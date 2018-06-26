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Чемпионат мира 2018, 3 тур1X2
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Испания – соперник России

сегодня, 00:10
Испания – соперник России

Испания и Португалия с Ираном в очно-заочной форме выясняли, кому достанется Россия. «Соккер.ру» уверен в одном: 1/8 финала будет интересной.

Цифры Испании в группе

Очки: 5
Голы: 6:5
Удары по воротам: 16,3 (5,3 – в створ) за матч в среднем
Удары по воротам Испании: 7,3 за матч в среднем
Желтые карточки: 1
Владение мячом: 67,8%
Точность передач: 91,3%
Лучший бомбардир: Диего Коста (3 мяча)
Чаще всех бьет по воротам: Сильва (3 удара за матч)
Самые точные передачи: Алькантара (96,5%)

Так получается, что все самые успешные для современной России выступления на крупных футбольных турнирах связаны со сборной Испании. Не непосредственно, конечно, но приходилось встречаться именно с испанцами. Так было в 2008 году на чемпионате Европы, когда россияне заняли третье место – лучшее в своей истории. Тогда даже дважды играли с Испанией, правда, оба раза она Россию громила: в группе и в полуфинале. 

Теперь вот Россия впервые в своей самостоятельной истории вышла в плей-офф чемпионата мира. И снова – встреча с Испанией. Но это скорее как внешний атрибут, внешний символ. Считать нынешнюю испанскую команду родственной той будет очень неправильно. Та Испания была на взлете к своему лучшему в истории состоянию. 

А нынешняя пытается переформатироваться и поймать новую волну успеха после тех самых славных лет. И надо сказать, что получается не без шероховатостей. Первая и главная шероховатость, конечно, это потеря главного тренера, который блестяще вывел команду на чемпионат мира. Хулен Лопетеги по собственной глупости ли, по коварству руководства «Реала» ли, или по излишней принципиальности руководства Федерации футбола Испании оставил свой пост перед самым чемпионатом мира. 

Пожарным стал Фернандо Йерро, чье лицо на скамейке запасных красноречиво демонстрирует его отношение к ситуации. Порой кажется, что он сейчас сгрызет свои ногти до локтей или раскричится, или… в общем, с ним случится срыв – настолько напряженно, как струна, выглядит нежданный наставник испанцев. А поводы для переживаний есть. И тут нужно уже прикладывать их как возможности для сборной России. 

Заметно, как испанцы стараются отыграть по тем своим лучшим образцам, периодически включаются эти самые кружевные комбинации, передачи накоротке, которые кружат голову, сумасшедшие по замыслам и реализации многоходовки. Это все есть. Но есть одно «но». Это есть лишь эпизодически. 

Сборная Испании, как та Дори, играет флэшбеками, в памяти вспыхивают эпизоды блестящей комбинационной игры, и они ее выкладывают на потеху зрителям. Но чаще им приходится упираться в запертые двери, в замурованные тремя рядами соперников штрафные и забаррикадированные ворота. Создание креативного кулака в лице Иско, Сильвы и Иньесты помогает лишь отчасти. Кулак работает теми самыми флэшбеками, а не на постоянной основе. 

Поэтому то и дело испанцы утыкались в марокканцев, в иранцев, владея вроде преимуществом, но не доводя его до ума на регулярной основе. То есть используемое Йерро сочетание креативщиков пока сложно назвать идеальным. У Иньесты – возраст, несмотря на гениальность, Сильва явно устал после очень жесткого сезона, а Иско еще только примеряет на себя роль главного в зоне созидания. Но это касается атаки и организации игры в наступлении. 

Интересно обратить внимание на то, как строится работа в защите. Когда в воротах Де Хеа, а в обороне представители «Реала» и «Барселоны», кажется, что это непроходимый сплав. На деле все оказывается не так очевидно. Синдром превосходства, ощущение того, что выиграно уже в принципе все, а настрой и мотивацию искать где-то надо, охватывает защитников сборной Испании регулярно, а порой передается и вратарю. Мы же помним, как Де Хеа пропустил три от Роналду? 

