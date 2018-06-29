Топ-10 больших разочарований группового этапа ЧМ-2018

«Соккер.ру» осознает ответственность, называя имена десяти персон, ставших сущими разочарованиями первого этапа ЧМ. Часть из них уже дома, у других есть шанс исправиться.

Мануэль Нойер (Германия)

Тот факт, что Йоахим Лев назначил Нойера основным стражем ворот сборной Германии на чемпионате мира в России, однозначно стал одним из шажков к провалу. Мануэль пропустил целый сезон из-за травмы, и, видимо, план был в том, что опытный голкипер наберет игровой тонус через матчи мундиаля. Затея провалилась. К Нойеру есть вопросы по голам от Мексики (не успел сложиться) и Швеции (нерасчетливый выход из ворот), а Южная Корея нанесла контрольный выстрел после того, как Мануэль пошел в обводку у чужой штрафной площади. Если на ЧМ-2014 Нойер пропускал в среднем раз в 172.5 минуты, то на ЧМ-2018 ему требовалось всего лишь 67.5 на пропущенный мяч.

Центральный защитник сборной Испании

Испанская оборона пропустила пять мячей на групповой стадии, это худший показатель наравне с Аргентиной из команд, которые продолжат борьбу за Кубок мира. Проблема «Красной Фурии» - в центре обороны. Рамос и Пике – сильные футболисты поодиночке, но их возраст и особенности игры требуют правильных напарников и четких тактических установок, хотя даже это не спасает от периодических клоунад, фанаты «Реала» и «Барсы» в курсе. Испания на ЧМ-2018 большинство голов пропустила при попустительстве центральных защитников: Пике был разорван Роналду в матче с Португалией, Рамос провалил встречу с Марокко, против иранцев с горем пополам отбились. Может быть, у этого коллективного центрбека испанской сборной остались подарки и для России?

Сами Хедира (Германия)

Игра Хедиры на этом чемпионате мира – настоящая катастрофа. Центральный полузащитник должен был держать на себе каркас игры своей команды, но в действительности немцев разрывали на мелкие лоскутки в опорной зоне, когда Сами был на поле. В игре против Швеции участия не принимал, и Германия воспользовалась этим, чтобы выиграть.

Хавьер Маскерано (Аргентина)

Такое ощущение, что из Китая, куда Хавьер перебрался зимой, на чемпионат мира прислали не настоящего Маскерано, а подделку. Один из лидеров сборной Аргентины на серебряном ЧМ-2014 с каждым матчем в России смотрится все хуже, в игре с Нигерией заработал пенальти в свои ворота, который едва не стоил «Альбиселесте» выхода в плей-офф, а в противостояниях один в один с Мусой вообще выглядел как безнадежный старик, решивший побегать с молодыми. Характер, бойцовские качества и дружба с Месси – это круто, но пока Хавьер выглядит совершенно неготовым к турниру такого ранга. Представьте только: в игре с Хорватией опорный хавбек не сделал ни одного отбора!

Томас Мюллер (Германия)

На каждом из двух своих предыдущих чемпионатов мира Мюллер стабильно забивал по пять мячей. Были надежды, что продолжит в том же духе, а через четыре года в Катаре сумеет замахнуться на рекорд своего соотечественника и недавнего партнера по сборной Германии Клозе. Однако в Россию приехал какой-то разобранный Томас, впрочем, это не то чтобы новость: последние два сезона в «Баварии» Мюллер провел не слишком ярко и часто нарывался на критику. На ЧМ-2018 Томас был примерно таким же – бессмысленным и беспощадным.

Роберт Левандовски (Польша)

Другой форвард «Баварии» и бомбардир мирового класса растворился во время чемпионата мира и ничем не напоминал о себе. А ведь Роберт выиграл снайперскую гонку в европейском отборе, забив 16 голов и опередив Криштиану Роналду. На мундиале же поляк предпочел «сухость» и дискомфорт от четвертого места «Кадры» в группе. Левандовски нанес 9 ударов в трех матчах, 5 раз бил из-за пределов штрафной площади, но голов на его счету – 0.

Тимо Вернер (Германия)

А вот этот парень ехал на чемпионат мира с надеждой стать по его итогам футбольной суперзвездой. Все предпосылки были: результативные сезоны в «РБ Лейпциг», отличная пресса, интерес больших клубов, готовых выложить 100 миллионов евро за Тимо. Теперь «Ливерпуль», «Реал» и иже с ними тысячу раз подумают над перспективами Вернера в принципе, ведь Тимо на крупном турнире и под давлением не сумел продемонстрировать своих сильных качеств, хотя шансы у него были в каждой игре.

Анхель Ди Мария (Аргентина)

До сих пор считаю, что в решающих матчах ЧМ-2014 Аргентине не хватило креатива Ди Марии, который получил травму в четвертьфинальной игре с Бельгией. Без Анхеля аргентинцы провели еще больше 200 минут на том турнире, но ни разу не забили, как ни старались Месси с Игуаином. Но сегодняшний Ди Мария представляет жалкое зрелище. Физически вроде бы присутствует на поле, а в игре его нет. К примеру, в игре с Исландией Анхель коснулся мяча всего 44 раза – меньше любого игрока «Альбиселесте», игравшего с первых минут.

Тони Кроос (Германия)

Тони Кроос – один из любимейших игроков в современном футболе, умнейшие полузащитники всегда вызывали симпатию, будь то Зидан, Пирло, Хави, Иньеста, Кроос или Иско, но сейчас Тони заслуживает критики. Хотя оговорюсь, что немецкий полузащитник стал жертвой хаоса в полузащите сборной Германии и крайнего невезения. Так или иначе, ошибался в передачах Кроос гораздо чаще, чем в «Реале», да еще и стал соавтором трех голов. Если бы пошустрее возвращался в оборону, мог накрыть Лосано, шведам мяч просто подарил, а на корейца отпасовал.

Йоахим Лёв (Германия)

Ряд разочарований с немецкой пропиской можно продолжать, но в этом месте нужно подвести черту и указать на ответственного за неудачу Бундесманшафт. Йоахим Лёв не подготовил сборную к чемпионату мира, принял неправильные решения, не нашел в себе свежих идей, а заезженная чемпионская пластинка уже не вызывает желания потанцевать. Может быть, Йогги и засиделся в сборной Германии, такое с тренерами случается: много лет на одном месте, вроде бы держит все под контролем и руку на пульсе, но, как оказывается, не видит дальше собственного носа и потерял мотивацию.

Какой провал! Чемпионы едут домой