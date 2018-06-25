Россия – в плей-офф, а также другие геройства второго тура ЧМ-18

Второй тур чемпионата мира в России получился невероятным – голы, сюжеты, развязки, подвиги, ошибки и скандалы. О самом важном – на «Соккер.ру».

Только цифры

- в России поставили мировой рекорд – в 32 подряд играх не было нулевых ничьих. 64 года держалось достижение турнира 1954 года, где во всех 26 матчах были голы;

- всего шесть сборных из шестнадцати будущих участников плей-офф гарантировали выход из группы. Россия и Уругвай разыграют первое место, как и Бельгия с Англией. Франция и Хорватия тоже вышли, но лишь команда Модрича догадывается об окончательной позиции – с разницей 5:0 упустить первое место сложно;

- во втором туре на всех матчах собрался 733 961 болельщик. С учетом вместительности задействованных арен, заполняемость составила 95.4 %. Вот бы в РФПЛ такую посещаемость – высокие цифры, трибуны полные;

- в 16 матчах второго тура группового этапа забито 47 мячей, что на девять больше, чем в первом. Средняя результативность – 2.93 мяча за игру. Голов становится все больше, скучными матчи не назвать;

- во втором туре результативнее всех оказались фавориты группы G – Бельгия забила пять мячей, а Англия целых шесть. Всего в их матчах увидели 14 голов, почти 30 % от всех за тур;

- 94 минуты 41 секунда – новый самый поздний гол в истории чемпионатов мира забит именно на этой временной отсечке. Тони Кроос побил рекорд Ческо Тотти с его голом Австралии с пенальти в 2006 году;

- юный сенегальский защитник Мусса Ваге забил гол на ЧМ в 19 лет и 263 дня – рекорд для африканских футболистов на мундиалях. Ганец Драман забивал США в 2006-м, когда ему было за двадцать;

- Фелипе Балой из Панамы оказался в 37 лет и 120 дней четвертым по возрасту голеадором кубков мира. Старше только мексиканец Бланко, швед Грен и камерунец Милла. Игнашевич – ваш выход;

- дедушка Криштиану на ЧМ-18 отличился 4 раза, что на один гол больше, чем на трех турнирах до этого. Уступает только Кейну – 5 голов, наравне с Лукаку – 4 мяча, но обошел Черышева и Косту – по 3 гола. Будет интересная борьба за «Золотую бутсу» на ЧМ;

- Лукаку стал первым со времен Марадоны и чемпионата 1986 года, кто в двух подряд матчах ЧМ сделал дубли. А Кейн перебил достижение бельгийца – после дубля оформил хет-трик в стиле очень везучего форварда;

- капитан сборной Англии оказался всего третьим представителем родоначальников с тремя голами за матч на ЧМ. Правда, у Херста и Линекера соперники были солиднее и голы не такими простыми.

Сюрприз тура. Уничтожение Аргентины

Аргентинские комментаторы встретили поражение от Хорватии минутой молчания. Фанаты плевались и матерились, футболисты взбунтовались против тренера, но не нашлось своего Йерро среди соратников бездарных аргентинских собратьев Мутко. Сама победа Хорватии не была бы сенсацией, но 0:3 в матче сборной, которая один раз выходила в плей-офф ЧМ в истории, и вице-чемпионов мира с Месси в основе – сенсация. Но из разряда заслуженных, как победа Мексики над Германией в первом туре. Ребич, Модрич и Ракитич – красавцы!

Скандал. Празднования Джаки и Шакири

Резня, в которую вылился насильственный развал Югославии, не может не вызывать эмоций у детей тех, кто воевал друг с другом. Для албанца Джаки и косовара Шакири голы в ворота Сербии – повод показать «албанского орла». Ничего умного футболисты не сделали, но в Албании выходили на улицы и праздновали победу Швейцарии над Сербией. А в ФИФА будут расследовать инциденты, хотя сами позволили Шакири выйти на поле с флагом Косово на бутсе, прикрывшись лозунгом «спорт вне политики». У швейцарцев тренер босниец, а на поле появилось семь парней с балканскими корнями. Точно, какая уж тут политика?

Ошибка. Вилли Кабальеро (Аргентина)

Отдавая мяч вратарю под прессингом, всегда рискуешь. Так мексиканцы едва не доигрались с Южной Кореей. Но в данном случае вратарь сборной Аргентины сам виноват. У голкипера были простые решения, но выбрал сложный ход – перебросить мяч через Ребича. Анте прочитал эпизод, мгновенно отреагировал на обрезку Вилли и забил ему между ушей важный гол.

