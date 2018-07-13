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Роналду + «Ювентус» = сплошная выгода

вчера, 19:03
Роналду + «Ювентус» = сплошная выгода

Мудрая «Старая Синьора» не прогадала и провернула, возможно, главный трансфер в своей истории, ведь Роналду начал оправдывать вложения еще до выхода на футбольное поле.

Лига чемпионов

Трансфер Роналду – стратегически выверенное мероприятие, которое, по расчетам людей из «Ювентуса», должно принести пользу по всем направлениям. Если говорить о спортивной составляющей, то подписанием лучшего игрока планеты последних двух лет итальянский гегемон рассчитывает приблизить себя к завоеванию долгожданного Кубка чемпионов, который так и не покорился Джанлуиджи Буффону в футболке «Юве». Может быть, праздник Турину подарит Криштиану? Согласитесь, в этом есть логика: подписывая лучшего игрока в истории Лиги чемпионов, клуб приближает себя к успеху в этом турнире. А Роналду в разы успешнее всего «Ювентуса» в ЛЧ! Попалась на глаза очень любопытная и красноречивая статистика, сравнивающая результаты игрока и целого клуба в Лиге чемпионов с того момента, как Криштиану впервые забил в главном европейском клубном турнире. Ознакомьтесь, не пожалеете!

Роналду vs «Ювентус» (в Лиге чемпионов, начиная с сезона 2006/2007)
Матчи (победы): 135 (92) – 74 (35)
Голы (в плей-офф): 120 (60) – 102 (39) 
Удары в створ: 341 - 381
Выигранные трофеи (финалы): 5 (6) – 0 (2)

Социальные сети

Великая миграция персональных болельщиков Роналду из Мадрида в Турин продолжается. Не в прямом смысле, хотя наверняка найдутся единичные чудаки, которые реально сменят место жительство и переедут вслед за своим кумиром, чтобы иметь возможность вживую наслаждаться его игрой в новом клубе. В мире, где все ведут борьбу за аудиторию, «Ювентус» сделал очень удачный ход. Бренд «Юве» поглотил бренд Криштиану Роналду, хотя, скорее даже не поглотил, а объединился с ним – нужно учитывать масштабы популярности португальца. Таким образом, армия поклонников КриРо теперь работает на «Старую Синьору». И это не пустые слова, держите аргументы: за пару дней после официального объявления о переходе Роналду из «Реала» в «Ювентус» от аккаунта «Королевского Клуба» в «Твиттере» отписалось больше миллиона человек. В свою очередь, странички чемпионов Италии в социальных сетях приобрели несколько миллионов новых подписчиков. Грубо говоря, бизнес-структура под названием «Ювентус» приобрела дополнительных клиентов или, по крайней мере, большую прослойку лояльно настроенной аудитории.

Мерчендайзинг

От роста популярности «Юве» в виртуальном пространстве – к реальности. Футболки Роналду разлетаются, как горячие пирожки на отдаленной железнодорожной станции. В первые часы скорость продаж приближалась к отметке «1 футболка в секунду». Потрясающе! Всего «Ювентус» рассчитывает продать миллион футболок Роналду, но с учетом взятого темпа есть вероятность, что этот прогноз удастся перекрыть. Нет информации о том, как распределены доходы между игроком и клубом в области использования его личного бренда, но «Старая Синьора» в накладе не останется точно из-за объемов продаж. Кроме того, представьте, какой это крутой шаг для популяризации клуба: подписываешь игрока и продаешь миллион футболок, тем самым, серьезно повышая цитируемость своего бренда. 

Всплеск популярности Серии A

Безусловно, гегемония одного клуба не лучшее, что может случиться с отдельным чемпионатом. С другой стороны, в последние годы Серия A растет, несмотря на превосходство «Ювентуса» над всеми остальными. «Старая Синьора» стремится оставаться первой, но боссы клуба понимают, что невозможно быть одной гордой цаплей на болоте, нужно повышать уровень всего чемпионата, чтобы привлекать дополнительных спонсоров, дороже продавать телевизионные права и так далее. Потихоньку за «Юве» тянутся и другие клубы, хотя у всех свой путь, но итальянский чемпионат определенно становится насыщеннее и популярнее, а трансфер Роналду должен привести к всплеску интереса к кальчо. Другими словами, привлечение на свою сторону Криштиану – это не только про «Ювентус», но и про Серию A в целом. Благодаря взглядам, направленным в сторону португальца, будут смотреть и на других игроков, клубы и лигу в целом. 

Привлечение новых футболистов

«Ювентус» хочет выйти на новый уровень, распространить свое господство с Апеннин на целую Европу, а для этого нужно для начала завладеть качественным составом, способным решать задачи самого высокого уровня сложности. Один только Криштиану – это еще не предел мечтаний, однако наличие Роналду в составе автоматически упрощает процесс переговоров со многими потенциальными кандидатами, потому что многие футболисты мечтают поиграть в одной команде с суперзвездой. Тот же Александр Головин попросил агентов сообщить «Ювентусу» о желании перебраться в Турин после трансфера Роналду, не исключено, что Марсело покинет «Реал» и снова окажется в одной упряжке со своим другом. И это только примеры, которые на поверхности. Криштиану – легенда, он пример для подражания в тренировочном процессе, он настоящий чемпион и катализатор побед. Большие объекты, как известно, обладают силой притяжения, и Роналду – не исключение. 

