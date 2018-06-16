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Чемпионат мира 2018, 1 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип ХорватияХорватия 2:0 Логотип НигерияНигерия1.683.96.05
15:00 сегодня Логотип Коста-РикаКоста-Рика -:- Логотип СербияСербия4.933.311.89
18:00 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип МексикаМексика1.434.77.4
21:00 сегодня Логотип БразилияБразилия -:- Логотип ШвейцарияШвейцария1.384.999.32

Иностранцы могут передвигаться на такси во время ЧМ-2018 по футболу без знания русского языка

вчера, 15:02
Иностранцы могут передвигаться на такси во время ЧМ-2018 по футболу без знания русского языка

Иностранные болельщики, прибывшие на Чемпионат мира по футболу в Россию, уже успели поделиться впечатлениями о Москве, Петербурге и Сочи, где проходили групповые матчи. Многие говорили о том, как удобно передвигаться на общественном транспорте и такси по городу. Для большего удобства болельщиков даже оснастили сервис функцией автоматического перевода.

В приложении есть чат с водителем, переписка в котором будет автоматически переводиться для удобства болельщиков, которые не знают русский язык. Приложение будет понимать до 95 языков и иметь функцию распознавания речи. Подобные нововведения станут очень полезными для иностранцев и позволят им передвигаться по городу без каких-либо опасений о том, что они не смогут объяснить, куда им нужно добраться. 

Безусловно, во всех городах-участниках ЧМ-2018 сделано так, чтобы футбольные фанаты, не ориентирующиеся на местности, чувствовали себя комфортно и безопасно. Будь то передвижение на общественном транспорте, на бесплатных шаттлах или такси. Помимо этого в каждом городе есть специализированные фан-зоны с большими экранами, а между матчами проводятся развлекательные программы. Сейчас буквально все улицы заполнены болельщиками, и каждый нашел, чем заняться.

Чемпионат мира по футболу в московских «Лужниках» начался с очень эффектного, красочного шоу и закончился не менее зрелищным матчем между Россией и Саудовской Аравией со счетом 5:0. Российские фанаты настолько были рады победе нашей сборной, что отмечали ее целую ночь, и все болельщики буквально зарядились максимально положительными эмоциями. Это был очень хороший матч открытия и так пройдет весь Мундиаль.

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