Огорчение. Судьи против VAR

Инструмент, чтобы избегать диких судейских ошибок, уже придумали – порой не обязательно смотреть повтор, чтобы арбитру его коллеги за мониторами подсказали, что фол был. Но осталось выяснить, что делать с упрямыми рефери? Берга толкнули в спину в игре с Германией – польский судья сделал вид, что так и надо. Митровича взяли в «коробочку» швейцарцы – никакой реакции. Против Азара начали нарушать правила за линией штрафной – назначили пенальти. Хорошо, что симуляцию Неймара разглядели, но арбитры пока отстают от прогресса. А сам VAR – полезная штука.

Матч тура. Германия – Швеция (2:1)

Победа Хорватии над Аргентиной – событие. Но в летопись чемпионата мира попадет развязка матча немцев и шведов. У «желто-синих» есть плохая привычка проигрывать на мундиалях матчи, в которых ведут. Обидно вышло для проигравших, ведь Швеция открыла счет после ошибки Крооса. Выигрывала после того, как судья не назначил пенальти в ворота фаворита. У чемпионов мира мало что получалось, кроме банальных атак, Боатенг получил красную карточку, но Кроос забил исторический гол. В Сочи снова был невероятный футбол.

Игрок тура. Лука Модрич (Хорватия)

Тур в основном для героев эпизодов. Кроос забил первым ударом в створ на последних секундах, а играл так себе. У Лукаку снова дубль, но после двух ударов за игру. Кейну попадали в ногу, а до этого бил пенальти. Хонда отличился на третьем ЧМ подряд, но это подвиг для Японии, не мировое достижение. Очоа сыграл здорово, но не круче, чем в первом туре с немцами. И примерно как оборона Ирана, где почти все геройски защищались. Чичарито забил 50-й гол за сборную, но это его личный праздник. Хитрый Шакири, юный Ваге, очень крутой Муса – безусловные герои, но все-таки Аргентину грохнула команда, собранная вокруг Модрича. Лука был хорош от начала до конца матча.

Символическая сборная 2-го тура ЧМ-18

Вратарь: Очоа (Мексика).

Защитники: Резаэян (Иран), Стоунз (Англия), Ловрен (Хорватия).

Полузащитники: Родригес (Колумбия), Канте (Франция), Модрич, Ракитич (оба – Хорватия), Коутиньо (Бразилия).



Нападающие: Кейн (Англия), Муса (Нигерия).

Тренер: Златко Далич (Хорватия).

Запас: Навас (Коста-Рика), Ваге (Сенегал), Омеруо (Нигерия), Кроос (Германия), Шакири (Швейцария), Вела (Мексика), Азар, Лукаку (оба - Бельгия), Дзюба (Россия).

Тенденция чемпионата. Голы в концовке

Не переключайте канал и не уходите со страницы трансляции на последних минутах. Ракитич оформил разгром Аргентины в добавленное время. Бразильцы оба мяча в ворота Коста-Рики отправили в конце – Коутиньо и Неймар постарались. Шакири забил на девяностой минуте и побежал изображать Халка. Сон подсластил горькую корейскую пилюлю на 92-й минуте. Батшуайи наколдовал гол на девяностой, а Тунис ответил через две минуты. Ну а про апофеоз вы знаете. Сочи, Ройс останавливает мяч, Кроос бьет в дальний угол – невероятный триумф в сложнейшей игре.

Интриги последнего тура

Очарование тура. Сборная России

От хорватов ждали, что они сыграют прилично, ведь представляют мощные клубы, их уверенная победа – солидное подтверждение ожидаемого после первого тура провала Аргентины, а не очарование последних дней. Мексиканцы – талантливые мучачос, как и нигерийцы, колумбийцы, англичане или бельгийцы. Очарованием тура стала не Бразилия, добившая Коста-Рику в конце матча. И точно не сборная Германии.

Очаровала команда, которую в прогнозах иностранные издания не без оснований ставили порой на четвертое место в группе, а в России в опросах многие голосовали, что парни Черчесова не выйдут из группы. Вышли, забили восемь раз, бегают как марафонцы, переиграли команду Салаха, стали очарованием. Но должны послушать песню Шнурова и Слепакова, ведь в России от любви до ненависти – один короткий шажок.

Красота трибун

Всех-всех деток, которые появятся по миру после гуляний на Никольской улице в Москве, назовут Колями или Николь? Было бы забавно, по шутливой традиции семьи Бекхэмов с сыновьями Бруклином, Крузом и Ромео. Но не улицей единой, на трибунах тоже полно причин гарантировать взрыв рождаемости. Глаз радуется на ЧМ-18 не только из-за голов и событий на поле:



