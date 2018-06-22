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Сборную Аргентины спасет отставка Сампаоли. Прямо сейчас

вчера, 10:15
Сборную Аргентины спасет отставка Сампаоли. Прямо сейчас

Судьба сборной Аргентины не только в ее руках. Но важно победить Нигерию в следующем матче. «Соккер.ру» считает, что аргентинцы на это способны, однако без главного тренера.

Сейчас бы принципиального Луиса Рубиалеса да во главу Федерации футбола Аргентины. Как он лихо наказал Хулена Лопетеги, отправив того в отставку с поста главного тренера сборной Испании за день до начала чемпионата мира. Кто-то, конечно, назвал это стратегической ошибкой и сведением личных счетов в ущерб интересам сборной, но ход был мощным, нужно согласиться. Пока не очень понятно, к чему это в итоге приведет.

Однако есть сборная, которой нужна подобная шоковая терапия. И если в случае с Испанией в самой сборной ничто не говорило о необходимости так поступать с тренером, то в ситуации со сборной Аргентины все кричит об этом. Вот появилась информация о том, что аргентинские футболисты просят руководство федерации уволить Хорхе Сампаоли прямо сейчас, до заключительного матча группового турнира с Нигерией.

Так утверждает источник в самой федерации, где, наверное, в курсе чаяний и желаний игроков. Всякое доверие между тренером и футболистами потеряно, никакой связи и конструктивной работы уже не будет. Никто не может сомневаться в том, что Сампаоли покинет сборную этим летом. Но зачем дожидаться вылета с чемпионата мира, который может оказаться позорным и преждевременным?

Есть шанс громко хлопнуть дверью и пришибить Нигерию, надеясь на благоприятные исходы других матчей в группе. Под руководством Сампаоли нет уверенности даже в том, что Нигерию удастся одолеть. Матч с Хорватией показал, что у тренера нет идей для внедрения в игру аргентинской сборной, у него нет контакта с игроками, нет способности донести свои мысли до них, заставить их исполнять его задумку.

Возможно, все еще банальнее, и у него попросту нет никаких задумок. Тогда тем более следует расставаться с Сампаоли прямо сейчас. Нет ни одного аргумента в пользу его сохранения до вылета с турнира. А вот аргумент в пользу отставки есть весьма значительный. Ведь сборная Аргентины с Месси, Агуэро, Дибалой – это не дворовая команда, не коллектив посредственностей.

Это сборная с очень сильным подбором исполнителей. Нужно их лишь встряхнуть, дать психологический заряд. С Сампаоли это уже невозможно. А его отставка и спешное назначение кого угодно даст требуемый эффект. Возможно, новый тренер не успеет привнести свои какие-то идеи в игру аргентинской сборной, но она не один день существует.

Футболисты способны сами организоваться, собраться и выдать блестящий матч, разорвав Нигерию на эмоциях, после встряски вследствие отставки главного тренера. Но аргентинская федерация зарекомендовала себя как структура с не самой лучшей организацией, не очень поворотливая. В отличие от той же испанской, как мы выяснили. Поэтому там рискуют промедлить.

В таких условиях правильнее было бы даже самому Сампаоли принести себя в жертву, а не оттягивать мучения, ожидая, что футболисты, которые в нем откровенно и бесповоротно разочаровались, вдруг начнут биться за него и реализовывать его идеи, ими до сих пор не понятые. Да, Хорхе и сам мог бы подать в отставку. О чем ему за ночь успели намекнуть многие видные эксперты и сами игроки сборной Аргентины.

Хавьер Маскерано: «Сейчас нечего анализировать. Нам нужно пережить этот момент. Игроки сборной Аргентины опустошены».

Серхио Агуэро: «Я зол и очень расстроен. Хотя у нас всё ещё остаётся шанс. Теперь судьба команды зависит не только от нас, но надежда на чудо всё ещё есть. Подождём и постараемся обыграть Нигерию. Сампаоли сказал, что мы не смогли приспособиться к его изменениям в тактике? Пускай говорит что хочет».

Гари Линекер: «Модрич, конечно, провел блестящий матч, но за все годы, что я смотрю игры Аргентины, не припомню, чтобы она хоть когда-либо играла так плохо».

