Матч открытия ЧМ-2018 стал самым просматриваемым событием года

Матч открытия Чемпионата мира по футболу между сборной России и сборной Саудовской Аравии был признан самым просматриваемым телевизионным событием этого года. В прямом эфире игру посмотрели около 10 млн. человек.

Трансляция матча открытия обошла по полярности не менее зрелищный и волнительный хоккейный финал Олимпиады в Пхенчхане между сборной России и Германии, завершившийся в пользу россиян. Тогда хоккей посмотрело около 8,9 млн. человек.

Сегодня нашу сборную ожидает второй матч, уже с Египтом, который станет решающим за выход в плей-офф. Если сборная России выигрывает, то добавляет в свою копилку еще три очка, что безоговорочно дает ей право на выход из группы. Если же сыграет вничью, то шанс попасть в плей-офф тоже есть.

По мнению главного тренера английской сборной и «Манчестера Юнайтеда» Жозе Моуриньо, сборной России для более эффективной игры необходимо «нейтрализовать» египетского нападающего Мохаммеда Салаха и показать такую же красивую игру, как на матче открытия. Безусловно, каждый из нас сегодня будет болеть за российскую сборную и надеяться только на победу.

Матч между Россией и Египтом начнется ровно в 21:00. Многие фанаты будут болеть за сборную на стадионе «Санкт-Петербург», а кто-то в фан-зонах, организованных во всех городах участниках Мундиаля. В северной столице – это Конюшенная площадь, и сегодня там будет действительно жарко. Хотелось бы пожелать ребятам успехов, а всем болельщикам красивой и зрелищной игры, которая станет не менее просматриваемой, чем матч открытия. Пока ЧМ-2018 проходит очень хорошо, а самое главное, безопасно. Футбольные фанаты и сами футболисты просто в восторге.