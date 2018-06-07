Главная проблема футбола в России прямо сейчас

07 июня 2018, 22:21

«Соккер.ру» предлагает не заглатывать наживку Мутко и не ограничиваться одним именем. Ведь самая актуальная проблема отечественного футбола усугубилась.

Беда точно не только в Черчесове

Судя по тому, что сборная России, по мнению Мутко, движется в правильном направлении, стратегия ясна: чем хуже – тем лучше. О кризисе тренерского цеха молчат, хотя дело не в одной фамилии, а в развале системы обучения наставников. Когда выбирали рулевого сборной, то был один иностранец и один россиянин. Без очередей. Раньше тоже не шиковали, но тренер Романцев со «Спартаком» мог заглянуть в плей-офф ЛЧ.

«Локомотив» молодого Семина способен был выстрелить в Европе. ЦСКА играл бодро и взял с Газзаевым Кубок УЕФА. Потом тренер в нем, как известно, погиб, чтобы воскреснуть в аду и позориться в маске депутата дикими заявлениями на разные темы. Слуцкий пока был успешен только под крылом Гинера. А под носом Мутко назвал сборную синонимом слова «фекалии». В этом суть незаметной для многих трагедии.

В природе нет российского тренера, который не отрицает проблемы – как Черчесов, не несет только банальности – как большинство, не сдается – как Слуцкий, а умеет структурировать долги перед болельщиками и отдавать их. Даже Семин догоняет футбольный прогресс за счет природной любознательности, а не возглавляет его, как видели с «Атлетико».

Чемпионство тренера-ветерана подчеркивает масштаб разрухи и его класс, не более. Неудача Слуцкого в «Халл Сити» - из той же оперы. Карпин из Сегунды попал в Армавир. Почти не осталось мощных российских тренеров, ведь на Валерии Георгиевиче не поставили крест после провалов, пошел на новый круг. В топ-5 РФПЛ ветеран Семин, два иностранца, Мусаев и Семак. Кого из них заберут в «Реал»?

Иностранные педагоги разбежались

«Зенит» от Спаллетти скатился до Манчини, а Семака взяли после отказов иностранцев. «Спартак» давно перешел на швейцарский сыр, паэлью и спагетти, забыв эстонский мульгипудер. Слуцкий считает, что в РФПЛ скучно – уехал за рубеж. В России нет готового местного, если надо подхватить ЦСКА, «Зенит» или «Краснодар». Галицкий не нашел никого лучше человека без лицензии, но с талантом.

И правильно поступил! Вот только замена Шалимовых на Мусаевых не массовая, и конкурировать не с кем. В РФПЛ из тренеров дальнего зарубежья остался только Каррера, но директоры «Спартака» и его мечтают выжить. Произошла консервация, хотя изоляция никого и никогда не выводила к процветанию. 99 % российских тренеров, как российские футболисты – невыездные. А футбол давно глобальный, не локальный.

Нет даже «итальянского стиля», нельзя выехать на аутентичности. Аллегри не равен Сакки по масштабу тренерской личности. Неаполитанский Анчелотти слабее того, что возглавлял «Милан». А вместо Липпи сборную Италии тренирует некто Роберто М. А кризис по-итальянски – с шансами на спасение, в российских реалиях отличается по вредности, как взорванный реактор от разбитого градусника. Ни один сильный иностранный тренер в РФПЛ не пойдет – незачем и некуда.

Тренеров совсем не умеют выбирать

Мало того что тренеры не очень, так еще и удачные назначения – случайные и редкие. Каррера чудом в «Спартаке», Семина чудом не убрал Геркус, Семак и Мусаев – точно случайные, Ганчаренко – единственное исключение, но ЦСКА в плане тренеров команда не показательная. У «Зенита» в новом десятилетии пять тренеров, у «Спартака» - шесть. Причем клубные тренеры только вершок, а не корешок.

В сытые годы не создали программу подготовки детских тренеров, не занимались популяризацией футбола, не умеют делать ставку на отечественных тренеров, поскольку зачастую видят таких только в футболистах эпохи, когда уже начинали делить деньги вместо игры во имя побед и прогресса. Тут никакой романтики, а голый метод. Если у страны есть тренеры, если тренеров достаточно, чтобы росли клубы, то ситуация меняется.

Потом одного из воспитанных назначают главным тренером сборной. В России нехватка не футболистов, а тренеров. Да, они на поле не выходят. Не всегда наставник спасет. Но суть очевидная. Пока нет критической массы новых сильных тренеров, ничего не изменить. Нынешние наставники не хотят учиться за рубежом. Не умеют разговаривать на английском языке. Не читают иностранную аналитику и не в курсе модных тренерских тенденций.

Отечественные наставники - эгоисты

Про эгоизм Черчесова не будем, но даже на клубном уровне мало педагогов, думающих глобально и о развитии. Привыкли использовать игроков. Класс наставника можно проверить по экспорту игроков за рубеж. Любой педагог в Бельгии знает, что трансфер в топ-5 – вложение в будущее. Тамошние дети грезят футболом, хотя им не нужны социальные лифты через спорт.

