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Чемпионат мира 2018, 3 тур1X2
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Будущее Головина. «Челси», «Ювентус», «Барселона»?

вчера, 15:00
Будущее Головина. «Челси», «Ювентус», «Барселона»?

Чемпионат мира в разгаре, а Головин пока не сменил клубную прописку. Пока ЦСКА дожидается лучшего предложения, «Соккер.ру» говорит, что лучше для Александра.

«Монако»

Лето началось со слухов об интересе «Монако», а вице-президент монегасков Вадим Васильев подтвердил интерес к полузащитнику, однако предложение в 17-18 миллионов евро ЦСКА посчитал оскорбительным и правильно сделал с учетом ажиотажа вокруг Головина. Впрочем, не нужно путать интересы армейцев и лично Александра: клуб ждет выгодного предложения, а вот полузащитнику есть разница, где начинать европейскую карьеру. «Монако», между прочим, выглядел хорошим вариантом, учитывая умение представителя Лиги 1 раскручивать футболистов – и медийно, и по части футбольного мастерства, тренер Жардим преуспевает в этом искусстве. Вот только «Монако», если и остается в числе соискателей Головина, то плетется в конце, ведь в последние недели активно муссируются слухи об интересе из Манчестера и Лондона, Турина и Барселоны. 

«Милан»

Скаут «Милана» приехал смотреть Головина на ЧМ-2018, но, несмотря на громкое имя клуба и более весомые шансы заиграть в стартовом составе, чем в «Ювентусе» или «Челси», этот вариант на сегодняшний день даже рассматривать не стоит. «Россонери» не выступают в еврокубках, у них есть проблемы с соблюдением финансового фэйр-плей, а главное – «Милан» последних лет превратился в антикоманду. Игроки там обезличиваются, сливаются в единую серую массу и ходят неровным строем по полю. Тренерская чехарда, опять же, и отсутствие внятной стратегии развития команды и клуба. Потенциальный трансфер Головина в любой большой клуб – это определенный риск, где-то можно остаться без игрового времени, но в хаотичном «Милане» точно делать нечего. 

«Манчестер Юнайтед»

Жозе Моуриньо видел Головина в деле вживую и уже не раз, «Манчестер Юнайтед» собирался вмешаться в борьбу за хавбека с «Ювентусом», но сейчас манкунианцы как будто сосредоточили усилия на продлении контракта с Маруаном Феллаини, что еще недавно казалось делом безнадежным. Центр поля у МЮ укомплектован, а Головин по типажу больше всего похож на Эрреру, который и сам не имеет твердого места в стартовом составе. Другими словами, у «Манчестер Юнайтед» нет причин сражаться за российского хавбека не на жизнь, а на смерть, разве что Жозе планирует на будущее. К тому же, сценарий «приобрести и отдать в аренду» актуален для переходов хоть в МЮ, хоть в «Юве», хоть в «Челси». Саша может подписать контракт с большим клубом и отправиться на сезон в другую команду, чтобы адаптироваться в новой для себя реальности и почувствовать ритм чемпионата. 

«Барселона»

Головину есть чем гордиться: он первый российский футболист со времен Андрея Аршавина, сумевший обратить на себя внимание «Барселоны». Понятно, что купцы из Каталонии пока не обивают пороги офиса ЦСКА и не бросают к ногам Евгения Гинера мешки с золотом и драгоценностями, но Александр попал в шорт-лист кандидатов. Более того, испанская Marca утверждает, что Головин стоит в очереди за голландским талантом Френки Де Йонгом на стратегическое усиление полузащиты. Хотя на самом деле россиянин на данный момент должен котироваться даже выше: у него гораздо больше матчей на высшем уровне, в том числе в Лиге чемпионов, на Евро и чемпионате мира. Вот «зажжет» Головин на одном поле с Иньестой, Пике и Бускетсом в 1/8 финала ЧМ, тогда селекционный отдел «Барсы» может подкорректировать приоритеты. А ведь в каталонском гранде реально можно зацепиться за свой шанс после ухода Иньесты и скорого расставания с Андре Гомешем. 

