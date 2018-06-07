Хорваты на ЧМ-18. Звёзды «Реала» и «Барселоны» вместе

Группа смерти – интересные соперники, опытный состав – замечательные футболисты и загадочный тренер. Оцените шансы хорватов на успех в России вместе с «Соккер.ру».

Сборная Хорватии

Лучший результат на мундиалях: третье место в 1998 году.

Место в рейтинге ФИФА: 18 (ниже Перу и Туниса, но выше Нидерландов, Италии, Исландии и Швеции).

Капитан: Лука Модрич.

Тренер: Златко Далич (Хорватия).

Соперники по группе: Нигерия, Аргентина, Исландия.

Сыграет в городах: Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону.

Путь к ЧМ-2018. «Группа смерти» на ЧМ заменила «группу смерти» в отборе. Исландия, Украина, Турция и даже Финляндия могли помешать хорватам финишировать в первой двойке. Проигрывали, теряли очки, проваливали отбор. Перед решающей игрой с Украиной решили заменить тренера. И лишь когда пришлось героически спасать положение, увидели от Хорватии правильную игру. Далеко не идеальную команду, но Далич справился с Грецией в стыках. Отличный результат для турнира в России. Хорватия намного интереснее как команда. А поскольку помним, как драматично умеют играть на крупных турнирах – ждем узнаваемого результативного футбола.

Любопытные факты

- хорваты один раз выходили из группы на чемпионатах мира – в дебютном участии, когда сенсационно стали третьими, обыграв Нидерланды;

- за все отборы на Евро и ЧМ у хорватов было лишь две неудачных попытки. А ведь это страна, где от силы полмиллиона мужчин пригодны для игры в профессиональный футбол хотя бы в теории.

- у хорватов опытная команда – 29.7 лет на брата в среднем для основного состава, но и заявка ненамного моложе, ведь рядом с юными резервистами опытные, которые ближе к выходу на поле. Если Брозовича заменить на Баделя, то получите 30 лет в среднем для основы;

- Хорватия играла с Исландией в отборе на ЧМ-18 и пропустила на первое место в группе – обменялись победами, с Нигерией не встречались, а поражение от Аргентины в один мяч на ЧМ-98 не помешало стать призером мундиаля.

Состав и тактика

Заявка

Вратари: Даниэль Субашич («Монако»), Ловре Калинич («Гент»), Доминик Ливакович («Динамо», Загреб).

Защитники: Ведран Чорлука («Локомотив»), Домагой Вида («Бешикташ»), Иван Стринич («Сампдория»), Деян Ловрен («Ливерпуль»), Шиме Врсалько («Атлетико»), Йосип Пиварич («Динамо», Киев), Тин Йедвай («Байер»), Дуйе Чалета-Цар («Ред Булл Зальцбург»).

Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич (оба – «Реал»), Иван Ракитич («Барселона»), Милан Бадель («Фиорентина»), Марсело Брозович («Интер»), Филип Брадарич («Риека»).

Нападающие: Марио Манджукич («Ювентус»), Иван Перишич («Интер»), Никола Калинич («Милан»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Марко Пьяца («Шальке»), Анте Ребич («Айнтрахт»).

Потери. Срна давно завершил карьеру в сборной, его допинговая история команды не коснулась. Митрович играл в отборе – переживает, что его отсеяли. А Соса, Рог и Пашалич были в расширенном списке, но их отсутствие в окончательной заявке не потеря.

Лидеры. Модрич, Ракитич, Ловрен, хотя даже Чорлука, вернувшись в команду, может таковым стать.

Тактика. Меняли тренера, но не трогали тактику. Хорватия играет по схеме «4-2-3-1», хотя ее фланговые игроки особенные – на краях могут быть габаритные форварды, а Модрич – плеймейкер, который умеет отбирать мяч.

Ориентировочный состав (4-2-3-1): Субашич – Врсалько, Чорлука (Вида), Ловрен, Стринич (Пиварич) – Ракитич, Брозович – Манджукич, Модрич, Перишич – Калинич (Крамарич).

Сила. Физическая мощь большинства игроков. Хорваты в десятке по среднему росту мужчин на планете, нация высоких и крепких ребят, там все, от защитников до форвардов, могут навязать борьбу. Также колоссальный опыт играет за Хорватию, ведь в стартовом составе можно собрать пять игроков, которые имеют опыт еврокубковых финалов, в том числе, многих победных. У Ракитича и Модрича десять еврокубков на двоих! А Манджукич выигрывал ЛЧ с «Баварией» и забивал «ножницами» в финале за «Ювентус».

Слабость. Хороши, но недостаточно – их точное описание, что заметно хотя бы по игре с Бразилией. И сомнительного класса главный тренер – о чем ниже. Также проблемой является наличие слишком большого количества ребят, которые играют самоотверженно, как Ловрен или Вида, но далеко не всегда умно. Тот же Чорлука в целом вполне себе Сесар Навас, но порой паникует. Модричей в команде меньше, чем агрессивных футболистов. Это хорошо, когда надо играть против таких же соперников, но плохо, если оппонент хитрее.

