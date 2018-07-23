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Лига чемпионов 2018/2019, 2-й отборочный раунд1X2
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Через Грецию или Швейцарию? Маршрут «Спартака» в Лигу чемпионов

вчера, 15:01

Определились возможные соперники «Спартака» по третьему квалификационному раунду ЛЧ. «Соккер.ру» коротко рассказывает о каждом из потенциальных оппонентов – «Базеле» и ПАОКе.

Жребий был благосклонен?

На мой взгляд, «Спартак» вытащил лучший из возможных вариантов. Москвичи были в числе несеяных на пути представителей лиг, себе в соперники они могли взять «Бенфику», а также победителей пар «Аякс» - «Штурм» и «Базель» - ПАОК. Киевское «Динамо» из числа противников исключилось в связи с особым решением УЕФА, согласно которому клубы из России и Украины разводятся во время жеребьевок еврокубков. «Бенфику» ЦСКА в прошлой Лиге чемпионов переиграл дважды, а «Орлы» из Лиссабона вообще не набрали ни одного очка на групповой стадии. Но это вовсе не значит, что «Бенфика» и в этом году окажется «сладкой булочкой»: подросли таланты, пришло укрепление. Такие перепады – норма для ведущих португальских клубов, но они обычно краткосрочные, поэтому попадать на «Орлов» совсем не хотелось.

Что касается пары «Аякс» - «Штурм», то голландцы, скорее всего, выйдут в следующий раунд. В Амстердаме сформировалась очень серьезная команда с россыпью талантливой молодежи, которую «Аякс» категорически отказывается отпускать. Плюс пришло усиление в лице серьезных игроков, еще недавно выступавших в АПЛ. Амстердамцы потратили больше 40 миллионов евро на трансферы этим летом: вернулся Дейли Блинд из «Манчестер Юнайтед», подписал контракт с «Аяксом» Душан Тадич, выступавший в последнее время за «Саутгемптон». В общем, на бумаге лучше варианта, чем победитель пары «Базель»/ПАОК, для «Спартака» не было.

«Спартак» сыграет в Лиге чемпионов с победителем пары «Базель» - ПАОК

«Базель» (Швейцария)

Впрочем, говоря о том, что «Спартак» вытащил годный жребий, я вовсе не имею в виду, что путевка в раунд плей-офф уже в кармане у «красно-белых». Среди потенциальных соперников изначально не было непроходимых, но не было и таких, чтобы «одной левой». «Базель», между прочим, участник раунда 16-ти предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов, а в прошлогоднем групповом этапе швейцарцы финишировали выше ЦСКА. Однако за год состав «Ротблау» претерпел серьезные изменения. И не в лучшую сторону. Еще зимой за приличные деньги ушел в дортмундскую «Боруссию» ведущий защитник Мануэль Аканджи, а Ренато Штеффен перешел в «Вольфбург».

Летом клуб покинули Эльюнусси («Саутгемптон»), основной голкипер Вацлик («Севилья») и Ланг («Боруссия Менхенгладбах»). Все трое – железные игроки стартового состава в прошлом сезоне, как и колумбиец Баланта с Таулантом Джакой. Эти двое остались в команде, но начинают сезон в лазарете. Травмы не столь серьезные, однако нужно учитывать не только пропущенные дни, но и время на обретение оптимальных кондиций. В общем, «Базелю», чтобы стать соперником «Спартака», нужно для начала пройти греческий ПАОК, а букмекеры с учетом проблем швейцарцев в первом матче выделяют в качестве фаворита клуб с двуглавым орлом на эмблеме.

ПАОК (Салоники, Греция)

Владельцем футбольного клуба ПАОК является российский бизнесмен Иван Саввиди, который во время мартовского матча против АЕКа выбежал на поле, придерживая рукой пистолет, который висел на поясе. Ему не понравилось решение судьи. Незадачливого президента лишили права посещать футбольные матчи сроком на 3 года и оштрафовали на 100 тысяч евро. Вот такой футбол в Греции, и если «Спартаку» выпадет играть с ПАОКом, то легкой жизни точно не будет. По итогам прошедшего чемпионата клуб из города Салоники завоевал «серебро» чемпионата Греции и выиграл Кубок страны. Все это под руководством Развана Луческу. Сын Мирчи – уже самостоятельный тренер и будет выступать в Лиге чемпионов.

