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Хорватия vs Англия. Финал на кону и старые счёты

11 июля 2018, 13:45

Первый финалист чемпионата мира определился - Франция уже поджидает соперника по схватке за трофей. «Соккер.ру» анонсирует сражение Англии и Хорватии в полуфинале ЧМ-18.

На ЧМ-2018. Ни Хорватия, ни Англия не входили в число записных фаворитов чемпионата мира, эти команды не ждали в финале, а одна из них там будет. Предполагали, что «шашечные» со своей блестящей полузащитой могут пошуметь и снять пару скальпов, а относительно англичан даже прогнозов не было, потому что любые предсказания на крупных турнирах не сбываются десятилетиями. Команде Гарета Саутгейта досталась легкая группа с Тунисом и Панамой, а в матче с Бельгией можно было даже проиграть, чтобы попасть в более простую часть сетки плей-офф, где Англия прошла Колумбию по итогам серии пенальти и Швецию. Хорватия одержала три победы на групповой стадии (над Нигерией, Аргентиной и Исландией), а в матчах на выбывание «шашечные» ни разу не выиграли «чисто» - только в сериях пенальти (оставили за бортом Данию и Россию).

История противостояний. Всего англичане и хорваты сходились на футбольном поле семь раз: 4 победы «Трех львов», 2 успеха балканцев и одна ничья. Если говорить только об официальных встречах, то здесь царит бескомпромиссность: Англия побеждала трижды, Хорватия дважды. Впервые в турнирном матче эти команды сошлись на групповой стадии Евро-2004, тогда родоначальники футбола выиграли 4:2. Потом был отборочный цикл Евро-2008, в ходе которого «шашечные» одержали две победы (2:0 и 3:2), причем последний результат открыл путь в финальную часть чемпионата Европы для сборной России, а англичане остались за бортом крупного турнира. Месть состоялась уже в ходе следующего отборочного цикла – на ЧМ-2010. Англия дважды выиграла крупно (4:1 и 5:1), теперь уже Хорватия финишировала на третьей строчке и осталась без чемпионата мира. Таким образом, предыдущий матч между сегодняшними соперниками по полуфиналу ЧМ-2018 состоялся почти девять лет назад на «Уэмбли» и закончился со счетом 5:1 в пользу англичан. Вряд ли сегодня увидим нечто подобное. Хорваты будут даже не против еще одной серии пенальти, если она заведет их в финал.

Любопытный факт. В заявке сборной Англии представители исключительно клубов АПЛ, в то время как в составе Хорватии лишь один игрок из английского первенства – Деян Ловрен («Ливерпуль»). Зато за «шашечных» играют футболисты из чемпионатов Испании, Англии, Италии, Германии, Франции и России. А также Турции, Австрии, Бельгии и Хорватии. Представители десяти разных чемпионатов – роскошное разнообразие! 
У чемпионата мира будет новый финал. И это супер!

Сборная Хорватии. Хорваты близки к повторению своего исторического результата – на ЧМ-1998 брали «бронзу», но, естественно, команда Златко Далича хочет большего, а к этому есть все предпосылки. Сборная Хорватии играет в сбалансированный футбол с центром силы в полузащите, где действуют Модрич с Ракитичем, вокруг которых и строится игра. Златко Далич грамотно настроил свою команду, главное качество которой заключается в том, что звездные игроки являются одновременно трудягами, каких еще поискать. Сочетание таланта, трудолюбия, высокой самоотдачи и организованности дают высокий КПД на выходе, пусть в плей-офф Хорватия еще никого не обыграла, ведь и с датчанами, и с россиянами переводила выяснение отношений в серию пенальти. 

Но это тоже показательно: выиграть два послематчевых испытания нервов подряд – это серьезно. Значит, с психологической устойчивостью у «шашечных» полный порядок. Еще одна хорватская «фишка» - гибкие тактические перестроения под каждого соперника, но не затрагивающие системных основ игры. Златко Далич играл уже по разным схемам: и 4-3-3, и 4-2-3-1, и 4-1-4-1 и даже 4-4-1-1. Многое зависит от того, как тренер в той или иной встрече хочет использовать свой главный козырь – Луку Модрича. Предположу, что сегодня полузащитник «Реала» будет действовать между английскими линиями, выбор будет сделан между схемами 4-3-3 и 4-1-4-1, впрочем, они могут перетекать одна в другую несколько раз по ходу матча, ведь расстановки «соседние».

Ориентировочный состав Хорватии (4-1-4-1): Субашич – Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич – Модрич – Перишич, Крамарич, Ракитич, Ребич – Манджукич.

Сборная Англии. Англичане на ЧМ-2018 забили уже 11 голов, девять из которых – со стандартов. Команда Гарета Саутгейта применяет это оружие с убийственной эффективностью, и хотя хорваты тоже не против воспользоваться штрафными, угловыми и прочими аутами, их сегодняшние соперники в этом искусстве преуспели больше. После вылета Бельгии «Три Льва» остаются единственной командой на мундиале, использующей схему с тремя центральными защитниками. Кто бы ни был напротив, англичане не отходят от расстановки 3-1-4-2, в этом их сила и их уязвимость. В первую очередь, не выглядит сильным звеном Джордан Хендерсон на позиции опорного полузащитника, вероятно, именно на эту зону хорваты и направят свое давление, попытаются выбить седло из-под соперника. Зато атакующая четверка и фланги работают интенсивно, поэтому высокий прессинг против англичан чреват острыми выпадами, и повезет, если завершающий удар дадут сделать мазиле Стерлингу, а не капитану Кейну.

