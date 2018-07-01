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Уникальная игра в истории сборной России

01 июля 2018, 15:30

До Евро-2008 испанцам непросто давались голы в играх против России, поэтому «Соккер.ру» предлагает вернуть те времена – стать неудобным соперником. 

Испания – Россия

Место встречи: Москва, «Лужники». 
Начало матча: 17:00 по московскому времени. 
Главный арбитр: Бьорн Куйперс (Нидерланды). 

История противостояний

Статистика матчей: 6 матчей, 4 победы Испании, 2 ничьи, разница мячей - 12:4 в пользу испанцев. 

На чемпионатах мира Россия и Испания пока не играли, зато на Евро встречались трижды. Сначала был поединок в 2004 году и победа пиренейцев в один мяч, а затем два разгрома на Евро-2008, что не помешало команде Хиддинка стать героями дома, ведь вышли в полуфинал турнира. После девять лет не виделись, но за последние восемь месяцев встретятся второй раз. Но та ничья 3:3 не имеет прямого отношения к нынешней игре – официальной на чемпионате мира.  

Тактика и составы

Вариантов много, так что начнем с России и того, что точно знаем. Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич и Жирков должны составить пятерку в защите. Нет причин трогать двужильного Зобнина и умеющего разрушать Газинского, ведь Кузяев за сборную выступает не очень ярко, а у Испании даже на флангах атаки люди с умением сыграть в центре.

Головин вернется в основу, Черышев – игрок старта на турнире. Остается две позиции, правый латераль – скорее всего, Самедов, ведь веских причин рисковать с Миранчуком не видно, а также форвард. Опять же, Дзюба основной, но Смолов остается вариантом. Хотя все в строю – даже Ерохин и Дзагоев, не стоит ломать  структуру игры, которую нащупали против Египта. А вот у Испании есть поводы изменить многое.

Йерро ищет свой вариант, отличимый от схемы Лопетеги, но приходит к тому же – «4-2-3-1», «4-3-3» или «4-1-4-1», но с Де Хеа в воротах, Карвахалем и Альбой на флангах защиты, Рамосом и Пике – в центре. Бускетс и Коста тоже без вариантов основные, как и Иско. Но есть еще три позиции, а тут даже ведущие испанские издания предлагают разные варианты, имея доступ к тренерскому штабу и игрокам. 

Вариант первый – на поле выходят Коке и Алькантара, чтобы возить мяч. Иньеста при этом оказывается не на совсем привычной позиции со смещением в центр под нападающего, а левее, где на Фернандеса давит Иско. Странный вариант, но в него верит известная испанская Marca. AS поступает рациональнее – «4-3-3», но не жалует ветеранов Иньесту и Давида Сильву, оставляя их в запасе. В таком варианте в центре Коке, Бускетс и Сауль, а на флангах атаки – Аспас и Иско.

Уже по стартовому составу Йерро поймем, какое у него отношение к России. Если добавится форвард Яго – поймем, что рассчитывает использовать тактику Уругвая и поймать хозяев на попытке пойти в контратаку слишком большими силами. Если опытные Давид Сильва и Иньеста будут в основе, как при Лопетеги – уясним, что Йерро не считает беговые показатели России опасным знамением. 

Ждем одно или несколько изменений, Аспас, Асенсио или Сауль могут добавиться к традиционным игрокам основы, поскольку с Марокко стартовый состав не справился. 

Ориентировочные составы

Испания (4-2-3-1): Де Хеа – Карвахаль, Пике, Рамос, Альба – Бускетс, Коке – Иньеста, Иско, Сильва (Аспас, Тьяго) – Коста. 

Россия (4-2-3-1): Акинфеев – Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков – Газинский, Зобнин – Самедов (Ал. Миранчук, Кузяев), Головин, Черышев – Дзюба (Смолов). 

Цифры и факты накануне матча в Москве

- ни разу в истории сборная России не обыгрывала Испанию. У сборной СССР было три победы в шести матчах при одном ничейном результате, но последний победный пример – Евро-72, где советская сборная позже вышла в финал; 

- испанцы не проигрывали в 23 матчах подряд – лучшая серия среди участников ЧМ-18. Но команде России при определенном раскладе даже ничья подойдет в случае удачной лотереи; 

- среди участников плей-офф у Испании больше передач, чем у всех остальных (2277 штук). Самая высокая их точность – 91.3 % в среднем. Полный контроль мяча – 67.8 %, много ударов – по 16.3 за поединок;

- также «Красную Фурию» отличает умение не уходить от борьбы – по 20 перехватов и отборов в сумме, а также нацеленность на ворота - минимум по пять точных ударов за матч. По цифрам это первая-вторая команда турнира; 

- Испания восемь раз в своей истории проигрывала хозяевам крупных турниров, избегая их на победных кубках в Австрии, Швейцарии, ЮАР, Украине и Польше; 

- в восьми из десяти последних официальных матчах Испании фиксировали «тотал больше 2.5». Умеют и забить – в 9 из 11 матчах забивали минимум дважды, а также пропустить – во всех групповых матчах допускали ошибки в защите, но пропустили пять раз; 

- Иско – атакующий мотор сборной Испании. У него не только инопланетная доля точных передач – 93 %, но и прямое участие в 12 голах в последних матчах Испании. На ЧМ-18 отличился 1 раз, ассистов не делал; 

- испанцы сыграют в матче на выбывание на ЧМ впервые с финала 2010 года против Нидерландов, ведь они не выходили из группы в Бразилии.

