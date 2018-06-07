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Главная проблема футбола в России прямо сейчас

07 июня 2018, 22:21

«Соккер.ру» предлагает не заглатывать наживку Мутко и не ограничиваться одним именем. Ведь самая актуальная проблема отечественного футбола усугубилась.

Беда точно не только в Черчесове

Судя по тому, что сборная России, по мнению Мутко, движется в правильном направлении, стратегия ясна: чем хуже – тем лучше. О кризисе тренерского цеха молчат, хотя дело не в одной фамилии, а в развале системы обучения наставников. Когда выбирали рулевого сборной, то был один иностранец и один россиянин. Без очередей. Раньше тоже не шиковали, но тренер Романцев со «Спартаком» мог заглянуть в плей-офф ЛЧ.

«Локомотив» молодого Семина способен был выстрелить в Европе. ЦСКА играл бодро и взял с Газзаевым Кубок УЕФА. Потом тренер в нем, как известно, погиб, чтобы воскреснуть в аду и позориться в маске депутата дикими заявлениями на разные темы. Слуцкий пока был успешен только под крылом Гинера. А под носом Мутко назвал сборную синонимом слова «фекалии». В этом суть незаметной для многих трагедии.

В природе нет российского тренера, который не отрицает проблемы – как Черчесов, не несет только банальности – как большинство, не сдается – как Слуцкий, а умеет структурировать долги перед болельщиками и отдавать их. Даже Семин догоняет футбольный прогресс за счет природной любознательности, а не возглавляет его, как видели с «Атлетико».

Чемпионство тренера-ветерана подчеркивает масштаб разрухи и его класс, не более. Неудача Слуцкого в «Халл Сити» - из той же оперы. Карпин из Сегунды попал в Армавир. Почти не осталось мощных российских тренеров, ведь на Валерии Георгиевиче не поставили крест после провалов, пошел на новый круг. В топ-5 РФПЛ ветеран Семин, два иностранца, Мусаев и Семак. Кого из них заберут в «Реал»?

Иностранные педагоги разбежались

«Зенит» от Спаллетти скатился до Манчини, а Семака взяли после отказов иностранцев. «Спартак» давно перешел на швейцарский сыр, паэлью и спагетти, забыв эстонский мульгипудер. Слуцкий считает, что в РФПЛ скучно – уехал за рубеж. В России нет готового местного, если надо подхватить ЦСКА, «Зенит» или «Краснодар». Галицкий не нашел никого лучше человека без лицензии, но с талантом.

И правильно поступил! Вот только замена Шалимовых на Мусаевых не массовая, и конкурировать не с кем. В РФПЛ из тренеров дальнего зарубежья остался только Каррера, но директоры «Спартака» и его мечтают выжить. Произошла консервация, хотя изоляция никого и никогда не выводила к процветанию. 99 % российских тренеров, как российские футболисты – невыездные. А футбол давно глобальный, не локальный.

Нет даже «итальянского стиля», нельзя выехать на аутентичности. Аллегри не равен Сакки по масштабу тренерской личности. Неаполитанский Анчелотти слабее того, что возглавлял «Милан». А вместо Липпи сборную Италии тренирует некто Роберто М. А кризис по-итальянски – с шансами на спасение, в российских реалиях отличается по вредности, как взорванный реактор от разбитого градусника. Ни один сильный иностранный тренер в РФПЛ не пойдет – незачем и некуда.  

Тренеров совсем не умеют выбирать

Мало того что тренеры не очень, так еще и удачные назначения – случайные и редкие. Каррера чудом в «Спартаке», Семина чудом не убрал Геркус, Семак и Мусаев – точно случайные, Ганчаренко – единственное исключение, но ЦСКА в плане тренеров команда не показательная. У «Зенита» в новом десятилетии пять тренеров, у «Спартака» - шесть. Причем клубные тренеры только вершок, а не корешок.

