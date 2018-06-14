За кого болеть на ЧМ-2018?

«Соккер.ру» подсказывает, кого поддержать на чемпионате мира в России, если вам хочется острых ощущений, удовлетворения игрой или побед, побед, побед. Выбираем вместе!

За сборную России!

Причины болеть

- чувство патриотизма.

- привычка.

- другой сборной у нас все равно нет (с).

- фактор ментальной близости, географического соседства, хозяйский статус нашей команды или иные личные причины (для граждан других государств).

Отказать в поддержке

- не являюсь жителем России и не вижу причин ее поддерживать (на «Соккер.ру» достаточно читателей из других стран и демократия. Кому-то успехи и неудачи сборной России просто по боку, другие, тем более, пожелают команде Станислава Черчесова провалиться на домашнем празднике футбола).

- это не сборная России, а команда, составленная вокруг эго Черчесова и на основе его личных предпочтений – возьмите хотя бы в пример Игоря Денисова. С этой командой меня ничего не роднит, кроме принадлежности к одной стране.

- я строго против натурализованных игроков, а в составе сборной России есть Марио Фернандес. Это уже не сборная России.

- не хочу болеть за заведомых «лузеров» и тратить на них нервы. Очень похоже, что наша команда именно из этой категории.

- болею на международном уровне по клубному принципу и не ограничиваю себя патриотическими скрепами. С детства поддерживаю другую сборную.

- российские футболисты живут на облачке, зарабатывают миллионы, еще и выставляют себя вечно непонятыми и оскорбленными, когда их критикуют. А ближе к народу быть даже не пытаются. Они не на одной орбите с простым людом – как олигархи или чиновники.

Ох, друзья, болеть за сборную России всей душой и сердцем сейчас действительно не очень просто – давайте это признаем. Легко может быть тем, кто вспоминает о сборной раз в два года или реже, только на время крупных турниров: нарисовали триколор на лицах, объявили всех сомневающихся «непатриотами», потом посмотрели три матча на групповом этапе, зафиксировали фиаско, поплевались и снова забыли о футболе на два года. Но у нас, тех, кто внимательно следил за каждым шагом сборной России при Станиславе Черчесове, всех желавших выколоть себе глаза во время товарищеских матчей и возмущавшихся странными решениями тренерского штаба, действительно могут быть сомнения – как в любой вере.

Но сейчас настал момент, когда правильно будет заморозить накопившийся негатив и дать сборной России еще один шанс. И будь, что будет. Как мы просили Черчесова и Денисова объявить перемирие ради высшей цели на время ЧМ-2018, так и болельщики должны подружиться со сборной на время мундиаля. Лично я собираюсь так и поступить. И вам советую. С сегодняшнего дня все впечатления, положительные или отрицательные, будут формироваться только на основе увиденного в рамках чемпионата мира. Вопросы и претензии никуда не делись, но сейчас не время их выражать и устраивать скандалы, ведь все мы в одной лодке. Ну а еще один аргумент – это безопасный подход. Представьте, если футболисты сборной России покажут себя молодцами и выйдут из группы. Будете «переобуваться» на лету?

Велика Россия, а отступать некуда

За фаворитов!

Еще один подход для болельщика, заинтересованного в просмотре чемпионата мира в полном объеме – ставка на «лошадку», которая придет к финишу первой. Кстати, это ничуть не мешает болеть и за сборную России параллельно. Демонстрируем на примере четырех сборных, чьи шансы на обретение мирового футбольного господства самые большие согласно букмекерским котировкам: Бразилия, Германия, Франция и Испания.

За Бразилию. Вы наверняка удивитесь, узнав, сколько в России болельщиков сборной Бразилии. В иных кругах это даже пренебрежительная характеристика, потому что за самую успешную нацию в мировом футболе болеть проще всего (больше всего побед на мундиалях), да еще и футбол у них традиционно яркий. На ЧМ-2018 Бразилия привезла серьезную команду с суперзвездой в составе, так что самое время активизировать режим поддержки «селесао», если вдруг он у вас отключился после 1:7 в полуфинале прошлого чемпионата мира. Впрочем, кто-то как раз из-за той немецкой жестокости поддержит бразильцев – мотивы могут быть разными.

Против Бразилии. Неймар – капризная звезда, его игрой можно восхищаться, но у него нет и части той любви по всему миру, что была у Пеле, Роналдо или Роналдиньо. Напротив, Неймар может стать главной причиной отказа от болельщицкой поддержки сборной Бразилии. У Тите сильная команда, но нет такой россыпи ярких личностей, которым хочется бесконечно симпатизировать.

За Германию. Немцы третьим составом, не напрягаясь, выиграли Кубок Конфедераций в России год назад, а сейчас команда Йоахима Лева приехала со всеми сильнейшими футболистами и готова отстоять чемпионское звание, добытое четыре года назад. Если немцы выиграют ЧМ-2018, то сравняются с бразильцами по числу титулов в истории мировых первенств. Поклонники Бундеслиги с просторов «Соккер.ру» наверняка сплотятся вокруг Бундестим, особенно когда дело дойдет до решающих матчей.

Против Германии. А разве не скучно будет, если сборная Германии выиграет второй кряду чемпионат мира? Есть такая особенность в человеческой психологии: неприятие доминантов. Поэтому даже те, кто четыре года назад желал Бундесманшафт успеха, сейчас могут оказаться в противоположном лагере, задавшись вопросом: «А у немцев ничего не треснет, если они два мундиаля подряд выиграют?»

