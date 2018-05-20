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МЮ провалил сезон, Моуриньо жаждет крови

вчера, 19:57
МЮ провалил сезон, Моуриньо жаждет крови

На соседней улице «Сити» празднует чемпионство. Через дорогу «Ливерпуль» шагает в финал ЛЧ. А МЮ так и не вышел из «автобуса». О противоречивом сезоне – на «Соккер.ру».

Остались даже без жалкого кубка

Для многих клубов вылет в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов, поражения в финалах Суперкубка УЕФА и Кубка Англии, а также второе место в АПЛ – нормальный результат сезона. Но не для МЮ. Моуриньо вчера проиграл второй финал из двух. Первым был поединок в Скопье, и хотя это не турнир, а игра-открытие евросезона, поражение есть поражение. А теперь не смогли опередить «Челси».

После матча Жозе жаловался на игру Конте от обороны, словно «аристократы» всегда атакуют и рискуют. Или словно сам МЮ играет ярко и результативно, без оглядки на счет и охрану преимущества в один мяч. Моуриньо, выстраивая оборонительный и закрытый футбол, всегда кивал на трофеи. Но если раньше у него получалось завоевывать чемпионские звания – успешно ставил игру на длительной дистанции, то после провала с «Челси» потратил два сезона, а МЮ чемпионство так и не вернул.

Путевка в Лигу чемпионов в будущем компенсирует клубу финансовые потери – если в этот раз пройдут дальше «Севильи», но болельщиков таким сезоном не привлечь. Что самое страшное для корпорации МЮ? Потерять статус клуба глорихантеров в Азии и Северной Америке. Сезон без трофеев бьет по позициям незаметно, но сильно. Не говоря о тренере и команде – неприятно проигрывать в финалах и настолько явно уступать соседу в чемпионате.

Деградировали по показателям

Второе место в АПЛ – счастье после шестой строчки? Не совсем. У команды Моуриньо терпимые показатели, но со времен «Порту» команды под его руководством только один раз выигрывали реже – «Челси» при втором заходе собрал 59 % побед, а у «дьяволов» сейчас 61 % трехочковых. У Гвардиолы в «Манчестер Сити» ситуация куда лучше. МЮ надеялся перед началом сезона на чемпионскую борьбу, но проиграл соседям чисто и показательно, даже победа в очной игре не меняет итоги сезона.

Команда Моуриньо по показателям куда ниже, чем в таблице. По голам – пятые, по ударам – шестые, как и по владению или точности передач. Хуже и «Челси», и «Арсенала», хотя те ниже в таблице. Думаете, берут самоотверженностью? Никак нет – только «Сити» позволял себе совершать меньше отборов, хотя там причина в стиле игры и умении не отдавать мяч. Только в одном аспекте этот МЮ хорош – собрали много перехватов, первую линию обороны держали высоко. Но если сравнить с прошлым сезоном, то радоваться нечему.

Даже когда МЮ сконцентрировался на победе в Лиге Европы, то собрал в АПЛ 69 пунктов. Сейчас на двенадцать больше – разница вроде большая, но ведь в прошлый раз проигрывали реже, всего пять раз против семи сейчас. Вас может это удивить, но в прошлом сезоне у МЮ было больше ударов по чужим воротам, чаще владели мячом, чем сейчас. В прошлом году эта команда успешно боролась с соперниками один в один – состав со Златаном лучше отбирал мяч и намного чаще делал перехваты. Получается, появился и заиграл в центре Матич, а команда деградировала как боевая единица?

Моуриньо засушил игру и пожертвовал всем ради побед за счет двух забитых мячей. В двадцати последних матчах во всех турнирах у МЮ было всего две игры, когда забили по три мяча – «Сити» в матче, который мало что значил для соперника, и «Кристал Пэлас» - опять в гостях. На «Олд Траффорд» команда частенько играла строго и скучно? Сами видели, но в гостях тот же подход. Драйва нет совершенно, Моуриньо управляет роботами, которые собирают навесы, стандарты, выносы на Лукаку. По большинству показателей прошлогодний МЮ был живее, даже пропустили в АПЛ всего на гол больше, чем в этом сезоне.

Перестали привлекать суперзвезд

У «Манчестер Сити» есть Де Брюйне, у которого 16 ассистов в АПЛ. А у МЮ лучший распасовщик – Поль Погба с банальными навесами. Француз не сыграл как суперзвезда, что понятно по решающим матчам. У «Ливерпуля» есть Салах – сравнивать его результативность с показателями Лукаку, который выступает в центр атаки, а не на фланге, но забил в два раза меньше мячей в АЛП, попросту глупо. Санчес чаще празднует чужие голы, чем свои. Матич очень хорош, но не супервезда.

