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Под арестом в «Спартаке». Квинси как чемодан без ручки

29 июня 2018, 20:00

Промес не дождался вызова большого клуба из АПЛ, а теперь футболист рискнул репутацией. «Соккер.ру» раздосадован злоключениями голландца.

Беда Промеса – менеджмент «Спартака»?

За пятнадцать лет в «Спартаке» много раз меняли директоров. Но Леонид Арнольдович никак не может попасть на мастера трансферов. Вдумайтесь: единственная ловкая продажа «Спартака» за долгие годы – Уорис в «Трабзонспор» за 6.9 млн евро. Скромной для футбола суммы оказалось достаточно, чтобы странный игрок очутился на восьмой строчке среди всех расставаний в истории москвичей.

А в основном «Спартак» продает тех, кого отдать можно за час. Как Павлюченко после Евро или Эменике в Турцию, где Эммануэля ценили. А вот очевидно талантливого Видича продали всего за 10.5 млн евро. Через год сербский защитник играл на все тридцать. Получается, Фергюсон обхитрил москвичей. Кавенаги пришел за 8.6, ушел за 9 миллионов, не назвать великой сделкой. Быстрова обратно отдали в «Зенит» не во имя коммерции.

Кроме Уориса, можно выделить разве что расставание с Хурадо. Но только если не учитывать их зарплаты в «Спартаке». Дальше в рейтинге идут Алекс, Ибсон, Рохо и Самедов. В первой дюжине самых ценных продаж «Спартака» сложно найти шикарную сделку одновременно для футболиста и клуба. Например, Павлюченко не стал звездой АПЛ, не подошел «Тоттенхэму» идеально, остался «Спящим гигантом».

Быстров не заиграл в «Зените» так, как раньше, а обзывали его страшно. Эменике конфликтовал с фанатами в Стамбуле. Исключение в виде Видича не убеждает, что «Спартак» - карьерный трамплин. В 2018-м ничего не поменялось. Переговоры по Промесу будет вести человек, который купил Педро Рошу. А до этого успешно зарубил идеи Карреры по трансферам, что вылилось в провал старта сезона. «Спартак» бездарно расстается с игроками, чувствовать удачные сделки не умеют.

Для Квинси «Спартак» уже остался в прошлом?

Возмущают странные допущения, что «Спартаку» выгодно, если Квинси побил жену – мол, тогда останется. Что за дичь? Бить женщин для игрока «Спартака» нормально? В случае подтверждения проступка с ним свернут переговоры основные покупатели, но проблема не только в задержании на Ибице. Настраивался на серьезное предложение, а не получает его годами. В результате начал закисать в «Спартаке».

Ещенко, Комбаров и Петкович не обеспечили на флангах поддержку. Как и Глушаков с компанией в центре поля. Промес не стал Салахом из РФПЛ. И хотя «Ливерпуль» официально ищет игрока-открытие, после осечек с Фекиром и Лемаром скорее пойдут за Зийехом, а на Квинси не поставят. Голландец как-то заявлял, что чувствует себя неформальным капитаном «Спартака». Но свита подвела короля. Зе Луиш и Адриано тоже недоработали в прошлом сезоне, что отразилось на оценках Промеса.

«Спартак» ведь провалил прошлый сезон и подвел Квинси. Были неудачи против «Марибора» в ЛЧ, влет клубу-зомби в Кубке России и передача чемпионства «Локомотиву». А сборная Голландии добила вингера, вычеркнула из истории четыре года. Пусть среди гнилых апельсинов в последнее время выделялся, но не ездил на Евро и ЧМ. Достаточно строго игровых причин, чтобы «Интер», «Ньюкасл» и другие претенденты подумали дважды, даже если Промес бил в Испании чужих мужчин, а не собственную жену.

Семейная ссора закрывает нападающему путь в АПЛ?