За Францию. Убойная по подбору футболистов команда, практически на каждой позиции – игрок мирового класса и личность. Капитан Льорис, весельчак Менди, самый успешный Варан в футболе, двужильный Канте, модный Погба, вундеркинд Мбаппе, любимец миллионов симпатяга Гризманн. В чувство поддержки сборной Франции может закрасться нечто иррациональное: есть ощущение, что в эту команду можно банально влюбиться при условии, что они еще и заиграют волшебно.

Против Франции. Сборная Франции – апологет футбольной глобализации, которая далеко не всем по душе. По сути, это сборная мира. А сборная Франции, составленная из одних французов, ставила бы целью выход из группы. Еще есть персона главного тренера Дидье Дешама, который методично игнорирует Бензема, выигрывающего Лиги чемпионов каждый год. Такой подход не добавляет поклонников. Поклонники «Реала», отпустившие Кариму грехи после гола в ворота «Ливерпуля», должны быть оскорблены.

За Испанию. После побед на Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012 Испания неудачно выступила на двух турнирах, но у многих осталась привычка болеть за эту мощную команду, собравшую прекрасный состав под чемпионат мира в России. У «Красной Фурии» есть узнаваемый стиль, а маленькие полузащитники, шикарно работающие с мячом, не выводятся. Иньеста по-прежнему в строю, и ему можно пожелать успеха, а рядом сейчас не Хави, но Иско, Коке и Сауль. Отличная банда подобралась!

Против Испании. Смена тренера за считанные часы до старта чемпионата мира – это какой-то нонсенс, наверняка отпугнувший часть нейтральных болельщиков от сборной Испании. Впрочем, еще вопрос, кто в данной ситуации испортил себе карму больше – сборная Испании накануне старта мундиаля или Хулен Лопетеги, соблазнившийся предложением от «Реала».

Персонально за Криштиану Роналду и Лионеля Месси!

За Аргентину или Португалию! Уже много лет футбольный мир разделен по линии Роналду-Месси, здравомыслящих болельщиков, научившихся не сравнивать Криштиану с Лео при каждом удобном случае, единицы. Все остальные понимают, что победа на мундиале сборной Аргентины или сборной Португалии будет означать, что Роналду или Месси практически официально приобретут статус величайшего игрока в истории. Если не выиграет никто, то спор продолжится. Но это действительно важный рубеж. Аргентина и Португалия во втором эшелоне фаворитов ЧМ-2018, но за них будут болеть по всему миру, в том числе на «Соккер.ру».

Объединения других персофанов

За Польшу! Из-за Роберта Левандовски.

За Уругвай! Из-за Луиса Суареса или Эдинсона Кавани.

За Коста-Рику! Из-за Кейлора Наваса.

За Египет! Из-за Мохамеда Салаха.

За Данию! Из-за Кристиана Эриксена.

За знакомых по РФПЛ игроков!

В составах сборных Исландии и Ирана по три футболиста, представляющих клубы РФПЛ, причем все трое исландцев из «Ростова». За Нигерию выступают Ахмед Муса и Брайан Идову. Два любимца краснодарской футбольной публики, Классон и Гранквист, отправились в сборную Швеции. Иванович – в Сербии, Рыбус – в Польше, Фарфан – в Перу, Чорлука – в Хорватии, Фернандеш – в Португалии. Строить поддержку на основе персон – это вполне нормально и естественно, как показывает предыдущий пункт.

Все легионеры РФПЛ на ЧМ-2018

И ещё несколько рекомендаций

За Панаму! Априори – самая слабая команда чемпионата мира, но есть своеобразный кайф в том, чтобы поддерживать заведомого аутсайдера, к тому же дебютанта мундиалей и такую экзотическую команду.

За Англию! АПЛ – самый популярный чемпионат в мире, и поклонники Премьер-Лиги обязательно присоединятся к группе поддержки Кейна и Ко. «Три Льва» попытаются не оплошать на чемпионате мира, как с ними случалось не раз.

За Бельгию! Еще одна очень сильная команда, чей кадровый потенциал позволяет рассчитывать на большой успех. Изначально бельгийцев не включают в число главных соискателей мировой короны, тут и исторические традиции играют важную роль, да и сборная с тренером-иностранцем у руля никогда не выигрывала чемпионат мира. Однако Азар, Де Брюйне, Курта и их товарищи подошли к ЧМ-2018 в расцвете сил и готовы атаковать из тени, дьявольски осыпая соперников голами.

За Исландию! Команда, которой просто невозможно не симпатизировать. Северная страна с населением в 334 тысячи человек собрала чудесную команду, которая уже играла в четвертьфинале Евро-2016, а теперь мечтает пошуметь на чемпионате мира. А какой антураж, болельщики, ставшие знаменитыми хлопки на выдохе. У Исландии есть все шансы стать самой любимой командой ЧМ-2018.

За Хорватию и Сербию! Хорваты и сербы не дружественные народы, но на уровне футбола у нас в России есть причины симпатизировать обеим этим командам. «Шашечные» десять лет назад помогли сборной России сотворить сказку, а сербы – братья, которых трудно не поддержать, учитывая еще и неудачи сильного поколения футболистов.

За Японию! Особенная японская культура завораживает, и она многим по душе, и среди любителей футбола найдутся люди, которые увлекаются японским кинематографом, аниме или живут по кодексу самурая.

А за кого вы будете болеть? Смотреть футбол без эмоций – совершенно не интересно, поэтому симпатии, а вместе с ними и пожелания побед должны присутствовать, и даже если их нет изначально, то родятся по ходу турнира. Если же уже сейчас определились или сузили круг симпатичных вам сборных до минимума, пишите в комментариях – будет интересно узнать, какую команду ждет самый теплый прием на «Соккер.ру». И напротив, указывайте сборные, которым желаете всяческих неудач в рамках футбола. Антиподдержка – тоже вполне закономерное явление, которое не получится игнорировать.