Летом ПАОК вел переговоры с Дарио Срной и Понтусом Вернблумом (вот это будет фокус, если шведский хавбек после ухода из ЦСКА столкнется со «Спартаком» в Лиге чемпионов – пока Понтус наслаждается статусом свободного агента, присоединиться к ПАОКу еще не поздно), но сделал только два приобретения. Экс-защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди присоединился к «Двуглавым орлам Севера» на правах свободного агента, а за техничного бразильца Лео Жабу пришлось заплатить грозненскому «Ахмату» больше 2 миллионов евро. Еще несколько ребят пришли из молодежки, но главное, что ПАОК сохранил костяк, в который входят сербский форвард Александар Прийович, грек Димитриос Пелкас, Маурисио, выступавший за «Ахмат» и «Зенит» в России, а также португальцы Виейринья и Варела.

«Спартак» будет фаворитом

Кто бы ни вышел на «Спартак» в третьем квалификационном раунде, номинальными фаворитами в борьбе за попадание в плей-офф, «предбанник» групповой стадии, будут именно «красно-белые». По составу они дадут фору и «Базелю», и ПАОКу, а прошлогодний опыт в еврокубках должен помочь команде Массимо Карреры. Другое дело, что соперники просто так не поднимут лапки кверху, а «Спартак» всегда непредсказуем, а сейчас он непредсказуем вдвойне и даже втройне. Во-первых, москвичи начнут свой путь в Лиге чемпионов на второй неделе сезона, пока мы их не видели в официальных матчах, чтобы понимать состояние и готовность. Во-вторых, в «Спартаке» новый тренерский штаб, за исключением Карреры и Риомми, плоды работы Рианчо и Гомеса только предстоит оценить. Как бы то ни было, утешительный приз – путевка в основную сетку Лиги Европы у «красно-белых» в кармане, а квалификацию Лиги чемпионов нужно рассматривать в качестве теста на уровень. Уж простите, но если не обыгрывать «Базель» или ПАОК, то и в групповой стадии главного турнира Европы делать совершенно нечего.

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Все комментарии
dinoel
dinoel
сегодня в 11:50
Удачи Спартачам! Вперед Спартак!!!
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 09:46
коняги радуются чтож вы ржете у вас пол команды разбежались
посмотрим ка вы сейчас будете ковырятся
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
сегодня в 09:02
Будем болеть
самуил кац 1
самуил кац 1 ответил Беланов
сегодня в 07:48
Беланов:
Да-да. А Тарасовку переименуют в Нью-Тарасовка и она станет центром галактики. Финал ЛЧ спартак-ДК ))) Вот что бывает, когда ты в мыслях уже прошел 3-ю квалификацию. А потом наяву объАЕКиваются и прощай макаронный бог )))
Не трать на него драгоценного времени. Он же из этих.....Ну, ты понял.
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 07:46
Припоминаю, как перед АЕКом, Спартой и прочими сент-галленами свиней тоже именовали фаворитами. А что вышло ? А вышло то, чего и сейчас им желаем от всей души !
viv
viv
сегодня в 00:38
Фата лист
Фата лист
вчера в 20:51
Хороший жребий, Спартак должен проходить в четвертый раунд!
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 20:38
Базель по игре похож на сборную Хорватии, Спартак сонный как муха
После отпуска
Lu4nik
Lu4nik ответил морозз
вчера в 19:35
морозз:
Речь идёт о Спартаке а стыдно почему то за Зенит!
Остановись!!
Не стоит уподобляться глорам
Беланов
Беланов ответил MALOVAR
вчера в 19:06
MALOVAR:
не будут? Финал ЛЧ Спартак - Динамо К будет смотреть весь мир
Да-да. А Тарасовку переименуют в Нью-Тарасовка и она станет центром галактики.
Финал ЛЧ спартак-ДК )))
Вот что бывает, когда ты в мыслях уже прошел 3-ю квалификацию. А потом наяву объАЕКиваются и прощай макаронный бог )))
MALOVAR
MALOVAR ответил DXTK
вчера в 18:53
не будут? Финал ЛЧ Спартак - Динамо К будет смотреть весь мир
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
вчера в 18:49
Вся суть и реалии в последней фразе: "...если не обыгрывать «Базель» или ПАОК, то и в групповой стадии главного турнира Европы делать совершенно нечего." Не надо лишних слов.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
вчера в 18:37
врядли базель пройдут
морозз
морозз
вчера в 18:33
Речь идёт о Спартаке а стыдно почему то за Зенит!
Snake Plissken
Snake Plissken ответил fcspartak
вчера в 17:54
fcspartak:
ты за своих буратин переживай) вся европа снова ржать будет от рекордов ихаааря
Каких рекордов, Петрунь? 1-18? 0/0/6? У свиней их много
LOpp
LOpp ответил Hypnoz
вчера в 17:33
Hypnoz:
Бомжи, с миллиардным бюджетом и составом на три команды - не попали даже в отборы ЛЧ ! Стыдно на мой взгляд.. . Хоть кто-то из них, публично покаялся за позор ?
а зачем им каяться за позор и потраченные в пустую деньги?
повысили пенсионный возраст в стране и совесть чиста.
mikysss
mikysss
вчера в 17:30
Скажу прямо качегарам коням и Спартаку надо в ЛЕ прямой дорогой, за исключением новичка-Уфы, нашим 5-рым "грандам" из группы ЛЕ выйти вполне реально а это очки коэффициента
Roger Young
Roger Young ответил DXTK
вчера в 17:25
DXTK:
Базель на классе выйдет на Спартак. PS с особым решением УЕФА, согласно которому клубы из России и Украины разводятся во время жеребьевок еврокубков - а если обе команды выйдут в финал, его уефа проводить не будет?
присудят победу Лондону.
DXTK
DXTK
вчера в 17:23
Базель на классе выйдет на Спартак.

