Бельгия – Англия: слабое утешение

Болельщики сборных Туниса и Панамы могут гордиться своими командами и сочувствовать им, ведь на групповом этапе чемпионата мира этим сборным противостояли будущие участники битвы за призовые места. Сборные Англии и Бельгии второй раз за чемпионат мира встречаются друг с другом.

История взаимоотношений

В текущем рейтинге ФИФА сборная Бельгии достаточно уверенно превосходит англичан, занимая третье место против 12-го. Однако в истории очных встреч весомое преимущество у команды с Туманного Альбиона. Всего между собой эти команды провели 22 матча. И только в двух из них победу одержали бельгийцы. Причем один такой матч случился уже на этом чемпионате мира. При этом англичане побеждали аж 15 раз. Другое дело, что большая часть этих встреч проходила очень давно. В последний раз до нынешнего чемпионата мира они сыграли в 2012 году в товарищеском матче. Тогда со счетом 1:0 победила Англия. А на каком-то серьезном турнире в последний раз до ЧМ-2018 бельгийцы и англичане виделись в рамках чемпионата мира 1990 года. Тогда на стадии 1/8 финала получилась очень упорная битва, а на 120-й минуте Англия вырвала победу со счетом 1:0 благодаря голу Дэвида Платта.

Предыдущая встреча

Напомним, что первая игра обладала одной из самых многообещающих вывесок всего группового раунда. Ведь большие надежды подавали и бельгийцы, и англичане, показав очень яркий интригующий футбол в стартовых двух турах. Они обыграли соответственно Тунис и Панаму, поэтому выясняли в третьем туре, кто же выйдет в плей-офф с первого места. При этом выход с первого места отправит победителя группы в сложнейшую половину сетки, куда попали Франция, Бразилия, Уругвай, Аргентина, Португалия и прочие. Кто-то предполагает, что именно поэтому ни Англия, ни Бельгия не хотели особо победить, а встреча выдалась очень скучной. Тренеры дали поиграть резервистам, проведя масштабную ротацию состава, так что от супервывески ничего не осталось. В первом тайме своей пассивностью команды вызывали только свист трибун. После перерыва Бельгия лучше активизировалась, что и позволило ей забить единственный гол, ставший победным. Но та игра вряд ли может расцениваться всерьез при оценке перспектив в этом противостоянии. Слишком уж специфически тогда тренеры подошли к матчу.

Кому это надо?

С другой стороны, и матч за третье место точно не станет полным и реальным отражением силы сборных Англии и Бельгии. Так можно было бы говорить, если бы на кону стоял настоящий трофей, а противники выкладывались бы максимально. Матчи за третье место зачастую получаются унылыми и тягучими, поскольку встречаются две команды, которые еще несколько дней назад всерьез думали о чемпионстве, для которых поражение в полуфинале стало катастрофой, которые и третье, и четвертое место воспринимают одинаково апатично. Тренеры не скрывают, что им будет крайне тяжело настроить команды психологически на эту игру после обидных поражений. Именно от настроя зависит очень многое, то есть от тренера и общего эмоционального фона в раздевалке, в команде. Понятно, что у всех амбиции, никто не хочет просто выходить на поле и проигрывать в любом матче на чемпионате мира. Однако биться с такой яростью, как если бы речь шла о любом другом противостоянии на турнире, никто не сможет себя заставить.

Английские недоработки

Выбор состава

Другим важным аспектом, который, как и психологический настрой, лежит на плечах тренеров, будет выбор состава. Роберто Мартинес и Гарет Саутгейт должны решить, насколько сильно им проводить ротацию состава, должны понять, насколько свежи их команды, кто готов по-настоящему биться за третье место, а кто уже опустил руки и потерял мотивацию. Эта психологическая свежесть крайне важна. Как и физическая, конечно, потому что команды провели сложный изнурительный турнир. Найти в себе резервы, чтобы выдать боевой поединок за третье место очень тяжело. У англичан еще и поменьше времени на отдых было, они также отыграли больше дополнительного времени в плей-офф, чем Бельгия. Один только сумасшедший матч с Хорватией в полуфинале чего стоит. А он был всего три дня назад, времени на восстановление – на сутки меньше, чем у Бельгии. Но опираться только на физическую усталость игроков, выходивших в полуфиналах, вряд ли стоит. Тренеры будут смотреть на то, как футболисты настроены, на их самоощущение.

Ориентировочный состав сборной Бельгии (3-4-3): Куртуа – Алдервейрелд, Компани, Вертонген – Менье, Витсель, Феллаини, Феррейра-Карраско – Де Брюйне, Лукаку, Э. Азар.

Предположим, что Мартинес предпочтет минимальную ротацию состава, у Бельгии было больше времени прийти в себя, отдохнуть, найти в себе силы подготовиться к этому «утешительному финалу». Так что наверняка каждый из сборной Бельгии будет настроен как следует.

Ориентировочный состав сборной Англии (3-5-2): Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр – Александер-Арнольд, Лингард, Дайер, Делф, Роуз – Кейн, Варди.

У сборной Англии ротация будет посильнее, поскольку у них было меньше времени на восстановление, психологически еще команда довольно утомленная, пока не переварила обидное поражение от Хорватии в полуфинале. Настроиться тяжелее, нужны какие-то вкрапления свежих игроков, которые достаточно мотивированы и на игру за третье место.

Прогноз «Соккер.ру»: факторы свежести и настроя – ключевые в таком грустном матче. Больше времени на восстановление было у бельгийцев, они также провели меньше времени на поле на турнире в целом, так что должны быть свежее. Настрой тоже у них более боевой, поскольку для Бельгии даже третье место станет историческим на данный момент достижением, пусть никто потом и не знает особо обладателей бронзовых медалей. А уже видевшие себя мысленно в финале англичане, конечно, больше выбиты из колеи, им будет труднее собраться.