Неудивительно, что заговорили о желании боссов «Юнайтед» подписать Неймара. Вот только играют настолько скучно, что даже Гризманн отказался. Странно, что Де Хеа так привязан к городу Манчестеру и мазохизму – по сравнению с прошлым сезоном у Давида было на 47 %  больше работы, вот вам и весь секрет «успехов» в защите. Впрочем, учитывая слухи о Буффоне в МЮ, как бы не оказалось, что вчера Давид сыграл последний матч в английском клубе, и еще одно поражение в финале переполнило чашу терпения. Конечно, Смоллинг, Джонс, Янг и Валенсия будут сидеть в МЮ, сколько смогут.

Но даже для Погба сезон без трофеев – повод задуматься. Моуриньо перестал превращать футболистов в суперзвезд. Фанаты «Юнайтед» начали жить прошлым – проголосовали за Роналду как лучшего игрока последних двадцати пяти лет, отдали больше голосов, чем за Гиггза и Скоулза. Сейчас таких фигур нет, из футболистов нынешнего состава в условную «сборную мира» можно отправить только Де Хеа и Матича. Алексис Санчес не тот, что был в лучшие времена в «Арсенале». От Рэшфорда и Лингарда не всегда дождешься игры хотя бы уровня Сане. Определенно, команде не хватает суперзвезд, так что слухи то о Бэйле, то о Дибале не на пустом месте возникают.

Нуждаются в сильных новичках

Жозе издевался над Гвардиолой, подкалывая за большие траты на защитников, а если разобраться – ему самому важно поменять линию обороны. Хотя бы подумать о центральных защитниках, ведь Смоллинг не попал в заявку Саутгейта, Джонс старательный, но не великий оборонец. Линделеф и Байи не заиграли пока, Янгу и Валенсии много лет, поэтому слухи о фланговых игроках тоже постоянно появляются. Шоу и Дармиан не прижились в команде Моуриньо.

Так что 200 млн фунтов, которые якобы ему выделят – копейки, если перечислять кадровые потребности команды. МЮ стал отрядом специального назначения под руководством злого полковника. Но их умение выполнять приказы мешает в таких матчах, как против «Севильи» или «Бристоль Сити». Творчества стало так мало, что самого думающего игрока в заявке – Мхитаряна, зимой отдали конкуренту после того, как Генрих и Жозе рассорились.

С Матой у португальца тоже не лучшие отношения, Златан не прижился в роли играющего тренера. Моуриньо нужны трансферы даже для тренерского штаба. Руй Фариа покидает Жозе спустя семнадцать лет сотрудничества. С двадцати пяти лет работал ассистентом Особенного, а теперь уходит в свободное плавание. Вслед за ним МЮ может отправить Марсьяля, Шоу, Дармиана и Блинда, хотя это не единственные, кому нужна подмена и замена. Непонятна судьба Феллаини и Эрреры, Матичу нужны напарники, ведь Погба ленится защищаться.

Рэшфорд остановился в развитии, без Лукаку нет атаки – резервного форварда после Златана не искали. Зато Моуриньо присмотрел себе на фланг Сидибе – основного защитника сборной Франции, если бы не травма. Также интересуются Гулямом из «Наполи» - еще одним футболистом после травмы и с фланга обороны. За этих ребят придется щедро заплатить, не говоря о ставке в стиле Бэйла или Крооса, хотя Тони вряд ли пойдет в МЮ – помнит, чем завершился поход Швайнштайгера.

Моуриньо подцепил апатию

Поскольку руководству МЮ не нравился публичный образ тренера – языкастого хулигана, то ему приказали держать себя на публике хладнокровно. Но Жозе, который не провоцирует, не дерется, уважительно отзывается о Венгере, не поджигает нервную систему Гвардиолы и не толкается с Клоппом на бровке, становится апатичным. Моуриньо не похож на счастливого тренера. Португалец объясняет овощное поведение тем, что стал старше. Но ведь Фергюсону в куда более солидном возрасте хватало энергии!

В МЮ у Жозе сломался знаменитый двухлетний цикл, ведь первый сезон принес парочку трофеев, а второй превратил в вечно второго. Когда-то Моуриньо говорил, что для него существует только первое место, а сейчас удалил аккаунт в социальной сети, испугавшись троллей. Хотя заметно, что МЮ есть куда расти, скорее верится в то, что Клопп с осени переключится на борьбу за первое место с «Манчестер Сити», чем в уверенный и яркий рывок «Юнайтед». Странные времена настали для богатого клуба. Денег полно, трансферы будут, великолепного Де Хеа, быть может, не потеряют.

