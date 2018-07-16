Лучший среди лучших

По мнению многих экспертов, болельщиков, футболистов действующих и бывших, лучшим игроком ЧМ-2018 был Килиан Мбаппе. «Соккер.ру» считает это мнение логичным.

ФИФА традиционно старается сделать так, чтобы в каждой из команд-полуфиналистов чемпионата мира был отмечен один игрок по итогам турнира, чтобы кто-то непременно получил индивидуальную награду. Лучшим бомбардиром чисто математически стал Харри Кейн из сборной Англии, лучшим вратарем признали Тибо Куртуа из Бельгии, лучшим футболистом – Луку Модрича из Хорватии, а Франции досталось звание лучшего молодого игрока турнира, им стал Килиан Мбаппе.

Возможно, 19-летний форвард получил бы премию лучшему игроку турнира вообще, но это разрушило бы дипломатический подход ФИФА. К тому же, действительно, в пользу Модрича можно найти массу аргументов. Но нынешний чемпионат мира стал чемпионатом Мбаппе, если уж о ком-то говорить персонально. Ведь этот совсем юный футболист вывел себя на новый уровень, на новый уровень восприятия и класса. Прямо в течение этого месяца.

Сложно себе представить, что только в 2016 году Мбаппе перебрался из юношеской команды «Монако» во взрослую. Два года назад. А теперь это один из лучших футболистов мира. Причем турнир в России только утвердил его в этом статусе, а выбиваться туда он начал семимильными шагами на клубном уровне.

За один неполный сезон в «Монако» юнец заставил о себе говорить всех, а ПСЖ вынудил рисковать санкциями со стороны УЕФА – парижане на все пошли, чтобы за огромные деньги перехватить Мбаппе у «Реала». И он не подкачал, проведя шикарный сезон в Париже рядом с Неймаром и Кавани. Килиан идет вперед с каждой игрой буквально.

Темп его прогресса – самое впечатляющее в этом феномене. Вы обратили внимание на то, как футболисты выходили на финал ЧМ-2018, как они стояли перед гимнами, как они вели себя в эти самые напряженные минуты. Взгляд и мимика говорят о многом. У всех, буквально у всех лица выдавали запредельное волнение, граничащее с нервозностью. И на этом фоне очень необычно смотрелся Мбаппе, да, у него тоже был пронзительные сконцентрированный взгляд, но при этом он ухмылялся, улыбался и источал уверенность, которую невозможно просто взять и связать с его возрастом.

Все время приходилось себя одергивать, глядя на этого хладнокровного спокойного, по-хорошему расслабленного, но в то же время собранного молодого человека. Перед нами ведь не завоевавший десятки титулов и истоптавший миллионы полян седой воин, а парень, который еще пару лет назад топтал газоны с пацанами. А теперь он – в финале чемпионата мира.

Каких штрихов ему добавил Дешам и нынешняя сборная Франции? Дисциплинированности.

Он и в «Монако» с ПСЖ отличался тем, что четко стремился выполнять тренерскую установку, прилежно работал и не ввязывался в какие-либо пафосно-звездные разборки, что придало ему огромной солидности и статуса после появления Неймара в ПСЖ.

Этот факт всколыхнул всех, напряженность возникла в самом клубе, но только Мбаппе был над этим всем и лихо комбинировал, взаимодействовал с Менье, Алвесом, Кавани, Неймаром, одинаково легко понимая всех и расправляясь с соперниками. Дешам же на этом чемпионате мира показал ему, что Килиан может больше. Хотя уже в Париже он поражал своими способностями к дриблингу, к пониманию футбола, его техники, комбинаторики. Чего же больше?

Но Дешам твердил, что Килиан может и должен делать больше. На этом чемпионате Мбаппе научился сдерживать свое безумное творческое начало в пользу командной работы. Он в какие-то моменты словно бил себя по рукам, чтобы не нарушить случайно дисциплинированные организованные ряды сдержанных французов. Было заметно в том же финале, как уже по ходу второго тайма, когда счет становился комфортнее, Мбаппе давал себе волю, порциями выпускал свою энергию, сдерживаемую очень долго.

Что еще он получил? Умение отрабатывать в защите.

В плей-офф часто становилось заметно, что в слаженном механизме сборной Франции немного проседает фланг защитника Павара, куда пытались давить особенно усердно хорваты и бельгийцы. Да и остальные видели в этом шанс. Но помимо опускавшегося на подстраховку опорника регулярно Бенжамену помогал Мбаппе, который бился, вступал в отборы, совершал перехваты, бросался в подкаты. Видеть в таком же режиме игры тех же Месси или Роналду было бы диковато, но не Мбаппе.

Что еще раскрыл в нем чемпионат мира? Скорость. Невероятную скорость.

Дешам за счет двух предыдущих «апгрейдов» Килиана вкупе с имевшимися у него уже упомянутыми и известными по ПСЖ и «Монако» данными сумел сделать из Килиана лучшего бойца своей идеальной команды, добавив к его суперспособностям сумасшедшую скорость. Точнее, раскрыв ее. Ведь в ПСЖ ему приходилось играть высоко, парижане всегда владеют мячом, они всегда в атаке, так что Килиан все время недалеко от штрафной, демонстрирует дриблинг, технику.

А тут ему пришлось выполнять работу в обороне, пришлось сдерживать себя, так что выстреливал Мбаппе из глубины, и это оказалось блестящей находкой. Оставалось только подготовить его физически, но на это работало и уже описанное сдерживание, он не растрачивал себя попусту, сберегая силы только на точечные и эффективные рывки, от которых страдали все защитные построения всех соперников.

Так, именно на этом чемпионате мира Мбаппе из идеального атакующего игрока превратился в идеального универсального бойца, а это путь к мировому господству нового уровня. Ведь ему всего лишь 19 лет. И не зря Пеле так нахваливает Килиана, не зря его талант воспевают. При таком темпе прогресса Мбаппе достигнет небывалых высот и побьет немало рекордов.

И у него, кстати, в гонке за величие в истории, о чем так любят спорить много лет фанаты Месси и Роналду, поклонники Неймара, примкнувшие к ним, есть преимущество перед всеми ними. Он уже стал чемпионом мира. Да, впереди еще много, очень много работы для достижения господства, однако таких стартовых позиций не было ни у кого из ныне великих.