В сытые годы не создали программу подготовки детских тренеров, не занимались популяризацией футбола, не умеют делать ставку на отечественных тренеров, поскольку зачастую видят таких только в футболистах эпохи, когда уже начинали делить деньги вместо игры во имя побед и прогресса. Тут никакой романтики, а голый метод. Если у страны есть тренеры, если тренеров достаточно, чтобы росли клубы, то ситуация меняется.

Потом одного из воспитанных назначают главным тренером сборной. В России нехватка не футболистов, а тренеров. Да, они на поле не выходят. Не всегда наставник спасет. Но суть очевидная. Пока нет критической массы новых сильных тренеров, ничего не изменить. Нынешние наставники не хотят учиться за рубежом. Не умеют разговаривать на английском языке. Не читают иностранную аналитику и не в курсе модных тренерских тенденций.

Отечественные наставники - эгоисты

Про эгоизм Черчесова не будем, но даже на клубном уровне мало педагогов, думающих глобально и о развитии. Привыкли использовать игроков. Класс наставника можно проверить по экспорту игроков за рубеж. Любой педагог в Бельгии знает, что трансфер в топ-5 – вложение в будущее. Тамошние дети грезят футболом, хотя им не нужны социальные лифты через спорт.

Детские тренеры в Бельгии подсадили страну на футбол, и это важный момент. А в России даже помощью лучших из лучших для комплектации сборной не пользуются, не продают вовремя игроков, чтобы росли в топ-5. Да и сами футболисты не готовы. Выдали такие зарплаты, что народ не верит в будущее российских талантов за рубежом. В нашем опросе в соцсети ВК половина проголосовала за то, что Головин останется в ЦСКА…

Как же важно запустить систему! Ведь профессионалами не рождаются, а становятся при правильном воспитании. Российские футболисты могли быть куда лучше, российские клубы куда сильнее, если бы с самого детства с ними работали талантливые современные вменяемые люди вместо высокомерных случайных гостей в профессии с завышенным чувством собственной важности. Потому Каррера так и выделяется – не выделывается.

Во всех странах тренеры меняли миры

Футбольные миры создают личности, а личности в достаточном количестве перестраивают системы. Если бы у Сакки в Италии не было последователей, конкурентов высокого уровня и врагов, достойных комплиментов, не было бы великой Серии А девяностых годов. Как не существовало бы на карте футбола Голландии без армии друзей генерала Михелса. Там пару миллионов мужчин в стране, а как рванули!

Часто футбол «запускал» один яркий тренер, а вокруг него формировалось поколение наставников разного уровня задач. В Бразилии великий Феола двадцать лет спокойно готовился, чтобы покорить весь мир. Провал на ЧМ-50 его не смутил. И как пришли в 1958-м – так шестьдесят лет держатся. Германия ожила после победы над Венгрией. Тренер Херберт оказал влияние на возрождение целой ФРГ во всех смыслах.

Италия пережила несколько Ренессансов в футболе благодаря тренерам, а не только игрокам. Аргентинский футбол как чемпионский в мировом масштабе создали Менотти и Билардо. В 1966 году Аргентина была сборной костоломов – будущий чемпион мира англичанин Рэмзи запрещал меняться с ними футболками. А через двенадцать лет «альбиселесте» выиграли ЧМ-78, оставив юного Марадону вне заявки.

А почему у англичан сборная такая? АПЛ ни разу не выигрывал английский тренер, а последних местных наставников сборной не посчитают великими даже их жены. Нужны свои тренеры и их нужно много. А там смыслы генерируют иностранцы, но Гвардиола не будет растить англичан, ему плевать на национальность. В каждой стране одинаковая картина. Где был бы советский футбол без Лобановского и тех, кто с ним соперничал столько лет?

Ошибка с наставниками очень дешевая

Знаете, что самое обидное? Вопрос не в деньгах. Воспитать и поддерживать задор тренера намного дешевле, чем футболиста. А один мощный педагог в хорошей академии может за жизнь воспитать вам пять сборников разных эпох. Один тренер это сотни шансов найти большого игрока. Понимая это, вы сразу узнаете, когда в России начнут заниматься футболом всерьез.

