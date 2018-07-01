Не сдаваться! За Испанию – класс, за Россию – настрой и стены

Ясно, кто аутсайдер, но «Соккер.ру» не понимает, какой смысл в неверии? Важно найти слабые стороны Испании и грамотно их использовать.

Все причины для неожиданного вылета Испании загодя перечеркиваются двумя словами – уровень мастерства. Но что предлагают ханжи, не выходить на поле? О том, что испанцы сильнее, знаем десятки лет. Разница в классе – константа. Это мощная команда, опытная и злая на себя за поражения в Бразилии и Франции. Но и в России у них не все фокусы получаются, поэтому есть парочка причин, почему могут сыграть хуже, чем от себя ждут.

Изнуряющие матчи

У испанцев на поле в основном ребята, которые провели длинные сезоны с количеством матчем, несоизмеримым с расписанием РФПЛ, или игровым календарем Черышева в «Вильярреале». Например, Денис сыграл в Примере 922 минуты, а его соперник Карвахаль после болезни сердца – 2 223 (плюс ЛЧ и матчи сборной). И на групповом этапе ЧМ испанцы «наелись», ведь играть первым номером тоже сложно.

Во-первых, из-за стиля. У Испании в трех играх 2277 пасов, и это лучший результат ЧМ, тогда как у России 1123 передачи – в два раза меньше. Во-вторых, Португалия, Иран и Марокко предложили одинаковый футбол – силовой и вязкий. В-третьих, ни разу испанцы не отдыхали в концовках матчей, а нагрузки на фоне усталости бьют по мышцам сильнее. А вот сборная России, отпахав 2 тура, поберегла часть основы и силы в третьем матче. Получили подзатыльник, но ноги сберегли.

Невезение Давида Де Хеа

Пока это не турнир топовых стражей. На чемпионате мира у бразильца Алиссона мало работы, запомнился разве только тем, как залихватски шипами пробил большой надувной мяч. Облак пропускает турнир, как и Буффон. Нойер не впечатлил и допустил грубейшую ошибку против Южной Кореи, зря положившись на природную наглость. Но даже после такой игры Мануэля главным разочарованием из числа топовых вратарей стал скорее Давид.

У Де Хеа невероятная техническая ошибка против Португалии и удивительная общая статистика – 5 пропущенных после 6 ударов в створ. Роднит с Акинфеевым (4 гола после 7 точных выстрелов), но и напоминает - испанский вратарь на время потерял уверенность. На кураже не сыграл. Тогда как Игорю скорее схема защиты против саудовцев, египтян и уругвайцев не позволила спасти. Оба умеют стать последним рубежом, но если Де Хеа продолжит после всех точных ударов – это козырь.

Стилистическое однообразие

Испанцы очевидно играют на классе, а когда не получается - судорожно импровизируют, но тоже полагаясь на отработанные трюки. Они настолько наглые, что даже на контратаки соперников никак не реагируют, отсюда критика Рамоса и Пике. Все думают о доминировании. Например, против Португалии Бускетс начал раздавать голевые, хотя задача Серхио - начинать атаки и разрушать чужие, не вступая в саму борьбу (по отборам или перехватам даже близко не Зобнин или Канте на турнире), а избегая ее. Испанцев подводит то, что им важно играть бесконтактно – в баскетбол.

Против Ирана фавориты вымучивали один гол, для соперника работали однообразно, команда Кейруша считывала игру испанцев, хорошо защищалась и могла сравнять показатели на табло. Против Марокко проигрывали до последних минут. Если бы не еще одна отчаянная импровизация - удар пяткой от Аспаса, достались бы Уругваю, который спокойно закрыл Роналду и нейтрализовал португальский выход в атаку, чего Испания сделать не смогла. Команда Йерро не меняется по ходу матчей, они изучены.

Недооценка российского соперника

Испанцы и Иран, и Марокко, и Португалию тоже недооценили, судя по тому, как пришлось пыхтеть. Если бы в Испании понимали значение слова «колхоз», то не стали бы спорить - благодаря разгрому от Уругвая, а также прогулочных для Испании 3:3 с Россией и голом Альбы головой, хозяева мундиаля являются слабой «колхозной» командой. Что бы там не говорили испанцы, в голове сидит мысль: «Хорошо, что не Уругвай с Кавани и Суаресом».

