Франция: слишком большой выбор

Главная проблема тренерского штаба сборной Франции – обилие хороших игроков. «Соккер.ру» знакомит с одним из фаворитов предстоящего чемпионата мира.

Сборная Франции

Лучший результат на чемпионатах мира: чемпион 1998 года

Место в рейтинге ФИФА: 7

Капитан: Уго Льорис

Тренер: Дидье Дешам

Соперники по группе: Австралия, Дания, Перу

Сыграет в городах: Казань, Екатеринбург, Москва

Путь на ЧМ-2018. Французы достаточно уверенно провели отборочный цикл, где их главными соперниками были шведы. Кто-то рассматривал и Нидерланды, но «оранжевые» по-прежнему в стадии затянувшейся перестройки, поэтому снова цикл провалили. А у Франции первый матч после очень яркого домашнего чемпионата Европы, где команда едва не победила, уступив в финале португальцам с минимальным счетом, вышел не самым удачным – ничья на выезде в Белоруссии (0:0). Потом французы собрались и выдали серию из четырех подряд побед. Нелепый проигрыш в Швеции из-за ошибки в конце матча обострил интригу, однако всерьез под сомнение выход Франции с первого места никто не ставил. Они могли себе даже позволить пижонство в виде домашней ничьей с Люксембургом. Собственно, только в упомянутых трех матчах Франция и потеряла очки. А остальные выиграла, подойдя к чемпионату мира в роли одного из фаворитов турнира.

Любопытные факты

- главный тренер команды Дидье Дешам занимает шестое место по количеству матчей, проведенных за сборную Франции – 103 игры;

- Оливье Жиру занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров за всю историю сборной Франции (31 гол), уступая всего три мяча Давиду Трезеге;

- чаще всего в качестве капитана команды сборную Франции на поле выводил Уго Льорис (73 матча в период с 2010 по 2018 год), он же рекордсмен среди вратарей по числу матчей за сборную Франции (97 игр с 2008 по 2018 год);

- самое крупное в своей истории поражение Франция потерпела от будущего соперника по группе на ЧМ-2018 – сборной Дании – 1:17 в матче 1908 года;

- самую крупную в истории победу Франция одержала над Азербайджаном (10:0 в 1995 году).

Состав и тактика

Вратари: Ареоля (ПСЖ), Льорис («Тоттенхэм»), Манданда («Марсель»);

защитники: Л. Эрнандес («Атлетико»), Кимпембе (ПСЖ), Б. Менди («Ман Сити»), Павар («Штутгарт»), Рами («Марсель»), Сидибе («Монако»), Умтити («Барселона»), Варан («Реал»);

полузащитники: Канте («Челси»), Матюиди («Ювентус»), Нзонзи («Севилья»), Погба («Манчестер Юнайтед»), Толиссо («Бавария»);

нападающие: Дембеле («Барселона»), Фекир («Лион»), Жиру («Челси»), Гризманн («Атлетико»), Лемар («Монако»), Мбаппе (ПСЖ), Товен («Марсель»).

Лидеры: Гризманн, Матюиди, Погба, Льорис. В сборной Франции сложно выделять лидера по качеству игры, поскольку в каждой линии есть выдающиеся мастера. Но можно отметить определенное влияние отдельных игроков на футбол команды, их харизму, выразительность действий и способность повести за собой команду, переломить игру.

Тактика. Уникальный подбор исполнителей у Дешама позволяет тренеру очень гибко варьировать тактику, не используя замен по ходу матчей. Одни и те же исполнители способны работать по разным схемам. Базисный вариант 4-2-3-1, в котором возможны самые разные комбинации: сокращение опорников до одного, поднятие фланговых полузащитников до нападающих и так далее – потом вопрос только в формулировках и терминах. В этом – мощь нынешней сборной Франции.

Ориентировочный состав: Льорис – Сидибе, Варан, Умтити, Менди – Канте, Погба, Матюиди – Мбаппе, Гризманн, Пайет.

Сила. Как уже было упомянуто, главная сила сборной Франции – в высоком уровне исполнительского мастерства футболистов, в возможности игроков менять схему, «не отходя от кассы», их универсальность и техника. Те же Погба и Матюиди одинаково хороши как в опорной зоне, так и при подключениях к атакам. Или кто-то привяжет строго к позиции Гризманна, Пайета? Товен в потрясающей форме, например, и способен выйти вместо любого в атаке. А если нужно добавить «столба», то выйдет Жиру и окажет прессинг на защиту противника. Что же до защиты самих французов, то Дешам много экспериментирует на флангах только потому, что точно знает: Сидибе и Менди – это потрясающая, просто невероятная связка крайних защитников, в них можно не сомневаться, а дальше – вариации на тему, проверка резерва.

Эти двое в позапрошлом сезоне в «Монако» создавали просто сумасшедшее давление на краях на соперников, организуя широченный фронт прессинга. И удар, и дриблинг, и навес, и скорость – всего хватает. В каждой линии у французов – большие мастера мирового уровня. И на замене такие же люди. Потрясающий подбор.