Прогресс будет, когда сделают ставку именно на тренеров всех уровней. Не будут продавать лицензии тупым бывшим футболистам. Станут оплачивать курсы за рубежом для молодых педагогов. Подумают, как увеличить зарплаты детским тренерам. В похожей ситуации немцы после позора на ЧМ-98 пересмотрели подход, и вы сейчас видите результаты. Сане был бы в России главной звездой, а у немцев вне заявки.

Но таких ребят не воспитать без наставников, из которых потом вырастут Клопп, Тухель и Нагельсманн. РФС разорится, если оплатит лицензию УЕФА детскому тренеру, который добился успехов в глубинке? Или клубы обеднеют с их бюджетами, вкладывая в тренеров? Есть ли у «Зенита» и «Спартака» скаутинг тренеров? Судя по уровню воспитанников – нет. И когда все клубы РФПЛ научатся поддерживать наставников, как ЦСКА?

Лишь когда появится два десятка людей с подходом того же Слуцкого, можно будет найти среди них парочку иных по темпераменту, смельчаков. Тогда получите Симеоне или Клоппа. Даже наставника, который возглавит сборную, и за нее будет не стыдно. Достаточно одного-двух человек и десятков меньшего масштаба вокруг, чтобы запустить эволюцию, как показывает история. Лидера пока нет, но для его появления никто и не создает условия.

Без тренерской революции будет хуже

Хотите испугаться? Сейчас сборную России тренирует бывший голкипер, чей «Спартак» пропустил 18 голов в ЛЧ. И это еще цветочки. Лет через десять, если не менять систему, тренерами станут ребята поколений Кокорина, Комбарова, Глушакова и Дзюбы. Денис – главный тренер «Спартака». Артем – наставник сборной. Звучит? Не смейтесь, примерно так и будет. Даже поколения Карпина и Титова оказались недостаточно умными для интеллектуального труда.

А что случится, если деградация и изоляция останется трендом в футболе и наставников придется выбирать из друзей Дзюбы? Еще вчера надо было менять подход к тренерам. Десять лет тому назад, как подсказывал Гус Хиддинк. Но разве голландцев, создавших три эпохи Возрождения в своем футболе, важно слушать? А Мутко свой путь и направление четко обозначил. Движение в правильном, по их мнению, направлении – в футбольную преисподнюю.

Вбухали миллиарды долларов в игроков, но зашли в окно. Брайан Клаф, когда его назначили главным тренером «Ноттингем Форрест», первым делом навел порядок в своем офисе – сам вымыл пол. И хотя у Клафа было сразу два греха для великого тренера – являлся англичанином и алкоголиком, он умел навести порядок, предложить концепцию и ее реализовать. Вымыл полы и дважды вынес всех в Европе. России нужны такие тренеры.

Пусть научить быть наставником невозможно, качественный отбор Мутко и компания провалили. Культа создания тренерской школы в российском футболе нет даже близко.  

