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Возвращение легенд и «расстрел» аргентинцев. Что затевает Семак?

вчера, 12:59
Возвращение легенд и «расстрел» аргентинцев. Что затевает Семак?

Вокруг «Зенита» вьется много слухов, которые интригуют болельщиков. Блогер «Соккер.ру» Артем Славнов разбирается во влиянии нового тренера на ближайшие и стратегические планы клуба.

Семак здесь главный!

Отлично, что молодой российский специалист получил назначение в большом клубе, и, конечно же, Сергей Богданович с большим энтузиазмом включится в работу. Он точно не будет путать языки на тренировке или стоять манекеном на бровке. И все-таки без «но» и «если» в этом разговоре не обойтись. Как и без сомнений. У меня сидит в голове логичный, как мне кажется, вопрос: а достаточного ли тренерского масштаба фигурой является Семак, чтобы под него полностью менять внутреннее убранство «Зенита»? Питерский клуб в XXI веке делал намеренную ставку на иностранных специалистов с именем. Их известность и авторитет помогали формировать команду, зазывать сильных игроков. Адвокат, Спаллетти, Виллаш-Боаш, Луческу, Манчини – мощная компания, в которую Семак точно не вписывается. Не потому что он плохой тренер, но совершенно другой по взглядам, менталитету, пониманию того, что «хорошо» и что «плохо» для команды.

Вне системы

Сергей Богданович – специалист для совершенно иной системы, а его назначение – попытка сменить сложившуюся парадигму в «Зените». Хотя, определенно, в клубе мнения разделились: некие ополченцы хотели «своего» Семака и продавили это решение, другая группировка билась за нового иностранца и проиграла бой. Но часто в таких случаях проигравшая сторона не признает своего поражения и продолжает сражаться уже после того, как все вроде бы должны оказаться на одной стороне. «Зенит», заточенный под иностранных тренеров, вдруг позвал Семака. Означает ли это, что клуб готов к основательной смене системы и впредь будет ориентироваться на молодых российских специалистов? То есть если не получится у Сергея Богдановича, следующим станет условно Зырянов или Радимов, а не Сарри или Конте. Верите в это? Я – как-то не очень. Скорее возможную неудачу Семака приверженцы определенной позиции в «Зените» используют как веский довод в пользу нового иностранца, чей приход повлечет за собой неизбежное обновление состава. Благо, мечты сбываются.

Семаку «дают порулить»   

Впрочем, со стороны сейчас все выглядит вполне пристойно, и даже кажется, что Семак имеет достаточно свободы и власти, чтобы перестроить команду под себя. Хотя дальнейшие ходы предугадывались, ведь уже сам факт назначения на должность главного тренера отечественного специалиста, бывшего игрока предполагал запуск сценария «возвращение к истокам». И вот, Сергей Богданович собирается вернуть в первую команду несправедливо списанного со счетов в середине сезона Александра Анюкова, да еще и капитанскую повязку отдать опытному футболисту. Планируется триумфальное возвращение в Санкт-Петербург Игоря Денисова, который только-только стал чемпионом в составе «Локомотива». А еще говорят, что Андрей Аршавин подъедет. Правда, не в футбол играть, а на административную должность. Тут главное не перегнуть в сторону популизма: верные и проверенные люди – это хорошо, но они должны строго соответствовать тем задачам, которые на них будут возложены.

Курс меняется. Аргентинцы летят за борт

Один из главных вопросов: как Сергей Семак будет уживаться с пятью аргентинцами в команде, которые и к Роберто Манчини-то не особенно прислушивались? А никак, аргентинская диаспора, формирование которой изначально выглядело авантюрой, наверняка развалится. По крайней мере, будет значительно сокращена. Паредеса нужно продавать, пока на него есть спрос. Леандро, кажется, как и Роберто Манчини, давно принял решение об уходе, но даже когда пытаешься оставаться профессионалом, это совсем не то же самое, что играть душой и сердцем. Краневиттер оказался бесполезной безделушкой, к тому же если ориентироваться на возвращение Игоря Денисова, то нужно расчистить место в центре поля. С Паредесом и Краневиттером логично расстаться. Маммана продолжит восстановление после разрыва крестообразных связок, да и в целом он толковый защитник, а вот Дриусси и Ригони точно не те игроки, с которыми Семак мечтает поработать. Здесь все зависит от действий клуба и интереса к аргентинцам извне. Вполне возможно, что после новой чистки останется один Маммана, спрятавшийся в лазарете.

«Зенит» Семака ждёт успех?

