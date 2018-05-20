МЮ провалил сезон, Моуриньо жаждет крови

На соседней улице «Сити» празднует чемпионство. Через дорогу «Ливерпуль» шагает в финал ЛЧ. А МЮ так и не вышел из «автобуса». О противоречивом сезоне – на «Соккер.ру».

Остались даже без жалкого кубка

Для многих клубов вылет в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов, поражения в финалах Суперкубка УЕФА и Кубка Англии, а также второе место в АПЛ – нормальный результат сезона. Но не для МЮ. Моуриньо вчера проиграл второй финал из двух. Первым был поединок в Скопье, и хотя это не турнир, а игра-открытие евросезона, поражение есть поражение. А теперь не смогли опередить «Челси».

После матча Жозе жаловался на игру Конте от обороны, словно «аристократы» всегда атакуют и рискуют. Или словно сам МЮ играет ярко и результативно, без оглядки на счет и охрану преимущества в один мяч. Моуриньо, выстраивая оборонительный и закрытый футбол, всегда кивал на трофеи. Но если раньше у него получалось завоевывать чемпионские звания – успешно ставил игру на длительной дистанции, то после провала с «Челси» потратил два сезона, а МЮ чемпионство так и не вернул.

Путевка в Лигу чемпионов в будущем компенсирует клубу финансовые потери – если в этот раз пройдут дальше «Севильи», но болельщиков таким сезоном не привлечь. Что самое страшное для корпорации МЮ? Потерять статус клуба глорихантеров в Азии и Северной Америке. Сезон без трофеев бьет по позициям незаметно, но сильно. Не говоря о тренере и команде – неприятно проигрывать в финалах и настолько явно уступать соседу в чемпионате.

Деградировали по показателям

Второе место в АПЛ – счастье после шестой строчки? Не совсем. У команды Моуриньо терпимые показатели, но со времен «Порту» команды под его руководством только один раз выигрывали реже – «Челси» при втором заходе собрал 59 % побед, а у «дьяволов» сейчас 61 % трехочковых. У Гвардиолы в «Манчестер Сити» ситуация куда лучше. МЮ надеялся перед началом сезона на чемпионскую борьбу, но проиграл соседям чисто и показательно, даже победа в очной игре не меняет итоги сезона.

Команда Моуриньо по показателям куда ниже, чем в таблице. По голам – пятые, по ударам – шестые, как и по владению или точности передач. Хуже и «Челси», и «Арсенала», хотя те ниже в таблице. Думаете, берут самоотверженностью? Никак нет – только «Сити» позволял себе совершать меньше отборов, хотя там причина в стиле игры и умении не отдавать мяч. Только в одном аспекте этот МЮ хорош – собрали много перехватов, первую линию обороны держали высоко. Но если сравнить с прошлым сезоном, то радоваться нечему.

Даже когда МЮ сконцентрировался на победе в Лиге Европы, то собрал в АПЛ 69 пунктов. Сейчас на двенадцать больше – разница вроде большая, но ведь в прошлый раз проигрывали реже, всего пять раз против семи сейчас. Вас может это удивить, но в прошлом сезоне у МЮ было больше ударов по чужим воротам, чаще владели мячом, чем сейчас. В прошлом году эта команда успешно боролась с соперниками один в один – состав со Златаном лучше отбирал мяч и намного чаще делал перехваты. Получается, появился и заиграл в центре Матич, а команда деградировала как боевая единица?

Моуриньо засушил игру и пожертвовал всем ради побед за счет двух забитых мячей. В двадцати последних матчах во всех турнирах у МЮ было всего две игры, когда забили по три мяча – «Сити» в матче, который мало что значил для соперника, и «Кристал Пэлас» - опять в гостях. На «Олд Траффорд» команда частенько играла строго и скучно? Сами видели, но в гостях тот же подход. Драйва нет совершенно, Моуриньо управляет роботами, которые собирают навесы, стандарты, выносы на Лукаку. По большинству показателей прошлогодний МЮ был живее, даже пропустили в АПЛ всего на гол больше, чем в этом сезоне.

Перестали привлекать суперзвезд

У «Манчестер Сити» есть Де Брюйне, у которого 16 ассистов в АПЛ. А у МЮ лучший распасовщик – Поль Погба с банальными навесами. Француз не сыграл как суперзвезда, что понятно по решающим матчам. У «Ливерпуля» есть Салах – сравнивать его результативность с показателями Лукаку, который выступает в центр атаки, а не на фланге, но забил в два раза меньше мячей в АЛП, попросту глупо. Санчес чаще празднует чужие голы, чем свои. Матич очень хорош, но не супервезда.

Неудивительно, что заговорили о желании боссов «Юнайтед» подписать Неймара. Вот только играют настолько скучно, что даже Гризманн отказался. Странно, что Де Хеа так привязан к городу Манчестеру и мазохизму – по сравнению с прошлым сезоном у Давида было на 47 % больше работы, вот вам и весь секрет «успехов» в защите. Впрочем, учитывая слухи о Буффоне в МЮ, как бы не оказалось, что вчера Давид сыграл последний матч в английском клубе, и еще одно поражение в финале переполнило чашу терпения. Конечно, Смоллинг, Джонс, Янг и Валенсия будут сидеть в МЮ, сколько смогут.

