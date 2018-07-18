Упустили шанс на ЧМ-18. Кто не повторил путь Дзюбы

В сборной России были не только герои, но и футболисты, упустившие возможность себя показать. «Соккер.ру» подчеркивает, что в списке не только Смолов.

Почему сборная России не оказалась в четверке лучших команд на ЧМ-18? Во многом потому, что не все сумели сыграть на пределе. Усилить игру заменами так, чтобы хорваты первыми пропустили в овертайме и не отыгрались, Черчесов не мог по объективным причинам.

И это с учетом, что героев хватает! Акинфеева отмечают, Дзюба завоевал хорошую репутацию даже в глазах россиян, которые футболом не увлекались. Зато теперь знают, что Артем может забить три гола на чемпионате мира – больше, чем у Неймара или Месси. Также почти все в курсе, что Дзюба – душа коллектива, вожак и одновременно поклонник команды, в успех которой он поверил.

Артем после матча с Хорватией растрогал многих, отдавал воинскую честь всей стране – не забудут. Форвард стал классическим для мундиаля футбольным героем, хотя начал сезон в запасе «Зенита», а потом играл в Туле. Другими словами, ничто не мешало остальным очаровать так, как сумели Игорь, Марио, Роман, Денис и Артем – даже без фамилий многие сейчас узнают, о ком речь. Но были и другие…

Игорь Смольников

До чемпионата мира у сборной России было два примерно равных кандидата на правый фланг. Причем Игорь порой даже вел в забеге, ведь Марио не вписывался в схему Черчесова в товарищеских матчах. Но провальный поединок Смольникова против Уругвая с удалением, как и успешные действия Фернандеса во всех остальных матчах, показали правильность натурализации бразильца. И напомнили о странностях футболиста Смольникова. Как и его друг Олег Шатов, Игорь в сборной выступает нестабильно. Такое ощущение, что тут вопрос психологии – дрожит, когда оказывается на фланге команды России.

Что дальше? Фернандес останется в основе сборной и может оказаться в Ла Лиге или Серии А. Смольников задержится в «Зените», но не обязательно в основе, если Семак найдет игрока посильнее.

Андрей Семенов

В чем был смысл вхождения Семенова в заявку на чемпионат мира? Взяли в запас, не сыграл ни минуты, оказался не нужен для выхода на замену, даже когда после травмы Жиркова пришлось выпускать третьего центрального. С таким же успехом в заявку могли включить Джикию – даже с травмой весельчак Георгий мог бы стать важной частью коллектива. Впрочем, с ролью тамады справлялся и третий вратарь, к включению которого в заявку было больше вопросов, чем по Семенову.

Что дальше? Похоже, выше «Ахмата» и резерва сборной не прыгнет, в отличие от Кутепова, которым теперь активно интересуются клубы из топ-5 и который должен быть основным в сборной впредь.

Владимир Гранат

Хорошо, что у Граната есть Бердыев – поможет подготовиться к сезону и сыграть успешнее, чем Владимир выступил на ЧМ-18. Но даже после участия Владимира в успешной по факту игре против Испании никогда не удивит его наличие в этом списке. Когда оцените статистику Граната, то поймете, что у Кутепова и Игнашевича не было конкурентов – Владимир не смог отдать ни одного точного паса против испанцев. В «Рубине» Владимир адресует мяч с точностью 78 %, в сборной процент упал до нуля. Показательная разница – российским академиям пора готовить защитников, которые не боятся мяча и в международных матчах.

Что дальше? В случае удачной игры Джикии и Васина после травм защитник «Рубина» потеряет место в заявке сборной.

Александр Ерохин

Ерохин и в «Зените» часто играет как парень из другой лиги, которому улыбнулась удача. Уж очень специфический у него стиль, не похожий на классический подход современного футболиста из Европы. Даже покер Ерохина в РФПЛ словно издевка над его манерой – в ворота клуба уровня ФНЛ. Александр и на ЧМ-18 сыграл странно, ведь дважды выходил на замены и против Хорватии показал, что бесполезен на таком уровне – умудрился сделать 8 неточных пасов из 14. А ведь выходил усилить игру!

Что дальше? Лимит и перестановки в составе Семака оставляют Ерохину шанс. Но не только Кузяев из россиян может затмить Александра в основе «Зенита».