Ориентировочный состав Англии (3-1-4-2): Пикфорд – Магуайр, Стоунз, Уокер – Хендерсон – Триппьер, Алли, Лингард, Янг – Стерлинг, Кейн.

Прогноз «Соккер.ру»: результативная ничья в основное время и выяснение отношений в серии пенальти. 

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Все комментарии
Великий Князь
Великий Князь
12 июля в 00:16
ХайнZ:
Вовочка, а почему ты на ёлку в коричневом костюме пришел? - А я буду 96ой, буду портить всем настроение! ))))
Рад за тебя, Вовочка)
ХайнZ
ХайнZ
12 июля в 00:15
Поставлю 200 евро на победу Франции. Надеюсь, проиграю.
ХайнZ
ХайнZ
12 июля в 00:14
Великий Князь:
Пусть победит слабейший! Желаю неудач обоим коллективам, побольше удалений и травм!
Вовочка, а почему ты на ёлку в коричневом костюме пришел? - А я буду 96ой, буду портить всем настроение! ))))
ХайнZ
ХайнZ
12 июля в 00:12
Я в шоке от хорватов (в хорошем смысле). Маленькая гордая страна раз за разом умывающая сильных мира сего.
ХайнZ
ХайнZ
12 июля в 00:11
У россиян развдоение личности: за кого болеть за славян с Видой или за "негров" )))
Виктория Сизова
Виктория Сизова
11 июля в 23:05
    Виктория Сизова
    Виктория Сизова
    11 июля в 23:04
    А может это одно и то же 😂
    Виктория Сизова
    Виктория Сизова
    11 июля в 23:03
      Виктория Сизова
      Виктория Сизова
      11 июля в 23:03
      Негров и сопли 😆😂😂
      Виктория Сизова
      Виктория Сизова
      11 июля в 23:02
      Побьют Хорваты негров!
      Алла Пятышкина
      Алла Пятышкина
      11 июля в 20:32
      Великий Князь:
      Пусть победит слабейший! Желаю неудач обоим коллективам, побольше удалений и травм!
      Согласна, только без травм и больше забитых мячей, а то Франции в финале будет слишком скучно.
      vik1974
      vik1974
      11 июля в 19:28
      По болею за Хорватов.
      Великий Князь
      Великий Князь
      11 июля в 16:41
      cannongun:
      Англия чемпион
      Да - липовый чемпион 1966 года. Аха-ха)
      cannongun
      cannongun
      11 июля в 16:13
      Англия чемпион
      Великий Князь
      Великий Князь
      11 июля в 15:53
      Dinamovets1927:
      Всё норм,Вида будет играть!Фифашные чинуши довольно потирают ручки!Бабло побеждает зло!!!
      Да пусть играет. Сейчас он самое слабое звено.)
      Великий Князь
      Великий Князь
      11 июля в 15:53
      Пусть победит слабейший! Желаю неудач обоим коллективам, побольше удалений и травм!
      BaGMeL
      BaGMeL
      11 июля в 15:18
      Удачи Англию!
      Dinamovets1927
      Dinamovets1927
      11 июля в 15:02
      Всё норм,Вида будет играть!Фифашные чинуши довольно потирают ручки!Бабло побеждает зло!!!
      Dinamovets1927
      Dinamovets1927
      11 июля в 14:58
      Только Вида,только Ватрени!Англичане и так красавцы!
      борька
      борька
      11 июля в 14:28
      Капут хортам
      Romucho83
      Romucho83
      11 июля в 14:15
      "Хорваты близки к повторению своего исторического результата – на ЧМ-2018 брали «бронзу»" - я так полагаю тут нужно подредактировать! На ЧМ-18 до бронзы нужно ещё попотеть!
      Espana-Deutschland
      Espana-Deutschland
      11 июля в 14:12
      "на ЧМ-2018 брали «бронзу»" - Что, хорваты уже взяли бронзу, а теперь борются за серебро? Быстро, однако.
      NAZAR 007
      NAZAR 007
      11 июля в 13:55
      Врсалько с травмой не будет играть, А Виду ФИФА должны вышвырнуть
      из состава уже сегодня за продолжение с " Белград -гори" . Если конечно,
      они своего устава придерживаются. От бритосов не в восторге, но неожиданно
      после хорватских не спортивных действий, они получат нежданный карт -бланш .

      В любом случае, удачи французам в финале, почти наш флаг ) Только поперек )
      DawnOfDestiny
      DawnOfDestiny
      11 июля в 13:53
      победы хорватам!
      Томаш Хаберли
      Томаш Хаберли
      11 июля в 13:51
      Я с самого начала говорил, что чемпионом станет та сборная которая когда-то была чемпионом. Хорватия может и выиграет у Англии но чемпионом не станет. Финал Англия против Франции более поиемлен
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