Но Моуриньо проигрывает ключевые матчи как тренер, чего раньше не практиковал. Команда у него закрытого типа, но при этом безвольная. МЮ под его руководством серый, а не красный. Сезон без трофеев заслужили полностью, хотя если грамотно проведут летнюю трансферную кампанию – вполне могут улучшить показатели. Но насколько? Команда Смоллинга, Джонса, Погба и Лукаку не похожа на коллектив, который через год сыграет в финале Лиги чемпионов. Разве что все силы бросят на турнир и проползут в финал, забивая со стандартов. Но и этот сценарий маловероятен.

Неслучайно «Манчестер Сити» оторвался на рекордные девятнадцать пунктов, а второе место могло достаться и «Тоттенхэму», и «Ливерпулю», ведь эти команды играли нестабильно, но ярче. МЮ до лучших коллективов Европы лишь чуть ближе, чем «Севилья», и то не всегда. Невзирая на все траты – Жозе отдал на новых игроков 350 млн евро, а этим летом легко перешагнут отметку в полмиллиарда, невзирая на статус клуба – великого и легендарного. Впрочем, даже если отвлечься на секунды от цифр и фактов, разве от игры этого МЮ можно получить удовольствие?

Ни прошлогодние погромы тех, кто намного уступал в классе, ни расчетливые победы нового года – даже над прямыми конкурентами, не влюбили в «Юнайтед» постороннего зрителя. И не убедили верных поклонников «красных дьяволов», что на наших глазах стартовала новая великая эпоха.

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Все комментарии
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответил Ragnar_Lodbrok
сегодня в 15:32
Ragnar_Lodbrok:
Моуриньо жаждет 500 млн на трансферы
Ну, АПЛ это не Бундеслига, в которой Бавария за копейки обворовывает всех конкурентов по таблице (недавно вышли на новый уровень - воруют главных тренеров). Тут денежки нужны
Foxes
Foxes
сегодня в 15:28
МЮ уже не тот.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил DXTK
сегодня в 15:02
    Медив
    Медив ответил Red_team
    сегодня в 13:56
    Red_team:
    Дружище, как фан МЮ скажу, что Моур играет в автобус... ну не спорь... не важно кого обыгрывали, игра - унылый автобусный ватокат. Ну если бы он приносил титулы (я об ЛЧ и АПЛ если что), то можно было бы стиснув зубы терпеть, но ради 2-го места в АПЛ и позорного вылета из ЛЧ ты меня извини... з.ы. Я смотрю матчи МЮ по умолчанию
    Я просто не понимаю, с чем ты сравниваешь игру МЮ... Если со временами Мойеса и Гаала, то сейчас команда играет несравненно лучше. Если с временами Ферги, то это бессмысленно, сейчас на все клубы не наберется людей такого уровня как Бекхэм, Скоулз или Гиггз. К тому же, в последние годы Ферги Манчестер тоже был далеко не фонтан атакующей игры(мягко говоря).
    Если сравниваешь с другими клубами... Ну с МанСи сравнивать бесполезно, у них 20 человек, за каждого из которых(за очень редким исключением) заплатили по 50 лямов и выше. Они могут проводить ротацию и выкладываться в каждой игре.
    Если с Ливерпулем, так их атакующая игра досталась им дорогой ценой. С середины весны они еле ходят. И не будь Конте балбесом, это Ливерпуль бы финишировал пятым.
    Если абстрагироваться от крайностей - вполне нормальная игра, на хорошем уровне с контролем мяча и грамотным ведением хода поединка.
    Манчестер ловил четыре мяча от Уотфорда? А три от Бернли или Борнмута? Причем абсолютно по игре. Если нет, то сейчас фанатам МЮ просто не о чем жалеть... Вылет от Севильи? Обидно, но бывает... Вон тут от Ромы вылетали. Все бывает. Я бы оценивал команду не по каким то идеалам, типа "МЮ Ферги" или "МС Гвардиолы", а банально "МЮ прошлого сезона" против "МЮ этого сезона". МЮ этого сезона сильнее МЮ прошлого, а МЮ прошлого был сильнее МЮ позапрошлого. Будь эта динамика применима к Челси - она бы меня радовала.
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 13:48
    А если бы выиграл кубок сезон удачный что ли? нашли бы к чему придраться, тот же вылет из ЛЧ в 1/8 от Севильи, отставание от МС на 19 очков. Парковка автобуса, скучная игра, Моуриньо деградировал, никаких тренерских изменений.

    в зачет

    финишировал на втором месте, прямая путевка в ЛЧ. вышел в 1/8 ЛЧ, когда Ван Гал из группы не выходил, не проиграл ни одного матча Клоппу в АПЛ, не дал в манчестерском дерби победить и оформить титул МС, а то бы его вообще бы с хафном съели бы.

