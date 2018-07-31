«Марселю» нужен суперфорвард

вчера, 10:00

Провансальцы в поиске. Балотелли, теперь Жиру... «Соккер.ру» уверен, что «Марсель» этим летом совершит крупную покупку в линию атаки.

Во Франции тяжело быть топ-клубом. Что бы ты ни делал, все равно окажешься позади ПСЖ . Но к чести «Монако», «Лиона» и «Марселя», они пытаются что-то предпринимать, повышая средний уровень турнира в целом и создавая конкуренцию хотя бы на уровне борьбы за место в Лиге чемпионов. Гонка между этими тремя клубами за два места в Лиге чемпионов в прошлом сезоне стала одним из самых увлекательных зрелищ в европейском футболе.

Третьим лишним (позицию ПСЖ оставляем за скобками) оказался «Марсель», который положил слишком много сил на достижение финала Лиги Европы. И надорвался. Чтобы такого не повторилось, провансальцам необходимо провести активно трансферную кампанию. И одной из главных целей «Марселя» стал звездный результативный нападающий.

Денежные средства для этого есть, поскольку провансальцы обрели относительно недавно нового владельца, которым стал американский бизнесмен Фрэнк Маккорт, амбициозный и грамотный руководитель. Но одних денег мало. Даже ПСЖ стоит значительных усилий приглашение элитных игроков - далеко не все хотят ехать во Францию, даже на гарантированное чемпионство.

А уж «Марсель» может максимум обеспечить своим футболистам борьбу за второе место и Лигу чемпионов. Причем без гарантий - есть акулы «Монако» и «Лион». Приходится подыскивать варианты очень точечно, ища компромисс между качеством и готовностью игрока биться на уровне Лиги 1. Марсельцы попытались в прошлом сезоне ловко решить вопросы в атаке, приобретя Костаса Митроглу, многообещающего, пусть и опытного, бомбардира.

Однако грека подвели травмы, а потом он толком влиться не смог. Отдельными вспышками играл, в самом клубе, конечно, утверждали, что Митроглу еще выстрелит, но все же подтверждали, что трансфер нельзя назвать удачным. Не очень ярко себя проявил и Валер Жермен, который перешел в «Марсель» из «Монако».

Провансальцам памятны его ошибки в финале Лиги Европы с «Атлетико». Тащили атаку марсельцев в основном атакующие полузащитники: Окампос, Товен, Пайет. Возможно, эффективного нападающего и не хватило для полного счастья. У одного Товена в 35 матчах Лиги 1 забито 22 мяча. А Митроглу и Жермен на двоих отличились всего 18 раз. Девять голов даже у не самого атакующего полузащитника Моргана Сансона, столько же и у Окампоса.

Не удивительно поэтому, что «Марсель» этим летом обеспокоен поиском забивного форварда, чтобы разгрузить креативных полузащитников от этих задач и в разы повысить результативность. Основным претендентом на усиление был Марио Балотелли, который со всех сторон выглядел прекрасным вариантом. Он уже адаптирован к Лиге 1, показал себя в ней блестяще, забив за два сезона в «Ницце» более 40 мячей.

Итальянец еще и перевоспитался в стане «орлят», начал заниматься футболом и перестал валять дурака. Хотя, как показало нынешнее лето, Балотелли остался собой и не вернулся вовремя в расположение «Ниццы» к старту предсезонной подготовки, поскольку твердо решил уйти, хотя имеет контракт до лета 2019 года. Прогресс в деле Балотелли и «Марселя» был достигнут немалый.

Стороны уже подтверждали контакты, переговоры, а французские СМИ рисовали для итальянца безумные суммы. 27-летнему Балотелли «Марсель» был готов платить более 7 миллионов евро в год. Столько провансальцы никогда не платили никому. Такая попытка сделать атаку команды элитнее. Однако сделка с Балотелли сорвалась буквально в последний момент.

Очевидно, что для Марио и его агента Мино Райолы вариант с «Марселем» был запасным. Когда же замаячили варианты с возвращением в Италию, у Балотелли загорелись глаза, а о «Марселе» он забыл. Пришлось провансальцам переключаться на другого форварда. Желательно подобного же статуса.

Новым фаворитом стал Оливье Жиру, который после ухода из «Арсенала» в «Челси» не слишком доволен своим положением в Лондоне. К тому же там намечается перестройка, под это дело «Марсель» и хочет переманить Жиру. Уже называются вполне конкретные цифры. 13 миллионов фунтов будет предложено «Челси» за игрока, а самому Жиру провансальцы готовы платить 5 миллионов фунтов в год.

Снова марсельцы хотят получить адаптированного к Лиге 1 статусного форварда. Но интересно, что он ранее выступал за «Монпелье», где сделал себе имя. А фанаты «Монпелье» с болельщиками «Марселя» далеко не в лучших отношениях. Но оправдает ли покупка Жиру цели? В чемпионской сборной Франции он оказался основным форвардом, однако выполнял функцию отвлекающего фактора, открывал зоны и облегчал работу Гризманну, Мбаппе и Матюиди.

«Марсель» играет в похожей манере, но тогда клуб получит не бомбардира, а помощника все тем же Товену, Окампосу и Пайету. В любом случае руководство «Марселя» так это не оставит, а заметный трансфер в атаку совершит, чем все же повысит уровень конкуренции в Лиге 1, заставив напрячься «Лион» и «Монако».