Диего Симеоне: «То, что сейчас происходит с Сампаоли, и то, что происходило со сборной Аргентины последние четыре года, удручает. В сборной царит анархия. В ней нет лидера ни среди руководства, ни среди игроков. Команда выглядит потерянной».

Фернандо Кавенаги: «Виноват ли Месси? Он не один играет. Это проблема команды, и не только. Сложностей здесь много, и они глобальные. Это всё началось ещё задолго до чемпионата мира, куда мы и так попали с большим трудом. Но с чего мы подводим итоги? Ещё есть шанс выйти из группы. Постоянные разговоры о роли Месси команде не мешают, потому что он – лучший футболист мира. Это нормально, что о нём говорят. Месси лучший, но он один не может играть за всех».

Марио Кемпес: «Это было жалкое зрелище. Прощание с чемпионатом мира всё ближе! Это ужасно! Во втором матче все ждали от сборной Аргентины реакции на неудачу в первой игре. Но каково было наше удивление, когда команда сыграла ещё хуже, чем в первый раз».

Тональность всех высказываний очень схожа. Кто-то делает акцент на Месси, кто-то – на Сампаоли. Конечно, Лионель невероятный футболист, на которого возлагаются большие надежды, который несет огромную ответственность. Но все же за игру целой сборной отвечает именно главный тренер.

С Месси или без него – так сборная Аргентины играть не должна и не может. И только встряска в виде отставки Сампаоли позволит нам увидеть настоящую страстную сборную Аргентины хотя бы еще в одном матче чемпионата мира.

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Все комментарии
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил Felipe Rivera CVBP
сегодня в 01:16
Felipe Rivera CVBP:
Поздно пить Боржом, когда почки отказали. Отставка Сампаоли ничего уже не решит в этом турнире для аргентинцев. Уход тренера может только разделить игроков на группировки "мы за Месси" и "мы против Месси". Да и кто из специалистов может прийти на место Сампаоли прямо сейчас? Либо самоубийца, либо идиот.
Сам Диего Армандо Марадона может спуститься в раздевалку и возглавить это стадо... да, тактик и тренер он никакой, как помним по его опыту, но он может зайти в раздевалку, по надавать тому же Месси по шее и никто слова против не скажет. Хотя бы против Нигерии это сработает.
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
вчера в 19:24
Поздно пить Боржом, когда почки отказали. Отставка Сампаоли ничего уже не решит в этом турнире для аргентинцев. Уход тренера может только разделить игроков на группировки "мы за Месси" и "мы против Месси". Да и кто из специалистов может прийти на место Сампаоли прямо сейчас? Либо самоубийца, либо идиот.
zamsb
zamsb
вчера в 14:41
Один из кандидатов на место Сампаоли как раз находится на трибунах. Это Диего Марадона.
Андрей Севрук
Андрей Севрук ответил kts
вчера в 13:32
kts:
Месси круче всех
Был бы в этом толк.
Rattlehead
Rattlehead ответил DXTK
вчера в 13:29
DXTK:
О Черчесове до старта ЧМ тоже самое говорили, надо убирать пока не поздно, но на поле играет не тренер, а игроки. Игрокам Сборной Аргентины, должно быть стыдно за такой пассивный футбол. Особенно их добили 3 голом в издевательской манере. И вообще с тренерами так поступать нельзя, выбрасывать, ладно до старта ЧМ, но по середине это БРЕД. Такой же как предложить Сборной вообще не выходить на третью игру, а ехать сразу домой. PS Такая команда проявила неуважение в первую очередь к свои фанатам, которые приехали их поддержать. Но также не стоит забывать это футбол, а он порой жесток, даже к фаворитам. Хорватия отлично сыграла, помниться они на ЧЕ 16 победили Испанию выйдя из группы с первого места, тогда им пророчили полуфинал, а в итоге, вылетели в 1/8 проиграв никакой Португалии, конечно есть оправдание, проиграли будущим чемпионам. Но показывали тоже красивый футбол. И сейчас после победы над Аргентиной их ждут уже в полуфинале, вспоминая 98 год и 3-е место на том мундиале........ в последнем матче Аргентине надо просто победить, пройдут они дальше или нет будет видно после. Хотя смотря как футболисты к этому относятся им уже все-равно. тренер и игроки контакт потеряли. думаю и третья игра будет не лучше первых двух. PS Все накинулись на Месси особенно хейтиры, говорят ему надо на выход, если вот так посмотреть, Лео мог поступить так вывести Аргентину на ЧМ и уйти в сторону, и посмотрели бы как они вообще сыграли бы здесь. Все видели, как они играли без Месси еще хуже, что пришлось только в последней игре решать судьбу путевки тремя голами последнего. Проблема сборной это общая проблема, а не отдельных игроков или тренера.
Проблема Аргентины в том, что вся игра команды выстроена вокруг отдельно взятого игрока, т.е. Месси, что делает команду целиком и полностью зависимой от этого самого игрока. У немцев, испанцев и французов, например, такой проблемы нет, ибо там выстроена система, что исключает данную зависимость. Таким образом, например, был построен "Милан" Капелло, который разгромил "Барселону" в финале ЛЧ 94 года без ведущего защитника Барези, отсутствие которого вообще никак не сказалось на оборонных способностях команды, ибо в хорошо работающей системе одно звено без проблем заменяется другим.
kts
kts
вчера в 13:22
Месси круче всех
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:21
Лишь бы в последнем матче не было шоу, какое устраивали на двух чемпионатах подряд Платини и Ко. Правда это было в матчах за третье место.
DXTK
DXTK
вчера в 12:48
О Черчесове до старта ЧМ тоже самое говорили, надо убирать пока не поздно, но на поле играет не тренер, а игроки.

