не интересует».
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    Воооот оно че Михалыч, ПРОЕКТ, у кого-то еще сомнения остались??????
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