- 11 тысяч 704 дня прожили болельщики сборной России со стажем, чтобы во второй раз увидеть матч плей-офф на ЧМ после эпичной и скандальной битвы Бельгии и команды СССР в далеком 1986 году. Испанцы ждали возвращения в плей-офф ЧМ меньше – всего 2912 дней, почти восемь лет. 

Дзюба и Смолов – надежды сборной России

Уникальный опыт для сборной России

Была победа над Францией, но в отборе, была победа над Англией, но в группе. Была Голландия, но не в том состоянии, что сейчас испанцы. Так что сегодня самая сложная и интересная попытка в истории сборной России. И можете не напоминать, весь мир и так в курсе, что Испания рассчитывает на уверенную и желательно легкую победу. 

Они вообще увидели свою часть сетки турнира со шведами, хорватами и англичанами, поэтому сразу думают о финале. Но это их право, а право сборной России сыграть не ради галочки, а во имя победы. Ведь за поражение от испанцев не осудят ни одну сборную второго эшелона, а вот за  победу вознаградят сполна. Момент уникальный – первый и последний домашний матч с Испанией на ЧМ в ближайшие десятилетие. 

Нигде не поймут, если вместо успешной попытки сохранить достоинство и заметно навредить фавориту увидим игнорирование очевидных минусов. Испания не та, что раньше, хотя блестяще притворяется, даже тренера выбросила за борт, хвастаясь силой. Но не так давно голландцы били их 5:1, в тот день закончилась «Красная Фурия», которая не проигрывала решающие и просто важные матчи много лет подряд. 

«Не боги горшки обжигают», - Черчесов об этом напомнил. Каждая сборная, которой суждено добраться до полуфинала, пройдет в плей-офф отдельный путь. Но на самом его старте поймать Испанию куда проще, чем когда разгонятся. Группу прошли со скрипом. Не стоит использовать слово «шансы», поскольку они в пределах математической погрешности, но нужно помнить о выживании сборной России как самоцели в игре. 

Полезно уметь «умирать на поле», как предложил Дзюба, но лучше адаптироваться, импровизировать и победить любой ценой и вопреки всем логичным  прогнозам. Ведь если умом болельщики понимают, во что обычно выливается такой сложный жребий – хуже, чем попадание на Португалию, то сердца требуют чуда. Не все, но многое в этой  паре зависит от сборной России. Так что им нужна удача, поддержка, а также нужен футбол, способный обеспечить успех. 

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ekliziast
ekliziast
02 июля в 18:05
antant1:
Мозг у вас кто-то купил)
Не возможно купить то ,чего нет и не было.
SIG
SIG
02 июля в 00:13
Да, я хочу
cevin cigan
cevin cigan
01 июля в 21:50
Очередной ляп школьников от соккера! Как же я рад!!!!
-BallonD'or1984-
-BallonD'or1984-
01 июля в 20:31
игра никакущая, просто нулевая, самое главное, что чемпионат отсеивает команды которые спустя рукава отнеслись к чемпионату, испания - не исключение, кстати сама игра по качеству была хуже, чем играли панама и коста-рика
spartach n1
spartach n1
01 июля в 20:23
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
01 июля в 20:12
Лучшие в матче ИГОРЬ ( супер сейф) и Супер Марио.
С победой Россия!!!!!!!!
antant1
antant1
01 июля в 20:00
Татьяна Нефедова:
Дураку видно было испании заплатили нормально и все, Путин купил давно весь ч/м, а вы радуйтесь на свои деньги 8
Мозг у вас кто-то купил)
Татьяна Нефедова
Татьяна Нефедова
01 июля в 19:55
    Татьяна Нефедова
    Татьяна Нефедова
    01 июля в 19:52
    Что вы радуетесь, простой слив за хорошие деньги завтра ждите , аравия- пенсеонный возраст, египет- жкх, испания- ?
    Roman73
    Roman73
    01 июля в 17:50
    SIG:
    Не оценить выход сборной в 1/4 на домашнем чемпионате, в условиях, где нам выход из группы был за праздник? Сильно
    Вы хотели бы быть чемпионом при такой игре ?
    Условия то хорошие, игра плохая.
    SIG
    SIG
    01 июля в 16:20
    Не оценить выход сборной в 1/4 на домашнем чемпионате, в условиях, где нам выход из группы был за праздник? Сильно
    Ekkimukk
    Ekkimukk
    01 июля в 15:52
    Даниил Зашихин:
    "избегая их на победных кубках в Австралии, Швейцарии, Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1056082" Вы хотели сказать, в Австрии?
    Спасибо, исправили.
    Roman73
    Roman73
    01 июля в 15:50
    Если сравнить качество игры ,показываемое командами за последние лет 5, то победа России не будет прогрессом футбола.
    Я люблю футбол, ценю,, как искусство, вижу красоту великой игры и содержание. В равном случае болею за слабых против сильных .
    Радовался победе Дании в 92 ом .
    Но не ценю вымученные титулы Греции 2004 и Португалии в 2016.
    Я россиянин, но люблю футбол и буду болеть не за победу любой ценой а за то , чтобы Россия показала полную самоотдачу и хорошее, современное качество игры.
    Если же выигрыш будет достигнут, случайно, в результате судейства или какой-нибудь подлости, я буду разочарован и не оценю его.
    Даниил Зашихин
    Даниил Зашихин
    01 июля в 15:48
    "избегая их на победных кубках в Австралии, Швейцарии,
    Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1056082"

    Вы хотели сказать, в Австрии?
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