Игрокам Сборной Аргентины, должно быть стыдно за такой пассивный футбол. Особенно их добили 3 голом в издевательской манере.

И вообще с тренерами так поступать нельзя, выбрасывать, ладно до старта ЧМ, но по середине это БРЕД. Такой же как предложить Сборной вообще не выходить на третью игру, а ехать сразу домой.

PS Такая команда проявила неуважение в первую очередь к свои фанатам, которые приехали их поддержать. Но также не стоит забывать это футбол, а он порой жесток, даже к фаворитам.

Хорватия отлично сыграла, помниться они на ЧЕ 16 победили Испанию выйдя из группы с первого места, тогда им пророчили полуфинал, а в итоге, вылетели в 1/8 проиграв никакой Португалии, конечно есть оправдание, проиграли будущим чемпионам. Но показывали тоже красивый футбол. И сейчас после победы над Аргентиной их ждут уже в полуфинале, вспоминая 98 год и 3-е место на том мундиале........

в последнем матче Аргентине надо просто победить, пройдут они дальше или нет будет видно после. Хотя смотря как футболисты к этому относятся им уже все-равно. тренер и игроки контакт потеряли. думаю и третья игра будет не лучше первых двух.

PS Все накинулись на Месси особенно хейтиры, говорят ему надо на выход, если вот так посмотреть, Лео мог поступить так вывести Аргентину на ЧМ и уйти в сторону, и посмотрели бы как они вообще сыграли бы здесь. Все видели, как они играли без Месси еще хуже, что пришлось только в последней игре решать судьбу путевки тремя голами последнего. Проблема сборной это общая проблема, а не отдельных игроков или тренера.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Rattlehead
вчера в 12:39
Rattlehead:
Пока Месси в сборной, Симеоне там делать нечего, ибо не сойдутся характерами.
Я и имел в виду, что после ухода Месси только Симеоне мог бы спасти аргов, потому что там глобальные проблемы) А с Месси так никто)
Великий Князь
Великий Князь
вчера в 12:37
Сборную Аргентины спасёт только сепука в исполнении Месси. Прямо сейчас. Аха-ха)
Rattlehead
Rattlehead ответил Так Себе Аналитик
вчера в 12:36
Так Себе Аналитик:
Зашквар не брать Икарди на ЧМ, но и взять его, на самом деле, не спасение для сборной сейчас. Ведь много раз отмечали, что Месси сознательно не замечает на поле игроков, которые ему не нравятся. В итоге была бы настоящая комедия. По мне так сборную Аргентины ничто не спасет, продажная Федерация, у которой неустойка с тренером 20 миллионов (понятно, что за откат) и для которой норма не взять лучшего форварда на ЧМ. Большой ребенок Лео Месси, который в 30 лет все еще считает, что все должно идти только так, как он хочет. Там проблемы во всех плоскостях, и им долго еще выбираться из этого. Лучше всего будет, если Месси все же уйдет сам после ЧМ и новая сборная будет выбираться уже только по игровому принципу. А по тренерам - только Симеоне мог бы спасти, мне кажется, но у него своя команда уже есть.
Пока Месси в сборной, Симеоне там делать нечего, ибо не сойдутся характерами.
Верг
Верг
вчера в 12:35
у этого "тренера" 1 план на игру- все отдаем мяч месси, какой из него тренер) 4 нападающих на поле в опоре 1 маскерано и 2 мутных крайних полузащитника не возвращающихся назад, и суперигроки типа меркадо акуньи и сальвио
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Тибетус Тибатитус
вчера в 12:23
Тибетус Тибатитус:
Эту сборную ничего не спасет, а Сампаоли нужно было увольнять еще до старта ЧМ, ибо говоря о том что мы должны строить игру вокруг Месси, он уже подвел сборную к этому результату, позволил Месси выбирать состав, тот запретил вызову Икарди, из за того что тот увел жену у его "друга", тут бл дь не личные обиды тут результат сборной на первом месте, а Икарди из ничего может создать гол, как по мне тут была всего лишь причина, чтобы не затмили главную звезду, насчет Дибалы его нужно было в первом матче выпускать, когда можно и нужно было побеждать
Зашквар не брать Икарди на ЧМ, но и взять его, на самом деле, не спасение для сборной сейчас. Ведь много раз отмечали, что Месси сознательно не замечает на поле игроков, которые ему не нравятся. В итоге была бы настоящая комедия.

По мне так сборную Аргентины ничто не спасет, продажная Федерация, у которой неустойка с тренером 20 миллионов (понятно, что за откат) и для которой норма не взять лучшего форварда на ЧМ. Большой ребенок Лео Месси, который в 30 лет все еще считает, что все должно идти только так, как он хочет. Там проблемы во всех плоскостях, и им долго еще выбираться из этого.

