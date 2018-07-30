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«Локомотив» близок к подписанию чемпиона мира

вчера, 22:23

Хеведес - в «Локомотиве»? Четыре года назад это было бы из разряда фантастики. «Соккер.ру» - о том, что приблизилось к реальности.

В составе «Локомотива» может появиться чемпион мира. Не «первой свежести», конечно, но не такой уж и древний - 2014 года. Бенедикт Хеведес из «Шальке», не пригодившийся «Ювентусу», близок к переходу в стан чемпионов России. Причем информацию подтвердили в немецком клубе, значит, все серьезно. Итак, что же нам известно на данный момент о возможном трансфере, который рискует стать самым громким в Премьер-Лиге этим летом?

Предполагается, что сумма сделки составит 4 миллиона евро, причем в рассрочку. «Локомотив» заплатит половину этим летом, еще одну - следующим. Не слишком тягостно для бюджета. Зарплата Хеведеса тоже выглядит скромной для чемпиона мира и игрока из Германии - всего 2,5 миллиона евро в год. Это даже меньше, чем просил Неманья Пейчинович, который в итоге покинул «Локомотив», и которому заменой является Хеведес. Так что с этой точки зрения сделка тоже смотрится прилично. 

Почему же такие привлекательные условия? За это «Локомотив» должен поблагодарить «Ювентус». Для «Шальке» Хеведес в нынешнем сезоне стал обузой, поскольку гельзенкирхенский клуб уже морально расстался с ним, сбыв в прошлом году в «Ювентус». Но туринцы предусмотрительно не стали приобретать права на игрока, имевшего контракт с «Шальке» до 2020 года. 

Чемпионы Италии взяли его в аренду за 3,5 миллиона евро, а в соглашении была прописана возможность выкупа прав по окончании сезона за 8,5 миллиона. Проводили Хеведеса из «Шальке» с помпой и мыслью о том, что он не вернется. Футболист стал живой легендой «кобальтовых», в системе которых оказался аж в 2001 году, а капитанил с 2011 года, провел только в Бундеслиге 240 матчей, забив 12 мячей. 

Переход в «Ювентус» выглядел явным повышением. Но в Италии с самого начала у Хеведеса не заладилось. Немец стал получать одну травму за другой, не успевая адаптироваться и вливаться в команду. А ведь для центрального защитника критически важно стать футболистом основного состава, иначе он рискует остаться без практики, даже когда восстановится. Так случилось с Хеведесом, чей трансфер стал одним из самых провальных в последние годы у «Ювентуса». В Серии А Бенедикт провел всего три матча, отыграв 248 минут. Но успел даже один мяч забить. Это, в общем, никак не убедило туринцев в необходимости выкупать трансфер Хеведеса. 

Джузеппе Маротта и компания наверняка считали себя большими молодцами, что не подписали сразу с Бенедиктом полноценный контракт. Защитник же внезапно потерял и в тонусе, и в цене, и оказался ненужным ни «Ювентусу», ни своему родному клубу. В «Шальке», конечно, в открытую этого не признают, но легкость, с которой они готовы расстаться с Хеведесом, убеждает в этом. 

«Бенедикт пройдет медосмотр в понедельник или во вторник. Затем состоится встреча руководства клубов. Если всё пройдет хорошо, Хеведес может стать игроком „Локомотива“ во вторник», - это слова спортивного директора «Шальке» Кристиана Хайделя. 

Совершенно очевидно и имя проводника идеи о том, что Хеведес станет прекрасной заменой Пейчиновичу и вообще добавит имиджевых вистов «Локомотиву». Это спортивный директор железнодорожников Эрик Штоффельсхаус, который работал раньше в «Шальке», хорошо знаком и с Хеведесом, и с боссами гельзенкирхенского клуба. Так что он включил старые связи, а заодно нашел место, куда пристроить Хеведеса. 

