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Оторви и выбрось. Провалы фаворитов в группах ЧМ

вчера, 12:31
Оторви и выбрось. Провалы фаворитов в группах ЧМ

У Аргентины высокие шансы покинуть мундиаль после группового этапа, и это станет шоком. Блогер «Соккер.ру» Семенычч - о мощных сборных, которые вдруг не выходили из групп на чемпионатах мира.

Чемпионат мира или, как его называют почти везде, кроме России, Кубок мира приобрел современный формат только в 1998 году. До этого всякие формулы применяли, и с третьих мест команды в плей-офф выходили, и два групповых раунда разыгрывали, поэтому за точку отсчета примем именно турнир 1998 года во Франции.

ЧМ-1998

Сборная Испании

Соперники по группе: Нигерия (2:3), Парагвай (0:0), Болгария (6:1).

До победной серии Евро-2008/ЧМ-2010/Евро-2012 испанцы были традиционными неудачниками крупных турниров, несмотря на мощнейший состав и вроде бы толковых тренеров. Правда, зачастую вылетали на ранних стадиях плей-офф, а вот в 1998-м все оказалось еще хуже. Хавьер Клементе включил в состав своей команды шесть футболистов «Реала» (действующих победителей Лиги чемпионов) и восемь представителей «Барселоны». Рауль, Морьентес, Луис Энрике, Субисаррета, Йерро и Пицци – последние двое приехали в качестве тренеров на ЧМ-2018.

И с таким подбором игроков «Красная Фурия» осталась за бортом праздника футбола уже после группового этапа. Злой рок начал преследовать испанцев с первого матча против Нигерии, в котором Йерро и Ко вели 2:1, но в середине второго тайма все перевернулось. Сначала Субисаррета допустил грубейшую ошибку, а через пять минут Олисе забил победный для нигерийцев мяч. Парагвайцев вскрыть не удалось – 0:0, а крупная победа над Болгарией уже не имела значения, так как в параллельном матче Нигерия проиграла Парагваю.

ЧМ-2002

Сборная Франции

Соперники по группе: Сенегал (0:1), Уругвай (0:0), Дания (0:2).

Вот это, конечно, один из жутчайших провалов большой команды на ЧМ. Французы стартовали на том мундиале в качестве действующих чемпионов мира и Европы, в их составе была куча звезд и победителей турниров 1998 и 2000 годов: Бартез, Десайи, Тюрам, Виейра, Макелеле, Джоркаефф, Пети, Зидан, Трезеге, Анри – вся золотая банда! И эта команда заняла последнее место в своей группе, не забив не единого мяча. В матче открытия «трехцветные» сенсационно проиграли команде своей бывшей колонии – Сенегалу, потом безрезультатно бодались с Уругваем, а к матчу с Данией восстановился Зидан, пропустивший старт чемпионата из-за травмы, но даже Зизу не помог.

Сборная Аргентины

Соперники по группе: Нигерия (1:0), Англия (0:1), Швеция (1:1).

На том же ЧМ-2002 Аргентина попала в группу смерти и не выжила. Начиналось все неплохо – со скромной победы над Нигерией в один мяч с победным голом Батистуты, однако во втором туре «альбиселесте» уступили Англии, и там уже забил Бекхэм. Историю преподнесли, конечно, как месть за 1998-й и ту историю с Симеоне и красной карточкой Дэвиду. Ничего кардинально страшного не случилось, в последнем туре аргентинцам нужно было просто обыгрывать Швецию, но команда под руководством Марсело Бьелсы просто «не шмогла», хотя и подарила своим болельщикам надежду на несколько минут, сравняв счет в концовке игры. И да, то была тоже звездная Аргентина: Почеттино, Самуэль, Дзанетти, Верон, Симеоне, Аймар, Батистута, Креспо, Ортега.

ЧМ-2010

Сборная Италии

Соперники по группе: Парагвай (1:1), Новая Зеландия (1:1), Словакия (2:3).