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Все комментарии
Андрей Дубровин
Андрей Дубровин
09 июня в 08:57
zamsb:
Зеленыйслоник, Мутко уже заменили.К РФС он уже не имеет никакого отношения, как и к спорту. Мутко сейчас министр строительства. Только вот эта замена никак не отразилась на развитии футбола в России. Тут дело не в личности, а в системе, которую надо ломать. Правда на горизонте нет яркой личности, которая может возглавить этот слом.
да там не один мутко там целая банда мутко и поменяют мутко на мутко мутковщина прям какая то. просто перекрыть финансирование и пусть живут на самообеспечении вот тогда думать и начнут а все мутки сами сбегут.
Andrvishnyak
Andrvishnyak
09 июня в 07:30
Вот они изабегают. Сто пудов
Andrvishnyak
Andrvishnyak
09 июня в 07:29
Хорошая идея ,обсуждения гонорара за победу, ничью а за поражение надо с каждого игрока по 50 тон капусты в пользу спортшкол
Andrvishnyak
Andrvishnyak
09 июня в 07:25
Вот иСмолоа подался в реклам— пропал как спортсмен
Gahi
Gahi
09 июня в 05:21
Два года назад выбор стоял между Бердыевым и Черчесовым и Мутко с К. Сделали выбор в пользу Черчесова, стоит ли говорить сейчас о том, что изменить нельзя. Чемпионат Мира роставит всё по своим местам.
амай
амай
08 июня в 19:48
бердыев лучший тренер россии об этом ни единого слова !
val06051981
val06051981
08 июня в 18:51
Ну что за паникерство? Кутепов сказал же, что все будет нормально значит все будет нормально. А если серьезно, в статье понравилось только первое предложение, про стратегию Мутко. Остальное блаблабла. Почему не упоминается о том, что когда усатого брали был вариант с Бердыевым? Почему о нем вообще ни слова? Или он типа не наш??
s-a
s-a
08 июня в 17:59
Футбольным тренером серьёзной футбольной команды может быть только бывший игрок атаки (нападающий или полузащитник) - это моё глубокое убеждение, который по своей природе и игровому опыту нацелен на взятие ворот противника и знает в этом толк !!! Все другие варианты это исключение или неуспех команды. Да, и бывший вратарь чего-то может добиться, если до него кто-то классно поработал с командой, а он пришёл на готовенькое... Но через короткое время всё равно проявится его невозможность успешно управлять командой. Самоуверенность Черчесова поэтому удивляет, почему он взялся за такую ответственную и безнадёжную для него работу, учитывая его футбольный опыт !? Он должен был это понимать !!!
Мне непонятно , почему не назначили тренерами сборной Бышовца или Непомнящего, которые добились ранее с разными нашими и не нашими командами серьёзных успехов !? Неудобные тренеры - это головная боль для чиновников, но вы вспомните А.Тарасова в хоккее !!! Вот уж был "неудобный" тренер для чиновников, но с ним и его партнёром А. Чернышовым у сборной СССР любое место кроме первого всегда было неуспехом ! Пока они были у руля болельщики знали, что будет и красивая игра, будет и РЕЗУЛЬТАТ !!! Вот ТАКИЕ ТРЕНЕРЫ нам и нужны !
Serg_Diamond
Serg_Diamond
08 июня в 17:32
У сборной России нет проблем
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский
08 июня в 17:32
zamsb:
Предлагали создать команду из молодых перспективных и готовить их конкретно к ЧМ -2018. Для получения игровой практики ввести эту команду в РФПЛ. Это предложение поддержки не нашло.
Респект. Я тоже думал, что РФПЛ будет молодых парней 5 лет упорно и целенаправленно готовить к домашнему Чемпионату мира. И пофиг с каким тренером. Главное, чтобы за это время - отлично сыгрались пацаны, наладили взаимодействие и понимали был друг друга с полу-взгляда и полу-движения на футбольном поле. Это был самый правильный вариант. Теперь все господа-товарищи - сливай воду, суши весла... Наш поезд молодой и боевой сборной России - давно ушел и сейчас целенаправленно катиться под откос... И что очень обидно -даже не видно луча света в темном царстве. Рейтинг ФИФА - Сб. РФ 70-е. Никогда сборная России по футболу, так "Низко" не опускалась...