«Ювентус»

В июне именно «Ювентус» ближе всех подбирался к трансферу Головина, итальянский гранд даже заручился принципиальным согласием игрока, но потом начал мелочиться и вступил в цыганские торги с ЦСКА из-за бонусов, о чем может пожалеть в свете новых новостей. Головин реально был на крючке у «Старой Синьоры», оставалось «дожать» армейское руководство, но сейчас рыбка вновь в общем пруду, вокруг которого сидит много рыбаков. Возможно, для Александра переход в «Ювентус» - это мечта детства, ведь маленьким он завоевывал медали в футболке «бьянконери», но сейчас в туринской полузащите слишком тесно и можно потеряться. Хедира, Матюиди, Пьянич, Маркизио, талантливый Бентан кур, новичок Джан. Впрочем, потенциальный уход Пьянича и Маркизио поменяет диспозицию, это нужно держать в голове. 

«Челси»

Сегодня стало известно, что «Челси» сделал более выгодное в финансовом плане предложение ЦСКА – 23 миллиона евро против 19 млн плюс бонусы в оферте «Ювентуса». Может быть, это специальная акция, чтобы заставить «Юве» раскошелиться, с другой стороны, об интересе «Челси» тоже давно известно, тем более вероятный новый тренер лондонцев Сарри хотел пригласить Головина еще в «Наполи». В средней линии «синих» железное место в основе только у Канте. Бакайоко попал под критику, его переход из «Монако» назвали худшим трансфером, Дринкуотер просидел сезон в глухом запасе, Фабрегас сбавил, он уже не проходит в сборную Испании и играет нестабильно. А как вы считаете, в каком клубе лучше всего продолжить карьеру Головину? 

