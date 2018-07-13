Роналду + «Ювентус» = сплошная выгода

Мудрая «Старая Синьора» не прогадала и провернула, возможно, главный трансфер в своей истории, ведь Роналду начал оправдывать вложения еще до выхода на футбольное поле.

Лига чемпионов

Трансфер Роналду – стратегически выверенное мероприятие, которое, по расчетам людей из «Ювентуса», должно принести пользу по всем направлениям. Если говорить о спортивной составляющей, то подписанием лучшего игрока планеты последних двух лет итальянский гегемон рассчитывает приблизить себя к завоеванию долгожданного Кубка чемпионов, который так и не покорился Джанлуиджи Буффону в футболке «Юве». Может быть, праздник Турину подарит Криштиану? Согласитесь, в этом есть логика: подписывая лучшего игрока в истории Лиги чемпионов, клуб приближает себя к успеху в этом турнире. А Роналду в разы успешнее всего «Ювентуса» в ЛЧ! Попалась на глаза очень любопытная и красноречивая статистика, сравнивающая результаты игрока и целого клуба в Лиге чемпионов с того момента, как Криштиану впервые забил в главном европейском клубном турнире. Ознакомьтесь, не пожалеете!

Роналду vs «Ювентус» (в Лиге чемпионов, начиная с сезона 2006/2007)

Матчи (победы): 135 (92) – 74 (35)

Голы (в плей-офф): 120 (60) – 102 (39)

Удары в створ: 341 - 381

Выигранные трофеи (финалы): 5 (6) – 0 (2)

Социальные сети

Великая миграция персональных болельщиков Роналду из Мадрида в Турин продолжается. Не в прямом смысле, хотя наверняка найдутся единичные чудаки, которые реально сменят место жительство и переедут вслед за своим кумиром, чтобы иметь возможность вживую наслаждаться его игрой в новом клубе. В мире, где все ведут борьбу за аудиторию, «Ювентус» сделал очень удачный ход. Бренд «Юве» поглотил бренд Криштиану Роналду, хотя, скорее даже не поглотил, а объединился с ним – нужно учитывать масштабы популярности португальца. Таким образом, армия поклонников КриРо теперь работает на «Старую Синьору». И это не пустые слова, держите аргументы: за пару дней после официального объявления о переходе Роналду из «Реала» в «Ювентус» от аккаунта «Королевского Клуба» в «Твиттере» отписалось больше миллиона человек. В свою очередь, странички чемпионов Италии в социальных сетях приобрели несколько миллионов новых подписчиков. Грубо говоря, бизнес-структура под названием «Ювентус» приобрела дополнительных клиентов или, по крайней мере, большую прослойку лояльно настроенной аудитории.

Мерчендайзинг

От роста популярности «Юве» в виртуальном пространстве – к реальности. Футболки Роналду разлетаются, как горячие пирожки на отдаленной железнодорожной станции. В первые часы скорость продаж приближалась к отметке «1 футболка в секунду». Потрясающе! Всего «Ювентус» рассчитывает продать миллион футболок Роналду, но с учетом взятого темпа есть вероятность, что этот прогноз удастся перекрыть. Нет информации о том, как распределены доходы между игроком и клубом в области использования его личного бренда, но «Старая Синьора» в накладе не останется точно из-за объемов продаж. Кроме того, представьте, какой это крутой шаг для популяризации клуба: подписываешь игрока и продаешь миллион футболок, тем самым, серьезно повышая цитируемость своего бренда.

Всплеск популярности Серии A

Безусловно, гегемония одного клуба не лучшее, что может случиться с отдельным чемпионатом. С другой стороны, в последние годы Серия A растет, несмотря на превосходство «Ювентуса» над всеми остальными. «Старая Синьора» стремится оставаться первой, но боссы клуба понимают, что невозможно быть одной гордой цаплей на болоте, нужно повышать уровень всего чемпионата, чтобы привлекать дополнительных спонсоров, дороже продавать телевизионные права и так далее. Потихоньку за «Юве» тянутся и другие клубы, хотя у всех свой путь, но итальянский чемпионат определенно становится насыщеннее и популярнее, а трансфер Роналду должен привести к всплеску интереса к кальчо. Другими словами, привлечение на свою сторону Криштиану – это не только про «Ювентус», но и про Серию A в целом. Благодаря взглядам, направленным в сторону португальца, будут смотреть и на других игроков, клубы и лигу в целом.

Привлечение новых футболистов

«Ювентус» хочет выйти на новый уровень, распространить свое господство с Апеннин на целую Европу, а для этого нужно для начала завладеть качественным составом, способным решать задачи самого высокого уровня сложности. Один только Криштиану – это еще не предел мечтаний, однако наличие Роналду в составе автоматически упрощает процесс переговоров со многими потенциальными кандидатами, потому что многие футболисты мечтают поиграть в одной команде с суперзвездой. Тот же Александр Головин попросил агентов сообщить «Ювентусу» о желании перебраться в Турин после трансфера Роналду, не исключено, что Марсело покинет «Реал» и снова окажется в одной упряжке со своим другом. И это только примеры, которые на поверхности. Криштиану – легенда, он пример для подражания в тренировочном процессе, он настоящий чемпион и катализатор побед. Большие объекты, как известно, обладают силой притяжения, и Роналду – не исключение.

Легендарный трансфер Роналду