s-a
s-a
08 июня в 17:21
Воин666:
Путин тоже считает, что Мутко делает всё правильно. Он вчера по сути так и сказал.
Путин оценил вклад Мутко в его кураторстве в строительстве стадионов к ЧМ, а не вклад в развитие спорта ,в частности футбола. Строительство это не сама игра(футбол), а в тонкостях футбола наш Президент не очень то ... Вот если б речь шла о борьбе...!? "Мутков" нельзя допускать до спорта ! А вклад Мутко в строительство пусть оценивают строители и пользователи построенных объектов .
Roman73
Roman73
08 июня в 16:52
Сборная провела несколько неудачных циклов.
С 2008 ого года, уже 10 лет это выползание из скромных отборочных групп и бездарная и игра в финальной части.
к нынешнему циклу талантливое поколение Аршавина и К" сошло на нет ,
новую сборную пришлось готовить в товарищеских играх, на базе старых неудач.
Сборная не закалена в отборе , это поколение не нюхало пороху на больших соревнованиях, не прошло сквозь огонь больших еврокубковых матчей, оно просто даже не сыграно.
Российский футбол принимает Чемпионат Мира не в лучшем своём состоянии.
UrAn54
UrAn54
08 июня в 15:56
Морозовский:
Футбол в нашей стране, исключительно, инструмент наживы и воровства. Спортивная составляющая отсутствует.
Почему уделяете внимание только футболу? Это можно сказать абсолютно обо всем в России. Футбол - частности.
zamsb
zamsb
08 июня в 15:25
yasukuni:
Откуда ты такой наивный вынырнул?! Примерно две недели назад Фром май харт ПУБЛИЧНО заявил, что после ЧМ он возвращается к руководству РФС. Он ниоткуда НЕ уходил, он только временно приостановил. Так что готовьтесь к новым подвигам. Его временно задвинули, чтобы чел с пожизненным баном в МОК глаза не мозолил, а потом он снова вынырнет. Нашему спорту такие руководители нужны!
Уважаемый, когда Мутко был министром спорта еще как то можно было совмещать его должность с должностью президента РФС, ито в FIFA на это косились, так как по уставу FIFA это общественная организация, которая не должна соприкасаться с государственными органами. Сейчас же Мутко стал вицепремьером в правительстве и министром строительства, а это уже другая история. Ему бы со своими основными обязанностями разобраться, а не то что с проблемами футбола, да и FIFA больше на эту удочку не клюнет.
SU_R_
SU_R_
08 июня в 15:12
Морозовский:
Футбол в нашей стране, исключительно, инструмент наживы и воровства. Спортивная составляющая отсутствует.
Всё верно!
SU_R_
SU_R_
08 июня в 15:05
Лёха Шахтинский:
Когда мы узнали, что у нас в России состоится Чемпионат мира 2018? Шесть лет назад? Вот тогда с самого начала надо было уже на базе юношеской сборной молодых и очень быстрых роботов тренировать, чтобы достойно у нас дома выступить на ЧМ 2018. Уже очень поздно футбольные анализы анализировать... Нам надо просто всей страной сейчас, без лишних эмоций - воспринимать нашу очень серую реальность нашей очень посредственной сборной, такой, какая он есть... И все-таки она наша, наша Раша...)
Вот в том всё и дело,что вам нужны РОБОТЫ,а не игроки.Вы их и получили.А с людьми и по людски они работать не научились.
амай
амай
08 июня в 14:19
бердыев лучшии тренер россии!
yasukuni
yasukuni
08 июня в 13:03
zamsb:
Зеленыйслоник, Мутко уже заменили.К РФС он уже не имеет никакого отношения, как и к спорту. Мутко сейчас министр строительства. Только вот эта замена никак не отразилась на развитии футбола в России. Тут дело не в личности, а в системе, которую надо ломать. Правда на горизонте нет яркой личности, которая может возглавить этот слом.
Откуда ты такой наивный вынырнул?! Примерно две недели назад Фром май харт ПУБЛИЧНО заявил, что после ЧМ он возвращается к руководству РФС. Он ниоткуда НЕ уходил, он только временно приостановил. Так что готовьтесь к новым подвигам.

