Блестящие достижения Варана и Дешама

Победа на чемпионате мира со сборной Франции позволила Рафаэлю Варану и Дидье Дешаму попасть в списки уникальных футбольных личностей. Блогер «Соккер.ру» Duran Duran проводит экскурсию.

Выиграть чемпионат мира и как игрок, и как тренер

Представляете, насколько это мощно, стать лучшим на планете вместе с командой своей страны в двух различных ипостасях. Выиграть чемпионат мира – величайшее достижение, которое покоряется единицам из моря футболистов-профессионалов, но среди этих избранных есть особая каста людей, которые испытали сильные эмоции в разном возрасте и в разных качествах. До чемпионата мира в России лишь два человека могли похвастаться победами на поле и на тренерской скамье, теперь в этой команде пополнение – Дидье Дешам.

Марио Загалло (Бразилия)

Победы на ЧМ: 1958 и 1962 (как игрок), 1970 (как тренер), 1994 (как ассистент тренера).

Загалло – единственный в истории футбола четырехкратный чемпион мира, он выигрывал мундиали в трех различных ролях: дважды как игрок, затем как главный тренер и, наконец, в качестве помощника Карлоса Альберто Паррейры в 1994 году. А четыре года спустя Марио возглавлял сборную Бразилии, которая проиграла Франции, капитаном которой был Дешам, в финале ЧМ-1998, так что и к пятому титулу подобрался близко, но не завоевал, иначе бы ни о каком достижении Дидье сейчас и речи бы не шло. Экс-форвард по имени «Муравей» стал первым человеком, выигравшим чемпионат мира как игрок и как тренер, причем в 1970-м молодому наставнику сборной Бразилии было всего лишь 38 лет. Марио имеет прямое отношение к четырем из пяти титулов «Пентакампеонов» - в этом смысле он круче, чем Пеле!

Франц Беккенбауэр (Германия)

Победы на ЧМ: 1974 (как игрок) и 1990 (как тренер).

К Кайзеру Францу большие успехи прилипали и на клубном уровне, и на международном. В 1974 году Беккенбауэр был капитаном сборной ФРГ, одержавшей волевую победу в финале домашнего чемпионата мира над великолепной сборной Голландии, проповедовавшей «тотальный футбол». Через десять лет после этой победы Франц возглавит Бундесманшафт и пройдет с ней шестилетний путь к победе на мундиале. Свой первый финал чемпионата мира в качестве тренера Беккенбауэр проиграет: в 1986-м немцы ничего не смогли поделать с Аргентиной и Марадоной, но четыре года спустя они возьмут реванш у «Альбиселесте» в новом финале благодаря позднему голу Бреме с пенальти. Моложавый Кайзер будет принимать поздравления с фирменной улыбкой.

Дидье Дешам (Франция)

Победы на ЧМ: 1998 (как игрок) и 2018 (как тренер).

Если говорить исключительно о победах в качестве футболиста и главного тренера, то у Дешама между двумя триумфами минул наибольший срок – 20 лет. Победа сборной Франции на домашнем чемпионате мира получилась удивительной, особенно разгром звездной Бразилии в финале с дублем Зидана. На этом мундиале «Трехцветные» входили в число записных фаворитов, и Дидье Дешам сумел сделать из роскошных футболистов команду, завоевавшую «золото». Как и Франц Беккенбауэр, Дешам был капитаном своей сборной на победном чемпионате. Интересно, какая победа для Дидье важнее, весомее? Когда ощущения были острее – в более молодом возрасте или сейчас?

Выиграть в один год и Лигу/Кубок чемпионов, и чемпионат мира

Когда определился состав финалистов ЧМ-2018, стало очевидно, что этот список пополнится, ведь игроки мадридского «Реала» расположились с каждой из сторон: Рафаэль Варан – за Францию, Лука Модрич – за Хорватию.

1974 год. Семь футболистов «Баварии» выигрывают Кубок чемпионов и чемпионат мира в составе сборной ФРГ: Зепп Майер, Пауль Брайтнер, Ханс-Георг Шварценбек, Франц Беккенбауэр, Ули Хенесс, Юпп Каппелльман, Герд Мюллер.

Сразу семь футболистов в 1974 году открыли новое достижение, выиграв Кубок чемпионов и чемпионат мира в один год. Майер, Брайтнер, Шварценбек, Беккенбауэр, Хенесс, Каппельман и Мюллер завоевали «ушастого», одолев мадридский «Атлетико» в переигровке финального матча КЧ, а меньше чем через два месяца разобрались со сборной Голландии в финале домашнего мундиаля. Все семеро играли в стартовом составе в обоих матчах против «Атлетико», что же касается решающей схватки ЧМ-1974, то с первых минут вышли шестеро, кроме Каппелльмана. Герд Мюллер в один год забивал в финалах Кубка чемпионов и чемпионата мира: оформил дубль в переигровке с «Атлетико», а потом провел победный мяч в ворота «Оранжевых».

1998 год. Кристиан Карамбё выигрывает Лигу чемпионов с «Реалом» и чемпионат мира с Францией.

После немецко-баварского залпа в 1974-м выигрывать ЛЧ и Кубок мира в один год удавалось исключительно футболистам «Реала». Зачинщиком стал Карамбё, который в 1998 году стал обладателем двух ценных трофеев. В обоих финалах играл с первых минут, матч против «Ювентуса» в Лиге чемпионов провел полностью, а в финале чемпионата мира был заменен на 57-й минуте на Алена Богоссяна.

2002 год. Роберто Карлос выигрывает Лигу чемпионов с «Реалом» и чемпионат мира с Бразилией.

Ярчайший левый защитник своего времени, сейчас таких не делают. Карлос от звонка до звонка отыграл оба финала, причем в лигочемпионском поучаствовал в обоих голах: классно бросил аут на Рауля и подвесил свечку перед шедевром Зидана.

2014 год. Сами Хедира выигрывает Лигу чемпионов с «Реалом» и чемпионат мира с Германией.

Из-за дисквалификации Хаби Алонсо Хедире нашлось место в стартовом составе «Реала» на матч с «Атлетико» в финале Лиги чемпионов, хотя в противном случае он бы не играл. Напротив, Сами должен был появиться в основе сборной Германии в финале чемпионата мира, но получил травму икры непосредственно на разминке перед игрой, поэтому был вынужден болеть за товарищей со скамейки. Как бы то ни было, Хедира стал десятым игроком в истории, выигравшим Кубок чемпионов и Кубок мира с разницей в пару месяцев.

2018 год. Рафаэль Варан выигрывает Лигу чемпионов с «Реалом» и чемпионат мира с Францией.

В киевском финале еврокубка Рафаэль Варан одержал уже четвертую в своей карьере победу в Лиге чемпионов, а в московском финале чемпионата мира француз завоевал ценнейший трофей вместе со своей сборной. Теперь для Варана Киев и Москва – особые города. Города его футбольной славы.

Символическая сборная ЧМ-2018. Версия «Соккер.ру»