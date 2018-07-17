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«Лучший чемпионат мира в истории!» Участники, функционеры и политики – о ЧМ в России

вчера, 19:30
«Лучший чемпионат мира в истории!» Участники, функционеры и политики – о ЧМ в России

Мундиаль завершен, мы его ждали с опасением, а в некоторых странах даже рассказывали страшилки о турнире в России. «Соккер.ру» знакомится с итоговыми мнениями важных персон.

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции: «Это был прекрасный чемпионат мира, всё было организовано здорово, невзирая на небольшие сложности. Россия и ФИФА сделали всё, чтобы всё прошло хорошо. Атмосфера на стадионах и в городах была прекрасная, безопасность на высоком уровне, великолепная работа арбитров, поэтому фестиваль футбола удался. Одно удовольствие было здесь находиться».

Рио Фердинанд, экс-футболист сборной Англии: «Почему английские СМИ наговаривали на Россию, я не знаю. Я говорил со многими болельщиками, в частности из Англии, которые приехали в Россию на чемпионат мира. Все они говорят одно и то же: мы не ожидали, что здесь всё будет именно так, все такие добрые и открытые, нам здесь очень нравится. Не понимаю, зачем наши СМИ говорили так плохо о России. Всё, что я могу сделать, — это вернуться домой и рассказывать всем, как мне здесь понравилось».

Дани Алвес, защитник сборной Бразилии (пропустил ЧМ-2018 из-за травмы): «Думаю, что вплоть до сегодняшнего момента общий итог очень позитивен. Нам остается только поздравить Россию как страну, как хозяйку чемпионата, и пусть до самого конца это будет красивым праздником».

Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии: «От лица команды и себя лично хочу выразить благодарность хозяевам. Нас принимали в России просто потрясающе. Все волонтеры, люди тепло относились к нам, и так было в каждом городе. Было много сказано об отношениях наших стран, но когда мы общались, то видели искренность в отношениях на каждом уровне».

Официальный «твиттер» сборной Англии: «Спасибо, Россия! Время отправляться домой».

Джанни Инфантино, президент ФИФА: «Футбол - это страсть, эмоции, любовь, единство. Чемпионат мира изменил восприятие России всем миром. Все гости раскрыли для себя гостеприимную и открытую страну. Россия - это богатая культурой и историей страна. Это можно было увидеть и обнаружить во всех городах, это было прекрасное приключение для сотен тысяч болельщиков, они смогли почувствовать эту теплоту. Это невероятный, изумительный чемпионат мира. Пару лет назад я говорил, что этот чемпионат мира будет лучшим за все время, теперь я могу сказать это с еще большей степенью убежденности. Да, это лучший чемпионат мира в истории. Мы все влюбились в Россию».

Давид Трезеге, экс-форвард сборной Франции и чемпион мира 1998 года: «Мне хотелось бы отметить, что Россия прекрасно справилась с проведением мирового футбольного первенства. За время проведения чемпионата мира я не услышал ни одного негативного отзыва. Атмосфера, безопасность, логистика и поистине теплый прием стали основой успешной организации мирового футбольного праздника. Я с уверенностью могу сказать, что это был не только самый успешный чемпионат мира, но и образцовый пример в плане организации мировых футбольных первенств».

Кун Кастелс, голкипер сборной Бельгии: «Организация очень хорошая. Отличный сервис, очень комфортабельные условия для проживания и тренировок. Ни в одном из городов, в которых мы играли, не было ни одной организационной проблемы. Россия может гордиться тем, как провела этот чемпионат мира».

Дидье Дрогба, экс-нападающий сборной Кот-д’Ивуара: «Хотелось бы поздравить Россию с успешной организацией чемпионата мира по футболу. Здесь все великолепно - начиная от безопасности и заканчивая атмосферой на матчах. Можно с уверенностью сказать, что мировое первенство в России является лучшим в истории. Когда крупный турнир для многих проходит в совершенно незнакомой стране, то, естественно, могут появиться какие-то определенные стереотипы. Чемпионат мира доказал, что все подобные стереотипы являются не больше чем предрассудками. В России все прекрасно организовано, она доказала, что здесь все отлично, полностью разрушив все скептические мнения о стране».

Марко ван Бастен, бывший нападающий сборной Голландии: «Думаю, что Россия организовала великолепный турнир. Построены современные стадионы, поля фантастического качества, аншлаги были на каждом матче, никаких проблем не было».