Его временно задвинули, чтобы чел с пожизненным баном в МОК глаза не мозолил, а потом он снова вынырнет. Нашему спорту такие руководители нужны!
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
08 июня в 12:59
да не парьтесь - чемп уже заранее проигран(и это при том что наша сборная была в первой корзине как хозяйка и то биш топ 7 ей не достались в соперники, а досталась относительно легкая группа)
щас Стасик наложит в штаны и может на следующий Евро уговорят Бердыева

Воин666
Воин666
08 июня в 12:06
Evgeny Moreman:
Мне тут на днях один чудик,который выдает себя за болельщика обьяснял,что если провалим ЧМ то ничего страшного не случится схаваем молча,но трагедия в другом ,что чиновники уровня Мутко ,думают ,что мы на правильном пути и все будет хорошо.
Путин тоже считает, что Мутко делает всё правильно. Он вчера по сути так и сказал.
112910415
112910415
08 июня в 12:02
плохо дело
Roger Young
Roger Young
08 июня в 11:51
В последнее время на соккере много хороших статей.
yasukuni
yasukuni
08 июня в 11:07
Показывали, когда Баварии, Челси и Интеру было плевать на результат. Это вроде ничьей нашей Сборнаяй с испанцами. Повторю: Бердыев в Европе - неловленый МИЗЕР. Сбрасывали карту, не глядя.
Антон Трифонов
Антон Трифонов
08 июня в 11:04
Главная проблема в том что Саламыч хочет мариновать с Володей в луке а мы хотим в кефире..
MALOVAR
MALOVAR
08 июня в 10:44
и это говорит сбг фан Дриусси и Паредасов?)) вам только отмени лимит ,всю зулусию привезете,и где вы только таких посредственных игроков находите ))
MALOVAR
MALOVAR
08 июня в 10:41
Проблема глубокая,согласен . Я как могу помогаю молодежи развиваться ,но если бы помогли деньгами большие клубы ,то я бы за пятилетку подготовил бы пол состава для сборнрй в перспективе . Футболом нужно жить ,или не заниматься им вообще,а чтобы жить нужно создать все необходимые условия ,а не одну коробку с резиновым покрытием на полумиллионный город .На сто тысяч людей десять футбольных площадок и плюс мини версии в районах и жилых комплексах
Надо учить детей технике ,работе с мячом ,чтобы спали и просыпались с мячом
шацк
шацк
08 июня в 10:29
Главная проблема - это отсутствие тренера. Точнее у нас в сборной тренер дурак, что еще хуже...
zamsb
zamsb
08 июня в 10:27
Павел Якунин:
5 статье. Но вот не слова про Бердыева. А он - топ.
Главный недостаток Бердыева, как в свое время и Сталина, не подготовили себе замену.
zamsb
zamsb
08 июня в 10:25
Лёха Шахтинский:
Когда мы узнали, что у нас в России состоится Чемпионат мира 2018? Шесть лет назад? Вот тогда с самого начала надо было уже на базе юношеской сборной молодых и очень быстрых роботов тренировать, чтобы достойно у нас дома выступить на ЧМ 2018. Уже очень поздно футбольные анализы анализировать... Нам надо просто всей страной сейчас, без лишних эмоций - воспринимать нашу очень серую реальность нашей очень посредственной сборной, такой, какая он есть... И все-таки она наша, наша Раша...)
Предлагали создать команду из молодых перспективных и готовить их конкретно к ЧМ -2018. Для получения игровой практики ввести эту команду в РФПЛ. Это предложение поддержки не нашло.
zamsb
zamsb
08 июня в 10:22
Зеленыйслоник:
Главная проблема-это Мутко, меняйте его на кого куда более адекватного-и росфутбол заиграет новыми красками.
Зеленыйслоник, Мутко уже заменили.К РФС он уже не имеет никакого отношения, как и к спорту. Мутко сейчас министр строительства. Только вот эта замена никак не отразилась на развитии футбола в России. Тут дело не в личности, а в системе, которую надо ломать. Правда на горизонте нет яркой личности, которая может возглавить этот слом.
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