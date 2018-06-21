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Чемпионат мира 2018, 2 тур1X2
15:00 Идет второй тайм, 87’ Логотип БразилияБразилия 0:0 Логотип Коста-РикаКоста-Рика1.26.6415
18:00 сегодня Логотип НигерияНигерия -:- Логотип ИсландияИсландия33.032.69
21:00 сегодня Логотип СербияСербия -:- Логотип ШвейцарияШвейцария2.743.012.96

Роналду и ЧМ-2018. С места в карьер

вчера, 16:00
Роналду и ЧМ-2018. С места в карьер

Роналду – самый яркий игрок первых туров чемпионата мира, хотя раньше у португальца отношения с мундиалями складывались не очень. «Соккер.ру» рассказывает и предсказывает.

Роналду и чемпионаты мира

Отношения с чемпионатами Европы у Роналду гораздо душевнее, чем с мировыми первенствами, особенно после победы на Евро-2016. А ведь на континентальных форумах был еще финал в 2004-м и полуфинал в 2012-м, то есть у Криштиану полный комплект наград чемпионатов Европы. А вот на мундиалях сборная Португалии с Роналду с каждым разом выступала все хуже. Турнир в России – четвертый для капитана европейских «Селесао». Дебютным для него стал ЧМ-2006 в Германии, где португальцы дошли до полуфинала, потом проиграли Франции, а после и хозяевам в матче за третье место. На ЧМ-2010 Роналду и Ко «посчастливилось» встретиться уже в первом раунде плей-офф с будущими чемпионами мира испанцами, в Бразилии же пиренейская команда и вовсе не вышла из группы с Германией, Ганой и США. Полуфинал, 1/8, групповой этап – результаты шли по наклонной. Сам Криштиану забивал на каждом из предыдущих турниров, но строго лимитировано – по одному мячу. Ирану – в 2006-м, Северной Корее – в 2010-м, Гане – в 2014-м. 

Роналду и старт ЧМ-2018

Таким образом, в тринадцати матчах на чемпионатах мира 2006, 2010 и 2014 годов Роналду забил только три мяча. Меньше, чем в двух встречах ЧМ-2018 – отличился четыре раза, причем хет-трик оформил в игре со сборной Испании, тут никто не скажет, будто Криштиану «обижал слабых», делая себе статистику. В дебюте встречи с «Красной Фурией» обладатель пяти «Золотых мячей» реализовал пенальти, еще в первом тайме повторно вывел Португалию вперед не без помощи Давида Де Хеа, а в концовке установил окончательный счет 3:3 - красиво забив со штрафного, который тоже заработал лично. В матче с Марокко Роналду снова забил быстрый гол, оказавшись расторопнее всех в штрафной площади соперника после розыгрыша углового. Таким образом, из четырех голов Криштиану три являются следствием стандартов, а четвертый – на совести вратаря противника. Расслабьтесь, персональные поклонники, это всего лишь констатация факта. 

Роналду и голы на чемпионатах мира

№ матча

Турнир

Соперник

Стадия

Счёт матча

Голы

1

ЧМ-2006

Ангола

Группа

1:0

-

2

ЧМ-2006

Иран

Группа

2:0

1

3

ЧМ-2006

Нидерланды

1/8 финала

1:0

-

4

ЧМ-2006

Англия

1/4 финала

0:0 (3:1 по пенальти)

-

5

ЧМ-2006

Франция

Полуфинал

0:1

-

6

ЧМ-2006

Германия

За 3-е место

1:3

-

7

ЧМ-2010

Кот-д’Ивуар

Группа

0:0

-

8

ЧМ-2010

КНДР

Группа

7:0

1

9

ЧМ-2010

Бразилия

Группа

0:0

-

10

ЧМ-2010

Испания

1/8 финала

0:1

-

11

ЧМ-2014

Германия

Группа

0:4

-

12

ЧМ-2014

США

Группа

2:2

-

13

ЧМ-2014

Гана

Группа

2:1

1

14

ЧМ-2018

Испания

Группа

3:3

3

15

ЧМ-2018

Марокко

Группа

1:0

1

Роналду и статистика на ЧМ-2018

- Криштиану Роналду в обоих матчах был признан лучшим игроком и получил награду от партнера ФИФА. На ЧМ-2018 такое же удавалось только Черышеву, причем португалец повторил за россиянином, с которым знаком по «Реалу», на следующий день после успеха Дениса.
- Роналду – единолично лучший бомбардир чемпионата мира с четырьмя забитыми мячами.
- Криштиану забил 100% голов сборной Португалии на турнире.
- Капитан португальцев – лучший по оценке «Whoscored» после двух сыгранных встреч - 8.63 балла. 
- Роналду потребовалось 10 ударов, чтобы забить 4 мяча, причем 6 раз из десяти он бил из-за пределов штрафной площади. 
- Точность передач на чемпионате мира – 85%. Очень высокий показатель для форварда, а ведь в матче с Испанией Роналду и вовсе отдал космические 95% точных пасов. 
- Криштиану всего лишь раз шел в обводку в двух матчах мундиаля, да и то – неудачно. 
- Из 11 верховых единоборств Роналду выиграл 6 (54%).
- Помимо четырех голов, Криштиану создал два верных голевых момента для партнеров.