Модный разговор

Привыкли к меньшим квадратикам, но хорватский футбольный паттерн сложно не узнать, он стал визитной карточкой молодой по возрасту сборной. В группе Аргентины, Исландии, Хорватии и Нигерии у всех ничего так формы. Культовой стала пока только африканская одежка, но хорватская тоже симпатичная, да и вторая радует приятным сочетанием цветов:

Главный тренер. Златко Далич (Хорватия)

Анте Чачич работал с Хорватией два года, остался после Евро-2016, но отбор на ЧМ-18 проходил со скрипом. В результате ушел перед решающими матчами, а заменил его мало кому известный Златко. Далич был плохим футболистом, давно начал тренерскую карьеру, но за восемнадцать лет лишь впервые получил приглашение, от которого точно даже не думал отказываться. Ведь ждал такую работу десятилетиями. После труда на родине поехал в Албанию, потом оказался в арабских лигах, но тренировал не очень успешно. Вот только дела Давора Шукера – хорватского Мутко, идут плохо, никто именитый не согласился бы. А Далич пришел, увидел и победил. Тренер выиграл в лотерею, а теперь должен грамотно потратить выигрыш, достойно представив Хорватию на чемпионате мира. Или провалится, не хватит класса?

Главная звезда. Лука Модрич

Когда у человека четыре победы в Лиге чемпионов, в представлениях не нуждается. Модрич был хорош десять лет назад, когда стечение обстоятельств и невезение не позволили Хорватии выйти в полуфинал Евро-2008 и сыграть там вместо Турции. Остается прекрасным хавбеком и сейчас, пускай коварный Перес и подыскивает ему замену, зная о возрасте. А за пределами поля у капитана сборной Хорватии немало проблем. Ему грозят тюрьмой, обвиняя в уклонении от уплаты налогов и участии в махинациях при трансфере в «Тоттенхэм». Ему посвящают оскорбительные граффити, считая адептом культа Шукера, которого в Хорватии, мягко говоря, терпеть не могут. Но Лука в футболе – мегамозг. Например, на днях встретил Неймара, тот подписал ему футболку сборной, а по ходу дела Лука успел сказать по-испански: «Мы тебя ждем». Хитрец, Модрич, большой хитрец!

За кем следить в сборной Хорватии?

Болельщикам «Реала» - за Модричем (и Ковачичем, если появится). Поклонникам «Барселоны» - за Ракитичем. Фанатам «Ливерпуля» и «Ювентуса» - за Деяном и Марио. А если говорим о тех, кто может раскрыться, то у Йедвая, Ковачича и Пьяцы невысокие шансы на основу. Футболистам первого состава Хорватии много лет, и вы их всех давно знаете. И даже если не видели часто, как Пиварича из киевского «Динамо» - в отборе он был основным левым беком, то скорее откроете с другой стороны двадцатипятилетнего Брозовича из «Интера», чем увидите футболиста для лидера топ-5. Открытием в этом смысле может стать разве что Чалета-Цар, если вдруг окажется на поле.

Где можно увидеть сборную Хорватии?

База. Ильичево и Рощино (Ленинградская область), курорт «Лесная рапсодия», стадион «Рощино».

Матчи группового этапа

16 июня, Калининград. Стадион «Калининград», против Нигерии.

21 июня, Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород», против Аргентины.

26 июня, Ростов-на-Дону. «Ростов Арена», против Исландии.

Хорватская футбольная богема выбрала свою рапсодию – лесную. На стадионе «Рощино» увидят тренировки сборной с игроками «Реала», «Ювентуса» и «Барселоны» в составе, а поскольку календарь подразумевает полеты в разные концы России, то выбрать идеальную базу было нереально. Зато можно радоваться за болельщиков в Калининграде, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону – увидят сборную Хорватии, которая умеет сыграть ярко, пусть на ЧМ так, как на Евро, давно не отрывалась.

Задачи и перспективы на ЧМ-2018

Выступить в свою силу, причем лучше в силу индивидуалистов в составе, чем в силу команды Чачича, которая проигрывала в один мяч сборной Турции. Хорваты не играют невероятно прямо сейчас, но это не значит, что они не побегут в яркие атаки, когда увидят на трибунах своих буйных фанатов. Сборная из невероятно красивой курортной страны (с кусающими за кошелек ценами) может и должна себя показать хотя бы потому, что для поколения Модрича это последний чемпионат мира. А предыдущие после дебютного ЧМ-98 во Франции хорваты провалили, трижды не вышли из групп и один раз не попали в финальную часть в ЮАР.

Прогноз «Соккер.ру»: в группе «D» достойны плей-офф все четыре команды, и каждый может стать четвертым. Если Хорватия будет второй и сразу нарвется на Францию – у соперника найдется новый Тюрам, как двадцать лет назад.