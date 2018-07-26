  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Россия. Кубок России
  • Англия. Чемпионшип
  • Кубок Либертадорес
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Армения. Премьер-лига
  • Копа Судамерикана
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Кубок Нидерландов
  • Украина. Кубок
Лига чемпионов 2018/2019, Квалификационный плей-офф 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Видеотон (Секешфехервар)Видеотон -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К - - -
ГлавнаяБлогиТренерская доля

«Витесс» и Слуцкий: старт дан

26 июля 2018, 22:27

Сезон для Леонида Слуцкого начался. Российский тренер покоряет Нидерланды, а заодно и Лигу Европы. «Соккер.ру» знакомит с новым клубом Слуцкого и его перспективами.

Все больше и больше клубов начинают сезон официально. Вступил в борьбу и «Витесс», за которым в нынешнем сезоне будут следить в России с особым пристрастием. Поскольку тренирует голландскую команду Леонид Слуцкий.

Сегодняшний день

Этому специалисту сопереживают многие, в «Халл Сити» ему не удалось себя должным образом проявить, теперь попытается в Голландии, где есть неплохие стартовые возможности - ведь «Витесс» по меркам чемпионата крепкий середняк, который к тому же пробился в Лигу Европы, там и дебютировал с ним Слуцкий ровно сегодня. Соперником «Витесса» во втором квалификационном раунде стал румынский «Вииторул». Первая встреча прошла очень напряженно и ярко. По ходу поединка голландцы проигрывали со счетом 0:2, однако во втором тайме собрались и сумели отыграться, завершив встречу вничью - 2:2. А могли и победить, ведь последние 13 минут играли в большинстве. Не сложилось, зато есть впереди ответный матч и вера в свой характер и игровые возможности.

Прием в Голландии

Забавно получилось с переездом Слуцкого в Нидерланды. Ведь он начинал лето в качестве комментатора «Первого канала», достаточно интересно провел несколько матчей, а затем стало известно, что сотрудничество тренера-комментатора и телеканала прекращено. Буквально сразу после начала группового этапа. Многие поспешили обвинить Константина Эрнста и канал в политизированности, поскольку Слуцкий позволил себе шутку на политическую тему во время одного из эфиров. А разгадка оказалась простой. Это завершение работы и прогнозировалось, поскольку Слуцкому нужно было ехать в Нидерланды и начинать предсезонную подготовку с «Витессом». Перед этим Леонид прокатился по Арнему, познакомился с городком в довольно необычной обстановке - его экскурсоводами были болельщики «Витесса», которые сразу пояснили Слуцкому о традициях, интересных местах и знаковых объектах Арнема. Дружелюбности атмосферы и теплоте приема можно позавидовать, о чем и сам Слуцкий позднее на пресс-конференции рассказал. Чего стоит первая тренировка «Витесса» в рамках предсезонной подготовки. На стартовое занятие пришли около двух тысяч болельщиков, которые дали понять, что без поддержки арнемцы не останутся. Команду эту в уютном голландском городке очень любят, ценят даже малые успехи. Семейная атмосфера чувствуется во всем. И это очень важно для адаптации того же Слуцкого, который в Англии столкнулся сходу с фирменным британским давлением. В «Витессе» тренер получит то окружение, которое ему больше подходит по складу характера и стилю работы.

Предсезонная подготовка

Самый первый матч «Витессу» не удался. После двух недель подготовки под руководством Слуцкого «Витесс» проиграл в товарищеском поединке «Вольфсбергеру» со счетом 1:2. Еще через три дня «Витесс» получил разгром от донецкого «Шахтера» (1:4). После этого арнемцы воспользовались свежеприобретенными связями с Россией и отыграли два поединка с клубами из РФ. С тульским «Арсеналом» получилась результативная ничья - 2:2. А вот «Локомотив» был разгромлен со счетом 3:0, что, конечно, вселило некоторые опасения в болельщиков «Локо», поскольку клубу скоро начинать сезон, играть в Суперкубке России. Зато арнемцы преисполнились оптимизма. Возможно, он и помог вырвать ничью с «Вииторулом». Помощь приходит к «Витессу» по традиции и из Англии.

Трансферная политика

«Витесс» довольно давно сотрудничает с «Челси» в сфере обмена игроков. Точнее, скорее Арнем является местом «проката» футболистов из Лондона, которые в Англии практики не получают, а для «Витесса» имеют очень неплохой уровень и способны помогать, имея много минут на поле - всем выгодно. Как правило речь идет об арендах, так что «Витесс» затрат больших не имеет, а состав выглядит прилично. Нынешним летом уже два подкрепления из «Челси» прибыло. Это вратарь Эдуарду и защитник Кларк-Солтер. А самой крупной самостоятельной покупкой стал Мату Беро, который обошелся в 1,6 миллиона евро. Также «Витесс» приобрел в Алжире перспективного форварда Дарфалу. В общем, голландский клуб по традиции специализируется на раскрытии талантов с целью последующей перепродажи и при этом имеет неплохие ресурсы в виде партнерства с «Челси» и хорошего скаутского отдела. Единственным, пожалуй, недостатком такого экономного подхода, ориентированного на короткие дистанции, является отсутствие значимого костяка и высокая текучка кадров. Приходится к каждому сезону более чем наполовину менять состав. Хотя, возможно, Слуцкому это поможет получше под себя построить схему.

