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Не потерять наследие!

вчера, 18:35
Не потерять наследие!

Давайте поговорим о преждевременной радости российского народа по поводу результатов нашей команды на ЧМ-2018. Ведь я жду от сборной не единичного успеха, а целенаправленного и пошагового развития всего российского футбола для закрепления в элите мирового сообщества.

Согласитесь, что в таком краткосрочном турнире может произойти все что угодно, вплоть до победы команды-аутсайдера на турнире (сборная Греции на ЧЕ-2004). А ведь я не увидел какого-то сильного подъема в греческом футболе после их победы. Сборная Греции как была середняком (а сейчас и вовсе выглядит удручающе) европейского футбола, так и остается. Это был успех средних игроков с наставником высокого уровня Отто Рехагелем. Сочетание высокой игровой дисциплины с неспособностью фаворитов противостоять оборонительному футболу греков, плюс присутствие удачи.

И сейчас я что-то похожее вижу у сборной России, вся страна находится в эйфории от духа команды, но, боюсь, за этим всем мы упустим важные этапы развития. Не начнем ли почивать на лаврах, как после успеха на Евро-2008, когда руководители РФС, успокоившись, с уверенностью смотрели в будущее, ничего для этого не делая. Последовали ошибки с назначением наставников сборной (в особенности сумасшедший контракт Капелло), финансовые проблемы в самой организации РФС, неоднозначное правление Толстых российским футболом - в общем, множество очень серьезных проблем.

Помимо этого в плачевном состоянии оказалась одна из лучших футбольных академий им. Коноплева, где были воспитаны такие игроки, как Дзагоев, Кутепов, Зобнин. После того как Роман Абрамович прекратил финансирование академии, никто в РФС не побеспокоился о благополучном существовании организации, откуда выпустились игроки сборной и клубов РФПЛ.

Принималось множество стратегий развития российского футбола, но дальше слов все это не доходило. По этим причинам наш футбол перед домашним ЧМ оказался в плачевном состоянии - затянувшаяся смена поколений в сборной, всего один футболист выступает в европейском чемпионате на стабильной основе (Денис Черышев), мешающий развитию российских игроков лимит, отток иностранцев мирового уровня из чемпионата России (очень важное обстоятельство для повышения мастерства наших игроков). Все это на данный момент происходит в нашем футболе!

Поэтому я считаю, что ЧМ должен стать неким толчком для России к пути развития футбола. Ведь не зря построены ультрасовременные стадионы, выделяются огромные средства государством, да, наконец, самоотверженная игра наших сборников должна сподвигнуть молодых ребят записаться в детско-спортивные школы.

Пир во время чумы

Наши ребята ненамного хуже футболистов из ведущих европейских стран, тут дело скорее в уровне обучения и доведения до взрослой сборной. Ведь были у нас сравнительно недавно победы на молодёжных и юношеских европейских первенствах. Из тех игроков максимум 2-3 добрались до выступлений в РФПЛ, а остальные ушли в небытие (кто-то закончил с футболом, остальные барахтаются в низших лигах). Не последнюю роль в этом сыграл лимит на легионеров. Российский игрок чувствует себя защищённым паспортом гражданина нашей страны и начинает потихоньку снижать к себе требования. При этом имеет незаслуженное место в составе и баснословные деньги для молодого игрока, кружащие ему голову. Нельзя в таком количестве терять талантливых ребят!

Из-за ошибок и недоработок в руководстве нашим футболом пришло время заняться фундаментальными вещами. Должна быть принята единая система подготовки сборных, упор надо делать в молодежном и юношеском футболе не на результат, а на развитие лучших качеств футболистов, нужно создать единую систему обучения для детских тренеров, обеспечить непрекращающийся скаутинг будущих игроков по всей России, требуется достойная поддержка университетских и региональных соревнований.

Постараться повысить интерес простого жителя России к футболу (мы видели, как народ сплотился и всей душой поддерживал сборную на ЧМ), чаще показывая плоды тщательной работы руководства и тренерского штаба. Всё сделать для того, чтобы полные трибуны перенеслись и на игры РФПЛ (инфраструктуры для комфортного пребывания болельщика на стадионе более чем достаточно). От этого выиграют и клубы. Получая наибольшую прибыль с продажи билетов, они будут направлять её на развитие своей молодёжной системы.

