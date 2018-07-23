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Лига чемпионов 2018/2019, Квалификационный плей-офф 1 X 2
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Через Грецию или Швейцарию? Маршрут «Спартака» в Лигу чемпионов

23 июля 2018, 15:01

Определились возможные соперники «Спартака» по третьему квалификационному раунду ЛЧ. «Соккер.ру» коротко рассказывает о каждом из потенциальных оппонентов – «Базеле» и ПАОКе.

Жребий был благосклонен?

На мой взгляд, «Спартак» вытащил лучший из возможных вариантов. Москвичи были в числе несеяных на пути представителей лиг, себе в соперники они могли взять «Бенфику», а также победителей пар «Аякс» - «Штурм» и «Базель» - ПАОК. Киевское «Динамо» из числа противников исключилось в связи с особым решением УЕФА, согласно которому клубы из России и Украины разводятся во время жеребьевок еврокубков. «Бенфику» ЦСКА в прошлой Лиге чемпионов переиграл дважды, а «Орлы» из Лиссабона вообще не набрали ни одного очка на групповой стадии. Но это вовсе не значит, что «Бенфика» и в этом году окажется «сладкой булочкой»: подросли таланты, пришло укрепление. Такие перепады – норма для ведущих португальских клубов, но они обычно краткосрочные, поэтому попадать на «Орлов» совсем не хотелось.

Что касается пары «Аякс» - «Штурм», то голландцы, скорее всего, выйдут в следующий раунд. В Амстердаме сформировалась очень серьезная команда с россыпью талантливой молодежи, которую «Аякс» категорически отказывается отпускать. Плюс пришло усиление в лице серьезных игроков, еще недавно выступавших в АПЛ. Амстердамцы потратили больше 40 миллионов евро на трансферы этим летом: вернулся Дейли Блинд из «Манчестер Юнайтед», подписал контракт с «Аяксом» Душан Тадич, выступавший в последнее время за «Саутгемптон». В общем, на бумаге лучше варианта, чем победитель пары «Базель»/ПАОК, для «Спартака» не было.

«Спартак» сыграет в Лиге чемпионов с победителем пары «Базель» - ПАОК

«Базель» (Швейцария)

Впрочем, говоря о том, что «Спартак» вытащил годный жребий, я вовсе не имею в виду, что путевка в раунд плей-офф уже в кармане у «красно-белых». Среди потенциальных соперников изначально не было непроходимых, но не было и таких, чтобы «одной левой». «Базель», между прочим, участник раунда 16-ти предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов, а в прошлогоднем групповом этапе швейцарцы финишировали выше ЦСКА. Однако за год состав «Ротблау» претерпел серьезные изменения. И не в лучшую сторону. Еще зимой за приличные деньги ушел в дортмундскую «Боруссию» ведущий защитник Мануэль Аканджи, а Ренато Штеффен перешел в «Вольфбург».

Летом клуб покинули Эльюнусси («Саутгемптон»), основной голкипер Вацлик («Севилья») и Ланг («Боруссия Менхенгладбах»). Все трое – железные игроки стартового состава в прошлом сезоне, как и колумбиец Баланта с Таулантом Джакой. Эти двое остались в команде, но начинают сезон в лазарете. Травмы не столь серьезные, однако нужно учитывать не только пропущенные дни, но и время на обретение оптимальных кондиций. В общем, «Базелю», чтобы стать соперником «Спартака», нужно для начала пройти греческий ПАОК, а букмекеры с учетом проблем швейцарцев в первом матче выделяют в качестве фаворита клуб с двуглавым орлом на эмблеме.

ПАОК (Салоники, Греция)

Владельцем футбольного клуба ПАОК является российский бизнесмен Иван Саввиди, который во время мартовского матча против АЕКа выбежал на поле, придерживая рукой пистолет, который висел на поясе. Ему не понравилось решение судьи. Незадачливого президента лишили права посещать футбольные матчи сроком на 3 года и оштрафовали на 100 тысяч евро. Вот такой футбол в Греции, и если «Спартаку» выпадет играть с ПАОКом, то легкой жизни точно не будет. По итогам прошедшего чемпионата клуб из города Салоники завоевал «серебро» чемпионата Греции и выиграл Кубок страны. Все это под руководством Развана Луческу. Сын Мирчи – уже самостоятельный тренер и будет выступать в Лиге чемпионов.

