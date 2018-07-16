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Лучший среди лучших

вчера, 22:25
Лучший среди лучших

По мнению многих экспертов, болельщиков, футболистов действующих и бывших, лучшим игроком ЧМ-2018 был Килиан Мбаппе. «Соккер.ру» считает это мнение логичным.

ФИФА традиционно старается сделать так, чтобы в каждой из команд-полуфиналистов чемпионата мира был отмечен один игрок по итогам турнира, чтобы кто-то непременно получил индивидуальную награду. Лучшим бомбардиром чисто математически стал Харри Кейн из сборной Англии, лучшим вратарем признали Тибо Куртуа из Бельгии, лучшим футболистом – Луку Модрича из Хорватии, а Франции досталось звание лучшего молодого игрока турнира, им стал Килиан Мбаппе. 

Возможно, 19-летний форвард получил бы премию лучшему игроку турнира вообще, но это разрушило бы дипломатический подход ФИФА. К тому же, действительно, в пользу Модрича можно найти массу аргументов. Но нынешний чемпионат мира стал чемпионатом Мбаппе, если уж о ком-то говорить персонально. Ведь этот совсем юный футболист вывел себя на новый уровень, на новый уровень восприятия и класса. Прямо в течение этого месяца. 

Сложно себе представить, что только в 2016 году Мбаппе перебрался из юношеской команды «Монако» во взрослую. Два года назад. А теперь это один из лучших футболистов мира. Причем турнир в России только утвердил его в этом статусе, а выбиваться туда он начал семимильными шагами на клубном уровне. 

За один неполный сезон в «Монако» юнец заставил о себе говорить всех, а ПСЖ вынудил рисковать санкциями со стороны УЕФА – парижане на все пошли, чтобы за огромные деньги перехватить Мбаппе у «Реала». И он не подкачал, проведя шикарный сезон в Париже рядом с Неймаром и Кавани. Килиан идет вперед с каждой игрой буквально. 

Темп его прогресса – самое впечатляющее в этом феномене. Вы обратили внимание на то, как футболисты выходили на финал ЧМ-2018, как они стояли перед гимнами, как они вели себя в эти самые напряженные минуты. Взгляд и мимика говорят о многом. У всех, буквально у всех лица выдавали запредельное волнение, граничащее с нервозностью. И на этом фоне очень необычно смотрелся Мбаппе, да, у него тоже был пронзительные сконцентрированный взгляд, но при этом он ухмылялся, улыбался и источал уверенность, которую невозможно просто взять и связать с его возрастом. 

Все время приходилось себя одергивать, глядя на этого хладнокровного спокойного, по-хорошему расслабленного, но в то же время собранного молодого человека. Перед нами ведь не завоевавший десятки титулов и истоптавший миллионы полян седой воин, а парень, который еще пару лет назад топтал газоны с пацанами. А теперь он – в финале чемпионата мира. 

Каких штрихов ему добавил Дешам и нынешняя сборная Франции? Дисциплинированности. 

Он и в «Монако» с ПСЖ отличался тем, что четко стремился выполнять тренерскую установку, прилежно работал и не ввязывался в какие-либо пафосно-звездные разборки, что придало ему огромной солидности и статуса после появления Неймара в ПСЖ. 

Этот факт всколыхнул всех, напряженность возникла в самом клубе, но только Мбаппе был над этим всем и лихо комбинировал, взаимодействовал с Менье, Алвесом, Кавани, Неймаром, одинаково легко понимая всех и расправляясь с соперниками. Дешам же на этом чемпионате мира показал ему, что Килиан может больше. Хотя уже в Париже он поражал своими способностями к дриблингу, к пониманию футбола, его техники, комбинаторики. Чего же больше? 

Но Дешам твердил, что Килиан может и должен делать больше. На этом чемпионате Мбаппе научился сдерживать свое безумное творческое начало в пользу командной работы. Он в какие-то моменты словно бил себя по рукам, чтобы не нарушить случайно дисциплинированные организованные ряды сдержанных французов. Было заметно в том же финале, как уже по ходу второго тайма, когда счет становился комфортнее, Мбаппе давал себе волю, порциями выпускал свою энергию, сдерживаемую очень долго. 