Впрочем, не все довольны такой активностью спортдира «Локомотива», считая, что он решает сугубо свои задачи и действует в личных интересах. Подобное мнение высказал небезызвестный футбольный агент Дмитрий Селюк, который не любит лазить в карман за словом: 

«Ситуация в „Локомотиве“ сейчас такова, что у команды большой бюджет. Даже вот если брать переход Крыховяка. Я был в Монако, там агенты из всех стран. Всем им предлагали купить Крыховяка, но его никто не берёт. „Вест Бромвич“ с ним в составе вылетел из АПЛ.

Спортивный директор „Локомотива“ - нелюдь. Ему вообще наплевать на команду. Он делает имя себе. То, что его выгонят из клуба в ближайшее время, в этом нет никаких сомнений».

Судя по тональности высказывания, Штоффельсхаус отказал какому-то клиенту Селюка в трудоустройстве в «Локомотиве». Но дыма без огня не бывает. Можно вспомнить признание Юрия Семина, который заявлял, что у него есть разногласия со спортивным директором по ряду вопросов в формировании состава. Однако им как-то приходится искать компромиссы. Возможно, если сделка по Хеведесу не состоится, то именно из-за решающего мнения Семина. Какие-то подводные течения вокруг этой сделки наверняка существуют. 

Что касается чисто спортивной составляющей, то сложно найти минусы в контракте с чемпионом мира четырехлетней давности, которому всего 30 лет, что по меркам защитника очень немного. Причем финансовые условия привлекательны для клуба. Хеведес обладает всеми навыками защитника-лидера, он хладнокровен, надежен, четок в отборе и эффективен при подключениях на стандартные положения, способен закрыть практически любую позицию в линии обороны, что использовалось в сборной Германии неоднократно. 

Единственным минусом, который может, впрочем, поставить под угрозу вообще всю карьеру Хеведеса в «Локомотиве», является его склонность к травмам. Собственно, это сгубило его шансы на успех в «Ювентусе». Вряд ли в качестве игры за год этот Хеведес стал хуже того, которого подписывали чемпионы Италии год назад. Но склонность к травмам на такой позиции - это большой недостаток, который вкупе с переговорщицкими данными Штоффельсхауса и сделал цену привлекательной для «Локомотива».

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Все комментарии
Денис Лобов
Денис Лобов
сегодня в 11:31
Понято
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил Правдин Семён
сегодня в 10:29
Правдин Семён:
Цитировать Селюка=поминать чёрта. Мешок с де...м,вроде Червиченко.А Бенедикт -топ.
Тот вопрос по которому я с вами согласен.
Фата лист
Фата лист ответил -Хостинский-
сегодня в 10:18
-Хостинский-:
Итак, что же нам известно на данный момент о возможном трансфере, который рискует стать самым громким в Премьер-Лиге этим летом Ну как напишут, капец!!! Вон Краснодар пот писал Куэво за 8.5 млн. А тут 4 млн и самый громкий, покупают старпера . Бред
Куэва является чемпионом мира? Даже, если бесплатно чемпион мира забредет в наш чемпионат, это уже будет самым громким пришествием, до этого из чемпионов мира у нас только 38-летний Роберто Карлос играл.
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответил Mi6
сегодня в 09:12
Пошути про подорожание билетов...первым будешь
Mi6
Mi6
сегодня в 07:54
Всё за наши бабки?
амурец
амурец
сегодня в 02:21
ну поглядим на чемпиона
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 23:31
Цитировать Селюка=поминать чёрта. Мешок с де...м,вроде Червиченко.А Бенедикт -топ.
-Хостинский-
-Хостинский-
вчера в 22:39
Итак, что же нам известно на данный момент о возможном трансфере, который рискует стать самым громким в Премьер-Лиге этим летом

Ну как напишут, капец!!!
Вон Краснодар пот писал Куэво за 8.5 млн.
А тут 4 млн и самый громкий, покупают старпера . Бред
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