Летом ПАОК вел переговоры с Дарио Срной и Понтусом Вернблумом (вот это будет фокус, если шведский хавбек после ухода из ЦСКА столкнется со «Спартаком» в Лиге чемпионов – пока Понтус наслаждается статусом свободного агента, присоединиться к ПАОКу еще не поздно), но сделал только два приобретения. Экс-защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди присоединился к «Двуглавым орлам Севера» на правах свободного агента, а за техничного бразильца Лео Жабу пришлось заплатить грозненскому «Ахмату» больше 2 миллионов евро. Еще несколько ребят пришли из молодежки, но главное, что ПАОК сохранил костяк, в который входят сербский форвард Александар Прийович, грек Димитриос Пелкас, Маурисио, выступавший за «Ахмат» и «Зенит» в России, а также португальцы Виейринья и Варела.

«Спартак» будет фаворитом

Кто бы ни вышел на «Спартак» в третьем квалификационном раунде, номинальными фаворитами в борьбе за попадание в плей-офф, «предбанник» групповой стадии, будут именно «красно-белые». По составу они дадут фору и «Базелю», и ПАОКу, а прошлогодний опыт в еврокубках должен помочь команде Массимо Карреры. Другое дело, что соперники просто так не поднимут лапки кверху, а «Спартак» всегда непредсказуем, а сейчас он непредсказуем вдвойне и даже втройне. Во-первых, москвичи начнут свой путь в Лиге чемпионов на второй неделе сезона, пока мы их не видели в официальных матчах, чтобы понимать состояние и готовность. Во-вторых, в «Спартаке» новый тренерский штаб, за исключением Карреры и Риомми, плоды работы Рианчо и Гомеса только предстоит оценить. Как бы то ни было, утешительный приз – путевка в основную сетку Лиги Европы у «красно-белых» в кармане, а квалификацию Лиги чемпионов нужно рассматривать в качестве теста на уровень. Уж простите, но если не обыгрывать «Базель» или ПАОК, то и в групповой стадии главного турнира Европы делать совершенно нечего.

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«Спартак» сыграет в Лиге чемпионов с победителем пары «Базель» - ПАОК
23 июляАлександр Чистяков в блоге Магический шар20
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Все комментарии
Лихаим Навальнов
Лихаим Навальнов
29 июля в 21:30
Интересно, 1:18 переплюнут или нет?
Nikola45
Nikola45
29 июля в 18:30
«Спартак» будет фаворитом с Базелем? )) Господин Чистяков (Шмурнов) Это конечно смешно но вам должно быть сыто!
CSKA2012
CSKA2012
25 июля в 17:56
Спартак может выйти только если попадет на ПАОК и то лучше не загадывать) в ЛЧ буду за пятаков болеть баллы в копилку рейтинга нужны РФ.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
25 июля в 12:59
Неправильно задан вопрос

