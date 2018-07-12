Не потерять наследие!

Давайте поговорим о преждевременной радости российского народа по поводу результатов нашей команды на ЧМ-2018. Ведь я жду от сборной не единичного успеха, а целенаправленного и пошагового развития всего российского футбола для закрепления в элите мирового сообщества.

Согласитесь, что в таком краткосрочном турнире может произойти все что угодно, вплоть до победы команды-аутсайдера на турнире (сборная Греции на ЧЕ-2004). А ведь я не увидел какого-то сильного подъема в греческом футболе после их победы. Сборная Греции как была середняком (а сейчас и вовсе выглядит удручающе) европейского футбола, так и остается. Это был успех средних игроков с наставником высокого уровня Отто Рехагелем. Сочетание высокой игровой дисциплины с неспособностью фаворитов противостоять оборонительному футболу греков, плюс присутствие удачи.

И сейчас я что-то похожее вижу у сборной России, вся страна находится в эйфории от духа команды, но, боюсь, за этим всем мы упустим важные этапы развития. Не начнем ли почивать на лаврах, как после успеха на Евро-2008, когда руководители РФС, успокоившись, с уверенностью смотрели в будущее, ничего для этого не делая. Последовали ошибки с назначением наставников сборной (в особенности сумасшедший контракт Капелло), финансовые проблемы в самой организации РФС, неоднозначное правление Толстых российским футболом - в общем, множество очень серьезных проблем.

Помимо этого в плачевном состоянии оказалась одна из лучших футбольных академий им. Коноплева, где были воспитаны такие игроки, как Дзагоев, Кутепов, Зобнин. После того как Роман Абрамович прекратил финансирование академии, никто в РФС не побеспокоился о благополучном существовании организации, откуда выпустились игроки сборной и клубов РФПЛ.

Принималось множество стратегий развития российского футбола, но дальше слов все это не доходило. По этим причинам наш футбол перед домашним ЧМ оказался в плачевном состоянии - затянувшаяся смена поколений в сборной, всего один футболист выступает в европейском чемпионате на стабильной основе (Денис Черышев), мешающий развитию российских игроков лимит, отток иностранцев мирового уровня из чемпионата России (очень важное обстоятельство для повышения мастерства наших игроков). Все это на данный момент происходит в нашем футболе!

Поэтому я считаю, что ЧМ должен стать неким толчком для России к пути развития футбола. Ведь не зря построены ультрасовременные стадионы, выделяются огромные средства государством, да, наконец, самоотверженная игра наших сборников должна сподвигнуть молодых ребят записаться в детско-спортивные школы.

Пир во время чумы

Наши ребята ненамного хуже футболистов из ведущих европейских стран, тут дело скорее в уровне обучения и доведения до взрослой сборной. Ведь были у нас сравнительно недавно победы на молодёжных и юношеских европейских первенствах. Из тех игроков максимум 2-3 добрались до выступлений в РФПЛ, а остальные ушли в небытие (кто-то закончил с футболом, остальные барахтаются в низших лигах). Не последнюю роль в этом сыграл лимит на легионеров. Российский игрок чувствует себя защищённым паспортом гражданина нашей страны и начинает потихоньку снижать к себе требования. При этом имеет незаслуженное место в составе и баснословные деньги для молодого игрока, кружащие ему голову. Нельзя в таком количестве терять талантливых ребят!

Из-за ошибок и недоработок в руководстве нашим футболом пришло время заняться фундаментальными вещами. Должна быть принята единая система подготовки сборных, упор надо делать в молодежном и юношеском футболе не на результат, а на развитие лучших качеств футболистов, нужно создать единую систему обучения для детских тренеров, обеспечить непрекращающийся скаутинг будущих игроков по всей России, требуется достойная поддержка университетских и региональных соревнований.

Постараться повысить интерес простого жителя России к футболу (мы видели, как народ сплотился и всей душой поддерживал сборную на ЧМ), чаще показывая плоды тщательной работы руководства и тренерского штаба. Всё сделать для того, чтобы полные трибуны перенеслись и на игры РФПЛ (инфраструктуры для комфортного пребывания болельщика на стадионе более чем достаточно). От этого выиграют и клубы. Получая наибольшую прибыль с продажи билетов, они будут направлять её на развитие своей молодёжной системы.

Придерживаясь одной программы, не шарахаясь из стороны в сторону, вполне реально поднять наш футбол на стабильно высокий уровень, который будет давать не единичный успех, а возможность бороться за самые высокие места на постоянной основе.

Что ж, остается только пожелать руководителям нашего футбола рациональности, последовательности и открытости перед российским болельщиком. Нельзя потерять всё это наследие, что останется после ЧМ.

Когда мы едины - мы непобедимы!