Лето 2018-го не лучшее время для продажи вингера. Но дальше цена при игре в Москве будет лишь падать. Вопрос мотивации, Промес ведь не скрывает планы: «Все знают, что у меня есть амбиции, что хочу попробовать себя в Европе». Каррера тоже честно отвечал на вопросы о Квинси – готов отпустить результативного вингера, если «Спартак» грамотно вложится в новичков. Но теперь большой трансфер голландца в Европу под вопросом. Для начала, из-за странной игры в молчанку после инцидента на Ибице.

Удивляет, что не было официальных опровержений. Правда – защита от клеветы, а ее не рассказали. При этом молчание может значить и вину. Думают, как поступить, ведь клубы АПЛ вряд ли подпишут скандалиста, если в полиции оказалась официальная запись, что попытался побить жену. Своим англичане такие фокусы прощали, но грани закона и морали для каждого устанавливают отдельно. Например, Адам Джонсон серьезно поплатился – флиртовал с пятнадцатилетней школьницей и даже зачем-то поцеловал.

Дальше не зашло, но самой переписки хватило на шесть лет заключения. Апелляции постоянно отклоняют, хотя Адама унижают за решеткой, как обычно поступают с людьми, обвиненными в педофилии. Не всегда нужны железные доказательства, чтобы испортить репутацию в Англии. Так что инцидент с Промесом может быть рядовым – или семейная ссора со свидетелями, или же пьяная драка в ресторане, а последствия роковыми. Хотя скандал здесь лишь как рамка для ужасной картины. Есть сильный футболист, уставший выступать за «Спартак», но без крутых предложений. Может, потому и психует?

Промес может стать очередным «предателем футбола»?

От Квинси многие большие клубы топ-5 отказались еще до Ибицы из-за игровых особенностей. Например, Клопп передумал из-за того, что Промес не смог побить «Марибор» и не покусал «Ливерпуль». Возможно, на Западе считают игрока не готовым психологически к сложным матчам, кем-то вроде Смолова. Так что Федун преждевременно отказал китайцам. Не исключено, что для «Спартака» единственным выгодным решением станут похороны карьеры Промеса по методу Витселя и Халка.

Квинси прошел большой путь, упорно работал, выступал ярко и развивался в Москве. А итог для футболиста может быть плачевным. «Спартак» не поможет найти выгодный вариант, поскольку не умеет, как показывает исторический опыт. Если окажется, что единственный выход Квинси – наплевать на карьеру и взять китайские деньги, то этот печальный случай станет не первым и не последним для москвичей.

Талантливым игрокам невыгодно связываться с «красно-белыми». Очень, очень редко такая связь приводит к повышению и переходу в большой клуб. Ни о каком заметном развитии карьеры, даже если ты один из лучших игроков РФПЛ последних лет, можно не мечтать и без драк на Ибице. Серьезная проблема «Спартака». Менеджеры московского клуба не только не имеют чутья на выгодные своевременные продажи, судя по судьбе Промеса, но и на покупки тоже.

Ни туда, ни сюда – голландца не могут продать дешево, а задорого после скомканных выступлений позовут только в Китай. Где он явно не мечтает выступать. Когда говорим строго о футбольной судьбе, оставляя личные проблемы за скобками, то игрока попросту жаль. Застрял в «Спартаке», давно мечтая о серьезном вызове в топовой лиге.