    Я не раз говорил, когда Моур оформлял Чемпионский титул с Челси в 2015, команда играла в автобусе, показывала такой же скучный футбол, исполнители были получше Азар, Коста, Фабрегас, да и все линии были лучше, защита с ветераном Терри стеной была, чем Лукаку/Решфорд и Погба в МЮ например, по этому им приходиться играть от обороны, если раскроются получат. по полной, что даже Де Хея не спасет.

    Если у маэстро плохой квартет исполнителей, то как их не расставляй лучше они играть не будут.

    PS следующий сезон станет определяющим. на данный момент Вариантов заменить его нету. уж лучше Моур, чем какой-нибудь молодой физрук.
    DXTK
    DXTK ответил Ragnar_Lodbrok
    сегодня в 13:16
    Ragnar_Lodbrok:
    Моуриньо жаждет 500 млн на трансферы
    А бавария опять скупердяжничает, особо в летнее ТО тратить не будут, раскупят айнтрахт видимо. надо же продолжать ослаблять конкуретов, особенно после финала кубка.

    А после стабильный вылет из ЛЧ до финала.
    Roman73
    Roman73
    сегодня в 13:06
    Юнайтид вместе с тренером Моуриньо провалил сезон,
    или Моуриньо и его Юнайтид провалили сезон.
    Если Жозе сумеет доказать публике , что 25 футболистов и структуры миллиардного клуба виноваты больше его самого, он точно особенный.
    IK87
    IK87 ответил Медив
    сегодня в 13:03
    Медив:
    Ты прикалываешься? Ты в курсе, что МЮ обыграл во втором круге все команды из топ-6 кроме Тоттенхэма? Забив каждой минимум два мяча? Запарили, блин. Никто ниxрена не смотрит, но свое авторитетное мнение полюбому старается вклинить.
    Я видел игры и видел автобусы мю в матчах с МС, ливерпулем, тотенхемом, и более нет желание смотреть на это.
    Илья Кузнецов
    Илья Кузнецов ответил Владимир Ушаков
    сегодня в 12:55
    Владимир Ушаков:
    Ну и сколько можно писать грязь и только про МЮ, стоит только дать повод, такое чувство только тексты уже наготове у этих авторов. Стоило проиграть МЮ в финале кубка, так все оказывается МЮ провалил сезон, а то что Челси и Арсенал на 5 и 6 местах без ЛЧ не провал?То что год назад МС был без ничего не провал? Ливерпуль 10 лет никакой трофей не берет - не провал? 2 место результат нормальный, уверенное попадание в ЛЧ без проблем по сравнению тем с Ливерпулем, который в последнем туре все решал. МС нереально фартануло и судья были на их стороне, но такое второй раз не повторится и набранных 81 баллов хватило бы для чемпионства. Остались даже без жалкого кубка - называть Кубок Англии, древнейшее футбольное соревнование жалким, я не знаю каким надо быть недалеким человеком. И что то что МС взял взял впервые за 4 года чемпионат, толку от выхода в финал ЛЧ Ливерпуля если они там проиграют, и только недалекие называют сбалансированную игру МЮ автобусом. И МЮ нормальная результативность, автор с какого-то перепугу берет промежуток с 20 игр, а якобы итоги провала МЮ за весь сезон, и плевать в начале МЮ стабильно забивал по 3-4 мяча всем подряд в чемпионате и ЛЧ. И у МЮ после ЛВГ Моуриньо достался слабый состав по сравнению тем что досталось Гвардиоле от Пелегрини, вот Моуриньо и перестраивает команду. И МЮ как раз привлекает звезд, подписывая Ибру, Погбу, Лукаку, Алексиса, Матича. И в будущем также придут хорошие игроки. И единственное с чем я здесь согласен, что МЮ нужны хорошие защитники. И сделаны глупые выводы в конце. Неслучайно «Манчестер Сити» оторвался на рекордные девятнадцать пунктов, а второе место могло достаться и «Тоттенхэму», и «Ливерпулю», ведь эти команды играли нестабильно, но ярче - МС как бы от всех оторвался а не только от МЮ. МЮ играл в финале кубка ярче Челси но проиграл, и то что Ливерпуль и Тоттенхэм были ярче МЮ ничего не значит,результат перед глазами, кто выиграл и кто выше в таблице. И именно МЮ и Челси составят конкуренцию МС,а не Ливерпуль и Тоттенхэм.
    ну не тот уже М.Ю. потому что, нет того "ВАУ" от просмотра их матчей, которое было в начале-середине 2000-х. Очень больно было смотреть домашний матч против Севильи, которую Спартак дома разбил 5-1, а М.Ю. трусливо отдал инициативу и мяч. Посмотрим что будет в следующем сезоне, но с такими исполнителями в средней линии и атаке играть от обороны - это не уважать своих игроков и болельщиков.
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A.
    сегодня в 12:44