PS с особым решением УЕФА, согласно которому клубы из России и Украины разводятся во время жеребьевок еврокубков - а если обе команды выйдут в финал, его уефа проводить не будет?
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:20
Если в прошлом году СпаМ не прошел в группу автоматом, то вылетел бы в отборе. Игры с Марибором это подтверждают...В этот раз будет как в АЕКом.
fcspartak
fcspartak ответил Snake Plissken
вчера в 17:19
Snake Plissken:
Какая разница от кого вылетать макаронному богу? Главное чтобы не 7:0 как обычно
ты за своих буратин переживай) вся европа снова ржать будет от рекордов ихаааря
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил MALOVAR
вчера в 17:17
MALOVAR:
ну если армейцы были слабее швейцарцев ,то мы этот сыр порежем
ЦСКА одержал волевую победу над "Базелем" в Лиге чемпионов — 2:1
Глазко 1 ноября 2017
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 17:14
Нигматуллин: «ПАОК и „Базель“ – средние команды»

Если пупсики не пройдут победителя пары Базель - ПАОК, то в Лиге Чемпионов делать нечего!
борька
борька
вчера в 16:58
Стыдно будет если спартак на этих командах оступится!
Скорее греки пройдут Базель, те более Саввиди сечас носит на шее гранатомет, детский!
cska-78
cska-78
вчера в 16:52
Интересно, Федун выгонит макаронника после отлета из отбора, или даст еще порулить :)
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 16:39
Будет как всегда через ж...пу))))
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:27
Спартак и фаворит это вещи несовместимые в еврокубках.

Будут очень трудные и тягомотные игры, так как команды еще не пришли в себя после отпусков.

Не удивлюсь вылету столичных сразу в этом же раунде.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
вчера в 16:27
На мой взгляд, «спартак» вытащил лучший из возможных вариантов. Москвичи были в числе несеяных на пути представителей лиг, себе в соперники они могли взять «Бенфику», а также победителей пар «Аякс» - «Штурм» и «Базель» - ПАОК.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Внезапно)))))))))))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:15
В любом случае надо будет играть по полной программе без ляпов, как это было с Атлетик в первом матче. Удачи Спартаку! Время покажет какой дорогой пойдут КБ.
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 16:14
Бомжи, с миллиардным бюджетом и составом на три команды - не попали даже в отборы ЛЧ ! Стыдно на мой взгляд.. . Хоть кто-то из них, публично покаялся за позор ?
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