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Все комментарии
VV V
VV V
29 июля в 16:17
Спартаку думать вредно, да и незачем, у Федуна денег, как у дурака махорки.
giga71
giga71
03 июля в 16:06
Делов-то... Останется в Спартаке и будет забивать бомжам и коням. Ну не судьба в Англию. И чё сразу в Китай? Лет через пять поедет в Китай.
pomor45
pomor45
02 июля в 15:51
Промес всегда был мыльным пузырём - его и китайцы не купят, а Витсель - пример неудачный - он и деньги в Китае срубил и в сборной в основе постоянно играет. Халк тоже играл бы, но в Бразилии конкуренция гораздо выше. Голландия потому и пролетела мимо ЧМ, что даже Промес для неё - игрок основы: ни конкуренции, ни уровня.
178
178
01 июля в 16:38
Ну дал в рыло и что дальше. Это его дело.Шумиху подняли .
мяч квадратный
мяч квадратный
01 июля в 14:42
    war4ar
    war4ar
    01 июля в 10:12
    Никому не интересно , кого там промес бьет , главное чтобы на поле он был дисциплинирован , забивал голы , тренировки не пропускал и не бухал .. если допустить , что Месси побьет жену от этого он Месси не перестанет быть
    kingoffam
    kingoffam
    01 июля в 00:55
    Что за бред я только что прочитал?Или Квинси не лучший в прошедшем сезоне по показателям гол+пас,или статью написал отъявленный хейтер Спартака.
    Sanches65
    Sanches65
    30 июня в 23:50
    Вообще то уже сообщили что это фейк, хотя что взять с конебомжей.
    antant1
    antant1
    30 июня в 20:43
    Желтая статейка..гнильцой разит аж
    Леонид Прохорцев 1
    Леонид Прохорцев 1
    30 июня в 20:38
    Самое интересное сколько получит шекелей этот бумагомаратель под псевдонимом Игнатушка Березин. Его лживый пасквиль можно отнести к шедеврам. Единственное, что он не учёл фарисейство и лицемерие, самые тяжкие грехи. И нет сомнения, что заслуженная кара его не 1.
    Леонид Прохорцев 1
    Леонид Прохорцев 1
    30 июня в 19:43
    Как принципиальный товарищ, Березин разделал Спартак и лучшего нападающего страны. Не пожалел ни грязи, ни желчи. Видно, он судья, что уже осудил игрока, Хотя нет официальных данных о случившемся, Но желтенькой прессе надо подавать горяченькую, жаренную ложь. Не удержался этот писарчук, чтобы не прогнусавить лишний раз о провале Спартака в минувшем сезоне. Третье место и супер кубок это провал, а пятое место Зенита, блестящий результат. Очень хотелось, чтобы этот правдоруб разделал под орех притон наркомании в ЦСКА и сообщил почему до сих пор не может Гинер вылечить Дзагоева от нарко зависимости.
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
    30 июня в 14:20
    Пора уже ставки принимать, дотянет ли карера до нового года в спартаке.
    Давно уже говорю, в спартаке конфликты и проблемы не решаются, а заминаются, что бы вспыхнуть с новой силой. Кроме желания уехать промеса, есть ещё конфликт "глушакова и Ко" с карерой, кареры с менеджерами клуба, бабы андриано, лишний вес фернандо. Короче бардак, справиться с которым карера уже не может. Команда бросила играть в апреле, начнёт ли в августе, большой вопрос.
    Nikola45
    Nikola45
    30 июня в 13:25

    Лешечиху свою бил и ВОПИЛ!