Правильно должно быть так

Через Грецию или Швейцарию? Маршрут «спартака» в Лигу ЕВРОПЫ
КАМЮ
КАМЮ
24 июля в 20:05
За российскую команду, наверное, надо болеть. Что я и делал, даже если это Спартак.
Но пролетите - не обессудьте - получите по полной.
С одним поздравить можно - соперники всё же не АИК с Сент-Галленом.
От таких, Спартаку и вылететь не так позорно
dinoel
dinoel
24 июля в 11:50
Удачи Спартачам! Вперед Спартак!!!
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
24 июля в 09:46
коняги радуются чтож вы ржете у вас пол команды разбежались
посмотрим ка вы сейчас будете ковырятся
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
24 июля в 09:02
Будем болеть
самуил кац 1
самуил кац 1
24 июля в 07:48
Беланов:
Да-да. А Тарасовку переименуют в Нью-Тарасовка и она станет центром галактики. Финал ЛЧ спартак-ДК ))) Вот что бывает, когда ты в мыслях уже прошел 3-ю квалификацию. А потом наяву объАЕКиваются и прощай макаронный бог )))
Не трать на него драгоценного времени. Он же из этих.....Ну, ты понял.
самуил кац 1
самуил кац 1
24 июля в 07:46
Припоминаю, как перед АЕКом, Спартой и прочими сент-галленами свиней тоже именовали фаворитами. А что вышло ? А вышло то, чего и сейчас им желаем от всей души !
viv
viv
24 июля в 00:38
Фата лист
Фата лист
23 июля в 20:51
Хороший жребий, Спартак должен проходить в четвертый раунд!
Евгений Сибель
Евгений Сибель
23 июля в 20:38
Базель по игре похож на сборную Хорватии, Спартак сонный как муха
После отпуска
Lu4nik
Lu4nik
23 июля в 19:35
морозз:
Речь идёт о Спартаке а стыдно почему то за Зенит!
Остановись!!
Не стоит уподобляться глорам
Беланов
Беланов
23 июля в 19:06
MALOVAR:
не будут? Финал ЛЧ Спартак - Динамо К будет смотреть весь мир
Да-да. А Тарасовку переименуют в Нью-Тарасовка и она станет центром галактики.
Финал ЛЧ спартак-ДК )))
Вот что бывает, когда ты в мыслях уже прошел 3-ю квалификацию. А потом наяву объАЕКиваются и прощай макаронный бог )))
MALOVAR
MALOVAR
23 июля в 18:53
не будут? Финал ЛЧ Спартак - Динамо К будет смотреть весь мир
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
23 июля в 18:49
Вся суть и реалии в последней фразе: "...если не обыгрывать «Базель» или ПАОК, то и в групповой стадии главного турнира Европы делать совершенно нечего." Не надо лишних слов.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
23 июля в 18:37
врядли базель пройдут
морозз
морозз
23 июля в 18:33
Речь идёт о Спартаке а стыдно почему то за Зенит!
Snake Plissken
Snake Plissken
23 июля в 17:54
fcspartak:
ты за своих буратин переживай) вся европа снова ржать будет от рекордов ихаааря
Каких рекордов, Петрунь? 1-18? 0/0/6? У свиней их много
LOpp
LOpp
23 июля в 17:33
Hypnoz:
Бомжи, с миллиардным бюджетом и составом на три команды - не попали даже в отборы ЛЧ ! Стыдно на мой взгляд.. . Хоть кто-то из них, публично покаялся за позор ?
а зачем им каяться за позор и потраченные в пустую деньги?
повысили пенсионный возраст в стране и совесть чиста.
mikysss
mikysss
23 июля в 17:30
Скажу прямо качегарам коням и Спартаку надо в ЛЕ прямой дорогой, за исключением новичка-Уфы, нашим 5-рым "грандам" из группы ЛЕ выйти вполне реально а это очки коэффициента
Roger Young
Roger Young
23 июля в 17:25
DXTK:
Базель на классе выйдет на Спартак. PS с особым решением УЕФА, согласно которому клубы из России и Украины разводятся во время жеребьевок еврокубков - а если обе команды выйдут в финал, его уефа проводить не будет?
присудят победу Лондону.
DXTK
DXTK
23 июля в 17:23
Базель на классе выйдет на Спартак.

PS с особым решением УЕФА, согласно которому клубы из России и Украины разводятся во время жеребьевок еврокубков - а если обе команды выйдут в финал, его уефа проводить не будет?
Roger Young
Roger Young
23 июля в 17:20
Если в прошлом году СпаМ не прошел в группу автоматом, то вылетел бы в отборе. Игры с Марибором это подтверждают...В этот раз будет как в АЕКом.
fcspartak
fcspartak
23 июля в 17:19
Snake Plissken:
Какая разница от кого вылетать макаронному богу? Главное чтобы не 7:0 как обычно
ты за своих буратин переживай) вся европа снова ржать будет от рекордов ихаааря
Красно Синий воин
Красно Синий воин
23 июля в 17:17
MALOVAR:
ну если армейцы были слабее швейцарцев ,то мы этот сыр порежем
ЦСКА одержал волевую победу над "Базелем" в Лиге чемпионов — 2:1
Глазко 1 ноября 2017
Красно Синий воин
Красно Синий воин
23 июля в 17:14
Нигматуллин: «ПАОК и „Базель“ – средние команды»

Если пупсики не пройдут победителя пары Базель - ПАОК, то в Лиге Чемпионов делать нечего!
борька
борька
23 июля в 16:58
Стыдно будет если спартак на этих командах оступится!
Скорее греки пройдут Базель, те более Саввиди сечас носит на шее гранатомет, детский!
cska-78
cska-78
23 июля в 16:52
Интересно, Федун выгонит макаронника после отлета из отбора, или даст еще порулить :)
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