«Лучший чемпионат мира в истории!» Участники, функционеры и политики – о ЧМ в России

Мундиаль завершен, мы его ждали с опасением, а в некоторых странах даже рассказывали страшилки о турнире в России. «Соккер.ру» знакомится с итоговыми мнениями важных персон.

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции: «Это был прекрасный чемпионат мира, всё было организовано здорово, невзирая на небольшие сложности. Россия и ФИФА сделали всё, чтобы всё прошло хорошо. Атмосфера на стадионах и в городах была прекрасная, безопасность на высоком уровне, великолепная работа арбитров, поэтому фестиваль футбола удался. Одно удовольствие было здесь находиться».

Рио Фердинанд, экс-футболист сборной Англии: «Почему английские СМИ наговаривали на Россию, я не знаю. Я говорил со многими болельщиками, в частности из Англии, которые приехали в Россию на чемпионат мира. Все они говорят одно и то же: мы не ожидали, что здесь всё будет именно так, все такие добрые и открытые, нам здесь очень нравится. Не понимаю, зачем наши СМИ говорили так плохо о России. Всё, что я могу сделать, — это вернуться домой и рассказывать всем, как мне здесь понравилось».

Дани Алвес, защитник сборной Бразилии (пропустил ЧМ-2018 из-за травмы): «Думаю, что вплоть до сегодняшнего момента общий итог очень позитивен. Нам остается только поздравить Россию как страну, как хозяйку чемпионата, и пусть до самого конца это будет красивым праздником».

Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии: «От лица команды и себя лично хочу выразить благодарность хозяевам. Нас принимали в России просто потрясающе. Все волонтеры, люди тепло относились к нам, и так было в каждом городе. Было много сказано об отношениях наших стран, но когда мы общались, то видели искренность в отношениях на каждом уровне».

Официальный «твиттер» сборной Англии: «Спасибо, Россия! Время отправляться домой».

Джанни Инфантино, президент ФИФА: «Футбол - это страсть, эмоции, любовь, единство. Чемпионат мира изменил восприятие России всем миром. Все гости раскрыли для себя гостеприимную и открытую страну. Россия - это богатая культурой и историей страна. Это можно было увидеть и обнаружить во всех городах, это было прекрасное приключение для сотен тысяч болельщиков, они смогли почувствовать эту теплоту. Это невероятный, изумительный чемпионат мира. Пару лет назад я говорил, что этот чемпионат мира будет лучшим за все время, теперь я могу сказать это с еще большей степенью убежденности. Да, это лучший чемпионат мира в истории. Мы все влюбились в Россию».

Давид Трезеге, экс-форвард сборной Франции и чемпион мира 1998 года: «Мне хотелось бы отметить, что Россия прекрасно справилась с проведением мирового футбольного первенства. За время проведения чемпионата мира я не услышал ни одного негативного отзыва. Атмосфера, безопасность, логистика и поистине теплый прием стали основой успешной организации мирового футбольного праздника. Я с уверенностью могу сказать, что это был не только самый успешный чемпионат мира, но и образцовый пример в плане организации мировых футбольных первенств».

Кун Кастелс, голкипер сборной Бельгии: «Организация очень хорошая. Отличный сервис, очень комфортабельные условия для проживания и тренировок. Ни в одном из городов, в которых мы играли, не было ни одной организационной проблемы. Россия может гордиться тем, как провела этот чемпионат мира».

Дидье Дрогба, экс-нападающий сборной Кот-д’Ивуара: «Хотелось бы поздравить Россию с успешной организацией чемпионата мира по футболу. Здесь все великолепно - начиная от безопасности и заканчивая атмосферой на матчах. Можно с уверенностью сказать, что мировое первенство в России является лучшим в истории. Когда крупный турнир для многих проходит в совершенно незнакомой стране, то, естественно, могут появиться какие-то определенные стереотипы. Чемпионат мира доказал, что все подобные стереотипы являются не больше чем предрассудками. В России все прекрасно организовано, она доказала, что здесь все отлично, полностью разрушив все скептические мнения о стране».

Марко ван Бастен, бывший нападающий сборной Голландии: «Думаю, что Россия организовала великолепный турнир. Построены современные стадионы, поля фантастического качества, аншлаги были на каждом матче, никаких проблем не было».

Кафу, чемпион мира 1994 и 2002 в составе сборной Бразилии: «Чемпионат мира в России организован настолько прекрасно, что даже не знаешь, к чему можно попробовать придраться. Я давно не видел таких открытых и добрых людей. Перед началом мирового первенства в прессе было много противоречивых мнений о том, стоит ехать в Россию или нет. Теперь же все пишут только хорошее, и это в очередной раз доказывает, что чемпионат мира по футболу полностью изменил представление о России».

Колин Смит, директор департамента ФИФА по проведению соревнований: «Россия проводит восхитительный чемпионат мира. После группового этапа я говорил, что мы очень довольны, как проходит турнир. Не было ни одной серьезной операционной проблемы, мы провели 61 успешный матч. Это произошло благодаря многим факторам - работе оргкомитета, регионов. Все болельщики были встречены лучшим образом. Последние 3,5 года я регулярно посещал Россию и получал удовольствие от того, с каким энтузиазмом и с каким единением страна готовилась к этому турниру».

Колинда Грабар-Китарович, президент Хорватии: «Приветствую вас, российские болельщики. От имени всех хорватских людей хочу сказать вам огромное спасибо за радушный прием, вы прекрасные хозяева! Давайте радоваться этому празднику вместе».

Дональд Трамп, президент США: «Хочу поздравить президента Путина и Россию, которые провели действительно великолепный чемпионат мира. Это один из лучших футбольных турниров в истории! Вы отлично справились. Мы будем принимать чемпионат мира в 2026 году, и надеюсь, тоже справимся с этой работой хорошо».

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