Роналду и козлиная бородка

Забавная бородатая история, которую вы, возможно, пропустили или знакомы с ней поверхностно. Роналду заявил, что пообещал Куарежме не бриться до конца турнира, если получится забить в матче с Испанией. При этом Криштиану подчеркнул, что у него козлиная бородка, и она приносит успех. В этом есть определенный символизм и отсылка к фотосессии Лионеля Месси с козами накануне мундиаля. Аргентинец ведь не просто так решил потискать милых животных, в его снимки был вложен тонкий смысл. По-английски «козел» - «goat», что одновременно может являться аббревиатурой GOAT, то есть «Greatest of all time». Величайший на все времена. Да-да, тот самый титул, на который Роналду и Месси претендуют в футболе. Лео фотографировался с козлами, а Криштиану погладил козлиную бородку после первого гола в ворота испанцев и не собирается ее сбривать. Забавная получается пикировка. 

Роналду и надежды сборной Португалии

Чемпионат мира в России действительно может стать ключевой точкой, кульминацией соперничества Месси и Роналду, растянувшегося на десятилетие. Если кто-то из них сумеет выиграть вместе со своей сборной, то станет самым настоящим «Goat». Не козлом, конечно же, а величайшим футболистом всех времен. Криштиану начал ЧМ-2018 в бешеном темпе, и если он продолжит забивать в каждом матче – как знать, чего добьется Португалия? 

Роналду перед турниром здраво оценил силы своей команды: «Мы знаем, что Португалия не фаворит чемпионата мира, мы должны быть реалистами, однако не стоит забывать, что в футболе нет ничего невозможного. Мы будем делать то же самое, что и на Евро-2016, сражаться до конца, всегда сохраняя надежду, что в футболе возможно все. Нужно приложить все силы, а потом посмотрим, что из этого получится».

И кто скажет после двух матчей, что Криштиану не следует озвученному плану? Он сражается, забивает, обеспечивает сборной Португалии положительные результаты и сохраняет надежду, что его команда сможет прибавить по ходу турнира. Пока португальцы, скажем прямо, смотрятся ужасно, особенно на фоне своего выдающегося лидера. 
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Все комментарии
Tott_Hot
Tott_Hot
сегодня в 08:06
С симуляции - коронный, с пенальти - похоронный
Gajshun
Gajshun ответил Правдин Семён
сегодня в 01:11
Твои слова да к богу в уши(шутка)..
Португалия и Испания(все помним неудачные попытки в ЧЕ) это не египтяне со сломанным Салахом..
Посмотрим ещё с Уругваем матч
lobstersss
lobstersss
вчера в 19:00
Это вам не меська, которая пенальти забить не может)))
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 19:00
Нельзя сравнивать гения с дельфином
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил Gelious
вчера в 17:24
Gelious:
Это, простите, с чего Лионель должен Роналду обойти в случае победы на ЧМ? Учитывая силу его сборных и то, что он сам уже задолжал сборной со своим послужным списком провалов и пешеходных походок в финалах.
Лео - ни о чем. Роналду пока ведет сборную. статистика не дремлет.
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 17:22
Иран выбьет Португалию.А Россия выбьет Иран и пройдёт в четвертьфинал.Конец португальской и начало русской сказки.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 17:21
нарвется еще на Кутепова... ну и зачем? Салаха не срубил, можно и потом?)
Gelious
Gelious
вчера в 16:55
Это, простите, с чего Лионель должен Роналду обойти в случае победы на ЧМ? Учитывая силу его сборных и то, что он сам уже задолжал сборной со своим послужным списком провалов и пешеходных походок в финалах.
ВааС
ВааС
вчера в 15:56
Лионеля Моське дали ЗМ чемпионата мира за 4 гола в 7 матчах мундиаля..Т.е за голы Нигерии и Ирану..Роналду в двух матчах уже догнал Моську забив те же 4 мяча,причем соперники Роналду были сильнее,чем у моськи..Конечно Португалия не фаворит, с гедешами и фернандешами, но чудеса случаются..
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