Кафу, чемпион мира 1994 и 2002 в составе сборной Бразилии: «Чемпионат мира в России организован настолько прекрасно, что даже не знаешь, к чему можно попробовать придраться. Я давно не видел таких открытых и добрых людей. Перед началом мирового первенства в прессе было много противоречивых мнений о том, стоит ехать в Россию или нет. Теперь же все пишут только хорошее, и это в очередной раз доказывает, что чемпионат мира по футболу полностью изменил представление о России».

Колин Смит, директор департамента ФИФА по проведению соревнований: «Россия проводит восхитительный чемпионат мира. После группового этапа я говорил, что мы очень довольны, как проходит турнир. Не было ни одной серьезной операционной проблемы, мы провели 61 успешный матч. Это произошло благодаря многим факторам - работе оргкомитета, регионов. Все болельщики были встречены лучшим образом. Последние 3,5 года я регулярно посещал Россию и получал удовольствие от того, с каким энтузиазмом и с каким единением страна готовилась к этому турниру».

Колинда Грабар-Китарович, президент Хорватии: «Приветствую вас, российские болельщики. От имени всех хорватских людей хочу сказать вам огромное спасибо за радушный прием, вы прекрасные хозяева! Давайте радоваться этому празднику вместе».

Дональд Трамп, президент США: «Хочу поздравить президента Путина и Россию, которые провели действительно великолепный чемпионат мира. Это один из лучших футбольных турниров в истории! Вы отлично справились. Мы будем принимать чемпионат мира в 2026 году, и надеюсь, тоже справимся с этой работой хорошо».

10 эпизодов ЧМ-2018, которые мы запомним

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:44
Чемпионат устроили шикарный, за счёт народа!
Кёниг
Кёниг
сегодня в 04:08
А в "Одноклассниках" я прочёл: "Наши порвали испанцев!"
ProTest_85
ProTest_85
сегодня в 00:11
Может лучший, может нет. Вот только ботексной мумии не хватило 5 минут, чтобы не обгадится на весь мир и показать себя обычным питерским быдлом.
DXTK
DXTK
вчера в 22:40
Отличный ЧМ, который вошел в историю. что больше всего запомнилось

1. Сборная Россия по футболу впервые вышла из группы, пробившись в 8 сильнейших.
2. Сборная Франция выиграла второй в истории ЧМ.
3. Сборная Хорватия больше всех удивила на ЧМ пробившись в финал.
4. Сборная Англия наконец победила на ЧМ в послематчевой лотереи, завершив его в 4 ке
5. Сборная Германия впервые не вышла из группы.
6. Все матчи за исключением Франция и Дания завершились хотя бы одним голом.
7. Четвертый подряд ЧМ выиграла сборная из Европы.
8. Самый результативный финал за последние 20 лет, где забито более 3 голов.
9. Самый интригующий матч Бельгия 3-2 Япония.
10. Среди российских игроков выделим: Дзюба (3) и Черышев (4) на двоих положили 7 голов. Великолепная игра Игоря Акинфеева.

PS Чемпионат мира это всегда праздник, пускай остается таким навсегда!!!
serh62
serh62
вчера в 21:34
«Лучший чемпионат мира в истории!» Участники- функционеры и политики
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST ответил Alhunah
вчера в 20:51
Alhunah:
интиресно лучший в чём?
Я так понял ты из особенных, так что разъясню, чтобы это понять прочитай статью а не только заголовок прежде чем пост оставлять...
Alhunah
Alhunah
вчера в 20:48
интиресно лучший в чём?
boom4321
boom4321
вчера в 20:46
Путин доволен и наварились и народ нае...ли
cska.78
cska.78
вчера в 20:26
Фото царя нужно обязательно :)
post-navigator
post-navigator
вчера в 19:45
Фото с такими лицами Путина и Инфантино - это уже политика.
Макрон тихо прётся. А ведь он ещё этой фотки не видел :))
Буллитт
Буллитт ответил acm 1899
вчера в 19:41
acm 1899:
Лучший это потому что прокрутили законы о пенсионной реформе и повышении налогов, под шумок
Вы уже весь сайт загадили своей политикой. Для этого существуют тематические порталы, так что топайте туда и нойте там, сколько душе угодно.
makerdream
makerdream
вчера в 19:32
дежурные фразы. Особенно от Трампа, которого небыло на чемпионате.
acm 1899
acm 1899
вчера в 19:30
Лучший это потому что прокрутили законы о пенсионной реформе и повышении налогов, под шумок
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