Детские тренеры в Бельгии подсадили страну на футбол, и это важный момент. А в России даже помощью лучших из лучших для комплектации сборной не пользуются, не продают вовремя игроков, чтобы росли в топ-5. Да и сами футболисты не готовы. Выдали такие зарплаты, что народ не верит в будущее российских талантов за рубежом. В нашем опросе в соцсети ВК половина проголосовала за то, что Головин останется в ЦСКА…

Как же важно запустить систему! Ведь профессионалами не рождаются, а становятся при правильном воспитании. Российские футболисты могли быть куда лучше, российские клубы куда сильнее, если бы с самого детства с ними работали талантливые современные вменяемые люди вместо высокомерных случайных гостей в профессии с завышенным чувством собственной важности. Потому Каррера так и выделяется – не выделывается.

Во всех странах тренеры меняли миры

Футбольные миры создают личности, а личности в достаточном количестве перестраивают системы. Если бы у Сакки в Италии не было последователей, конкурентов высокого уровня и врагов, достойных комплиментов, не было бы великой Серии А девяностых годов. Как не существовало бы на карте футбола Голландии без армии друзей генерала Михелса. Там пару миллионов мужчин в стране, а как рванули!

Часто футбол «запускал» один яркий тренер, а вокруг него формировалось поколение наставников разного уровня задач. В Бразилии великий Феола двадцать лет спокойно готовился, чтобы покорить весь мир. Провал на ЧМ-50 его не смутил. И как пришли в 1958-м – так шестьдесят лет держатся. Германия ожила после победы над Венгрией. Тренер Херберт оказал влияние на возрождение целой ФРГ во всех смыслах.

Италия пережила несколько Ренессансов в футболе благодаря тренерам, а не только игрокам. Аргентинский футбол как чемпионский в мировом масштабе создали Менотти и Билардо. В 1966 году Аргентина была сборной костоломов – будущий чемпион мира англичанин Рэмзи запрещал меняться с ними футболками. А через двенадцать лет «альбиселесте» выиграли ЧМ-78, оставив юного Марадону вне заявки.

А почему у англичан сборная такая? АПЛ ни разу не выигрывал английский тренер, а последних местных наставников сборной не посчитают великими даже их жены. Нужны свои тренеры и их нужно много. А там смыслы генерируют иностранцы, но Гвардиола не будет растить англичан, ему плевать на национальность. В каждой стране одинаковая картина. Где был бы советский футбол без Лобановского и тех, кто с ним соперничал столько лет?

Ошибка с наставниками очень дешевая

Знаете, что самое обидное? Вопрос не в деньгах. Воспитать и поддерживать задор тренера намного дешевле, чем футболиста. А один мощный педагог в хорошей академии может за жизнь воспитать вам пять сборников разных эпох. Один тренер это сотни шансов найти большого игрока. Понимая это, вы сразу узнаете, когда в России начнут заниматься футболом всерьез.

Прогресс будет, когда сделают ставку именно на тренеров всех уровней. Не будут продавать лицензии тупым бывшим футболистам. Станут оплачивать курсы за рубежом для молодых педагогов. Подумают, как увеличить зарплаты детским тренерам. В похожей ситуации немцы после позора на ЧМ-98 пересмотрели подход, и вы сейчас видите результаты. Сане был бы в России главной звездой, а у немцев вне заявки.

Но таких ребят не воспитать без наставников, из которых потом вырастут Клопп, Тухель и Нагельсманн. РФС разорится, если оплатит лицензию УЕФА детскому тренеру, который добился успехов в глубинке? Или клубы обеднеют с их бюджетами, вкладывая в тренеров? Есть ли у «Зенита» и «Спартака» скаутинг тренеров? Судя по уровню воспитанников – нет. И когда все клубы РФПЛ научатся поддерживать наставников, как ЦСКА?

Лишь когда появится два десятка людей с подходом того же Слуцкого, можно будет найти среди них парочку иных по темпераменту, смельчаков. Тогда получите Симеоне или Клоппа. Даже наставника, который возглавит сборную, и за нее будет не стыдно. Достаточно одного-двух человек и десятков меньшего масштаба вокруг, чтобы запустить эволюцию, как показывает история. Лидера пока нет, но для его появления никто и не создает условия.

Без тренерской революции будет хуже

Хотите испугаться? Сейчас сборную России тренирует бывший голкипер, чей «Спартак» пропустил 18 голов в ЛЧ. И это еще цветочки. Лет через десять, если не менять систему, тренерами станут ребята поколений Кокорина, Комбарова, Глушакова и Дзюбы. Денис – главный тренер «Спартака». Артем – наставник сборной. Звучит? Не смейтесь, примерно так и будет. Даже поколения Карпина и Титова оказались недостаточно умными для интеллектуального труда.

А что случится, если деградация и изоляция останется трендом в футболе и наставников придется выбирать из друзей Дзюбы? Еще вчера надо было менять подход к тренерам. Десять лет тому назад, как подсказывал Гус Хиддинк. Но разве голландцев, создавших три эпохи Возрождения в своем футболе, важно слушать? А Мутко свой путь и направление четко обозначил. Движение в правильном, по их мнению, направлении – в футбольную преисподнюю.

Вбухали миллиарды долларов в игроков, но зашли в окно. Брайан Клаф, когда его назначили главным тренером «Ноттингем Форрест», первым делом навел порядок в своем офисе – сам вымыл пол. И хотя у Клафа было сразу два греха для великого тренера – являлся англичанином и алкоголиком, он умел навести порядок, предложить концепцию и ее реализовать. Вымыл полы и дважды вынес всех в Европе. России нужны такие тренеры.

Пусть научить быть наставником невозможно, качественный отбор Мутко и компания провалили. Культа создания тренерской школы в российском футболе нет даже близко.