    Абсолютно незаслуженное второе место. С такой игрой им даже 4-ка перебор.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответил Владимир Ушаков
    сегодня в 12:26
    Владимир Ушаков:
    Это смотря с какой стороны смотреть. Для Ливерпуля выход в финал ЛЧ впервые за 11 лет это успех, стал стабильно в ЛЧ попадать это успех, но нету трофеев где-то лет 10 - это провал, хотя Ливерпуль тоже прилично тратил, конечно меньше чем МЮ и МС , но все же. А у МЮ было 3 трофея в прошлом сезоне, но у МС ничего при больших тратах в прошлом сезоне, вылет от Монако, но них в каждой статье не поливали и приписывали Монако как сейчас как статья про МЮ так надо Севилью всунуть. По сравнению с провалами ЛВГ Моуриньо возвращает МЮ на вершину, улучшает результаты, добывал трофеи, перестраивает состав. На других русскоязычных сайтах поддерживают Моуриньо и все понимают что состав МЮ пока не топовый, особенно в обороне, у тех же Реала и Барселоны в составе что ни игрок стартового состава, то звезда, поэтому нужно время перестроить команду и будут ещё лучше результаты. Я не то что против критики, она должна быть объективной, а здесь пишут глупости при автобусы, приводят необъективные примеры, так и прет у них хейтерство. Как можно не считать после 6 места 2 нормальных результатом, считать кубок Англии жалким, принижая как великий турнир так и МЮ. Якобы суперзвезд МЮ не привлекает, хотя перешли Алексис, Лукаку и Матич летом. И пишут якобы Гризманн отказался от перехода, он бы прошлым летом в МЮ перешел, не будет у Атлетико бана, а после покупок Лукаку и Алексиса нужны в нем нет и сам МЮ отказался от него. И только стоит МЮ проиграть какой-нибудь матч, так сразу хейтерская статья и ни о одной положительной в течении последнего времени. И про другие клубы отрицательных статей нет, хотя про них много чего можно написать.
    Автобус это не хейтерство, сами фанаты МЮ называют игру МЮ parking the bus. Просто когда были три трофея, никакого не интересовало, что МЮ играет в автобус. Моуриньо и в этом году стоило выиграть Кубок Англии и не было бы никаких хейтерских статей, но он проиграл, и теперь на него вылили, как обычно. В Англии тоже есть фанаты, которые поддерживают Жозе, но их становится все меньше, хотя думаю, это временно . А про траты Ливерпуля, только Ван Дейк 78 млн, остальные Мане 40 и Салах 50, остальные еще дешевле. Зарплаты также меньше. По именам состав у Ливерпуля средний, даже фанаты МЮ говорят, что это команда имени Клоппа. А если вернуться почему так достается именно МЮ, все просто 20 титулов АПЛ, большой клуб, который не выиграл трофей впервые со времен Мойеса. Конечно Моуриньо попадет по шквал критики, в этом нет ничего удивительного.
    Shineheart
    Shineheart ответил Владимир Ушаков
    сегодня в 12:00
    Владимир Ушаков:
    Это смотря с какой стороны смотреть. Для Ливерпуля выход в финал ЛЧ впервые за 11 лет это успех, стал стабильно в ЛЧ попадать это успех, но нету трофеев где-то лет 10 - это провал, хотя Ливерпуль тоже прилично тратил, конечно меньше чем МЮ и МС , но все же. А у МЮ было 3 трофея в прошлом сезоне, но у МС ничего при больших тратах в прошлом сезоне, вылет от Монако, но них в каждой статье не поливали и приписывали Монако как сейчас как статья про МЮ так надо Севилью всунуть. По сравнению с провалами ЛВГ Моуриньо возвращает МЮ на вершину, улучшает результаты, добывал трофеи, перестраивает состав. На других русскоязычных сайтах поддерживают Моуриньо и все понимают что состав МЮ пока не топовый, особенно в обороне, у тех же Реала и Барселоны в составе что ни игрок стартового состава, то звезда, поэтому нужно время перестроить команду и будут ещё лучше результаты. Я не то что против критики, она должна быть объективной, а здесь пишут глупости при автобусы, приводят необъективные примеры, так и прет у них хейтерство. Как можно не считать после 6 места 2 нормальных результатом, считать кубок Англии жалким, принижая как великий турнир так и МЮ. Якобы суперзвезд МЮ не привлекает, хотя перешли Алексис, Лукаку и Матич летом. И пишут якобы Гризманн отказался от перехода, он бы прошлым летом в МЮ перешел, не будет у Атлетико бана, а после покупок Лукаку и Алексиса нужны в нем нет и сам МЮ отказался от него. И только стоит МЮ проиграть какой-нибудь матч, так сразу хейтерская статья и ни о одной положительной в течении последнего времени. И про другие клубы отрицательных статей нет, хотя про них много чего можно написать.