Слабость. Как это часто водится в философских присказках, слабость команды исходит из ее силы. Нынешнее молодое поколение настолько талантливо, что стало уж слишком раскрученным. Гризманн, Погба и прочие – слишком много разговоров, слишком много вокруг суеты, слишком много внимания каждому персонажу в отдельности, что может помешать сосредоточиться на командных задачах. И это – потенциал для бомбы под коллективным творчеством, благодаря которому только можно выиграть чемпионат мира. Плюс огромные ожидания. От этого поколения ждут трофеев, а пока их нет.

Модный разговор

К выбору формы Франция подошла с модным нынче сочетанием классического традиционного подхода и новаторства. Классикой можно назвать не только петуха в области сердца, но и выбор цветов: темно-синий и белый – главные цвета сборной Франции. Но если присмотреться, можно увидеть на рукавах основной формы голубые полоски, придающие динамичности картинке. А на белой форме есть синие и красные штрихи, которые тоже добавляют яркости.

Главный тренер. Дидье Дешам

Дешам большой друг президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Грэта, и тот очень хотел видеть этого специалиста у руля команды. Это тот случай, когда панибратские отношения пошли на пользу общему делу. Дешам наладил жесткую дисциплину, установил свой безапелляционный авторитет, ради чего пришлось пожертвовать некоторыми звездными французами, которые потенциально могли бы внести раздор. С таким подбором игроков Дешам может себе это позволить. Дидье построил понятную и одновременно с тем весьма сложную качественную слаженную игру сборной Франции, поэтому ни у болельщиков, ни у сторонних специалистов нет конкретных претензий к нынешней команде, к тому, как тренер использует игроков, их сильные и слабые стороны. Со всех сторон позитив и готовность решать самые большие задачи.

Главная звезда. Гризманн

Можно называть много имен – все они у французов будут звездными. Но все же ярче других, конечно, Гризманн, пусть он и не самый дорогой футболист в составе. Даже если летом переберется в «Барселону». Его трансфер будет сопоставим со сделкой по Погба и меньше, чем покупка Мбаппе ПСЖ у «Монако». Таковы реалии сборной Франции – там невероятно много крайне дорогих футболистов. Сам Гризманн заявляет, что входит в тройку лучших футболистов мира. Многие с этим согласны, подразумевая, что позиции Роналду и Месси пока незыблемы. Но Гризманн был тем, кто приближался к ним и готов сделать решающий рывок снова, а для этого надо войти в историю, выиграв чемпионат мира.

За кем следить?

Как водится, у французов полно молодых талантов, которые уже давно на виду. Скажете ли, что Мбаппе совсем юноша, когда за него уже платят колоссальные деньги, когда он, кажется, давным-давно на виду и блистает? Поэтому стоит обратить внимание на того же Павара, если его выпустят. Защитник «Штутгарта» в условиях жесточайшей конкуренции на фланге пытается завоевать место под солнцем. Будет интересно посмотреть и на попытки Фекира, Лемара и Товена выбраться из чемпионата Франции, где в прошлом сезоне они были в числе главных звезд и показывали очень яркий футбол.

Где можно увидеть сборную Франции?

База. Истра, Подмосковье. Отель Hilton Garden Inn

Матчи группового этапа

Австралия. Казань, 16 июня.

Перу. Екатеринбург, 21 июня.

Дания. Москва, 26 июня.

Любая ошибка на групповом этапе такого скоротечного турнира, как чемпионат мира, может дорого стоить. Но у французов календарь в группе кажется весьма приемлемым, хотя придется с базы помотаться для проведения первых двух матчей. В них Франция все может решить, чтобы встреча с Данией стала формальностью. Ведь датчане довольно сильный и неприятный соперник.

Задачи и перспективы на ЧМ-2018

Французы подходят к турниру в ранге одного из главных фаворитов. Сумасшедший состав команды, подбор исполнителей вкупе с грамотным тренером, у которого сложно найти изъяны, вкупе с очень качественной слаженной игрой дают образ главного претендента на победу. Конечно, французы не одни такие распрекрасные в своем футболе, но в их способности прыгнуть очень высоко и долететь в этом прыжке до финала никто не сомневается. Хотя президент Франции Эммануэль Макрон наметил для начала скромную цель – четвертьфинал, на который обещал приехать. Просто он обещает стать не самым сложным, а вот в полуфинале возможна встреча с Бразилией.

Прогноз «Соккер.ру». До полуфинала французы при нынешних условиях должны доходить без особых проблем. В противном случае это будет восприниматься провалом. То есть полуфинал – цель, не дойти до которой будет постыдно для Франции. А дальше – борьба равных, по сути, соперников. И может всякое случиться. Но потенциал французов позволяет выигрывать чемпионат мира.