Что еще он получил? Умение отрабатывать в защите. 

В плей-офф часто становилось заметно, что в слаженном механизме сборной Франции немного проседает фланг защитника Павара, куда пытались давить особенно усердно хорваты и бельгийцы. Да и остальные видели в этом шанс. Но помимо опускавшегося на подстраховку опорника регулярно Бенжамену помогал Мбаппе, который бился, вступал в отборы, совершал перехваты, бросался в подкаты. Видеть в таком же режиме игры тех же Месси или Роналду было бы диковато, но не Мбаппе. 

Что еще раскрыл в нем чемпионат мира? Скорость. Невероятную скорость. 

Дешам за счет двух предыдущих «апгрейдов» Килиана вкупе с имевшимися у него уже упомянутыми и известными по ПСЖ и «Монако» данными сумел сделать из Килиана лучшего бойца своей идеальной команды, добавив к его суперспособностям сумасшедшую скорость. Точнее, раскрыв ее. Ведь в ПСЖ ему приходилось играть высоко, парижане всегда владеют мячом, они всегда в атаке, так что Килиан все время недалеко от штрафной, демонстрирует дриблинг, технику. 

А тут ему пришлось выполнять работу в обороне, пришлось сдерживать себя, так что выстреливал Мбаппе из глубины, и это оказалось блестящей находкой. Оставалось только подготовить его физически, но на это работало и уже описанное сдерживание, он не растрачивал себя попусту, сберегая силы только на точечные и эффективные рывки, от которых страдали все защитные построения всех соперников. 

Так, именно на этом чемпионате мира Мбаппе из идеального атакующего игрока превратился в идеального универсального бойца, а это путь к мировому господству нового уровня. Ведь ему всего лишь 19 лет. И не зря Пеле так нахваливает Килиана, не зря его талант воспевают. При таком темпе прогресса Мбаппе достигнет небывалых высот и побьет немало рекордов. 

И у него, кстати, в гонке за величие в истории, о чем так любят спорить много лет фанаты Месси и Роналду, поклонники Неймара, примкнувшие к ним, есть преимущество перед всеми ними. Он уже стал чемпионом мира. Да, впереди еще много, очень много работы для достижения господства, однако таких стартовых позиций не было ни у кого из ныне великих.

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Все комментарии
NGY
NGY
сегодня в 07:20
Не считаю, его лучшим игроком ЧМ.

У него есть скорость и только благодаря ей, он сейчас на вершине олимпа вместе со всеми.
Но что будет, если он её потеряет? Вообщем поживем увидим.
амурец
амурец
сегодня в 02:29
да уж, если будет продолжать такими же темпами начнётся эпоха Мбаппе
Алла Пятышкина
Алла Пятышкина ответил
сегодня в 00:33
ᅠ:
Согласен, Рэшфорд начал здорово. Если будет развиваться, то может достичь высокого уровня.
Это точно, хочется пожелать парню большего доверия от тренеров.
ᅠ
ответил Алла Пятышкина
сегодня в 00:09
Алла Пятышкина:
Маркус Рашфорд из этой категории был хорош в 2016 году, но вот в последние полтора года стал играть хуже. Возможно, дело в том, что ему неудобно играть при Моуриньо.
Согласен, Рэшфорд начал здорово. Если будет развиваться, то может достичь высокого уровня.
Алла Пятышкина
Алла Пятышкина ответил
вчера в 23:46
ᅠ:
Салах. Ему ещё играть долго. Но в категории до 20-22 соглашусь, талантов такого уровня нет.
Маркус Рашфорд из этой категории был хорош в 2016 году, но вот в последние полтора года стал играть хуже. Возможно, дело в том, что ему неудобно играть при Моуриньо.
ᅠ
ответил Y.N.W.A.
вчера в 23:27
Y.N.W.A.:
Похоже, наступает эра Мбаппе. И если у Месси был Роналду и наоборот, то молодняка уровня Килиана я не вижу.
Салах. Ему ещё играть долго. Но в категории до 20-22 соглашусь, талантов такого уровня нет.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
вчера в 22:50
Похоже, наступает эра Мбаппе. И если у Месси был Роналду и наоборот, то молодняка уровня Килиана я не вижу.
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