    Да дело банально в том, что у МЮ нет игры. В прошлом сезоне в той же ЛЕ сильно повезло с сеткой. И видимо подумали "вот оно! Трофеи! Всё нормально, верным курсом идём"
    Ну, пришли. Очередной сезон имени Де Хеа по сути. Уже который по счёту. Игры нет ни в обороне, ни в атаке. Жуткая сухость и отличное снотворное. А то, что второе место - да какая разница? Что второе, что третье, что четвёртое. Разница в деньгах по сути. У МЮ нет поступательного движения в игре. И с такой динамикой это только вопрос времени, когда и конкретные результаты пойдут на спад. Моуриньо в долгострои не умеет.
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков ответил Kirill Erokhin
    сегодня в 11:50
    Kirill Erokhin:
    Если Ливерпуль даже и проиграют Реалу, то сезон для них уже удачный, что нельзя сказать про Юнайтед. Ты и вправду считаешь второе место это удачный результат для большого клуба как МЮ? Когда потрачено 200 млн. фунтов, и ни одного трофея, это провал для Юнайтед и с этим согласны многие фанаты МЮ в Англии. Потому что понимают в эпоху Фергюсона, команда каждый год брала трофеи, и Жозе Моуриньо взяли тренером, чтобы вернуть МЮ на те же позиции, но игры, как не было, так и нет, в этом году еще и результата нет. Автор может не выбирал слова, но в принципе концепция статьи соответствует тому, что сейчас говорят в Стретфорде про МЮ и Моуриньо. Кстати если понимаешь английский можешь послушать и почитать комментарии, очень познавательно.
    Это смотря с какой стороны смотреть. Для Ливерпуля выход в финал ЛЧ впервые за 11 лет это успех, стал стабильно в ЛЧ попадать это успех, но нету трофеев где-то лет 10 - это провал, хотя Ливерпуль тоже прилично тратил, конечно меньше чем МЮ и МС , но все же. А у МЮ было 3 трофея в прошлом сезоне, но у МС ничего при больших тратах в прошлом сезоне, вылет от Монако, но них в каждой статье не поливали и приписывали Монако как сейчас как статья про МЮ так надо Севилью всунуть. По сравнению с провалами ЛВГ Моуриньо возвращает МЮ на вершину, улучшает результаты, добывал трофеи, перестраивает состав. На других русскоязычных сайтах поддерживают Моуриньо и все понимают что состав МЮ пока не топовый, особенно в обороне, у тех же Реала и Барселоны в составе что ни игрок стартового состава, то звезда, поэтому нужно время перестроить команду и будут ещё лучше результаты. Я не то что против критики, она должна быть объективной, а здесь пишут глупости при автобусы, приводят необъективные примеры, так и прет у них хейтерство. Как можно не считать после 6 места 2 нормальных результатом, считать кубок Англии жалким, принижая как великий турнир так и МЮ. Якобы суперзвезд МЮ не привлекает, хотя перешли Алексис, Лукаку и Матич летом. И пишут якобы Гризманн отказался от перехода, он бы прошлым летом в МЮ перешел, не будет у Атлетико бана, а после покупок Лукаку и Алексиса нужны в нем нет и сам МЮ отказался от него. И только стоит МЮ проиграть какой-нибудь матч, так сразу хейтерская статья и ни о одной положительной в течении последнего времени. И про другие клубы отрицательных статей нет, хотя про них много чего можно написать.
    Red_team
    Red_team ответил Медив
    сегодня в 11:06
    Медив:
    Ты прикалываешься? Ты в курсе, что МЮ обыграл во втором круге все команды из топ-6 кроме Тоттенхэма? Забив каждой минимум два мяча? Запарили, блин. Никто ниxрена не смотрит, но свое авторитетное мнение полюбому старается вклинить.
    Дружище, как фан МЮ скажу, что Моур играет в автобус... ну не спорь... не важно кого обыгрывали, игра - унылый автобусный ватокат. Ну если бы он приносил титулы (я об ЛЧ и АПЛ если что), то можно было бы стиснув зубы терпеть, но ради 2-го места в АПЛ и позорного вылета из ЛЧ ты меня извини...
    з.ы. Я смотрю матчи МЮ по умолчанию
    Медив
    Медив ответил IK87
    сегодня в 10:09
    IK87:
    Жалко МЮ. Ведь на стыке веков все наслаждались его атакующей манерой игры, а что теперь? Даже не результаты удручают, а то как они играют, автобусы с каждым принципиальным соперником, и вялотекущая игра в атаке с выездами лишь на уровне специалистов. Маур вернись в реал, они заслуживаю такого тренера, больше манчестера.