ЧМ-2006 прошел с немецкой точностью и не принес сенсаций на групповой стадии, зато четыре года спустя в 1/8 не смогли пробиться действующие чемпион и вице-чемпион, что было очень удивительно. Италия планомерно готовила свой провал: ничьи в матчах с Парагваем и Новой Зеландией (в обоих случаях «Скуадра Адзурра» уступала в счете, а затем отыгрывалась) оставляли итальянцам нормальный вариант для выхода в плей-офф, ведь нужно было просто обыграть Словакию в последнем туре. Но не тут-то было! Роберт Виттек стал злым гением сборной Италии, оформив дубль, в то время как форварды «Скуадры» стали забивать только после 80-й минуты. Поражение, последнее место в группе и позорный вылет чемпионов.

Сборная Франции

Соперники по группе: Уругвай (0:0), Мексика (0:2), ЮАР (1:2).

Не менее эпично пролетели на африканском мундиале французы, четырьмя годами ранее игравшие в финале. Для «трехцветных» вообще стало нормой проваливать следующий чемпионат мира после финиша в медалях. Здесь начали с нулевой ничьей с Уругваем, а потом рассыпались, как звезды по небу, в играх с Мексикой и ЮАР. У футболистов не было контакта с тренером-звездочетом Раймоном Доменеком, и у команды не было ни малейшего шанса на достойное выступление после скандала, последовавшего за отчислением Николя Анелька. Это было просто дно французского футбола.

ЧМ-2014

Сборная Португалии

Соперники по группе: Германия (0:4), США (2:2), Гана (2:1).

Сборная Португалии, конечно, не входила в число фаворитов чемпионата мира, но наличие в составе этой команды Криштиану Роналду заставляет футбольных фанатов по всему миру остро реагировать на успехи и неудачи европейских «селесао». Ну и казалось, что США и Гану португальцы должны опережать в группе, однако они стартовали с крупного поражения от немцев, и именно плохая разница забитых и пропущенных мячей в итоге оказалась роковой.

Сборные Италии и Англии

Соперники по группе: Коста-Рика и Уругвай.

Квартет-перевертыш получился, ведь когда только состоялась жеребьевка, Коста-Рике отводили роль аутсайдера, а Уругваю обещали шансы побороться с европейцами за выход из группы. В итоге Коста-Рика – первая, Уругвай – второй, а Англия с Италией отправились по домам уже после группового раунда. Обратите внимание, как «Скуадра Адзурра» выступает на чемпионатах мира после своего чемпионства в 2006 году: два кряду непопадания в плей-офф, а теперь непопадание на сам мундиаль.

Сборная Испании

Соперники по группе: Нидерланды (1:5), Чили (0:2), Австралия (3:0).

После поражения Германии от Мексики с подозрением смотрим на немцев, ведь в XXI веке провалы действующих чемпионов вошли в неизменный фольклор чемпионатов мира. Франция, Италия, а теперь и Испания не смогли преодолеть групповой раунд, являясь действующими обладателями мировой короны. «Красная Фурия» вообще всех и вся сметала со своего пути на протяжении нескольких лет, но не сумела красиво выйти из трофейной серии. Как обухом по голове – 1:5 от голландцев, а после второго тура испанцы уже лишились шансов на плей-офф, уступив команде Чили. Кажется, и на чемпионате мира в России не обойдется без громких разочарований по итогам группового этапа. Те же аргентинцы подготовили плодородную почву для провала.

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Все комментарии
Next18
Next18
сегодня в 00:47
У Аргентины есть классные игроки, но тренер бездарь
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
вчера в 17:21
Победа Аргентины над Нигерией, потеря очков Исландией, а Аргентина стартует со второго места, попадая на Францию.
Roger Young
Roger Young
вчера в 15:00
Да, хорошая подборка. Спасибо автору.
makalele
makalele ответил LOpp
вчера в 13:44
Не говори,но при этом и регулярно ничего не занимают;)
makalele
makalele ответил zenit_forever2014
вчера в 13:44
Это куда Месси вытягивал Аргентину?И что доказал?
Роналду к примеру с испанцами доказал сам сыграть в ничью;)
LOpp
LOpp
вчера в 13:29
и только бразильцы не проваливаются на групповом этапе.
zenit_forever2014
zenit_forever2014
вчера в 12:56
Все это переживали....Месси уже не раз вытаскивал своих в финал и всем всё доказал....но раньше времени всё равно нельзя сдаваться....это же футбол...бывает разное...
Балтийский
Балтийский
вчера в 12:41
Ну было уже такое и что?
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