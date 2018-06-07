Рианчо и Гомес, войдите! Тренерская революция в «Спартаке»

«Соккер.ру» удивлен тем, как основательно «Спартак» перетряхнул тренерский штаб. Карерра и Риомми остались при своих креслах, а сегодня к итальянцам присоединились испанцы.

Кто покинул тренерский штаб «Спартака»?

Роман Пилипчук (Украина). Между Массимо Каррерой и его правой рукой в чемпионском сезоне пробежала черная кошка. Злые языки утверждают, что отношения испортились из-за снижения уровня доверия со стороны главного тренера, который стал больше прислушиваться к своим новым итальянским помощникам и швейцарцу Джерозе, анализировавшему для «Спартака» матчи соперников в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Так или иначе, дальнейшее сотрудничество стало невозможным еще до официального истечения срока контракта. Каррера отодвинул Пилипчука от команды, а тот сделал заявление об уходе из «Спартака». Эти двое дальше в одной упряжи точно не поехали бы, а ведь все футболисты подчеркивали роль Романа Михайловича в успехах команды, его аналитические разборы и точные установки.

Атилла Малфатти (Италия). Проработал в «Спартаке» всего сезон, использовался Каррерой на позиции классического второго тренера, то есть Массимо строил коммуникации с командой в основном через Атиллу, который больше всего общался с футболистами, проводил предматчевые разминки, работал с командой в поле на тренировках. Злые языки в чьих-то интересах утверждали, что команда не воспринимает итальянских тренеров Малфатти и Д’Урбано, но Атилла точно пытался стать своим парнем. Достал футболку Буффона для Глушакова, а для Джикии – майку Кьеллини. Эти эпизоды говорят о том, что тренер выстраивал с командой дружеские отношения. Но ни футболисты, ни Каррера защитить Малфатти не смогли, раз клуб отказался продлевать с ним контракт.

Джорджо Д’Урбано (Италия). А вот с экс-тренером по физической подготовке как раз все более или менее понятно. Очень много травм было у «Спартака» в прошедшем сезоне, в том числе тяжелейших. Послужной список Джорджо говорит о том, что он профессионал, поэтому, вероятно, Д’Урбано просто переоценил уровень подготовленности своих новых подопечных и где-то перегрузил их. В любом случае его подход не сработал, это прощание выглядит логичным.

Хавьер Нойя Сальсес (Испания). А еще проблемой могло стать наличие двух тренеров по физической подготовке. Пожалуй, за эту область должен отвечать один человек, и пусть Сальсес и Д’Урбано составляли программу тренировок вместе, наверняка у них были расхождения, возможно, и напряженность в отношениях. Если с двумя итальянскими наставниками не стал продлевать контракты клуб, то Хавьера, как говорят, не хотел видеть в своем штабе уже Каррера. А ведь именно Сальсес готовил команду в чемпионском сезоне. Не стоило ли попробовать снова, тем более Хави вписался бы в компанию новых испанских тренеров, а штаб уже сейчас выглядел бы полностью укомплектованным?

Кто пополнил тренерский штаб «Спартака»?

Рауль Рианчо (Испания). Этот разносторонний специалист, с чьими возможными функциями в «Спартаке» будем разбираться чуть позже, начал свою тренерскую карьеру в «Химнастике» из Торрелавеги, где работал ассистентом и тренером по физической подготовке при тренере со сложной судьбой Мануэле Пресиадо. Потом в карьере Рианчо были «Расинг» и «Леванте», а в 2009 году Рауль переехал в Казань по приглашению Курбана Бердыева и сконцентрировался на задачах фитнес-тренера на следующие пять лет. А вот в Украине пригодились уже аналитические способности Рианчо, в киевском «Динамо» рядом с Сергеем Ребровым и в сборной Украины близ Андрея Шевченко испанец был незаменимым человеком. За закрытыми дверями у кого-то даже складывалось ощущение, что именно он всем заправляет. В связи с этим возникают сомнения: а сработаются ли два таких харизматичных, экспрессивных и амбициозных человека, как Каррера и Рианчо? И уж не с перспективой ли «подсидеть» Массимо пригласил «Спартак» этого специалиста?

Висенте Гомес (Испания). Другой испанский специалист, пополнивший тренерский штаб «Спартака», 14 лет проработал в системе «Атлетика» из Бильбао. Тренировал детей и юношей, в разные годы поработал со всеми командами от U12 до U19. Использовался клубом и на других должностях: входил в тренерский штаб при Мане Пардо, был главой аудиовизуального и скаутского департамента, параллельно разрабатывал обучающие программы для тренеров «Атлетика». С 2012-го по 2014-й тренировал вторую команду басков, а потом принял предложение киевского «Динамо», где работал с молодежкой, а затем в тренерском штабе главной команды. Очевидно, Гомес имеет представление о том, как внедрять молодежь во взрослый футбол, видеть и раскрывать сильные качества молодых игроков – пожалуй, его главное преимущество. Полагаю, этот испанец может стать в «Спартаке» мостиком между первой командой и «Спартаком-2», молодежкой, академией. Процесс перехода футболистов между уровнями в московском клубе явно хромает.

Каким будет тренерский штаб «Спартака» в сезоне 2018/2019?

Конечно, в «Спартак» пришли сильные специалисты. 14 лет в системе баскского «Атлетика» и пять лет с Бердыевым – это не шутки. Но складывается ощущение, что «Спартак» строит тренерский штаб без учета Массимо Карреры. Конечно, создание клубной вертикали, в которой главный тренер не является человеком, на котором все завязано, это правильно, но почему клуб начал этот процесс в тот момент, когда у него появился реальный вожак на тренерском мостике? То есть Каррере удалось самому собрать хаос в кулак и выиграть чемпионат, а теперь ему говорят сверху: «Окей, мы сами все построим, ты только тренируй, твоя роль по заветам Ясноокого Федуна – 10%».

Но, допустим, клуб и Каррера обо всем договорились, и обновление тренерского штаба – обоюдное компромиссное решение, а кандидаты согласованы обеими сторонами. Тогда на данный момент два вопроса. Первый – окончательный ли это состав тренерского штаба? Четыре человека – как-то маловато. Каррера – главный, Риомми по вратарям, два помощника Рианчо и Гомес. Большая нагрузка, если работать на несколько фронтов. Второй – как будут распределены функции? Понятно, что если больше никто не придет, то Рианчо вернется к работе над физическими кондициями команды, чем не занимался со времен расставания с Бердыевым, ведь в Киеве работал аналитиком. Впрочем, Рауль может окунуться и в обе сферы.

Напомню, что в сезоне 2016/2017 в тренерском штабе «Спартака» было всего четыре человека: те же Каррера и Риомми (главный тренер и тренер вратарей) + Пилипчук (аналитика) и Сальсес («физика»). Структурно получается то же самое, только с разделением аналитической работы на двух специалистов: Рианчо («физика» + аналитика) и Гомес (аналитика + взаимодействия с резервами). На сегодняшний день выходит так, но вдруг «Спартак» не завершил трансферную кампанию в отношении тренерского штаба? Все-таки ушли четыре специалиста, а пришли пока только двое. То есть либо новичок/новички на подходе, либо имеем дело с сокращением (откатом к образцу чемпионского сезона) тренерского штаба.