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Все комментарии
Иван Пойлов
Иван Пойлов
сегодня в 18:39
Челси если только придёт Сарри, который является поклонником Головина как он сам высказался, в Барсу??? ну даже с уходом Иньесты и Гомеша, переходить туда это лоторея, Монако хорош, но сам клуб не потянет, остальные даже рассматривать не стОит
Kollljan
Kollljan ответил Ezhoff
сегодня в 18:12
Ezhoff:
Аршавин лучше был?)))
Правильно сказал. На все 100!
Ezhoff
Ezhoff ответил Real_Naiman
сегодня в 13:38
Real_Naiman:
Ну вы мляя даете! Головин никому не нужен. Это просто предметный интерес м все. Ни кто его не купит. Это все ерунда. Можете скринуть Головин останетса в цска и все! Не надо его пиарить. Игрок дно. Просто лутчший среди днарей сборной Россий
Аршавин лучше был?)))
LIVEALIFE
LIVEALIFE
сегодня в 09:53
Меня удивляет конечно обсасывание этой темы и журналистами и особо рьяными здесь "бабками на скамейке", как невесту выбирают. Может оставим парня в покое, он сам решит, что ему нужно.
UrAn54
UrAn54
сегодня в 07:10
Читаешь отзывы и смешно становится: На хера Ювентус, Челси и прочие содержат скаутов, платят им, думаю, приличные деньги за поиск игроков, когда на каждом сайте куча бесплатных "спецов", которые точнее и лучше знают кто куда нужен и сколько стоит. Я не против личного мнения, но, когда его выдают как аксиому, тон высказывания категоричен - удивляешься наивности, а, может, и дурости пишущих.
Чтобы обсуждать будущее Головина можно обсуждать зная точно мнение самого Головина. Думаю между " хочу играть в Европе" и "можно поиграть и в Европе" большая разница. И как он сказал Гинеру я не знаю.
Гинер. Играет на повышение. А, что? Времени еще много, да и он лучше нашего знает рынок. Поэтому все наши " он не стоит и ... миллионов - пустая болтовня. А, вот, где, в каком клубе, Головину будет лучше мы, конечно, можем и должны высказываться, правда, добавляя ИМХО.
valt134
valt134
сегодня в 04:23
На фоне ЧМ даже как-то кощунственно читать и слышать что-либо о Головине. Soccer, хорош херней страдать!!!
The Dark Knight
The Dark Knight
сегодня в 02:21
В Челси сейчас не хватает по-настоящему классных опорных-центральных полузащитников, есть Канте, но он один, Фабрегас уже стареет, не показывает сильно хорошей игры, Бакайоко играет средне, Баркли и Дринкуотер пока себя почти никак ярко не проявили. Но это всё игроки опорной-центральной зоны (кроме Фабрегаса, он может примерно одинаково сыграть во всей центральной зоне полузащиты), Александр Головин же больше игрок атаки, классический атакующий полузащитник, причём заметно, что когда его пытались отодвигать в опорную зону, у него мало что хорошего получалось, ему либо надо играть атакующего, либо центрального полузащитника, причём первое предпочтительнее. В основной тактике Челси сезона 2017/2018 - 3-5-2, Головину не особо найдётся место, кроме как центральным полузащитником, не факт, что он там заиграет, всё-таки, это более оборонительная позиция, к тому же, обороняться в АПЛ сложнее, чем в РФПЛ. Но вряд ли будет хуже играть, чем нынешний Фабрегас и Бакайоко. Тем более, в Англии на один кубковый турнир больше, чем в большинстве остальных странах, в кубковых встречах (особенно в Кубке Лиги) многие нечасто играющие игроки часто выходят в основе. Да и в АПЛ во многих матчах нужна ротация. Это я к тому, что даже если Головин не будет игроком основы, а будет игроком ротации, что более вероятно, и тоже неплохо, он сможет получить бесценный опыт игры в Англии в топ-клубе, развиться как футболист, получит с таким клубом возможность выигрывать трофеи, в том числе - европейские. Я бы его хотел видеть в Челси, но тут есть несколько НО. Не хотелось бы, чтобы при таком варианте он затерялся в глубоком запасе или мотался бы по арендам, или сам бы играл плохо и немотивированно. Если этого не будет, то тогда всё хорошо. В Челси сейчас только защита в целом крепкая, хотя и не без проблем, а вот в полузащите и нападении много проблем, в этих линиях игроков действительно высокого уровня не так уж много (Азар, Канте, Виллиан, Мозес, Жиру - вот, в общем-то, и всё).
The Dark Knight
The Dark Knight
сегодня в 01:32
Из приведённого в статье списка Головин может стать основным в Милане и Монако. Не совсем согласен с автором статьи про Милан, да, там уже давно немало проблем, но не исключено, что в ближайшие 2-3 года они разрешаться, за это время Головин как раз сможет заиграть там, показать себя, пока у них проблемы с составом и трансферами, кроме того - даже сейчас Милан сильная команда, которая борется за еврокубки. Но бардака там немало, Лиги Европы недавно лишили. Тем не менее, при Гаттузо они играют неплохо, характер у команды есть, подбор футболистов тоже годный, так что всё не настолько уж плохо. Но многое в клубе будет зависеть от действий руководства.
george666
george666
сегодня в 00:44
нет не одного клуба где бы головин стал играть в основе ... в барсе нужен сильный цп это и есть шанс для него
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
вчера в 23:23
Монако и Челси наилучшие варианты.
Dmitrii Borzunov
Dmitrii Borzunov
вчера в 22:13
Челси!
machulka
machulka
вчера в 20:54
В середнячке испанской лиги он может заиграть. Больше пока никуда не стоит рыпаться.
Ещё бы верхнюю часть туловища надо подкачать и нарастить мяска,не помешает.
Идти только в команду, тренер которой лично заинтересован,иначе на лавку и через год опять к Гинеру.