Состав

Что касается имеющегося состава и того, на кого следует обратить внимание в новом сезоне. Безусловно, всем интересна судьба защитника Вячеслава Караваева. 23-летний россиянин зимой перешел из «Спарты» и сделал верный выбор, учитывая, что теперь со Слуцким наверняка будет получать хорошую практику. Матч с «Вииторулом» он провел целиком, например. А главной звездой «Витесса», пожалуй, является форвард Тим Матавж. Ему уже 29 лет, и на нем держится вся атака. Именно его гол и мяч 27-летнего Линссена позволил уйти от поражения в игре с румынской командой. В прошлом сезоне Матавж в 34 матчах забил 16 мячей, а Линссен - в 37 матчах отличился 17 раз. Вот на них все основывается впереди. В защите помимо Караваева следует обратить внимание на несостоявшуюся звезду Александра Бюттнера, который махнул даже в «Манчестер Юнайтед», но оттуда прошел через «Динамо» в «Витесс». В средней линии стоит обратить внимание на некогда подававшего большие надежды Роя Беренса, которому уже 30 лет, а он так и не выстрелил до топ-клуба. То же касается и 28-летнего Сереро, хотя по меркам «Витесса» это очень крепкие опытные футболисты, вокруг которых и растут молодые перспективные.

Перспективы

У Слуцкого подобралась весьма интересная разношерстная компания. Еще наверняка случатся приобретения, причем не исключено, что из России, поскольку наверняка кто-то из россиян средней руки захочет попробовать себя в Европе, пусть даже через скромный относительно чемпионат Нидерландов, зато в родной обстановке с российским тренером и определенными гарантиями. Что же до турнирных задач, то из-за большой текучки кадров в Нидерландах расклады меняются кардинально от сезона к сезону, но нынешний вариант состава «Витесса» позволяет уверенно бороться за место в семерке, а то и в пятерке. Статистом точно не будет, и это обещает интереснейшую борьбу.

Поделиться
Другие материалы по теме
Лед и пламя в Лиге 1
20 августаСергей Иванов в блоге Командный дух2
Семак хочет усиления
19 августаСергей Иванов в блоге Трансферная лихорадка30
Эффект Жиго. «Спартак» спасают случайности
19 августаВадим Багров в блоге "Спартаком" единым40
Как всё испортить в отдельном матче. Рецепт «Краснодара»
18 августаСергей Иванов в блоге Оценочные суждения66
Молодой ЦСКА не провалится в ЛЧ
18 августаВадим Багров в блоге Командный дух28
Чудо на Неве
17 августаСергей Иванов в блоге Командный дух86
Обсудить
Все комментарии
DXTK
DXTK
28 июля в 21:28
Это последний сезон Витесса в еврокубках, а ничья с Вииторулом банальный отскок, отложили неизбежное -вылет .

Космонавт чуть не угробил Халл, сейчас пустит под откос окрепший за последние годы Витесс в течении полугода, а после отправится обратно в Россию и возглавит ФК Сочи.

Даже Черчесов в Польше выигрывал, делал золотой дубль чеп+кубок с Легией, а этот пелемень только в кабинетах РФПЛ мог побеждать, не даром один со сборной блеснул на ЧМ, а второй провалился на ЧЕ.

PS Только фанаты ЦСКА не могут признать Слуцкий, как тренер - ноль.
DVL
DVL
27 июля в 11:37
Под некоторых какое кресло не подставь, они все равно в лужу сядут.
Mr_Tim
Mr_Tim
27 июля в 10:18
Чет я пропустил новости.. Леонид Викторович уже в Голландии тренирует скромный Витесс)) А че хоть опыта в разных чемпах поднаберется))
Roger Young
Roger Young
27 июля в 10:06
Вообще у Слуцкого действительно есть ребята, с которыми можно работать. Если он хочет доказать, что реально является тренером, пусть выведет их в групповой этап ЛЕ.

Но к сожалению, из Слуцкого тренер, как из экскрементов лопата.
Roger Young
Roger Young
27 июля в 10:02
Матявж действительно классный игрок. Помню когда он играл в ПСВ и много забивал.
Terminator-2010
Terminator-2010
27 июля в 09:52
Кто-нибудь, может мне ответить, а то я, смотрела ВСЕ, ВСЕ матчи ЧМ-2018, соответственно и ВСЕ, которых комментировал Л.В Слуцкий и не слышала никакой шутки, на политическую тему... О чем речь вообще?! Что за шутка то была?
Terminator-2010
Terminator-2010
27 июля в 09:48
Казанский:
Слуцкий?Кто ЭТО,что ЭТО?
    борька
    борька
    27 июля в 09:16
    Пожелаю удачи и здоровья Слуцкому Л. Побольше наших парней перемани в клуб, они здесь раскроются и доведут клуб к чемпионству! Удачи!!!
    andre_can
    andre_can
    27 июля в 07:35
    что ж, удачи Лёне!
    Казанский
    Казанский
    27 июля в 06:37
    Слуцкий?Кто ЭТО,что ЭТО?
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    27 июля в 01:25
    ЦСКА Самый титулованный:
    Неплохо начал!
    Абрамович видно нехило занес баксов голландцам , чтоб они подержали эту бездарь у себя.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    27 июля в 01:19
    Теперь этот глупый будет говорить что Голландия нефутбольная страна ....Гнать его тупого пинками до Волгограда, пусть на кошках тренируется .
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный
    27 июля в 00:15
    Неплохо начал!
    Ник Ликов
    Ник Ликов
    26 июля в 22:59
    2-2 однако и материться по саксонски не надо
    Бакланы доедают крышу
    Бакланы доедают крышу
    26 июля в 22:48
    В жёлтых папках меню из макдональдса)
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100