Лучше всего будет, если Месси все же уйдет сам после ЧМ и новая сборная будет выбираться уже только по игровому принципу. А по тренерам - только Симеоне мог бы спасти, мне кажется, но у него своя команда уже есть.
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
вчера в 12:18
Сампаоли ему виноват,что он пеналь Исландии не забил?
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
вчера в 12:16
Где кривоногий Месси , там везде анархия,мы видели в 2010 ,как из мощной сборной сделали руины ,Месси с Марадоной ,и все из за прихоти Гнома,ему всегда кто то ,мешает играть,такого бардака в истории самых сильных сборных и быть не могло,все решает тренер и точка.
shamil1952
shamil1952
вчера в 12:08
Виноваты ФИФА иБК,это не футбол,а бизнес!!!!
Тибетус Тибатитус
Тибетус Тибатитус
вчера в 11:58
Эту сборную ничего не спасет, а Сампаоли нужно было увольнять еще до старта ЧМ, ибо говоря о том что мы должны строить игру вокруг Месси, он уже подвел сборную к этому результату, позволил Месси выбирать состав, тот запретил вызову Икарди, из за того что тот увел жену у его "друга", тут бл дь не личные обиды тут результат сборной на первом месте, а Икарди из ничего может создать гол, как по мне тут была всего лишь причина, чтобы не затмили главную звезду, насчет Дибалы его нужно было в первом матче выпускать, когда можно и нужно было побеждать
shamil1952
shamil1952
вчера в 11:57
Причем тут тренер, если игроки дно?
112910415
112910415
вчера в 11:53
мрак и ужас
uncle Charlie
uncle Charlie
вчера в 11:52
Бегают у Аргентины 11 игроков на поле и многие из них топ уровня... Но вот команды не видно и в этом вся причина
Germann
Germann
вчера в 11:49
Конечно же с уважением и к Аргентине и к аргентинцам (особенно приехавшим к нам болельщикам)... Но я считаю что мы очень зависимы от стереотипов и это - не правильно. Все в жизни меняется и если на день сегодняшний способную играть команду собрала Хорватия - то ей и добиваться успехов на турнире... А если Аргентина несмотря на свои - историю и возможности этого сделать не смогла, то абсолютно ничего страшного я не вижу в выписанной для них Модричем путевке домой... Считаю что это должно быть нормой... Вспомним как проваливали чемпионаты французы в Корее и ЮАР, итальянцы в ЮАР, сколько раз Голландцы - с небес на землю... Я считаю что определяющим должна быть способность играть в футбол - сейчас и на этом турнире, не способен - домой не взирая на старые заслуги и звезд в команде...
cska plus
cska plus
вчера в 11:45
Сампаоли тут непричём, виноваты гномик и КО.
YAMAYKA
YAMAYKA
вчера в 11:30