    Ты прикалываешься? Ты в курсе, что МЮ обыграл во втором круге все команды из топ-6 кроме Тоттенхэма? Забив каждой минимум два мяча? Запарили, блин. Никто ниxрена не смотрит, но свое авторитетное мнение полюбому старается вклинить.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin ответил IK87
    сегодня в 09:41
    IK87:
    Жалко МЮ. Ведь на стыке веков все наслаждались его атакующей манерой игры, а что теперь? Даже не результаты удручают, а то как они играют, автобусы с каждым принципиальным соперником, и вялотекущая игра в атаке с выездами лишь на уровне специалистов. Маур вернись в реал, они заслуживаю такого тренера, больше манчестера.
    А вот здесь не всё так однозначно, в Реале Моур ставил атакующую игру. Он побил рекорд по количеству очков за сезон и по количеству голов. Так что он умеет играть в атаку.. Но почему-то в МЮ выбрал оборонительную тактику
    Медив
    Медив
    сегодня в 09:07
    Ну блин спорный вывод. Провал, это когда ты после первого места занимаешь пятое. Или топчешься на одном и том же уровне из года в год. Манчестер постоянно прибавляет и в результатах, и в игре. Второе место после шестого это нифига не провал. Это вобще то лучший их результат за пять лет.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответил Владимир Ушаков
    сегодня в 08:45
    Владимир Ушаков:
    Ну и сколько можно писать грязь и только про МЮ, стоит только дать повод, такое чувство только тексты уже наготове у этих авторов. Стоило проиграть МЮ в финале кубка, так все оказывается МЮ провалил сезон, а то что Челси и Арсенал на 5 и 6 местах без ЛЧ не провал?То что год назад МС был без ничего не провал? Ливерпуль 10 лет никакой трофей не берет - не провал? 2 место результат нормальный, уверенное попадание в ЛЧ без проблем по сравнению тем с Ливерпулем, который в последнем туре все решал. МС нереально фартануло и судья были на их стороне, но такое второй раз не повторится и набранных 81 баллов хватило бы для чемпионства. Остались даже без жалкого кубка - называть Кубок Англии, древнейшее футбольное соревнование жалким, я не знаю каким надо быть недалеким человеком. И что то что МС взял взял впервые за 4 года чемпионат, толку от выхода в финал ЛЧ Ливерпуля если они там проиграют, и только недалекие называют сбалансированную игру МЮ автобусом. И МЮ нормальная результативность, автор с какого-то перепугу берет промежуток с 20 игр, а якобы итоги провала МЮ за весь сезон, и плевать в начале МЮ стабильно забивал по 3-4 мяча всем подряд в чемпионате и ЛЧ. И у МЮ после ЛВГ Моуриньо достался слабый состав по сравнению тем что досталось Гвардиоле от Пелегрини, вот Моуриньо и перестраивает команду. И МЮ как раз привлекает звезд, подписывая Ибру, Погбу, Лукаку, Алексиса, Матича. И в будущем также придут хорошие игроки. И единственное с чем я здесь согласен, что МЮ нужны хорошие защитники. И сделаны глупые выводы в конце. Неслучайно «Манчестер Сити» оторвался на рекордные девятнадцать пунктов, а второе место могло достаться и «Тоттенхэму», и «Ливерпулю», ведь эти команды играли нестабильно, но ярче - МС как бы от всех оторвался а не только от МЮ. МЮ играл в финале кубка ярче Челси но проиграл, и то что Ливерпуль и Тоттенхэм были ярче МЮ ничего не значит,результат перед глазами, кто выиграл и кто выше в таблице. И именно МЮ и Челси составят конкуренцию МС,а не Ливерпуль и Тоттенхэм.
    Если Ливерпуль даже и проиграют Реалу, то сезон для них уже удачный, что нельзя сказать про Юнайтед. Ты и вправду считаешь второе место это удачный результат для большого клуба как МЮ? Когда потрачено 200 млн. фунтов, и ни одного трофея, это провал для Юнайтед и с этим согласны многие фанаты МЮ в Англии. Потому что понимают в эпоху Фергюсона, команда каждый год брала трофеи, и Жозе Моуриньо взяли тренером, чтобы вернуть МЮ на те же позиции, но игры, как не было, так и нет, в этом году еще и результата нет. Автор может не выбирал слова, но в принципе концепция статьи соответствует тому, что сейчас говорят в Стретфорде про МЮ и Моуриньо. Кстати если понимаешь английский можешь послушать и почитать комментарии, очень познавательно.
    IK87
    IK87
    сегодня в 08:34
    Жалко МЮ. Ведь на стыке веков все наслаждались его атакующей манерой игры, а что теперь? Даже не результаты удручают, а то как они играют, автобусы с каждым принципиальным соперником, и вялотекущая игра в атаке с выездами лишь на уровне специалистов.

    Маур вернись в реал, они заслуживаю такого тренера, больше манчестера.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
    сегодня в 08:20
    На канале фанатов МЮ сделали видео, о том, что Оливер ограбил МЮ, поставив, левый пенальти. Вот и виноватый для Моуриньо нашелся, это Оливер во всем виноват, а не Жозе.
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    сегодня в 06:41
    Ну и сколько можно писать грязь и только про МЮ, стоит только дать повод, такое чувство только тексты уже наготове у этих авторов. Стоило проиграть МЮ в финале кубка, так все оказывается МЮ провалил сезон, а то что Челси и Арсенал на 5 и 6 местах без ЛЧ не провал?То что год назад МС был без ничего не провал? Ливерпуль 10 лет никакой трофей не берет - не провал? 2 место результат нормальный, уверенное попадание в ЛЧ без проблем по сравнению тем с Ливерпулем, который в последнем туре все решал. МС нереально фартануло и судья были на их стороне, но такое второй раз не повторится и набранных 81 баллов хватило бы для чемпионства. Остались даже без жалкого кубка - называть Кубок Англии, древнейшее футбольное соревнование жалким, я не знаю каким надо быть недалеким человеком. И что то что МС взял взял впервые за 4 года чемпионат, толку от выхода в финал ЛЧ Ливерпуля если они там проиграют, и только недалекие называют сбалансированную игру МЮ автобусом. И МЮ нормальная результативность, автор с какого-то перепугу берет промежуток с 20 игр, а якобы итоги провала МЮ за весь сезон, и плевать в начале МЮ стабильно забивал по 3-4 мяча всем подряд в чемпионате и ЛЧ. И у МЮ после ЛВГ Моуриньо достался слабый состав по сравнению тем что досталось Гвардиоле от Пелегрини, вот Моуриньо и перестраивает команду. И МЮ как раз привлекает звезд, подписывая Ибру, Погбу, Лукаку, Алексиса, Матича. И в будущем также придут хорошие игроки. И единственное с чем я здесь согласен, что МЮ нужны хорошие защитники. И сделаны глупые выводы в конце. Неслучайно «Манчестер Сити» оторвался на рекордные девятнадцать пунктов, а второе место могло достаться и «Тоттенхэму», и «Ливерпулю», ведь эти команды играли нестабильно, но ярче - МС как бы от всех оторвался а не только от МЮ. МЮ играл в финале кубка ярче Челси но проиграл, и то что Ливерпуль и Тоттенхэм были ярче МЮ ничего не значит,результат перед глазами, кто выиграл и кто выше в таблице. И именно МЮ и Челси составят конкуренцию МС,а не Ливерпуль и Тоттенхэм.
    El Dassory
    El Dassory ответил Владимиpъ Григорянъ
    вчера в 23:43
    Боюсь ты - 100 дизлайков заработаешь.:)
    Владимиpъ Григорянъ
    Владимиpъ Григорянъ
    вчера в 23:41
    Руй Фариа уходит и физрук тут же сливает Кубок Англии. Ничего нового.

    Зато он доказал, что он Обыкновенный:

    Монтелла унизил Моуриньо.
    Ли Джонсон унизил Моуриньо.
    Дэвид Вагнер унизил Моуриньо.
    Рафаэль Вики унизил Моуриньо.
    Даррен Мур унизил Моуриньо.
    Крис Хьютон унизил Моуриньо.

    Это только средние тренеры. Если еще и расписать дуэли с тренерами посильнее, то боюсь у Энивея с дудкой дизлайков не хватит)
    Владимиpъ Григорянъ
    Владимиpъ Григорянъ
    вчера в 23:31
    На соседней улице «Сити» празднует чемпионство. Через дорогу «Ливерпуль» шагает в финал ЛЧ. А МЮ так и не вышел из «автобуса».
    Так будет всегда.
    mangoх12
    mangoх12
    вчера в 23:21
    Позорище потугальское как и его Нырялду - одни понты
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok
    вчера в 21:47
    Моуриньо жаждет 500 млн на трансферы
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