Через Грецию или Швейцарию? Маршрут «Спартака» в Лигу чемпионов

23 июля 2018, 15:01

Определились возможные соперники «Спартака» по третьему квалификационному раунду ЛЧ . «Соккер.ру» коротко рассказывает о каждом из потенциальных оппонентов – «Базеле» и ПАОКе.

Жребий был благосклонен?

На мой взгляд, «Спартак» вытащил лучший из возможных вариантов. Москвичи были в числе несеяных на пути представителей лиг, себе в соперники они могли взять «Бенфику», а также победителей пар «Аякс» - «Штурм» и «Базель» - ПАОК . Киевское «Динамо» из числа противников исключилось в связи с особым решением УЕФА , согласно которому клубы из России и Украины разводятся во время жеребьевок еврокубков. «Бенфику» ЦСКА в прошлой Лиге чемпионов переиграл дважды, а «Орлы» из Лиссабона вообще не набрали ни одного очка на групповой стадии. Но это вовсе не значит, что «Бенфика» и в этом году окажется «сладкой булочкой»: подросли таланты, пришло укрепление. Такие перепады – норма для ведущих португальских клубов, но они обычно краткосрочные, поэтому попадать на «Орлов» совсем не хотелось.

Что касается пары «Аякс» - «Штурм», то голландцы, скорее всего, выйдут в следующий раунд. В Амстердаме сформировалась очень серьезная команда с россыпью талантливой молодежи, которую «Аякс» категорически отказывается отпускать. Плюс пришло усиление в лице серьезных игроков, еще недавно выступавших в АПЛ . Амстердамцы потратили больше 40 миллионов евро на трансферы этим летом: вернулся Дейли Блинд из «Манчестер Юнайтед», подписал контракт с «Аяксом» Душан Тадич, выступавший в последнее время за «Саутгемптон». В общем, на бумаге лучше варианта, чем победитель пары «Базель»/ ПАОК , для «Спартака» не было.

«Спартак» сыграет в Лиге чемпионов с победителем пары «Базель» - ПАОК

«Базель» (Швейцария)

Впрочем, говоря о том, что «Спартак» вытащил годный жребий, я вовсе не имею в виду, что путевка в раунд плей-офф уже в кармане у «красно-белых». Среди потенциальных соперников изначально не было непроходимых, но не было и таких, чтобы «одной левой». «Базель», между прочим, участник раунда 16-ти предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов, а в прошлогоднем групповом этапе швейцарцы финишировали выше ЦСКА . Однако за год состав «Ротблау» претерпел серьезные изменения. И не в лучшую сторону. Еще зимой за приличные деньги ушел в дортмундскую «Боруссию» ведущий защитник Мануэль Аканджи, а Ренато Штеффен перешел в «Вольфбург».

Летом клуб покинули Эльюнусси («Саутгемптон»), основной голкипер Вацлик («Севилья») и Ланг («Боруссия Менхенгладбах»). Все трое – железные игроки стартового состава в прошлом сезоне, как и колумбиец Баланта с Таулантом Джакой. Эти двое остались в команде, но начинают сезон в лазарете. Травмы не столь серьезные, однако нужно учитывать не только пропущенные дни, но и время на обретение оптимальных кондиций. В общем, «Базелю», чтобы стать соперником «Спартака», нужно для начала пройти греческий ПАОК , а букмекеры с учетом проблем швейцарцев в первом матче выделяют в качестве фаворита клуб с двуглавым орлом на эмблеме.

ПАОК (Салоники, Греция)

Владельцем футбольного клуба ПАОК является российский бизнесмен Иван Саввиди, который во время мартовского матча против АЕКа выбежал на поле, придерживая рукой пистолет, который висел на поясе. Ему не понравилось решение судьи. Незадачливого президента лишили права посещать футбольные матчи сроком на 3 года и оштрафовали на 100 тысяч евро. Вот такой футбол в Греции, и если «Спартаку» выпадет играть с ПАОКом, то легкой жизни точно не будет. По итогам прошедшего чемпионата клуб из города Салоники завоевал «серебро» чемпионата Греции и выиграл Кубок страны. Все это под руководством Развана Луческу. Сын Мирчи – уже самостоятельный тренер и будет выступать в Лиге чемпионов.

Летом ПАОК вел переговоры с Дарио Срной и Понтусом Вернблумом (вот это будет фокус, если шведский хавбек после ухода из ЦСКА столкнется со «Спартаком» в Лиге чемпионов – пока Понтус наслаждается статусом свободного агента, присоединиться к ПАОКу еще не поздно), но сделал только два приобретения. Экс-защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди присоединился к «Двуглавым орлам Севера» на правах свободного агента, а за техничного бразильца Лео Жабу пришлось заплатить грозненскому «Ахмату» больше 2 миллионов евро. Еще несколько ребят пришли из молодежки, но главное, что ПАОК сохранил костяк, в который входят сербский форвард Александар Прийович, грек Димитриос Пелкас, Маурисио, выступавший за «Ахмат» и «Зенит» в России, а также португальцы Виейринья и Варела.

«Спартак» будет фаворитом