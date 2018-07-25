Грязный  перехват от «Барселоны». Малком в центре внимания

вчера, 10:00

Ради кого каталонский клуб решил пойти против трансферной этики? «Соккер.ру» выясняет подробности, ведь мечтали о другом футбольном бразильце.

Кто виноват в скандале: «Бордо», «Барселона» или игрок?

Мончи – спортивный директор «Ромы», рассказал всю историю. Картина простая, но трансфер Малкома с душком. Неделю назад Мончи начал переговоры по бразильцу и быстро договорился со всеми – «Бордо», агентом и игроком. Позавчера клубы подтвердили договоренность о сделке, хотя «Рома» просила подождать из-за правил биржи, на которой их акции. Французы писали, что речь о 32 млн евро сразу и 4 млн евро бонусами – 36 млн евро.

И тут «Челси» вечером понедельника вдруг отразил финальное предложение «Барселоны» по Виллиану. Бартомеу взбесился, позвонил боссу «Бордо». Тот запретил Малкому вылетать в Рим и заявил Мончи, что каталонцы дают больше. Босс «Ромы» Палотта дал добро поднять цену. Сам директор был против связи с клубом, который играет не по правилам и не держит слово.

Но Мончи выполнил приказ начальника, а во вторник ему позвонили из Франции и заявили, что «Барселона», зная о двух официальных предложениях «Ромы», готова дать на два миллиона больше. Итальянцы сохранили достоинство и вышли из переговоров – стало понятно, что французы и испанцы водили их за нос. Малком подписал пятилетний контракт с каталонцами.

Претензии к «Бордо» - захотели угодить гранду, рискнув деловой репутацией. К «Барселоне» – разрушили чужую сделку. Также виноват сам Малком, ведь согласился переехать в Каталонию. «Бордо», «Барселона» и футболист вместе наплевали на сделку итальянцев. Возможно, Мончи пойдет в суд – может рассчитывать на компенсацию, ведь подтверждение уговора есть. История не красит тех, кто решил так поступить.

Почему большие футболисты не спешат в «Барселону»?

Неймар не хочет возвращаться в Каталонию. Хотя были встречи между руководителями «Барселоны» и отцом игрока после скандального расставания. Личное и бизнес не смешивают. Ди Мария годами идет к «блаугранас» по приглашению Месси, но никак не дойдет – постоянно что-то останавливает. Правда, Анхель сейчас не тот, что в «Реале» Анчелотти.

При этом Вальверде искал крайнего атакующего игрока. Говорили об Азаре, но Эден – слишком дорогое удовольствие для клуба, который не знает, куда пристроить чемпиона мира Дембеле. Также не срослось с Виллианом, хотя сама ставка на игрока его стиля кажется странной. Неужели у «Барселоны» все так плохо, что им для освежения игры не хватает мастера рывков?

У каждой истории свои нюансы, но в целом можно констатировать, что и Гризманн – а он отказался давно, и все остальные упомянутые звезды не подписали контракты с «Барселоной», хотя к ним приценивались. В результате вынужденно пришли за Малкомом, понимая безнадежность других переговоров. Бразилец уже занес руку над контрактом с «Ромой», а тут появились каталонцы…

Откуда взялся Малком и насколько хорош был в «Бордо»?

Когда в Бразилии находишь игрока за пять миллионов евро за 50 % прав, то он или не слишком раскрученный, или неприлично молодой. Малком был из второй категории, хотя настоящую рекламу ему начали делать уже во Франции. В «Коринтианс» попал поздно для детского футбола, но выделялся на юношеском уровне, представлял сборные разных возрастных категорий. Играл за клуб левым вингером, а воспитывал его Мано Менезес – бывший тренер «селесао».

Заплатив за форварда копейки по нынешним меркам, «Бордо» не только смог найти довольно результативного для своей позиции парня, но и заполучил игрока, которому сейчас всего 21 год, а в бывшей команде Саньоля – отсюда стойкие слухи о переходе в «Баварию», Малком уже тащил бремя лидерства. Но во французском клубе крайний хавбек до конца не раскрылся. Сыграл в прошлом сезоне примерно на уровне форвардов Тото Экамби из «Анже» - 17 голов и 6 ассистов, и Плеа из «Ниццы» – 16 голов и 5 ассистов.

Не самые крутые нападающие в Лиге 1 – хотя оба старше, чем бразилец, а теперь пошли на повышение в Ла Лигу и Бундеслигу. Их показатель по голам Малком пока не покорил, а вот ассистов отдал чуть больше. Хотя к стандартам качества Пайета и Депая не добрался. У известных атакующих игроков по 11 голевых передач, а «Барселона» забрала себе парня, который отдал семь результативных пасов, цифры на уровне техничного коллеги по амплуа Сен-Максимена.

