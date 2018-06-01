Возвращение легенд и «расстрел» аргентинцев. Что затевает Семак?

Вокруг «Зенита» вьется много слухов, которые интригуют болельщиков. Блогер «Соккер.ру» Артем Славнов разбирается во влиянии нового тренера на ближайшие и стратегические планы клуба.

Семак здесь главный!

Отлично, что молодой российский специалист получил назначение в большом клубе, и, конечно же, Сергей Богданович с большим энтузиазмом включится в работу. Он точно не будет путать языки на тренировке или стоять манекеном на бровке. И все-таки без «но» и «если» в этом разговоре не обойтись. Как и без сомнений. У меня сидит в голове логичный, как мне кажется, вопрос: а достаточного ли тренерского масштаба фигурой является Семак, чтобы под него полностью менять внутреннее убранство «Зенита»? Питерский клуб в XXI веке делал намеренную ставку на иностранных специалистов с именем. Их известность и авторитет помогали формировать команду, зазывать сильных игроков. Адвокат, Спаллетти, Виллаш-Боаш, Луческу, Манчини – мощная компания, в которую Семак точно не вписывается. Не потому что он плохой тренер, но совершенно другой по взглядам, менталитету, пониманию того, что «хорошо» и что «плохо» для команды.

Вне системы

Сергей Богданович – специалист для совершенно иной системы, а его назначение – попытка сменить сложившуюся парадигму в «Зените». Хотя, определенно, в клубе мнения разделились: некие ополченцы хотели «своего» Семака и продавили это решение, другая группировка билась за нового иностранца и проиграла бой. Но часто в таких случаях проигравшая сторона не признает своего поражения и продолжает сражаться уже после того, как все вроде бы должны оказаться на одной стороне. «Зенит», заточенный под иностранных тренеров, вдруг позвал Семака. Означает ли это, что клуб готов к основательной смене системы и впредь будет ориентироваться на молодых российских специалистов? То есть если не получится у Сергея Богдановича, следующим станет условно Зырянов или Радимов, а не Сарри или Конте. Верите в это? Я – как-то не очень. Скорее возможную неудачу Семака приверженцы определенной позиции в «Зените» используют как веский довод в пользу нового иностранца, чей приход повлечет за собой неизбежное обновление состава. Благо, мечты сбываются.

Семаку «дают порулить»

Впрочем, со стороны сейчас все выглядит вполне пристойно, и даже кажется, что Семак имеет достаточно свободы и власти, чтобы перестроить команду под себя. Хотя дальнейшие ходы предугадывались, ведь уже сам факт назначения на должность главного тренера отечественного специалиста, бывшего игрока предполагал запуск сценария «возвращение к истокам». И вот, Сергей Богданович собирается вернуть в первую команду несправедливо списанного со счетов в середине сезона Александра Анюкова, да еще и капитанскую повязку отдать опытному футболисту. Планируется триумфальное возвращение в Санкт-Петербург Игоря Денисова, который только-только стал чемпионом в составе «Локомотива». А еще говорят, что Андрей Аршавин подъедет. Правда, не в футбол играть, а на административную должность. Тут главное не перегнуть в сторону популизма: верные и проверенные люди – это хорошо, но они должны строго соответствовать тем задачам, которые на них будут возложены.

Курс меняется. Аргентинцы летят за борт

Один из главных вопросов: как Сергей Семак будет уживаться с пятью аргентинцами в команде, которые и к Роберто Манчини-то не особенно прислушивались? А никак, аргентинская диаспора, формирование которой изначально выглядело авантюрой, наверняка развалится. По крайней мере, будет значительно сокращена. Паредеса нужно продавать, пока на него есть спрос. Леандро, кажется, как и Роберто Манчини, давно принял решение об уходе, но даже когда пытаешься оставаться профессионалом, это совсем не то же самое, что играть душой и сердцем. Краневиттер оказался бесполезной безделушкой, к тому же если ориентироваться на возвращение Игоря Денисова, то нужно расчистить место в центре поля. С Паредесом и Краневиттером логично расстаться. Маммана продолжит восстановление после разрыва крестообразных связок, да и в целом он толковый защитник, а вот Дриусси и Ригони точно не те игроки, с которыми Семак мечтает поработать. Здесь все зависит от действий клуба и интереса к аргентинцам извне. Вполне возможно, что после новой чистки останется один Маммана, спрятавшийся в лазарете.

«Зенит» Семака ждёт успех?

Если в клубе не будет противоречий и все возьмут под козырек, отдавая честь новому курсу, то у «Зенита» должно получиться вернуться в Лигу чемпионов. Главная проблема двух последних сезонов заключалась в отсутствии взаимопонимания между игроками и главными тренерами, а Семак желает решить эту проблему и собрать российский костяк, в котором будут ветераны Анюков и Денисов, недавние изгнанники Дзюба и Шатов, а также Смольников, Ерохин и Лунев. Планируется возвращение Александра Рязанцева. У «Зенита» по-прежнему мощный ресурс отечественных футболистов, но в полной мере он не использовался ни Луческу, ни Манчини. Семак, несмотря на молодость и неопытность на тренерской стезе, мудрый дядька, и если никто не будет вставлять ему палки в колеса непосредственно в клубе, то за пару сезонов Сергей Богданович вернет «Зенит», который побеждает. А уже в ближайшее время Семак создаст команду, которую будут искреннее любить, а не по инерции и только потому, что на форме родная стрелка нарисована. Серёжа, верим?