Дмитрий Астафуров
Дмитрий Астафуров
вчера в 20:35
ничего ему делать в топ командах!он уровень нашего чемпионата и вобще не понимаю зачем так раздули его
Real_Naiman
Real_Naiman
вчера в 20:15
Ну вы мляя даете! Головин никому не нужен. Это просто предметный интерес м все. Ни кто его не купит. Это все ерунда. Можете скринуть Головин останетса в цска и все! Не надо его пиарить. Игрок дно. Просто лутчший среди днарей сборной Россий
112910415
112910415
вчера в 20:14
очень, очень всё круто
yasukuni
yasukuni ответил Аксинья
вчера в 19:56
Аксинья:
Будущее Головина ЦСКА...Жадность Гинера не позволит этому талантливому игроку попробовать себя в европейских топ -клубах...Этот харьковский жид торгуясь не уступит ни цента...
Какая жадность? Вы ВСЕ о чем? Откуда вы знаете, что ХОТЬ ОДНО реальное предложение было, а не только многократная деза от проплаченных Гинером журналюг?!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил RamonCSKA
вчера в 19:49
RamonCSKA:
Арсенал норм вариант, но конкуренция с озилом, выглядет не очень
Согласен, но сколько лет немцу? и Саше. Озил себя сегодня показал.
Замена Озилу, имхо.
Аксинья
Аксинья
вчера в 19:45
Будущее Головина ЦСКА...Жадность Гинера не позволит этому талантливому игроку попробовать себя в европейских топ -клубах...Этот харьковский жид торгуясь не уступит ни цента...
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Дед за ЦСКА
вчера в 19:43
Арсенал норм вариант, но конкуренция с озилом, выглядет не очень
Старый Дед - 11
Старый Дед - 11 ответил Дед за ЦСКА
вчера в 19:42
Дед за ЦСКА:
После того, как Саша забил гол П. Чеху, он заинтересовал Арсенал Л. Пока канониры не включились в гонку за него, подождём. Монако, Милан, Юве отпадают (и денег мало и Саша учит английский). Думаю, после ЧМ канониры перебьют Челси (у них больше денег). Ждём продолжения.
Согласен, это лучший вариант.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:39
После того, как Саша забил гол П. Чеху, он заинтересовал Арсенал Л. Пока канониры не включились в гонку за него, подождём. Монако, Милан, Юве отпадают (и денег мало и Саша учит английский). Думаю, после ЧМ канониры перебьют Челси (у них больше денег).
Ждём продолжения.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 19:36
В наполи иди, милан, эвертон, не надо прыгать сразу в гранд с обоймой в 30 игроков супер класса
Надо постепенно, как караваев
Michele_Alboreto
Michele_Alboreto ответил Serg_Diamond
вчера в 19:35
Я просто вот не понимаю, каким нужно быть gaдом, чтобы желать неудачи игроку сборной России. На ЧМ в сборной России нет и не может быть ЦСКА, Спартака, Зенита и тому подобное. Вот я за ЦСКА болею, но для меня гордость, что игрок злейших врагов Павлюченко на Евро-2008 лучшим бомбардиром стал и в Тоттенхэм уехал. Ибо эта гордость - общенациональная.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:33
В "Арсенал"-таки переходи, Саша! А что сказать красно-белым хейтерам?) Не буду ругать, наоборот, похвалю. Много отличных игроков уходят из "Спартака" за трофеями, закаленные 0-7 и 1-18 и банщиком Денисом!
mortid
mortid
вчера в 19:33
Да никуда он не перейдёт, вспомните историю с Акинфеевым, Дзагоевым, один в один. Вот и посмотрим на него в матче с Испанцами, какой он талант ))
ГусХ
ГусХ
вчера в 19:32
У Головина нет будущего.
Шлёпни Бромантана
Шлёпни Бромантана
вчера в 19:28
В Челси с Канте была бы хорошая связка в центре поля. Да и в барсу на место Иньесты было бы ок, они похожи по манере игры.
Dominators
Dominators
вчера в 19:28
Да продайте вы этого царя хоть кому -нибудь .
Jum13
Jum13 ответил d_fincher
вчера в 19:25
d_fincher:
Великий гений земли русской. Величайший футболист Европы. Талант, сравнимый разве что с Лео и Криштиано. "Суперзвезда российского футбола", как говорил телеведущий на Первом канале. "Главная звезда нашей сборной", как говорил комментатор в одной из игр, подразумевая, что наша команда состоит из звезд, и он - главная звезда. Ювентус и МЮ душат друг друга, пытаясь одновременно выкрикнуть боссам ЦСКА сумму в 30, 50 в 70 миллионов евро! Всё - за Головина! Реал присматривается, Рома затаилась, Барса крестится, Челси крадется в тиши, чтобы укрыться под кроватью Головина и пока тот спит, монотонно повторять мантру "А челси то лучше..", призванную на подсознательном уровне убедить великого Головина перейти к ним. Гений. В игре с Аравией он был невероятен, настолько крут, что забил со штрафного гол-красавец и отдал голевую. А в игре с Египтом он был настолько крут, что исчезнул на 90 минут, но управлял ногами других футболистов силой мысли. Так как тело Головина можно закрыть, но телепатический гений Головина - прорывается сквозь оборону и подталкивает к мячу то Черешева, то Дзюбу. В президенты Вселенной - вот куда ему надо перейти. Мессия новой секты свидетелей Головина требует вашего полного, самоотрешенного, поклонения.
Ты в следующий раз попытайся футбол смотреть, а не в экран плевать
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил d_fincher
вчера в 19:23
d_fincher:
Так и тянет написать: "Ему всего 21, а он уже...", осечься, и спросить самого себя "а что он уже? - забил Аравии?"
...А он уже лидер ЦСКА, экс-чемпион России и ключевой игрок сборной, имеющий опыт игр в ЛЧ, ЛЕ, ЧЕ, ЧМ. А кому он голы забил и сколько для полузащитника не так важно. Хави и Иньеста тоже мало забивали, но дорого ценились
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