Но даже для Погба сезон без трофеев – повод задуматься. Моуриньо перестал превращать футболистов в суперзвезд. Фанаты «Юнайтед» начали жить прошлым – проголосовали за Роналду как лучшего игрока последних двадцати пяти лет, отдали больше голосов, чем за Гиггза и Скоулза. Сейчас таких фигур нет, из футболистов нынешнего состава в условную «сборную мира» можно отправить только Де Хеа и Матича. Алексис Санчес не тот, что был в лучшие времена в «Арсенале». От Рэшфорда и Лингарда не всегда дождешься игры хотя бы уровня Сане. Определенно, команде не хватает суперзвезд, так что слухи то о Бэйле, то о Дибале не на пустом месте возникают.

Нуждаются в сильных новичках

Жозе издевался над Гвардиолой, подкалывая за большие траты на защитников, а если разобраться – ему самому важно поменять линию обороны. Хотя бы подумать о центральных защитниках, ведь Смоллинг не попал в заявку Саутгейта, Джонс старательный, но не великий оборонец. Линделеф и Байи не заиграли пока, Янгу и Валенсии много лет, поэтому слухи о фланговых игроках тоже постоянно появляются. Шоу и Дармиан не прижились в команде Моуриньо.

Так что 200 млн фунтов, которые якобы ему выделят – копейки, если перечислять кадровые потребности команды. МЮ стал отрядом специального назначения под руководством злого полковника. Но их умение выполнять приказы мешает в таких матчах, как против «Севильи» или «Бристоль Сити». Творчества стало так мало, что самого думающего игрока в заявке – Мхитаряна, зимой отдали конкуренту после того, как Генрих и Жозе рассорились.

С Матой у португальца тоже не лучшие отношения, Златан не прижился в роли играющего тренера. Моуриньо нужны трансферы даже для тренерского штаба. Руй Фариа покидает Жозе спустя семнадцать лет сотрудничества. С двадцати пяти лет работал ассистентом Особенного, а теперь уходит в свободное плавание. Вслед за ним МЮ может отправить Марсьяля, Шоу, Дармиана и Блинда, хотя это не единственные, кому нужна подмена и замена. Непонятна судьба Феллаини и Эрреры, Матичу нужны напарники, ведь Погба ленится защищаться.

Рэшфорд остановился в развитии, без Лукаку нет атаки – резервного форварда после Златана не искали. Зато Моуриньо присмотрел себе на фланг Сидибе – основного защитника сборной Франции, если бы не травма. Также интересуются Гулямом из «Наполи» - еще одним футболистом после травмы и с фланга обороны. За этих ребят придется щедро заплатить, не говоря о ставке в стиле Бэйла или Крооса, хотя Тони вряд ли пойдет в МЮ – помнит, чем завершился поход Швайнштайгера.

Моуриньо подцепил апатию

Поскольку руководству МЮ не нравился публичный образ тренера – языкастого хулигана, то ему приказали держать себя на публике хладнокровно. Но Жозе, который не провоцирует, не дерется, уважительно отзывается о Венгере, не поджигает нервную систему Гвардиолы и не толкается с Клоппом на бровке, становится апатичным. Моуриньо не похож на счастливого тренера. Португалец объясняет овощное поведение тем, что стал старше. Но ведь Фергюсону в куда более солидном возрасте хватало энергии!

В МЮ у Жозе сломался знаменитый двухлетний цикл, ведь первый сезон принес парочку трофеев, а второй превратил в вечно второго. Когда-то Моуриньо говорил, что для него существует только первое место, а сейчас удалил аккаунт в социальной сети, испугавшись троллей. Хотя заметно, что МЮ есть куда расти, скорее верится в то, что Клопп с осени переключится на борьбу за первое место с «Манчестер Сити», чем в уверенный и яркий рывок «Юнайтед». Странные времена настали для богатого клуба. Денег полно, трансферы будут, великолепного Де Хеа, быть может, не потеряют.

Но Моуриньо проигрывает ключевые матчи как тренер, чего раньше не практиковал. Команда у него закрытого типа, но при этом безвольная. МЮ под его руководством серый, а не красный. Сезон без трофеев заслужили полностью, хотя если грамотно проведут летнюю трансферную кампанию – вполне могут улучшить показатели. Но насколько? Команда Смоллинга, Джонса, Погба и Лукаку не похожа на коллектив, который через год сыграет в финале Лиги чемпионов. Разве что все силы бросят на турнир и проползут в финал, забивая со стандартов. Но и этот сценарий маловероятен.

Неслучайно «Манчестер Сити» оторвался на рекордные девятнадцать пунктов, а второе место могло достаться и «Тоттенхэму», и «Ливерпулю», ведь эти команды играли нестабильно, но ярче. МЮ до лучших коллективов Европы лишь чуть ближе, чем «Севилья», и то не всегда. Невзирая на все траты – Жозе отдал на новых игроков 350 млн евро, а этим летом легко перешагнут отметку в полмиллиарда, невзирая на статус клуба – великого и легендарного. Впрочем, даже если отвлечься на секунды от цифр и фактов, разве от игры этого МЮ можно получить удовольствие?

Ни прошлогодние погромы тех, кто намного уступал в классе, ни расчетливые победы нового года – даже над прямыми конкурентами, не влюбили в «Юнайтед» постороннего зрителя. И не убедили верных поклонников «красных дьяволов», что на наших глазах стартовала новая великая эпоха.