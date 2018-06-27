Бразилия: фаворит разгоняется

Избалованные сенсациями и неожиданными результатами болельщики в группе Е сюрпризов не увидели. «Соккер.ру» - о росте бразильцев.

Под гнетом критики

Групповой этап для всех фаворитов чемпионата мира стал эдаким испытанием на прочность. Причем не только игровым, но и психологическим. Такими завышенными были ожидания, что пресса и болельщики со всевозможными экспертами сразу набрасывались, как только видели что-то неубедительное. Доставалось Франции, которая вроде как по результатам вышла вполне себе уверенно, влетело даже Англии после первого матча с Тунисом и тоже не очень убедительной победы. Критика летела в сторону Испании и Португалии.

И мы не говорим про Аргентину и Германию, которых из всех утюгов поливали даже далекие от футбола люди. И вроде как Бразилии тоже должно было доставаться и даже досталось после ничьей со Швейцарией (1:1) и вымученной в компенсированное время победы над Коста-Рикой (2:0). Но как-то все эти удары проходили вскользь. Из стана бразильской команды поступали вполне себе адекватные комментарии, болельщики не убивались и не убивали, все в рабочем режиме, во вполне здоровой атмосфере.

Поэтому и к заключительному поединку в группе, к которому Бразилия еще не гарантировала себе выход в плей-офф, пентакампеоны подошли очень спокойно, но не с наплевательским отношением. Сравните с тем, что случилось с Германией, которая была примерно в таком же положении, но не справилась со своей короной, продавившей голову. Бразилия выглядит командой, которая абстрагировалась от всего и работает только над подготовками к играм. Тите удалось настроить непростой звездный коллектив грамотно.

Не команда Неймара

Очевидно, журналисты, на каждой пресс-конференции задающие вопрос Тите о том, как быть, если вдруг не окажется Неймара, уже порядком надоели тренеру бразильцев. Он вынужден каждый раз говорить одно и то же: Бразилия – не команда одного человека, не команда Неймара. Тогда как тот же Сампаоли не скрывает, а даже подчеркивает, что все должны работать на Месси, что только он – надежда и опора Аргентины. Хочется надеяться, что больше таких вопросов не будет. Видимо, все обращают внимание на слишком яркий стиль игры Неймара, на его финты, приемчики, на его внешность в конце концов, на удары по его ногам и на его падения.

Но если оценивать игру сборной Бразилии, оторвавшись от мыслей про Неймара, то не видно никакой зависимости от него и близко. В некоторые моменты, напротив, кажется, что он немного оторван от команды, действует сам по себе. Конечно, Неймар один отвлекает внимание трех-четырех человек в обороне соперника, что серьезно облегчает задачу остальным бразильцам. Но определяющей игру Неймара точно нельзя назвать. Это такое удобное приложение к уже выстроенной красивой и слаженной игре Бразилии. Оно облегчает вождение, но и без него машина поедет.

Скрытый лидер

Куда более определяющим игроком для сборной Бразилии стал на групповом этапе Коутиньо. Собственно, во всех трех матчах именно его действия становились определяющими для набора очков Бразилией. Он не так ярко финтит и не так красиво падает от подкатов, как Неймар, но приносит главную пользу – очки. В матче со Швейцарией он забил прекрасный гол, заработав очко. В поединке с Коста-Рикой именно его гол стал победным. Да, там второй забил Неймар. Но все же главный вклад – это мяч, который открыл счет.

А в игре с Сербией изумительный пас Коутиньо привел к голу Паулиньо, который тоже открыл счет, взломав очень непростую оборону Сербии. Так что пусть все продолжают отвлекаться на Неймара, критиковать его, хвалить, любить или ненавидеть – тем удобнее будет Коутиньо спокойно делать свою работу.

Взаимозаменяемость

Еще один признак независимости сборной Бразилии от Неймара – слаженная игра в разных сочетаниях, на разных участках поля, в различных обстоятельствах. Нет у бразильцев стремления во что бы то ни стало сыграть через Неймара, как есть желание найти пасом Криштиану Роналду у португальцев, отыскать спасителя Месси – у аргентинцев. Неймар часто работает с мячом, да, но не потому, что ему его пихают в ноги в надежде на чудо, а потому, что он сам двигается, чтобы его заполучить, чтобы оказаться в наиболее выгодной позиции.

В этом преимущество сборной Бразилии, дающее пространство Жезусу, Виллиану, Коутиньо и остальным. И угроза исходит не только от Неймара – даже центральные защитники способны на обводки, на яркий дриблинг, на неожиданный удар и подключение. Готовы ко всему и запасные. Возьмите Филипе Луиса, который вышел внезапно на поле в первом тайме, сменив одного из признанных лидеров – Марсело.

По игре Луиса нельзя было сказать, что он вливался в матч экстренно: передачи пятками, кружевные комбинации, удары плотные и интересные забросы. В этой команде все, даже запасные, работают на коллектив. Так что Бразилия представляет из себя очень интересную команду, которая не без греха, но в рабочем режиме показывает, что способна, упершись, пройти весь путь до финала. Без бельгийско-хорватской феерии, но и без аргентинских просадок.

Даже сложности, возникшие в матче с Сербией, когда на отдельных отрезках балканцы всерьез наваливались на ворота Алиссона, показывали, что бразильцы – те же люди, которые могут преодолевать трудности и расти над собой. При этом не складывалось ощущения, что Бразилия может упустить контроль над ситуацией, даже если пропустит. Потенциал для прибавки чувствуется, и в плей-офф он должен реализоваться.