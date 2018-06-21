Роналду и ЧМ-2018. С места в карьер

Роналду – самый яркий игрок первых туров чемпионата мира, хотя раньше у португальца отношения с мундиалями складывались не очень. «Соккер.ру» рассказывает и предсказывает.

Роналду и чемпионаты мира

Отношения с чемпионатами Европы у Роналду гораздо душевнее, чем с мировыми первенствами, особенно после победы на Евро-2016. А ведь на континентальных форумах был еще финал в 2004-м и полуфинал в 2012-м, то есть у Криштиану полный комплект наград чемпионатов Европы. А вот на мундиалях сборная Португалии с Роналду с каждым разом выступала все хуже. Турнир в России – четвертый для капитана европейских «Селесао». Дебютным для него стал ЧМ-2006 в Германии, где португальцы дошли до полуфинала, потом проиграли Франции, а после и хозяевам в матче за третье место. На ЧМ-2010 Роналду и Ко «посчастливилось» встретиться уже в первом раунде плей-офф с будущими чемпионами мира испанцами, в Бразилии же пиренейская команда и вовсе не вышла из группы с Германией, Ганой и США. Полуфинал, 1/8, групповой этап – результаты шли по наклонной. Сам Криштиану забивал на каждом из предыдущих турниров, но строго лимитировано – по одному мячу. Ирану – в 2006-м, Северной Корее – в 2010-м, Гане – в 2014-м.

Роналду и старт ЧМ-2018

Таким образом, в тринадцати матчах на чемпионатах мира 2006, 2010 и 2014 годов Роналду забил только три мяча. Меньше, чем в двух встречах ЧМ-2018 – отличился четыре раза, причем хет-трик оформил в игре со сборной Испании, тут никто не скажет, будто Криштиану «обижал слабых», делая себе статистику. В дебюте встречи с «Красной Фурией» обладатель пяти «Золотых мячей» реализовал пенальти, еще в первом тайме повторно вывел Португалию вперед не без помощи Давида Де Хеа, а в концовке установил окончательный счет 3:3 - красиво забив со штрафного, который тоже заработал лично. В матче с Марокко Роналду снова забил быстрый гол, оказавшись расторопнее всех в штрафной площади соперника после розыгрыша углового. Таким образом, из четырех голов Криштиану три являются следствием стандартов, а четвертый – на совести вратаря противника. Расслабьтесь, персональные поклонники, это всего лишь констатация факта.

Роналду и голы на чемпионатах мира

№ матча Турнир Соперник Стадия Счёт матча Голы 1 ЧМ-2006 Ангола Группа 1:0 - 2 ЧМ-2006 Иран Группа 2:0 1 3 ЧМ-2006 Нидерланды 1/8 финала 1:0 - 4 ЧМ-2006 Англия 1/4 финала 0:0 (3:1 по пенальти) - 5 ЧМ-2006 Франция Полуфинал 0:1 - 6 ЧМ-2006 Германия За 3-е место 1:3 - 7 ЧМ-2010 Кот-д’Ивуар Группа 0:0 - 8 ЧМ-2010 КНДР Группа 7:0 1 9 ЧМ-2010 Бразилия Группа 0:0 - 10 ЧМ-2010 Испания 1/8 финала 0:1 - 11 ЧМ-2014 Германия Группа 0:4 - 12 ЧМ-2014 США Группа 2:2 - 13 ЧМ-2014 Гана Группа 2:1 1 14 ЧМ-2018 Испания Группа 3:3 3 15 ЧМ-2018 Марокко Группа 1:0 1

Роналду и статистика на ЧМ-2018

- Криштиану Роналду в обоих матчах был признан лучшим игроком и получил награду от партнера ФИФА. На ЧМ-2018 такое же удавалось только Черышеву, причем португалец повторил за россиянином, с которым знаком по «Реалу», на следующий день после успеха Дениса.

- Роналду – единолично лучший бомбардир чемпионата мира с четырьмя забитыми мячами.

- Криштиану забил 100% голов сборной Португалии на турнире.

- Капитан португальцев – лучший по оценке «Whoscored» после двух сыгранных встреч - 8.63 балла.

- Роналду потребовалось 10 ударов, чтобы забить 4 мяча, причем 6 раз из десяти он бил из-за пределов штрафной площади.

- Точность передач на чемпионате мира – 85%. Очень высокий показатель для форварда, а ведь в матче с Испанией Роналду и вовсе отдал космические 95% точных пасов.

- Криштиану всего лишь раз шел в обводку в двух матчах мундиаля, да и то – неудачно.

- Из 11 верховых единоборств Роналду выиграл 6 (54%).

- Помимо четырех голов, Криштиану создал два верных голевых момента для партнеров.

Роналду и козлиная бородка

Забавная бородатая история, которую вы, возможно, пропустили или знакомы с ней поверхностно. Роналду заявил, что пообещал Куарежме не бриться до конца турнира, если получится забить в матче с Испанией. При этом Криштиану подчеркнул, что у него козлиная бородка, и она приносит успех. В этом есть определенный символизм и отсылка к фотосессии Лионеля Месси с козами накануне мундиаля. Аргентинец ведь не просто так решил потискать милых животных, в его снимки был вложен тонкий смысл. По-английски «козел» - «goat», что одновременно может являться аббревиатурой GOAT, то есть «Greatest of all time». Величайший на все времена. Да-да, тот самый титул, на который Роналду и Месси претендуют в футболе. Лео фотографировался с козлами, а Криштиану погладил козлиную бородку после первого гола в ворота испанцев и не собирается ее сбривать. Забавная получается пикировка.

Роналду и надежды сборной Португалии

Чемпионат мира в России действительно может стать ключевой точкой, кульминацией соперничества Месси и Роналду, растянувшегося на десятилетие. Если кто-то из них сумеет выиграть вместе со своей сборной, то станет самым настоящим «Goat». Не козлом, конечно же, а величайшим футболистом всех времен. Криштиану начал ЧМ-2018 в бешеном темпе, и если он продолжит забивать в каждом матче – как знать, чего добьется Португалия?

Роналду перед турниром здраво оценил силы своей команды: «Мы знаем, что Португалия не фаворит чемпионата мира, мы должны быть реалистами, однако не стоит забывать, что в футболе нет ничего невозможного. Мы будем делать то же самое, что и на Евро-2016, сражаться до конца, всегда сохраняя надежду, что в футболе возможно все. Нужно приложить все силы, а потом посмотрим, что из этого получится».

И кто скажет после двух матчей, что Криштиану не следует озвученному плану? Он сражается, забивает, обеспечивает сборной Португалии положительные результаты и сохраняет надежду, что его команда сможет прибавить по ходу турнира. Пока португальцы, скажем прямо, смотрятся ужасно, особенно на фоне своего выдающегося лидера.

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