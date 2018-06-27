Будущее Головина. «Челси», «Ювентус», «Барселона»?

Чемпионат мира в разгаре, а Головин пока не сменил клубную прописку. Пока ЦСКА дожидается лучшего предложения, «Соккер.ру» говорит, что лучше для Александра.

«Монако»

Лето началось со слухов об интересе «Монако», а вице-президент монегасков Вадим Васильев подтвердил интерес к полузащитнику, однако предложение в 17-18 миллионов евро ЦСКА посчитал оскорбительным и правильно сделал с учетом ажиотажа вокруг Головина. Впрочем, не нужно путать интересы армейцев и лично Александра: клуб ждет выгодного предложения, а вот полузащитнику есть разница, где начинать европейскую карьеру. «Монако», между прочим, выглядел хорошим вариантом, учитывая умение представителя Лиги 1 раскручивать футболистов – и медийно, и по части футбольного мастерства, тренер Жардим преуспевает в этом искусстве. Вот только «Монако», если и остается в числе соискателей Головина, то плетется в конце, ведь в последние недели активно муссируются слухи об интересе из Манчестера и Лондона, Турина и Барселоны.

«Милан»

Скаут «Милана» приехал смотреть Головина на ЧМ-2018, но, несмотря на громкое имя клуба и более весомые шансы заиграть в стартовом составе, чем в «Ювентусе» или «Челси», этот вариант на сегодняшний день даже рассматривать не стоит. «Россонери» не выступают в еврокубках, у них есть проблемы с соблюдением финансового фэйр-плей, а главное – «Милан» последних лет превратился в антикоманду. Игроки там обезличиваются, сливаются в единую серую массу и ходят неровным строем по полю. Тренерская чехарда, опять же, и отсутствие внятной стратегии развития команды и клуба. Потенциальный трансфер Головина в любой большой клуб – это определенный риск, где-то можно остаться без игрового времени, но в хаотичном «Милане» точно делать нечего.

«Манчестер Юнайтед»

Жозе Моуриньо видел Головина в деле вживую и уже не раз, «Манчестер Юнайтед» собирался вмешаться в борьбу за хавбека с «Ювентусом», но сейчас манкунианцы как будто сосредоточили усилия на продлении контракта с Маруаном Феллаини, что еще недавно казалось делом безнадежным. Центр поля у МЮ укомплектован, а Головин по типажу больше всего похож на Эрреру, который и сам не имеет твердого места в стартовом составе. Другими словами, у «Манчестер Юнайтед» нет причин сражаться за российского хавбека не на жизнь, а на смерть, разве что Жозе планирует на будущее. К тому же, сценарий «приобрести и отдать в аренду» актуален для переходов хоть в МЮ, хоть в «Юве», хоть в «Челси». Саша может подписать контракт с большим клубом и отправиться на сезон в другую команду, чтобы адаптироваться в новой для себя реальности и почувствовать ритм чемпионата.

«Барселона»

Головину есть чем гордиться: он первый российский футболист со времен Андрея Аршавина, сумевший обратить на себя внимание «Барселоны». Понятно, что купцы из Каталонии пока не обивают пороги офиса ЦСКА и не бросают к ногам Евгения Гинера мешки с золотом и драгоценностями, но Александр попал в шорт-лист кандидатов. Более того, испанская Marca утверждает, что Головин стоит в очереди за голландским талантом Френки Де Йонгом на стратегическое усиление полузащиты. Хотя на самом деле россиянин на данный момент должен котироваться даже выше: у него гораздо больше матчей на высшем уровне, в том числе в Лиге чемпионов, на Евро и чемпионате мира. Вот «зажжет» Головин на одном поле с Иньестой, Пике и Бускетсом в 1/8 финала ЧМ, тогда селекционный отдел «Барсы» может подкорректировать приоритеты. А ведь в каталонском гранде реально можно зацепиться за свой шанс после ухода Иньесты и скорого расставания с Андре Гомешем.

«Ювентус»

В июне именно «Ювентус» ближе всех подбирался к трансферу Головина, итальянский гранд даже заручился принципиальным согласием игрока, но потом начал мелочиться и вступил в цыганские торги с ЦСКА из-за бонусов, о чем может пожалеть в свете новых новостей. Головин реально был на крючке у «Старой Синьоры», оставалось «дожать» армейское руководство, но сейчас рыбка вновь в общем пруду, вокруг которого сидит много рыбаков. Возможно, для Александра переход в «Ювентус» - это мечта детства, ведь маленьким он завоевывал медали в футболке «бьянконери», но сейчас в туринской полузащите слишком тесно и можно потеряться. Хедира, Матюиди, Пьянич, Маркизио, талантливый Бентан кур, новичок Джан. Впрочем, потенциальный уход Пьянича и Маркизио поменяет диспозицию, это нужно держать в голове.

«Челси»

Сегодня стало известно, что «Челси» сделал более выгодное в финансовом плане предложение ЦСКА – 23 миллиона евро против 19 млн плюс бонусы в оферте «Ювентуса». Может быть, это специальная акция, чтобы заставить «Юве» раскошелиться, с другой стороны, об интересе «Челси» тоже давно известно, тем более вероятный новый тренер лондонцев Сарри хотел пригласить Головина еще в «Наполи». В средней линии «синих» железное место в основе только у Канте. Бакайоко попал под критику, его переход из «Монако» назвали худшим трансфером, Дринкуотер просидел сезон в глухом запасе, Фабрегас сбавил, он уже не проходит в сборную Испании и играет нестабильно. А как вы считаете, в каком клубе лучше всего продолжить карьеру Головину?