И еще одна: «Дзюба? Газинский? Как это вообще выговорить?» Тот товарищеский поединок сейчас играет на руку Черчесову, поскольку дважды на самом чемпионате Испания позволяла соперникам забивать в ответ больше одного мяча. Соперник работает в стиле «Красной Фурии» из турнира в ЮАР, где шла игра до первого гола Вильи. А на деле получаете команду, которая не умеет не «привозить». Сборная Марокко забила дважды, а Россия со Смоловым, но без Дзюбы и Черышева - трижды.

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Неопытный банальный тренер

Многие сейчас издеваются над заявлениями Моуриньо в стиле «Капитана Очевидность» во время ЧМ, но если послушать полный анализ матчей от Жозе, то понятно, что он – большой тренер. А вот Йерро нечего сказать о футболе сборной Испании, он не понимает стиль как наставник, ведь не изобретал его. Если Черчесов по классу примерно вровень с игроками, то Фернандо уступает Испании. Игроком был знатным, но тренер – другая профессия. Первое доказательство - упущенная победа в матче с Роналду. Ничья со сборной Ирана - второе.

Поражение от Марокко со спасением благодаря джокеру Лопетеги – третье. Йерро пока сочувствующий зритель на спектакле уволенного режиссера Хулена. Конечно, Фернандо может оказаться Зиданом мира сборных, но пока у него нет уверенности Зинедина, которую можно ретранслировать игрокам. Сборная России сильнее связана с наглым от природы тренером и ей будет проще реагировать на указания – контроль Черчесова выше. Йерро – слабое звено Испании. У России не великий наставник, но разница в «сыгранности» тренера и команды очевидна.

Вылеты от хозяев и концентрация

Переходим от личностей к важной лирике. У сборной России нет шансов, но именно поэтому они есть. Испания в 2014 году потеряла чемпионскую неприкасаемость, и хотя это одна из лучших сборных планеты - проигрывают все, а испанцы еще и делали это в решающий момент дважды подряд. Также они ни разу в истории не обыгрывали хозяев крупных турниров. Было восемь матчей, но каждый раз находились странные причины для вылета «Красной Фурии».

Дважды с Италией – и в 1934 году со страшным скандалом, по одному разу с Бразилией, Францией, Германией, Англией, Южной Кореей – с судейским беспределом, и даже с Португалией, которую по-соседски хотелось припечатать. Это суеверия, которым футболисты обычно доверяют, как и «магам» или «астрологам». Но есть куда более важная причина для сенсации. Испания выйдет на поле, держа в голове будущие сложные матчи. А российские футболисты играют главный поединок в жизни. Нет ни одной причины не попытаться удивить.

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Фактор огромной домашней арены

В плей-офф побеждает тот, кто живее, душевнее и жертвеннее. В футболе не бывает обреченных на поражение в матчах на вылет. Встречаются только те, кто готов сломать и удивить фаворита, а также те, кто не сумел по ходу игры. Состав, который выберет Черчесов, проведет главный матч в жизни, а Испания – важный, но рядовой. России важно сыграть лучше, чем могли бы представить, а также думать только об одном результате – проходе в четвертьфинал.

Если до матча сборная не проиграет команде Испании психологически, то поединок не станет легкой прогулкой для фаворита. Безумный фарт и предельная концентрация пригодятся российским футболистам, но также им нужно кристально чистое понимание соперника. Испания хороша, по КПД основных футбольных упражнений – от точности пасов и меткости ударов до процента удачных отборов и перехватов, Испания первая на турнире - 84 %.

А знаете, кто на втором месте? Германия. Когда играешь с лучшими, результат определяют не только общие цифры, но и конкретные действия в отдельных эпизодах. Правильно желать удачи сборной России, но кроме удачи им нужна воля и терпение. Испанию выносили вперед ногами хозяева многих крупных турниров, но часто с помощью характера, а не потому, что были сильнее. Об этом важно помнить накануне важнейшего поединка в «Лужниках». А еще важнее не забывать, что есть двенадцатый игрок.

Почти одиннадцать лет назад в «Лужниках» собралось 78 тысяч фанатов, все вместе продавили победу Габулова, Павлюченко и команды Хиддинка над Англией. Поражение фаворита тогда привело к цепочке удачных событий, завершившихся в полуфинале Евро против Испании. Сейчас путь в историю короче. Одна единственная игра с «Красной Фурией» гарантирует новому поколению российских футболистов славу и почет. Такой возможностью нужно пользоваться и фанатам – показать лучшую поддержку в истории сборной России, и тренеру с игроками – лучшего шанса заявить о себе на весь мир у них попросту не будет.