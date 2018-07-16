«Самые-самые» команды и игроки ЧМ-2018

«Соккер.ру» вооружился статистикой и готов назвать лауреатов в значимых номинациях. Какие команды и футболисты отметились на чемпионате мира хорошими и плохими делами?

Команды

Лучшая результативность. Сборная Бельгии – 16 голов. На первом месте по количеству голов на ЧМ-2018 «Красные Дьяволы», занявшие итоговое третье место. Отличились десять разных футболистов: Лукаку забил 4 мяча, Азар – 3, по разу отличились Де Брюйне, Вертонген, Менье, Феллаини, Шадли, Мертенс, Янузай и Батшуайи. Сборная России заняла пятое место в списке самых результативных команд с 11 голами, уступив только четверке, добравшейся до полуфинальной стадии (Бельгия, Франция, Хорватия, Англия).

Худшая результативность. 12 команд забили по два гола. Пестрая и многочисленная компания, в нее входят, к примеру, Германия и Панама.

Дисциплина. Сборная Хорватии стала самой «грубой» командой чемпионата мира, насобирав 15 «горчичников» в семи матчах, а вот сборная Саудовской Аравии отметилась лишь одной желтой карточкой в трех играх группового этапа.

Удары. Сборная Германии, завершившая защиту титула после группового этапа, наносила в среднем 24 удара по воротам соперника за игру. На другом полюсе команда Ирана с 7.7 выстрелами. Разница в три раза, причем забили эти сборные одинаковое количество голов – по 2. Сборная России на 28-м месте с 11 ударами в каждой игре, то есть 20% ударов наших футболистов достигали цели и становились голами. Отменная эффективность!

Владение мячом. Сборная Испании владела мячом 69.2% игрового времени, а Иран – 33.6%. Россия – 30-я (39.4% владения).

Точность передач. Все те же команды: 91% точности у Испании, Иран замыкает список – 62.6% точных пасов. У России – 70.9% (30 место).

Верховые единоборства. 31 успешное верховое единоборство в каждом матче – сборная России в этом компоненте лучшая из лучших на ЧМ-2018! Хуже всех выступила Саудовская Аравия, у которой только 10 побед в воздухе в каждой игре.

Дриблинг. Нигерия оказалась командой, наиболее успешной в обводке – 16 таких действий в каждой игре. Замыкают список Япония и Польша, чьи игроки редко применяли дриблинг (5.3).

Игроки

Лучший бомбардир. Харри Кейн (Англия) – 6 голов. Никто не смог обойти Харри Кейна, который пять из шести мячей забил в ворота сборных Туниса и Панамы на групповом этапе, а еще одним отметился в матче с Колумбией с пенальти. Половину своих голов Харри забил с «точки», еще два стали следствием угловых, а один раз мяч попал в Кейна после удара партнера и срикошетил в ворота Панамы. Вот такой необычный топ-стрелок у ЧМ-2018. Россиянин Денис Черышев забил четыре гола и разделил второе место в списке бомбардиров с Мбаппе, Лукаку, Роналду и Гризманном.

Лучшие ассистенты. 16 футболистов выполнили по две результативных передачи. В этой компании Артем Дзюба и Александр Головин, а также Гризманн, Месси, Азар, Де Брюйне, Хамес, Коутиньо и другие славные парни.

«Гол плюс пас». Харри Кейн (6+0) и Антуан Гризманн (4+2) набрали по 6 очков результативности.

Ударник. Неймар (Бразилия) – 26 ударов. Лидер сборной Бразилии 26 раз угрожал чужим воротам, сумел забить два мяча. Если говорить о средних показателях, то Неймар немного уступает Криштиану Роналду, но в абсолютном зачете ему нет равных, а на втором месте еще один бразилец Коутиньо (23 выстрела).

Дриблер. Эден Азар (Бельгия) – 40 успешных обводок. Бельгиец показал высший пилотаж при работе с мячом. 40 раз Азар разбрасывал соперников финтами или уходил от них на смене курса движения и переключении передач. Действительно потрясающая статистика, особенно если учесть, что на 40 успешных обводок было потрачено всего лишь 52 попытки (эффективность – 77%).

Лучший в воздухе. Артем Дзюба (Россия) – 76 воздушных единоборств. Форвард сборной России выдал настоящий мастер-класс по игре на втором этаже. Даже защитники, сыгравшие по семь матчей, отстают от Дзюбы минимум на 25 побед в воздухе. Артем – олицетворение русской мощи.

Пас-мен. Серхио Рамос (Испания) – 508 передач. Защитник мадридского «Реала» в четырех матчах сделал столько пасов, что никто не смог его обойти. Максимально приблизился к Рамосу его одноклубник Модрич, доигравшийся до финала, но у Луки только 485 передач.

Острый как бритва. Киран Триппьер (Англия) – 24 обостряющие передачи. Сборная Англии жила стандартами, а постоянным исполнителем ударов по зафиксированному мячу был Киран Триппьер, вот и нащелкал почти четверть сотни обостряющих пасов, приводивших к моментам у ворот соперников английской сборной. Впрочем, Кевин Де Брюйне и Неймар отстали на самую малость – у них по 23 острых паса.

Спасители. Гильермо Очоа (Мексика) и Тибо Куртуа (Бельгия) – по 25 сэйвов. Никто чаще этих ребят не отводил угрозы от ворот своих команд, правда, мексиканец Очоа собрал 25 спасений в четырех поединках, в то время как Куртуа растянул удовольствие на семь матчей.

Лучший в отборе. Каземиро (Бразилия) – 17 отборов. Дисквалификация полузащитника мадридского «Реала» стала ключевой и невосполнимой потерей для Бразилии в четвертьфинале против Бельгии. Лучший отборщик ЧМ-2018 был способен кардинально поменять ту игру.

Главные перехватчики. Нголо Канте (Франция) и Роман Зобнин (Россия) – по 20 перехватов. Отрадно встречать в списке лучших игроков ЧМ-2018 и российских. Полузащитник сборной России и московского «Спартака» разделил первое место по числу отборов с ключевой персоной новоиспеченных чемпионов мира, при этом Роман отыграл на две игры меньше.

Разрядить обстановку! Сергей Игнашевич (Россия) и Рафаэль Варан (Франция) – по 44 выноса. Еще один игрок сборной России наравне с чемпионом мира в отдельной номинации. Игнашевич и Варан одинаковое количество раз выносили мяч подальше от своих ворот.

Лучшие игроки сборной России на ЧМ-2018

Блокиратор. Андреас Гранквист (Швеция) – 13 заблокированных ударов. Теперь уже экс-защитник «Краснодара» не давал бить по воротам своей сборной ни при каких обстоятельствах.

Самый жёлтый. Себастьян Ларссон (Швеция) – 3 предупреждения. Единственный игрок на мундиале, умудрившийся получить три желтых карточки.

Красные. Всего лишь четыре удаления состоялись на ЧМ-2018! Красный квартет составили Карлос Санчес (Колумбия), Игорь Смольников (Россия), Джером Боатенг (Германия) и Микаэль Ланг (Швейцария). Защитник сборной Швейцарии – единственный удаленный в плей-офф.