Впрочем, прегрешения голкипера куда более простительны, чем то, что творит порой его оборона. Только в матче с Марокко привозов откровенных хватило бы на пучок седых волос для Йерро. Собственно, оба гола марокканцев – результат недоработки и ошибок защиты, регулярные опасные контратаки африканцев – то же самое. 

Причем речь не о каких-то фундаментальных ошибках, нехватке мастерства. Нет, конечно. Речь именно о несобранности. И эти попадания мяча в руку Пике, и эти подкаты на грани того, чтобы оказаться за гранью – это все оттуда же, откуда и потери позиций, «зевки». Там надо искать слабую зону, туда надо бить. 

Для этого игрокам атаки сборной России и ответственным за ее разгон нужно показать просто максимум эффективности, чтобы каждый такой недосмотр со стороны испанцев реализовать в нечто опасное. Ведь вряд ли Испания сможет настроиться на Россию так, как настроилась бы на условную Францию, Германию, Бразилию. 

В этом преимущество россиян конкретно в этой плоскости, если его вообще уместно искать в такой паре. Уверен, что игроки сборной России и Черчесов прекрасно понимают эту особенность новой сборной Испании. Таким образом, их три: атака утыкается в позиционную и застревает при плотной обороне, вспышки «той самой» сборной Испании случаются, но лишь эпизодически, а организация игры в защите дает осечки из-за нехватки концентрации. 

Этим всем нужно пользоваться с предельной внимательностью – только так у России хотя бы будет шанс. Вопрос в другом: сможет ли Россия чисто технически быть готовой к тому, чтобы создать на своей половине поля тягучий клей для ног Иско, Иньесты и компании, сможет ли Россия быть готовой к внезапным вспышкам, сможет ли Россия быть готовой к тому, что однажды Рамос или Пике махнут мимо мяча и позволят условному Дзюбе оказаться в штрафной без опеки? 