Легендарный трансфер Роналду

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Все комментарии
boom4321
boom4321
сегодня в 00:46
Надеюсь я весь следующий год буду читать, что Роналду перешел в Ювентус, вот и посмотрим, ху из ху. Мне кажется его там нагнут, как никогда никого не нагибали. Платить в лч уже некому, в ла лиге дрюкнули его. Вот и решил, пора что-то менять, пока с 77м не смешали
NGY
NGY ответил Artuom
вчера в 22:06
Artuom:
Этого руководителя вот только-только убрали, а при нём сравни сколько раз Реал выиграл лигу и сколько Барселона. Плохенький был какой-то коррупционерчик, раз не помог Реалу хотябы половину кубков взять)))
Зачем ты ему об жтом сказал, он сейчас в раздумьях, какую бы охинею еще ляпнуть!
Artuom
Artuom ответил mangoх12
вчера в 21:34
mangoх12:
Ты бы читал внимательней в Испанской федерации убрали руководителя коррупционера вот реал и накрылся , а в Европе у переса был Чакырушка и проплата на 3 года. Теперь улавливаешь логику ?
Этого руководителя вот только-только убрали, а при нём сравни сколько раз Реал выиграл лигу и сколько Барселона. Плохенький был какой-то коррупционерчик, раз не помог Реалу хотябы половину кубков взять)))
mangoх12
mangoх12 ответил NGY
вчера в 20:36
NGY:
У фанатов барселоны, с фантазией всегда было все в ажуре.
че, задело?))ахаха
Слайш
Слайш
вчера в 20:32
Желание показать себя хорошо в Италии с первого матча приведёт к тому, что Рон будет клепать голы пачками соперникам Юве, я в этом уверен.. Повезло Турину несказанно. Одно лишь настораживает - возраст. Сколько ещё лет выдержит на высшем уровне? Думаю года 2, не больше... Но всё равно огромной удачи желаю КриРо.. Ты навсегда в сердцах Мадрида..

Хоть против персональных фанатов ничего не имею, рад что Мадрид очистился от лишних глоров, которым было наплевать на клуб и она ценили только Рона..
NGY
NGY ответил mangoх12
вчера в 20:32
mangoх12:
Ты бы читал внимательней в Испанской федерации убрали руководителя коррупционера вот реал и накрылся , а в Европе у переса был Чакырушка и проплата на 3 года. Теперь улавливаешь логику ?
У фанатов барселоны, с фантазией всегда было все в ажуре.
mangoх12
mangoх12 ответил RoArt
вчера в 20:22
RoArt:
Спроси у Месси )
Так Месси гном по твоему а ГОМ это твой кумир) ахаха
mangoх12
mangoх12 ответил FFZ
вчера в 20:22
FFZ:
Если всё, как ты говоришь, проплачено, то почему за 3 года Барса выиграла 2 чемпионата?)
Ты бы читал внимательней в Испанской федерации убрали руководителя коррупционера вот реал и накрылся , а в Европе у переса был Чакырушка и проплата на 3 года. Теперь улавливаешь логику ?
FFZ
FFZ ответил mangoх12
вчера в 19:52
Если всё, как ты говоришь, проплачено, то почему за 3 года Барса выиграла 2 чемпионата?)
RoArt
RoArt ответил mangoх12
вчера в 19:52
mangoх12:
а ГОМы смелые ?) ахаха
Спроси у Месси )
dimagas1
dimagas1 ответил RoArt
вчера в 19:48
RoArt:
Интересно Гномик глядя на Рона перейдет в МС ? Хотя врятли гномы существа 29ливые...
Его тока барсуки терпеть смогут)))
mangoх12
mangoх12 ответил RoArt
вчера в 19:47
RoArt:
Интересно Гномик глядя на Рона перейдет в МС ? Хотя врятли гномы существа 29ливые...
а ГОМы смелые ?) ахаха
NGY
NGY
вчера в 19:46
Футбол и жизнь не предсказуема.
Не будем гадать, что будет.
Давайте жить здесь и сейчас и получать удовольствие от футбола в целом.
RoArt
RoArt
вчера в 19:44
Интересно Гномик глядя на Рона перейдет в МС ?
Хотя врятли гномы существа 29ливые...
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
вчера в 19:36
Заиграет или не заиграет - не важно. Ювентус наварился на этом трансфере. 2 годика побудет в клубе, пока продажи не достигнут до 2 млрд. евро, за 2 года вполне реально.
mangoх12
mangoх12
вчера в 19:29
Убежал как и Зидан от противостояния Барсе и Месси. А все потому, что оба почуяли что в федерации этот сливочный мешок никто тянуть больше не будет. да в ЛЧ проплата на 3 года вперед у Переса истекла. Не получится у этого самолюбующегося понтореза ничего . Итальяшки дивидендов не раздают да и сами из тех кто больше любит получать чем отдавать. Засохнет уже через полгода вот и увидим кто ого стоил.
ᅠ
вчера в 19:26
В плане финансов Ювентус не прогадал, тут спору нет.
Но Ювентус - это семья, а Роналду единоличник. Вот тут сомнения.
An Jo
An Jo
вчера в 19:25
Да хрен его знает как будет. Получит в первом матче травму и просидит весь сезон в лазарете, фиг его знает. Футбол непредсказуем.
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