Если в клубе не будет противоречий и все возьмут под козырек, отдавая честь новому курсу, то у «Зенита» должно получиться вернуться в Лигу чемпионов. Главная проблема двух последних сезонов заключалась в отсутствии взаимопонимания между игроками и главными тренерами, а Семак желает решить эту проблему и собрать российский костяк, в котором будут ветераны Анюков и Денисов, недавние изгнанники Дзюба и Шатов, а также Смольников, Ерохин и Лунев. Планируется возвращение Александра Рязанцева. У «Зенита» по-прежнему мощный ресурс отечественных футболистов, но в полной мере он не использовался ни Луческу, ни Манчини. Семак, несмотря на молодость и неопытность на тренерской стезе, мудрый дядька, и если никто не будет вставлять ему палки в колеса непосредственно в клубе, то за пару сезонов Сергей Богданович вернет «Зенит», который побеждает. А уже в ближайшее время Семак создаст команду, которую будут искреннее любить, а не по инерции и только потому, что на форме родная стрелка нарисована. Серёжа, верим?

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Все комментарии
Аденн
Аденн
сегодня в 13:31
    autochthon
    autochthon
    сегодня в 12:13
    Удачи Сергей, давно пора делать ставку на своих, хотя первое время будет не легко...
    Лёха Шахтинский
    Лёха Шахтинский
    сегодня в 07:48
    Самый классный Зенит был в 1984 и 2008. Сейчас, на данный момент, это - лебедь, рак и щука. Может у Семака получиться вернуть былую Славу Питера. Давай Серый - Дерзай!
    bbb370
    bbb370 ответил ПерекатиПоле
    сегодня в 06:38
    ПерекатиПоле:
    Семак работал помощником Спалетти, Луческу, Капелло. Стажировался в Коверчано. Возглавлял клуб РПЛ, который достиг определенных успехов. Неуч Валера с купленными дипломами возглавил спартак без тренерской практики. После этого отправил во вторив испанскую команду, армавирский торпедо, сейчас топит Ростов.
    Значит у Семака нет никакого образования? Так кто неуч? Насчёт купленных дипломов, то это к Мутко.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответил bbb370
    сегодня в 01:35
    Семак работал помощником Спалетти, Луческу, Капелло.
    Стажировался в Коверчано.
    Возглавлял клуб РПЛ, который достиг определенных успехов.
    Неуч Валера с купленными дипломами возглавил спартак без тренерской практики. После этого отправил во вторив испанскую команду, армавирский торпедо, сейчас топит Ростов.
    mugik1973
    mugik1973 ответил AntiherQ1488
    сегодня в 01:09
    Полностью тебя поддерживаю. Одному конюболеле обосновал а он спрыгнул с темы
    Bastardo
    Bastardo
    сегодня в 00:29
    Лол, Рязанцев шикарный игрок для Питера, если он даже в Амкаре не основа
    bbb370
    bbb370 ответил ПерекатиПоле
    вчера в 23:28
    ПерекатиПоле:
    Сергей Богданыч не неуч Валера. Поэтому ехидное "Сергей верим" оставим пупсам.
    Карпин окончил институт физкультуры им. Лесгофта и высшую школу тренеров. Он получил тренерскую лицензию категории Pro. Так что неучем его никак нельзя назвать. А что закончил Семак?
    bbb370
    bbb370
    вчера в 23:18
    Если ставка будет сделана на российских игроков, то я только ЗА.
    AleS
    AleS ответил Project Pandora
    вчера в 23:14
    Project Pandora:
    Что, уже? А обоснование тоже есть? У вас что ни новый тренер, то "красава", "лучший" и т.д. А на выходе мы имеем "физручелло", "цыганелло" и "макаронину". Вы бы, уважаемый, раньше чем прыгать, "гоп" не говорили.
    Семак сам по себе красава, не зависимо от Зенита.
    Project Pandora
    Project Pandora ответил AleS
    вчера в 22:59
    AleS:
    Семак красава!
    Что, уже? А обоснование тоже есть? У вас что ни новый тренер, то "красава", "лучший" и т.д. А на выходе мы имеем "физручелло", "цыганелло" и "макаронину". Вы бы, уважаемый, раньше чем прыгать, "гоп" не говорили.
    m40
    m40
    вчера в 20:56
    Вот зачем фантазии автора выдавать за мысли Семака? Вот так запросто взял и разогнал аргентинцев. У Семака в Уфразнообразия. Но как профессионал, он должен будет посмотреть всех игроков в деле. А с учётом арендованных, выбор весьма широкий. И если Ригони и Дриусси на сборах проявят себя лучше Полоза и Ерохина, значит именно им место в команде.
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    вчера в 20:39