Испания - очень сильный соперник, но это не та безупречная команда-машина, которой она была несколько лет назад. С ней можно и нужно бороться, используя все тонкости организации игры и ментального состояния.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Владимир_Спартак
сегодня в 13:41
Владимир_Спартак:
С Испанцами я бы предложил САЛАМЫЧУ Зобнин на правый край вместо Самедова. Кузяев в пару с Газинский, ну а остальная расстановка как с Египтом.
нормальный вариант
амурец
амурец ответил Фата лист
сегодня в 13:30
Фата лист:
Проблема в том, то Черчесов ничего не понимает. Поражение от Уругвая полностью на его совести, все его решения оказались провальными, смысл было не выпускать Фернандеса в основе, если все равно ему не дали отдохнуть? Но сейчас не об этом. Против испанцев точно нужно играть в три защитника, понятно, что в воротах Акинфеев в защите уже сыгранная пара Игнашевич - Кутепов к ним нужно присоединить Граната (он хотя бы в товарищеских матчах пробовался, в отличие от Семенова). По флангам Черышев и Фернандес. Центр поля Газинский - Зобнин, под нападающими Самедов, в атаке Ал.Миранчук и Дзюба. Головина в качестве джокера придержать на лавке.
хотя насчёт Самедова я бы подумал с его навесами в никуда
амурец
амурец
сегодня в 13:27
да уж не очень радостная новость
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил Владимир_Спартак
сегодня в 13:23
Сам в душе оптимист, но устал уже
..епрст)
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 13:23
В матче с Марокко, Испанцы явно недооценили африканцев, но в плей офф на это вряд ли можно надеяться, но шансы конечно есть, оборона у Испанцев на этом чемпионате ошибается довольно часто, Де Геа тоже не так надежен как в Ман.Ю., а наши в атаке как раз выглядели не плохо, мне кажется сложнее придется в обороне, у Испании много высококлассных игроков, любой из которых может забить в любой момент, к тому же игра испанцев в тики таки, указывает на то, что нашим придется много играть без мяча, а это довольно сложно, поэтому моменты которые удаться создать, нужно будет как можно лучше реализовывать в голы, но расслабляться нельзя не на минуту, иначе накажут также как Марокко, Во-общем ждем и надеемся, что сможем победить Испанию, хотя это будет и не легко.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 13:21
Сергеевич, ну уж как то совсем без Оптимизма. А как же надежда умирает последней???
шацк
шацк
сегодня в 13:19
Это хорошо, что мы на испанцев вышли. Во первых лучше играть в Москве, чем в Сочи. Во вторых Испания считай играет без главного тренера, которого сняли за 3 дня до старта. Хотя наше сборная тоже считай играет без главного)) Ну и в третьих моему мнение, что Португалия просто сильнее нынешней Испании.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Serg_Diamond
сегодня в 13:19
С Испанцами я бы предложил САЛАМЫЧУ Зобнин на правый край вместо Самедова. Кузяев в пару с Газинский, ну а остальная расстановка как с Египтом.
Bolshoy
Bolshoy ответил alexcc2009
сегодня в 13:01
alexcc2009:
Сегодня видели все преимущества России
Мы видели и все преимущества Египта с Салахом)))))
Bolshoy
Bolshoy ответил зигзаг
сегодня в 12:58
зигзаг:
У россии две купленные победы и два позорных но честных поражения и вылет.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответил ГусХ
    сегодня в 12:56
    ГусХ:
    Достаточно вспомнить игры Локомотива с Атлетико в Лиге Европы. Именно так раскатают наших ногомячистов. Испания - худший вариант чем Португалия.
    Сборная Испании - это не Атлетико, а сборная России - не Локомотив (в составе России на этот матч не будет вообще ни одного игрока Локо - после вчерашнего матча уверен на 100%). Атлетико - это как раз скорее Потугалия - прагматичный футбол. Против испанцев у россиян больше шансов. Потому что испанцы играют всегда первым номером и их проще поймать на контратаке, чем португальцев - те сами кого хочешь на этом поймают.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответил Goger90
    сегодня в 12:52
    Goger90:
    Ну ладно Миранчук с Кудряшовым, а кого вместо Самедова?
    Подозреваю, что Дзагоев должен уже восстановиться
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответил Фата лист
    сегодня в 12:49
    Фата лист:
    Проблема в том, то Черчесов ничего не понимает. Поражение от Уругвая полностью на его совести, все его решения оказались провальными, смысл было не выпускать Фернандеса в основе, если все равно ему не дали отдохнуть? Но сейчас не об этом. Против испанцев точно нужно играть в три защитника, понятно, что в воротах Акинфеев в защите уже сыгранная пара Игнашевич - Кутепов к ним нужно присоединить Граната (он хотя бы в товарищеских матчах пробовался, в отличие от Семенова). По флангам Черышев и Фернандес. Центр поля Газинский - Зобнин, под нападающими Самедов, в атаке Ал.Миранчук и Дзюба. Головина в качестве джокера придержать на лавке.
    "Проблема в том, то Черчесов ничего не понимает"