    Вся песня о Тарасовке ))
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    30 июня в 11:07
    ВСЕГДА ЗА СПАРТАК:
    Квинси надо срочно покидать Российский чемпионат. Начинается травля, как ни крути, лучшего игрока чемпионата. Чепуха про жену, про то, что никуда в приличную лигу не берут, сейчас начнутся жёлтые и красные карточки... Что-то подобное было с Великом, когда он был лучший в РФПЛ. После падения с последствиями "мешка с картошкой" , его просто сожрали - затравили, берёзе даже наказания не дали за явно, с умыслом, сломанную ключицу Велика. Так что беги, Промес, беги из этого болота. Спасибо за красивую игру и всё что ты сделал для Спартака. И пусть назначают лучшими кокошей, губастеньких "втыкателей карточек", супер голкиперов, которые "дырявят" на воротах каждую игру. Играть Промесу дальше не дадут.
    Читая коммменты мясных становится становится смешно - пятачки отказываются принимать тот факт, что черный губошлем на..ер никому не нужен. Так и сгниет в РФПЛ, уже начал гнить
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
    30 июня в 10:46
    Про максимку всё понятно, про менеджеров клуба тоже. У нас с этим проблема, учимся на своих ошибках. У нас нет истории, опыта работы в селекции. Пожалуй менеджеры цска и краснодара более менее работают эффективно: при малых вложениях и точечных перестановках, умудряются и своих воспитанников не забывать.
    Режет слух другое. Разговоры про топ чемпионаты, как там хорошо и сладко.
    пора всем нам понять мы шестые в клубном рейтинге европы. Из сорока с лишним стран. Для многих мы уже топ чемпионат. Хватит с предыханием смотреть на европу.
    ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
    ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
    30 июня в 08:44
    Квинси надо срочно покидать Российский чемпионат. Начинается травля, как ни крути, лучшего игрока чемпионата. Чепуха про жену, про то, что никуда в приличную лигу не берут, сейчас начнутся жёлтые и красные карточки... Что-то подобное было с Великом, когда он был лучший в РФПЛ. После падения с последствиями "мешка с картошкой" , его просто сожрали - затравили, берёзе даже наказания не дали за явно, с умыслом, сломанную ключицу Велика. Так что беги, Промес, беги из этого болота. Спасибо за красивую игру и всё что ты сделал для Спартака. И пусть назначают лучшими кокошей, губастеньких "втыкателей карточек", супер голкиперов, которые "дырявят" на воротах каждую игру. Играть Промесу дальше не дадут.
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    30 июня в 02:55
    Это же Ибица,да 100% жена перепила и скем нибудь в обнимашки пошла,Промес увидел и втащил жене и тому парню!!!!!!!!Так поступил бы любой!!!!!!!!!
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
    30 июня в 01:05
    Пусть среди гнилых апельсинов в последнее время выделялся, но не ездил на Евро и ЧМ.
    ☆☆☆☆☆
    Чем он выделялся?
    Мусорными голами Беларуси и Люксембургу?
    Слайш
    Слайш
    29 июня в 22:43
      korn3512
      korn3512
      29 июня в 22:14
        korn3512
        korn3512
        29 июня в 22:05
        А кто нормальный это всё читать будет ?) Я тока полтора абзаца осилил, птом плюнул на эту затею
        Сергеевич вернулся 1
        Сергеевич вернулся 1
        29 июня в 21:52
        Ну давай автор напиши кто, когда и как застрял в гинер-клубе). Не все коням масленица).
        ivany4
        ivany4
        29 июня в 21:50
        Жаль, что такие писаки не признают своих ошибок и не пишут таких же статей с извинениями.
        Соккер такой соккер.))
        Знаю где трофей
        Знаю где трофей
        29 июня в 21:45
        Николай 86:
        Статья написана в таком духе, будто за игроками других команд РФПЛ выстраивается очередь из клубов топ лиг и только Спартак не дает футболистам развиваться. "Талантливым игрокам невыгодно связываться с «красно-белыми»" А с кем выгодно? С зенитом наверно? Там то конечно выгодно, можно очень выгодно для себя лавку полировать.
        Спартак развивается назад, отсчет от 7-0 и Тосно.
        Николай 86
        Николай 86
        29 июня в 21:38
        Статья написана в таком духе, будто за игроками других команд РФПЛ выстраивается очередь из клубов топ лиг и только Спартак не дает футболистам развиваться.
        "Талантливым игрокам невыгодно связываться с «красно-белыми»" А с кем выгодно? С зенитом наверно? Там то конечно выгодно, можно очень выгодно для себя лавку полировать.
        Jum13
        Jum13
        29 июня в 21:28
        AntiherQ1488:
        ахахаха, за что вы там боролись?))
        В отличии от спартака - за чемпионство. Как всегда
        AntiherQ1488
        AntiherQ1488
        29 июня в 21:17
        EvgenyS:
        Я к вам зашел на чай.
        Так наливай, чего стоишь)
        EvgenyS
        EvgenyS
        29 июня в 21:16
        AntiherQ1488:
        ахахаха, за что вы там боролись?))
        Я к вам зашел на чай.
        spartach n1
        spartach n1
        29 июня в 21:04
          Alista
          Alista
          29 июня в 21:02
          Позор дебоширу и пьянице Промеске.
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