    Ещё бы Данни и Ломбертса вернуть!
    Gloomy59
    Gloomy59
    вчера в 18:25
    Если Семак начинает в такой плоскости, то к зиме, снова встанет вопрос, "кто сменит уже Семака" ?
    Ибо: если Семак собирается возвращать 34-35 летних футболистов, то это уже показатель безысходности и тупика;
    не могут (физически) 34-35 ЛЕТНИЕ ВЫДЕРЖАТЬ 1-3 МАТЧА ЦЕЛИКОМ!!!!!!
    пример - ТОП КЛУБЫ ЕВРОПЫ (Там таких просто близко нет)!
    И самое главное: либо Семак показывает, кто в клубе главный (без всяких культурностей и набожности), либо его вынудят плясать под Фурсенко (который в опале и очень сердит)!!!!
    ВЫВОД: СОБИРАЕМ ЗЕНИТ С ТЕХ КТО ЕСТЬ + МОЛОДЕЖЬ + МАК, ДАННИ, ШАТОВ и не более!!!
    AleS
    AleS
    вчера в 17:17
    Семак красава!
    viv
    viv ответил Snake Plissken
    вчера в 16:31
    Snake Plissken:
    Я же не думал, что тебе так это сложно ))) 13 января 1974 года
    Они только умеют до 0:7 считать.
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Snake Plissken
    вчера в 16:14
    Snake Plissken:
    Я же не думал, что тебе так это сложно ))) 13 января 1974 года
    44 года, ну ты и древний))
    Snake Plissken
    Snake Plissken ответил AntiherQ1488
    вчера в 16:12
    AntiherQ1488:
    Че отмазываешься? Я тебе конкретно год назвал и число. Загадочник.
    Я же не думал, что тебе так это сложно )))
    13 января 1974 года
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Snake Plissken
    вчера в 16:11
    Snake Plissken:
    Я даже ниже намек дал. Повторю - с отцом смотрел Динамо-Ференцвареш. Правда Он смотрел, а я в люльке рядом. Зато Олимпиаду уже сам смотрел )))
    Че отмазываешься? Я тебе конкретно год назвал и число. Загадочник.
    Snake Plissken
    Snake Plissken ответил AntiherQ1488
    вчера в 16:07
    AntiherQ1488:
    Ну таки и? Тебе сколько?)
    Я даже ниже намек дал. Повторю - с отцом смотрел Динамо-Ференцвареш. Правда Он смотрел, а я в люльке рядом. Зато Олимпиаду уже сам смотрел )))
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Snake Plissken
    вчера в 16:04
    Snake Plissken:
    Юн )))
    Ну таки и? Тебе сколько?)
    Великолепный
    Великолепный ответил spartach n1
    вчера в 16:02
    spartach n1:
    После такого творчества как вообще можно всерьёз воспринимать этих людей,моська которая лает на слона ))
    Ты не прав! не моська лает на слона - а
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Snake Plissken
    вчера в 16:01
    Snake Plissken:
    Юн )))
    И молод, спасибо)
    Snake Plissken
    Snake Plissken ответил AntiherQ1488
    вчера в 16:01
    AntiherQ1488:
    10 августа 1987.
    Юн )))
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Snake Plissken
    вчера в 16:00
    Snake Plissken:
    Отвечу по-еврейски - а ты? P.S. С отцом смотрел Динамо-Ференцвареш
    10 августа 1987.
    Великолепный
    Великолепный ответил spartach n1
    вчера в 16:00
    spartach n1:
    Бот,ты хоть сам то эти видосы то смотришь ?))
    А как же, перед сном пересматриваю!)) хе-хе
    Snake Plissken
    Snake Plissken ответил AntiherQ1488
    вчера в 15:59
    AntiherQ1488:
    Какого ты года рождения?
    Отвечу по-еврейски - а ты?
    P.S. С отцом смотрел Динамо-Ференцвареш
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Snake Plissken
    вчера в 15:58
    Snake Plissken:
    О - да ты юн совсем. "Зулусы" появились с Зе Луишем. Даже Веллитон "зулусом" не был, а спартачи тогда кичились своей ариестостью и смеялись над темнокожими игроками ЦСКА. Досмеялись )))
    Какого ты года рождения?
    Snake Plissken
    Snake Plissken ответил AntiherQ1488
    вчера в 15:56
    AntiherQ1488:
    Тебе напомнить, комменты на соккере? Как в Спартаке - так зулусы, а как в цска - сплошь арийцы. И никто не хочет отвечать на вопросы.
    О - да ты юн совсем. "Зулусы" появились с Зе Луишем. Даже Веллитон "зулусом" не был, а спартачи тогда кичились своей ариестостью и смеялись над темнокожими игроками ЦСКА. Досмеялись )))
    spartach n1
    spartach n1 ответил AntiherQ1488
    вчера в 15:55
    AntiherQ1488:
    А кто про зулусов орал громче всех? не кони ли?
    После такого творчества как вообще можно всерьёз воспринимать этих людей,моська которая лает на слона ))

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