    То есть, Черышев будет играть крайнего защитника, оставить в составе Самедова и Миранчука, а Головина посадить на лавку - гениально!))) Да уж, видимо Черчесову до этого еще далеко))
    Илья Кузнецов
    Илья Кузнецов ответил Фата лист
    сегодня в 11:39
    Фата лист:
    Проблема в том, то Черчесов ничего не понимает. Поражение от Уругвая полностью на его совести, все его решения оказались провальными, смысл было не выпускать Фернандеса в основе, если все равно ему не дали отдохнуть? Но сейчас не об этом. Против испанцев точно нужно играть в три защитника, понятно, что в воротах Акинфеев в защите уже сыгранная пара Игнашевич - Кутепов к ним нужно присоединить Граната (он хотя бы в товарищеских матчах пробовался, в отличие от Семенова). По флангам Черышев и Фернандес. Центр поля Газинский - Зобнин, под нападающими Самедов, в атаке Ал.Миранчук и Дзюба. Головина в качестве джокера придержать на лавке.
    Миранчук и Самедов вообще лишние в нашей сборной, как вы это не видите? Вчерашний матч показал, что они не игроки основы, Самедов на себя игру перетягивает и как правило теряет мяч, а Миранчук просто не тянет, слишком медленно для такого уровня принимает решения.
    Roger Young
    Roger Young
    сегодня в 11:02
    не смогут наши сопротивляться. Даже такая Испания закатит 3 мяча.
    Фата лист
    Фата лист
    сегодня в 10:26
    Проблема в том, то Черчесов ничего не понимает. Поражение от Уругвая полностью на его совести, все его решения оказались провальными, смысл было не выпускать Фернандеса в основе, если все равно ему не дали отдохнуть? Но сейчас не об этом. Против испанцев точно нужно играть в три защитника, понятно, что в воротах Акинфеев в защите уже сыгранная пара Игнашевич - Кутепов к ним нужно присоединить Граната (он хотя бы в товарищеских матчах пробовался, в отличие от Семенова). По флангам Черышев и Фернандес. Центр поля Газинский - Зобнин, под нападающими Самедов, в атаке Ал.Миранчук и Дзюба. Головина в качестве джокера придержать на лавке.
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 10:25
    Не вижу за счет чего можно пройти Испанию, как и перед Уругваем скажу, наступит день и час, просто расслабьтесь и получите удовольствие.
    ФК_Мужики
    ФК_Мужики
    сегодня в 10:24
    Надо верить в чудо, тогда оно явит нам еще один всплеск эмоций и радости за сборную России!
    Шансы есть всегда! Это футбол!
    Казахстанцы всем сердцем вместе болеем за Россию!
    Жаль только матч не в субботу
    Evilhuman
    Evilhuman
    сегодня в 10:23
    Мы походу как мыши,которые плакали,кололись ,но продолжали грызть кактус..., Какие у нас шансы нам наглядно показали
    bbb370
    bbb370
    сегодня в 10:07
    "Заметно, как испанцы стараются отыграть по тем своим лучшим образцам, периодически включаются эти самые кружевные комбинации, передачи накоротке, которые кружат голову, сумасшедшие по замыслам и реализации многоходовки. Это все есть. Но есть одно «но». Это есть лишь эпизодически".
    ___________________________________
    Несколько таких эпизодов для сборной России хватит.
    павел2112
    павел2112
    сегодня в 10:05
    Шансы 90 на 10 в пользу испании
    Beekeeper
    Beekeeper
    сегодня в 10:01
    Гишпанцы нулевые вообще, уровня Египта и сауд. аравии. Еле свои матчи прошли. Так что счет будет 3-1 в пользу России :)
    Goger90
    Goger90 ответил Ген Геныч
    сегодня в 09:51
    Ген Геныч:
    Ауууууууу чё это ты так?Шансы всегда есть,в любой ситуации!!!Испания сейчас-это уже ни та команда,что была 4 года назад!!!!!Да и с Уругваем нам залетело шальных 2 мяча + удаление.Если уберут Самедова,Миранчука,Кудряшова,то нормально будет.По крайней мере с Испанией будем играть на порядок лучше,если конечно же опять шальные не залетят!!!
    Ну ладно Миранчук с Кудряшовым, а кого вместо Самедова?
    spartach n1
    spartach n1
    сегодня в 09:41
    Директор американской фирмы Transceptor Technology
    Директор американской фирмы Transceptor Technology
    сегодня в 09:40
    За Россию будут болеть не только россияне и живущие вне России русские, но и ненавистники таких подлых и грязных тварей, коими являются Рамос, Пике и Коста. Вперёд Россия, мочи этих симулянток!!!
    борька
    борька
    сегодня в 09:32
    Уау ФИФА скажет, такой счет и будет! Успехов обеим командам, главное чтозритель верит всему этому футбольному шоу!
    D.vil
    D.vil
    сегодня в 09:08
    С Испанией ничью уже катали в этом году в товарняках!) Главное Федю выпустить, он знает, как эти редуты проходить;)
    van pedro
    van pedro
    сегодня в 08:57
    На словах легко,
    Real_Naiman
    Real_Naiman
    сегодня в 08:27
    Хоть что говорите но Испания разнесет Россию. Счет бкдет примерно 4-0 или 5-0 в пользу Испаний. Испания в поей офф соберетса и изнасилует Россию как делал уругвай! Скриньте!
    Mangur
    Mangur
    сегодня в 08:12
    Главное что бы не в белых трусах играла Россия.а то как то противно видеть коричневые пятна ссзади.
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