Сборную Аргентины спасет отставка Сампаоли. Прямо сейчас

Судьба сборной Аргентины не только в ее руках. Но важно победить Нигерию в следующем матче. «Соккер.ру» считает, что аргентинцы на это способны, однако без главного тренера.

Сейчас бы принципиального Луиса Рубиалеса да во главу Федерации футбола Аргентины. Как он лихо наказал Хулена Лопетеги, отправив того в отставку с поста главного тренера сборной Испании за день до начала чемпионата мира. Кто-то, конечно, назвал это стратегической ошибкой и сведением личных счетов в ущерб интересам сборной, но ход был мощным, нужно согласиться. Пока не очень понятно, к чему это в итоге приведет.

Однако есть сборная, которой нужна подобная шоковая терапия. И если в случае с Испанией в самой сборной ничто не говорило о необходимости так поступать с тренером, то в ситуации со сборной Аргентины все кричит об этом. Вот появилась информация о том, что аргентинские футболисты просят руководство федерации уволить Хорхе Сампаоли прямо сейчас, до заключительного матча группового турнира с Нигерией.

Так утверждает источник в самой федерации, где, наверное, в курсе чаяний и желаний игроков. Всякое доверие между тренером и футболистами потеряно, никакой связи и конструктивной работы уже не будет. Никто не может сомневаться в том, что Сампаоли покинет сборную этим летом. Но зачем дожидаться вылета с чемпионата мира, который может оказаться позорным и преждевременным?

Есть шанс громко хлопнуть дверью и пришибить Нигерию, надеясь на благоприятные исходы других матчей в группе. Под руководством Сампаоли нет уверенности даже в том, что Нигерию удастся одолеть. Матч с Хорватией показал, что у тренера нет идей для внедрения в игру аргентинской сборной, у него нет контакта с игроками, нет способности донести свои мысли до них, заставить их исполнять его задумку.

Возможно, все еще банальнее, и у него попросту нет никаких задумок. Тогда тем более следует расставаться с Сампаоли прямо сейчас. Нет ни одного аргумента в пользу его сохранения до вылета с турнира. А вот аргумент в пользу отставки есть весьма значительный. Ведь сборная Аргентины с Месси, Агуэро, Дибалой – это не дворовая команда, не коллектив посредственностей.

Это сборная с очень сильным подбором исполнителей. Нужно их лишь встряхнуть, дать психологический заряд. С Сампаоли это уже невозможно. А его отставка и спешное назначение кого угодно даст требуемый эффект. Возможно, новый тренер не успеет привнести свои какие-то идеи в игру аргентинской сборной, но она не один день существует.

Футболисты способны сами организоваться, собраться и выдать блестящий матч, разорвав Нигерию на эмоциях, после встряски вследствие отставки главного тренера. Но аргентинская федерация зарекомендовала себя как структура с не самой лучшей организацией, не очень поворотливая. В отличие от той же испанской, как мы выяснили. Поэтому там рискуют промедлить.

В таких условиях правильнее было бы даже самому Сампаоли принести себя в жертву, а не оттягивать мучения, ожидая, что футболисты, которые в нем откровенно и бесповоротно разочаровались, вдруг начнут биться за него и реализовывать его идеи, ими до сих пор не понятые. Да, Хорхе и сам мог бы подать в отставку. О чем ему за ночь успели намекнуть многие видные эксперты и сами игроки сборной Аргентины.

Хавьер Маскерано: «Сейчас нечего анализировать. Нам нужно пережить этот момент. Игроки сборной Аргентины опустошены».

Серхио Агуэро: «Я зол и очень расстроен. Хотя у нас всё ещё остаётся шанс. Теперь судьба команды зависит не только от нас, но надежда на чудо всё ещё есть. Подождём и постараемся обыграть Нигерию. Сампаоли сказал, что мы не смогли приспособиться к его изменениям в тактике? Пускай говорит что хочет».

Гари Линекер: «Модрич, конечно, провел блестящий матч, но за все годы, что я смотрю игры Аргентины, не припомню, чтобы она хоть когда-либо играла так плохо».

Диего Симеоне: «То, что сейчас происходит с Сампаоли, и то, что происходило со сборной Аргентины последние четыре года, удручает. В сборной царит анархия. В ней нет лидера ни среди руководства, ни среди игроков. Команда выглядит потерянной».

Фернандо Кавенаги: «Виноват ли Месси? Он не один играет. Это проблема команды, и не только. Сложностей здесь много, и они глобальные. Это всё началось ещё задолго до чемпионата мира, куда мы и так попали с большим трудом. Но с чего мы подводим итоги? Ещё есть шанс выйти из группы. Постоянные разговоры о роли Месси команде не мешают, потому что он – лучший футболист мира. Это нормально, что о нём говорят. Месси лучший, но он один не может играть за всех».

Марио Кемпес: «Это было жалкое зрелище. Прощание с чемпионатом мира всё ближе! Это ужасно! Во втором матче все ждали от сборной Аргентины реакции на неудачу в первой игре. Но каково было наше удивление, когда команда сыграла ещё хуже, чем в первый раз».

Тональность всех высказываний очень схожа. Кто-то делает акцент на Месси, кто-то – на Сампаоли. Конечно, Лионель невероятный футболист, на которого возлагаются большие надежды, который несет огромную ответственность. Но все же за игру целой сборной отвечает именно главный тренер.

С Месси или без него – так сборная Аргентины играть не должна и не может. И только встряска в виде отставки Сампаоли позволит нам увидеть настоящую страстную сборную Аргентины хотя бы еще в одном матче чемпионата мира.