Проблема не в Сампаоли, а в игроках сборной. Человек поставил игру Чили снес Аргентину в финале кубка Америки и потом что сразу стал физруком ? Проблема как раз в том что Сампаоли марионетка в руках псевдо-звезд сборной Аргентины. Игроки которые то хочу то не хочу играют за сборную, все же есть установки тренера и желание команды, последнего не было видно. Очень мало тренеров на уровне сборных способно привить игрокам желание играть. Это не сборная Аргентины где вызывают по игровым кондициям и форме, а сборная Месси и Ко. Тренер к сожалению идёт на поводу так было со всеми тренерами сборной Аргентины.
V V S
V V S
вчера в 11:26
Зазвездившиеся Аргентинос,поделом им. Какие на хрен звезды, " индивидуалы" так сказать,а вместе дворовая команда, хорошо им хорваты вдули и техника у игроков не хуже, а даже лучше чем у Аргентинос. Ясный перец,что все коментаторы, так называемые спецы и бывшие футболеры типа Мостового поставили баблосики на Аргентинос, а тут такой облом ха...ха...ха. Надо было видеть физиономии Мостового и Горина в студии матчТВ после матча, пролетели как фанера над Парижом. Продолжает удивлять сброд комментаторов по два чела на каждый матч и не жалко казенных денежек и так страна потратилась. Орут беребивают друг друга, одним словом мешают смотреть футбол. Навязывают своё мнение болей мол за эту команду, видно невооруженным глазом поставили парни в тотализаторе на команду и теперь укакиваться доказывая, что она лучшая. Наверное они забыли основной принцип спортивных комментаторов, комментируй независимо от своих пристрастий.
Аксинья
Аксинья
вчера в 11:24
Я еще две недели назад писал что без зенитовских паредесов этой сборной ничего кроме позора не светит...
maliw
maliw
вчера в 11:16
Аргентинцев могут спасти неуступчивые Исландцы , отыграв 3 ничейки в турнире и с высоко поднятой головой покинуть турнир , но лучше бы Нигерия вынесла такую Аргентину , тошно смотреть на них - такие футболисты в команде , а игра самая убогая на турнире .
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:05
Нет у Аргентины сборной.
Tott_Hot
Tott_Hot
вчера в 11:04
Уберите Месси и все наладится! Не взять на чемпионат Икарди - уже тогда стало понятно, насколько все запущено в сборной, где правит серый кардинал(гном)
zenit_forever2014
zenit_forever2014
вчера в 11:03
Сампаоли конечно бездарь, позвать вратаря, который за год провёл 3 игры....он сам вчера забил в собственные ворота....
bublikyo
bublikyo ответил Stormtrooper-26
вчера в 11:03
Stormtrooper-26:
Вот сидел себе человек в сборной Чили, всё у него ладилось там, команда стала входить в число сильнейших сборных Южной Америки, навела шороху на мундиале... и чего он попёрся в Севилью а потом в Аргентину? Карьеру только загубил себе....
Он Аргентинец, патриотизм взыграл, плюс хотел вызов себе бросить(не справился)
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