Уругвай – Франция: баланс и талант

Первыми в полуфинал ЧМ-2018 попробуют пройти Уругвай и Франция. «Соккер.ру» с замиранием сердца ждет интригующей битвы.

Пути Уругвая и Франции к четвертьфиналу в чем-то схожи. В своих группах обе команды заняли первые места. Уругвайцы вовсе набрали максимум возможных очков, обыграв и Саудовскую Аравию, и Египет, и Россию. Причем последнюю – разгромно, хотя после первых двух матчей к уругвайцам возникали вопросы. Они, видимо, вкатывались в ритм. Франция тоже выход из группы обеспечила себе досрочно, обыграв Австралию и Перу. Потом была единственная на чемпионате мира нулевая ничья с Данией, которая оставила французов первыми. Но обе команды в 1/8 финала попали на сильных незадачливых оппонентов, которые в своих квартетах заняли вторые места. И эти противостояния уже вышли одними из ярчайших на всем турнире. Уругвай одолел Португалию со счетом 2:1, а Франция разбила Аргентину в перестрелке – 4:3. Так что нынешние оппоненты достойны друг друга. Более чем.

История встреч

Ждущих от сегодняшней игры феерии может остудить статистика очных встреч этих сборных. Знаете, сколько голов забили на двоих команды за все игры между собой в 21-м веке? Всего один! А игр было пять. Только в товарищеском матче 2013 года Уругвай победил со счетом 1:0. До этого в контрольной игре 2012 года случилась нулевая ничья. И на ЧМ-2010 на групповом этапе Уругвай и Франция сыграли один из самых скучных матчей, что можно было представить. Хотя на том турнире французы в целом опозорились по полной. Сейчас совсем другая команда, играющая иначе. На ЧМ-2002 в группе также между этими сборными случилась нулевая ничья. И тогда французы предстали не в лучшем виде в целом на турнире. Нулями все закончилось и в товарищеской игре 2008 года. В общем, пока именно эта статистика не может утешать и убеждать в том, что нас ждет потрясающее зрелище. Но об этом говорит то, как играли команды по ходу турнира.

Сборная Уругвая

Великий Мастер, как его называют в Уругвае, буквально врос в тренерскую скамейку сборной своей страны. Невозможно сейчас представить нынешнему поколению болельщиков эту команду без Табареса, который возглавляет ее с 2006 года и, кажется, знает все про всех уругвайских футболистов, даже медицинские карточки их наизусть может воспроизвести. В этом большая сила Уругвая. Табарес перестраивал эту сборную много раз, и всегда получалась очень боевая стильная машина, которую не стыдно показать людям. Безусловно, главной силой нынешней команды на первый взгляд является пара форвардов Эдинсон Кавани – Луис Суарес. Но это немного ложное впечатление, поскольку настоящая сила уругвайцев кроется в сбалансированном футболе и обороне. В 2018 году во всех матчах Уругвай пропустил только один мяч. Как раз в 1/8 финала ЧМ-2018 от Португалии. До той встречи уругвайцы в шести подряд играх не пропускали ни разу.

Вот где настоящая страшная сила Уругвая. Ты попробуй им забей, пока Суарес и Кавани, даже транжиря момент за моментом, заколачивают в твои ворота. Впрочем, в этом поединке атака Уругвая будет прихрамывать на одну ногу, поскольку Кавани, видимо, не успевает восстановиться, хотя тренерский штаб и пробовал блефовать, создавая неопределенность и припугивая французов. Забавно, как на пресс-конференции перед игрой Адиль Рами прямо заявил, что пора перестать пугать Францию Кавани – дескать, у него была такая же травма и он знает, как восстанавливаться. Но у уругвайцев есть замены для каждого выбывшего, хотя, конечно, эту команду отличает чуть меньшая глубина состава, и есть только один оптимальный вариант. А сюрпризы всегда возможны.

Ориентировочный состав сборной Уругвая (4-3-1-2): Муслера – Касерес, Хименес, Годин, Лаксальт – Нандес, Торрейра, Весино – Бентанкур – Суарес, Стуани.

Сборная Франции

У французов глубина состава и вариативность, конечно, гораздо выше, чем у Уругвая. Но мы уже отмечали, что в этом и беда сборной Франции. Дидье Дешаму нужно четко чувствовать, в каком состоянии конкретные футболисты, чтобы определяться каждый раз со стартовым составом. Тогда как Табарес уверен в стандартном наборе исполнителей, Дешам всякий раз решает задачу выбора. К Франции было много претензий по групповому этапу, именно по качеству и стилю игры. Однако задачу свою они выполнили, а уже в плей-офф заиграли совсем иначе – в быстрый атакующий футбол – то, чего от французов все ждали с самого начала. Но они как настоящая топовая команда подвели себя на пик формы к плей-офф. В принципе, Уругвай то же самое сделал.

Франция впечатляет по составу и потенциалу во всех линиях. Опорная зона в виде Канте и Погба кажется просто идеальной, хотя не будет дополнения к ним в лице Матюиди – он отбывает дисквалификацию. Это все же потеря, поскольку он самый универсальный полузащитник, на мой взгляд, даже поуниверсальнее и понеожиданнее Погба, от которого многие ждут взрыва, тогда как Блез обычно делает это внезапно. Но французам с их составом жаловаться грех, они способны выставить и две почти равноценные команды, которые не будут различаться по степени опасности.

Ориентировочный состав сборной Франции (4-3-3): Льорис – Павар, Варан, Умтити, Эрнандес – Канте, Погба, Толиссо – Мбаппе, Жиру, Гризманн.

Франция: слишком большой выбор

Дуэли

Безусловно, самым масштабным противостоянием станет битва почти ничего не пропускающей защиты Уругвая с очень яркой и разнообразной атакой Франции, главным образом, со стремительным Мбаппе, который пулей прошивал построения Аргентины. И это еще Гризманн пока на чемпионате не сказал своего слова, испытывая давление и переживая особое внимание оппонентов к своей персоне, из-за чего его прикрывают особенно тщательно. Таким вниманием к своим шустрым коллегам может пользоваться Жиру, который втихаря угрожает воротам. Что касается игры в центре поля, то там у Франции мощнейший кулак, который чуть ослаблен без Матюиди, но его должен заменить Толиссо, если Дешам не будет менять схему. Возможен вариант и с Фекиром или Товеном, но он скорее вероятен, когда у Франции что-то будет не складываться по ходу матча. Особое внимание уделим противостоянию флангов. Там впечатляющие Павар и Эрнандес, обладающие на двоих семью тоннами таланта, сразятся с усердным бегунком Лаксальтом и опытнейшим лисом Касересом. При этом опять у Дешама есть больше вариаций на тему, поскольку могучие атакующие защитники Сидибе и Менди остаются в запасе и могут выпрыгнуть в любой момент.

Прогноз «Соккер.ру». Хочется верить и надеяться, что Уругвай и Франция изменят своей традиции и выдадут очень яркий футбол. Но предположим, что начинаться все будет очень осторожно. И в судьбе матча многое зависит от того, в какой момент случится первый гол. Если достаточно рано с помощью ошибки чьей-то или стандарта, то можем ждать феерии, а если поздно, то все может им и закончиться, потому что глухо обороняться обе команды умеют. Но предположим, что в итоге большая вариативность и ресурсы Франции склонят чашу весов в ее пользу.