Малком в «Бордо» не раскрылся так, чтобы за него реально воевали «Бавария», «Барселона» и гранды АПЛ . Гвардиола не собирался отказываться от Мареза в пользу бразильца. Причина простая: непонятно, насколько большой потенциал у форварда. Малком точно не Мбаппе по таланту и характеристикам. В «Бордо» выжали максимум из дальних ударов бразильца, но остальные стороны не раскрыты. С другой стороны, тот же Лемар не очень сильно выделялся в Лиге 1, а «Атлетико» заплатил за него 70 млн евро.

Форвард подходит «Барселоне» по стилю и манере игры?

Бартомеу не отказал себе в удовольствии нарваться на судебное разбирательство с «Ромой»? Мончи попробует добиться правосудия и компенсации, ведь римлянам осталось провести медицинское обследование, сделка была оговорена. И тут пришли из Испании. Понятно, что Малком был в списках «Барселоны» не первым номером, просто охота за другими провалилась. Поэтому поспешили одобрить трансфер парня, который теперь щебечет о детской мечте.

В плане денег «Барселона» не проиграла. Малком стоит 41 миллион евро (еще миллион может заработать для «Бордо» бонусами). Ставка дешевле, чем Гризманн, Виллиан или Азар. Впрочем, здесь не только финансовый или этический трансферный вопрос, но и дилемма о стиле и позиции. В «Бордо» Малком играл справа, то есть в зоне, где начинал молодой Месси.

Сейчас Лионель работает намного глубже и ближе к центру. Но в «Барселоне» стараются не ставить никого на правый фланг именно в атаку. Последний раз экспериментировали с Алексисом, и вы знаете, чем закончилось. Так что Малком будет играть по левому краю, как в юности в «Коринтиансе». Вальверде понимает, что левшу в теории всегда можно поставить на край Неймара. Хотя в таком случае форварду будет сложнее использовать свою фирменную фишку.

Малкома выделяют дальние удары после смещения в центр с правого края. Из него вообще плохой классический вингер. Во-первых, низкая дистанционная скорость. Игрок рывков и коротких обводок. Малком пробрасывает мяч мимо защитника, но уже на седьмом-десятом метре погони его настигали даже оборонцы из Лиги 1. Во-вторых, бразильца зря сравнивали с Роббеном, когда сначала зарождались, а потом затухли переговоры с «Баварией». Малком не тащит мяч долго, как Арьен, зато тоже любит постоять на поле, как голландец.

Новый бразилец сильнее Дембеле и заиграет ярче?

Неужели футболист из шестой команды Лиги 1 может усилить «Барселону»? Может, ведь речь о молодом парне, который способен выстрелить. Но проблема Малкома в его манере игры. Не обязательно подойдет именно «Барселоне», ведь пока напоминает Дугласа Косту на минималках. Кроме того, сам характер трансфера смущает. Каталонцы поступили некрасиво по отношению к «Роме» - поняли, что Виллиан уплывает, а Ди Мария думает о сезоне в ПСЖ , поэтому перехватили цель Мончи.

Вкусу испанца можно доверять. Не случайно Рамон десятки раз отказывал «Реалу» и «Барселоне», когда его приглашали на пост спортивного директора. Но одно дело для Малкома идти в «Рому», где собирается команда двадцатилетних талантов, а другое – вливаться в современную «Барселону», злую после вылетов в Лиге чемпионов. Понятно, что если Вальверде перейдет на тройку форвардов – а покупка Малкома на это явно намекает, то бразилец попадает в команду, где ему будут помогать Суарес и Месси – забивай не хочу.

Но если Дембеле останется, можем увидеть, что у «Барселоны» сразу два «заменителя Неймара», ни один из которых не подходит из-за игрового стиля. Малком органично смотрелся на правом фланге в команде, которая контратаковала, зато в целом плохо играла в футбол. Не вступал в прессинг, ждал мяч, принимал, обводил и бил. Примитивно и просто. В «Барселоне», которая висит на воротах закрытых соперников и постоянно играет в пас, у него два диаметральных сценария.

Или вольется идеально – вырастет за счет того, что Коутиньо, Месси и Суарес очень хороши в прокачке статистики любого напарника, или будут большие проблемы. А Лионель и Луис в конце сезона снова поймут, что третий взрослый напарник в линии атак не был бы лишним. Дембеле и Малкому всего по 21 году, Гризманну и Виллиану – на шесть и восемь больше. Словно предчувствуя, что сезон у «Барселоны» будет непростым, не все соглашаются на игру рядом с Месси. В результате сняли с самолета новичка «Ромы» - очень редко на такое идут.