Придерживаясь одной программы, не шарахаясь из стороны в сторону, вполне реально поднять наш футбол на стабильно высокий уровень, который будет давать не единичный успех, а возможность бороться за самые высокие места на постоянной основе. 

Что ж, остается только пожелать руководителям нашего футбола рациональности, последовательности и открытости перед российским болельщиком. Нельзя потерять всё это наследие, что останется после ЧМ.

Когда мы едины - мы непобедимы!

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
вчера в 20:10
О каком развитии футбола может идти речь, когда у нас клубы банкротят десятками в год? А ведь эту проблему можно побороть, даже не прибегая к дополнительному финансированию.
Dominators
Dominators
вчера в 19:42
Нет порядка в самом РФС .Одни и те же люди сами себя переизбирают и выбирают .Профессионалов там раз ,два и обчелся .Некомпетентность футбольных функционеров видна во всем .,- как то календарь ,лимит ,количество игроков в заявках, назначения тренеров сборных ..Команды переходят из лиги в лигу не по спортивному принципу .Детско -юношеский футбол умирает .Финансирования нет .Слава Богу хоть стадионы понастроили .Но уверен ,что если в том же Ростове ,к руководству клубом придет Саввиди , то вместо Ростов -Арены будет очередной рынок .В самих командах правят бал жулики ,пилящие бюджет и их оттуда палкой не выгонишь .А так все хорошо ,,,прекрасная маркиза ...
Germann
Germann
вчера в 18:46
А у нас в стране на что не глянь - и все нужно выстраивать, систематизировать, обновлять / дополнять, реформировать и т д... Футбол не исключение. Где Тосно и Амкар? - то то... Но терять подтянутую к ЧМ инфраструктуру - однозначно нельзя, очень хочется что бы она работала. А в остальном во всем прорыва не будет, будет все понемногу улучшаться (например сейчас то намного лучше нежели в 90е) - так и будем набирать от десятилетия к десятилетию. Так же и от сборной какой то стабильности ожидать не стоит, так как это на столько тонкий процесс и в нем столько много компонентов, что я рассуждать даже не берусь. Примеры - да сколь угодно... Сколько лет Англия имея топ игроков и уровневых тренеров не показывала практически ничего, вспомните Францию в Корее и ЮАР (в ЮАР вместе с Италией), так же непопадание Италии на ЧМ 2018, объясните мне пожалуйста почему не заиграли сборные Аргентины и Германии, а за одно и Испании...??? Поэтому не нужно нас сравнивать - только с Грецией, вон примеров когда в странах с наивысшим уровнем развития футбола - со сборными беда и иногда это длится десятилетиями. Но хорошо что мы поняли одно, что для того что бы команда заиграла не обязательно нужны Хиддинк или Капелло - за баснословные деньги и с не гарантированным результатом, Черчесов показал что и уровня наших специалистов - вполне достаточно. Я не противник зарубежных специалистов, я сторонник что бы к вопросу был объективный подход. А то что их попробовали - считаю это хорошо и денег не жаль (их бы все равно куда нить слили), но за то теперь мы понимаем - Хиддинк, Капелло, ЭтоО, Карлос - в Европе и у нас - это разные вещи... Так что понемногу будут расти и уровень чемпионата и воспитанников и надеюсь что и с тренерами способными собрать дееспособную команду мы будем угадывать... И они у нас есть - Бердыев и Слуцкий, и еще подрастают - Карпин, Семак, Евсеев... Все нам удачи...!!!
Степан Шереметьев
Степан Шереметьев ответил stlouis
вчера в 16:57
Добавил пару абзацев, посмотрите пожалуйста.
Степан Шереметьев
Степан Шереметьев ответил stlouis
вчера в 14:45
Да желаю, постараюсь дополнить
stlouis
stlouis
вчера в 13:36
Не желаете ли дополнить запись еще парой-тройкой абзацев? Неплохо написано, можем поместить на главную, если бы чуть более объемно
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