Братья Миранчуки

Антона не хотели включать в окончательный список, поскольку не видели в этом смысла. А потом Чалов чем-то не устроил Черчесова, поэтому осталось в сборной два форварда – Дзюба и Смолов. Алексея Миранчука формально причисляли к их числу, и хотя у братьев был опыт в «Локомотиве» после травмы Ари, а также до появления Фарфана и Эдера на острие, братья-чемпионы России в списке тех, кто не использовал шансы на ЧМ. Даже старость Самедова, даже травма Дзагоева, даже потребность в тех, кто создает моменты с игры, не отправила братьев в основу сборной. Антон не играл, Алексей – почти так же.

Что дальше? Миранчуки остаются ликвидным товаром в пределах РФПЛ, но и в их интересах не спешить в «Зенит» или «Спартак», а сильно сыграть за «Локомотив» в группе ЛЧ. Талант есть, опыта не хватает.

Александр Самедов

Странный игрок основы и странное выступление на ЧМ. Бегал поначалу много, а потом остановился. Причем по времени провел больше минут на поле, чем Дзюба! Черчесов доверял Самедову. Братья Миранчуки не потянули. Ташаева не взяли, хотя теоретически его и справа можно ставить. Но только Самедов играл справа в защите. Черчесов считал, что надо учитывать атакующую природу Фернандеса и подстраховаться. С одной стороны, у Александра пять пасов под удары, с другой – ни одного ассиста. Вроде бы старался ветеран, но будь в основе России свой Перишич в дополнение к Черышеву и Дзюбе – могли бы сами сыграть в финале.

Что дальше? Потеряет место в основе «Спартака». Но Каррера относится к нему не хуже, чем Черчесов – сначала будет на подмене, а затем завершит карьеру, как и в сборной.

Федор Смолов

Порой из-за Смольникова, Кудряшова, Ерохина, Алексея Миранчука и Самедова, когда Черчесов давал им время на поле, сборная России оказывалась, словно в меньшинстве. Отчасти отсюда и игра на отбой, и ужасный контроль мяча. Техничных игроков разных линий не хватило. Но в этом списке нет тех, от кого ждали большого прорыва и лидерского отношения. Так что здесь Смолов вне конкуренции. Круг клубов, которым форвард Федор был интересен, обрезали до узкого сектора. Причем если учесть, что для «Краснодара» нападающий – лучший снайпер последних лет во всей РФПЛ, а не парень, неудачно пробивший в серии одиннадцатиметровых, то цену Галицкий вряд ли для покупателей сбросит. И это проблема Смолова – провалился.

Что дальше? Попробует реабилитироваться за 220 ужасных минут на ЧМ-18 и два странных решения – идти первым в серии пенальти и бить плохо. Де Хеа едва не отразил удар, а Субашич справился.

Многовато личных неудач для успешного выступления?

Восемь человек не провели турнир так ярко, как Зобнин, Игнашевич, Черышев, Головин или Дзюба. Также Станислав Саламович явно стал заложником травм заметных фигур прошлого сезона. Кокорин мог удачливее появиться на замену, чем четырежды выходил Смолов. И сменщики Жиркова не доехали.

Еще тренеру связала руки усредненность, которой заразил российский футбол лимит. Черчесов не смог даже после перебора десятков игроков найти однозначно готовых к испытанию ЧМ. Основу сборной собирали прямо по ходу матча против Саудовской Аравии. Идеально определить заявку не получилось.

В списке оказались бесполезные футболисты для турнира, что вместе с травмами и личными провалами не позволило дотянуть до призового места на ЧМ. Обидно, что не у всех получилось, ведь шанс сыграть против Англии был на расстоянии вытянутой руки Субашича. Но такова жизнь – даже в команде, добившейся успеха, не все герои.

С другой стороны, этот список даже важнее любого геройского, ведь ЧМ-18 для сборной в прошлом, а новые вызовы впереди. Игнашевич и Самедов уходят, Жирков где-то рядом, перемены гарантированы, молодежь нестабильная, а Глушакову, Комбарову или Кокорину не двадцать лет, чтобы вернулись надолго.

Сборной России будет непросто и в Лиге Наций, а также в отборе к Евро-2020, пусть во втором случае многое зависит от декабрьского жребия в Дублине. Надо перестраиваться, важно говорить о тех, кто не доработал на домашнем чемпионате мира, не стоит наивно верить, что успех ЧМ-18 будет показательным для соперников и все испугаются. Большинству из списка, кроме Самедова, завершившего международную карьеру, нужно ставить на отыгрыш в глазах народа.

Команде важно полагаться на людей с отношением Зобнина или Дзюбы и на Евро-2020, и на ЧМ-2022, куда сборной необходимо попасть, чтобы снова стать частью большого праздника. Благодаря успеху на ЧМ-18, глупо не поставить на развитие и в дальнейшем.