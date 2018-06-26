Испания – соперник России

Испания и Португалия с Ираном в очно-заочной форме выясняли, кому достанется Россия. «Соккер.ру» уверен в одном: 1/8 финала будет интересной.

Цифры Испании в группе

Очки: 5

Голы: 6:5

Удары по воротам: 16,3 (5,3 – в створ) за матч в среднем

Удары по воротам Испании: 7,3 за матч в среднем

Желтые карточки: 1

Владение мячом: 67,8%

Точность передач: 91,3%

Лучший бомбардир: Диего Коста (3 мяча)

Чаще всех бьет по воротам: Сильва (3 удара за матч)

Самые точные передачи: Алькантара (96,5%)

Так получается, что все самые успешные для современной России выступления на крупных футбольных турнирах связаны со сборной Испании. Не непосредственно, конечно, но приходилось встречаться именно с испанцами. Так было в 2008 году на чемпионате Европы, когда россияне заняли третье место – лучшее в своей истории. Тогда даже дважды играли с Испанией, правда, оба раза она Россию громила: в группе и в полуфинале.

Теперь вот Россия впервые в своей самостоятельной истории вышла в плей-офф чемпионата мира. И снова – встреча с Испанией. Но это скорее как внешний атрибут, внешний символ. Считать нынешнюю испанскую команду родственной той будет очень неправильно. Та Испания была на взлете к своему лучшему в истории состоянию.

А нынешняя пытается переформатироваться и поймать новую волну успеха после тех самых славных лет. И надо сказать, что получается не без шероховатостей. Первая и главная шероховатость, конечно, это потеря главного тренера, который блестяще вывел команду на чемпионат мира. Хулен Лопетеги по собственной глупости ли, по коварству руководства «Реала» ли, или по излишней принципиальности руководства Федерации футбола Испании оставил свой пост перед самым чемпионатом мира.

Пожарным стал Фернандо Йерро, чье лицо на скамейке запасных красноречиво демонстрирует его отношение к ситуации. Порой кажется, что он сейчас сгрызет свои ногти до локтей или раскричится, или… в общем, с ним случится срыв – настолько напряженно, как струна, выглядит нежданный наставник испанцев. А поводы для переживаний есть. И тут нужно уже прикладывать их как возможности для сборной России.

Заметно, как испанцы стараются отыграть по тем своим лучшим образцам, периодически включаются эти самые кружевные комбинации, передачи накоротке, которые кружат голову, сумасшедшие по замыслам и реализации многоходовки. Это все есть. Но есть одно «но». Это есть лишь эпизодически.

Сборная Испании, как та Дори, играет флэшбеками, в памяти вспыхивают эпизоды блестящей комбинационной игры, и они ее выкладывают на потеху зрителям. Но чаще им приходится упираться в запертые двери, в замурованные тремя рядами соперников штрафные и забаррикадированные ворота. Создание креативного кулака в лице Иско, Сильвы и Иньесты помогает лишь отчасти. Кулак работает теми самыми флэшбеками, а не на постоянной основе.

Поэтому то и дело испанцы утыкались в марокканцев, в иранцев, владея вроде преимуществом, но не доводя его до ума на регулярной основе. То есть используемое Йерро сочетание креативщиков пока сложно назвать идеальным. У Иньесты – возраст, несмотря на гениальность, Сильва явно устал после очень жесткого сезона, а Иско еще только примеряет на себя роль главного в зоне созидания. Но это касается атаки и организации игры в наступлении.

Интересно обратить внимание на то, как строится работа в защите. Когда в воротах Де Хеа, а в обороне представители «Реала» и «Барселоны», кажется, что это непроходимый сплав. На деле все оказывается не так очевидно. Синдром превосходства, ощущение того, что выиграно уже в принципе все, а настрой и мотивацию искать где-то надо, охватывает защитников сборной Испании регулярно, а порой передается и вратарю. Мы же помним, как Де Хеа пропустил три от Роналду?

Впрочем, прегрешения голкипера куда более простительны, чем то, что творит порой его оборона. Только в матче с Марокко привозов откровенных хватило бы на пучок седых волос для Йерро. Собственно, оба гола марокканцев – результат недоработки и ошибок защиты, регулярные опасные контратаки африканцев – то же самое.

Причем речь не о каких-то фундаментальных ошибках, нехватке мастерства. Нет, конечно. Речь именно о несобранности. И эти попадания мяча в руку Пике, и эти подкаты на грани того, чтобы оказаться за гранью – это все оттуда же, откуда и потери позиций, «зевки». Там надо искать слабую зону, туда надо бить.

Для этого игрокам атаки сборной России и ответственным за ее разгон нужно показать просто максимум эффективности, чтобы каждый такой недосмотр со стороны испанцев реализовать в нечто опасное. Ведь вряд ли Испания сможет настроиться на Россию так, как настроилась бы на условную Францию, Германию, Бразилию.

В этом преимущество россиян конкретно в этой плоскости, если его вообще уместно искать в такой паре. Уверен, что игроки сборной России и Черчесов прекрасно понимают эту особенность новой сборной Испании. Таким образом, их три: атака утыкается в позиционную и застревает при плотной обороне, вспышки «той самой» сборной Испании случаются, но лишь эпизодически, а организация игры в защите дает осечки из-за нехватки концентрации.

Этим всем нужно пользоваться с предельной внимательностью – только так у России хотя бы будет шанс. Вопрос в другом: сможет ли Россия чисто технически быть готовой к тому, чтобы создать на своей половине поля тягучий клей для ног Иско, Иньесты и компании, сможет ли Россия быть готовой к внезапным вспышкам, сможет ли Россия быть готовой к тому, что однажды Рамос или Пике махнут мимо мяча и позволят условному Дзюбе оказаться в штрафной без опеки?

Испания - очень сильный соперник, но это не та безупречная команда-машина, которой она была несколько лет назад. С ней можно и нужно бороться, используя все тонкости организации игры и ментального состояния.