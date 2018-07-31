Хёведес идёт! Все немцы в чемпионате России

31 июля 2018, 12:45

Представителей Германии не часто заносит в РПЛ , однако у Хеведеса есть предшественники-соотечественники. Не столь статусные, но заслуживающие внимания «Соккер.ру».

Малик Фати

Клуб в России: «Спартак». Годы: 2008 – 2010

Первого футболиста с немецким паспортом в чемпионат России привез «Спартак», хотя уроженец Берлина по происхождению турок, но разве это редкость для современной Германии? Фати отыграл пять сезонов в столичной «Герте», получал вызовы в Бундесманшафт, даже принял участие в парочке матчей. В 2008-м Малик решился сменить обстановку и отправился в Россию, где «Спартак» предложил хороший контракт, а за пару недель до трансфера защитник окончил пятимесячные курсы в Институте Гумбольдта по специальности «Спортивная наука» с отличными оценками. Фати – вообще умный парень, он и русский язык выучил, хотя в России играл не так уж долго.

Несмотря на не самые выдающиеся габариты (185 сантиметров), Малик, действовавший как справа в защите, так и в центре, был всегда опасен на стандартных положениях у чужих ворот: в 46 матчах забил 6 мячей. После прихода Валерия Карпина на тренерский мостик потерял место в стартовом составе, а после аренды в «Майнц» окончательно перешел в этот клуб. Пару недель назад 34-летний Фати объявил о том, что завершает карьеру футболиста, а также намерен посвятить свою жизнь работе психологом. Последним клубом Малика в записях останется «Атлетико Балеарес» из Пальма-де-Мальорки, где экс-спартаковцу удалось поработать под руководством чемпиона Европы в составе сборной Германии Кристиана Циге.

Кевин Кураньи

Клуб в России: «Динамо». Годы: 2010 – 2015

Самый успешный и самый именитый немецкий легионер в наших широтах, по крайней мере, до тех пор, пока переход Бенедикта Хеведеса в «Локомотив» не оформлен официально. Кураньи приехал в «Динамо» в 2010 году в статусе новой суперзвезды РПЛ . Неудивительно! Кевин успел наколотить два десятка голов за сборную Германии в полусотне матчей, однако из «Динамо» в Бундестим уже не ездил. В чемпионате России Кураньи сходу начал демонстрировать свой класс, но впоследствии его выступления в составе «бело-голубых» разделились на периоды, когда Кевин «в огне», а также на бессмысленные отрезки, во время которых форвард пребывал в некой прострации. Тем не менее, 56 голов за «Динамо» Кураньи наколотил, а это, на секундочку, 10-й показатель в истории знаменитого клуба - лучший среди легионеров. Если говорить о происхождении динамовского немца, то здесь тоже речь не идет о представителе арийской расы: Кевин появился на свет в Рио-де-Жанейро, у него бразильские, панамские и венгерские корни.

Сердар Таски

Клуб в России: «Спартак». Годы: 2013 – 2018

И все-таки главный поставщик немцев для чемпионата России – «Спартак». Этот экземпляр тоже из немецких турок. Таски выиграл Бундеслигу в сезоне 2006/07 в составе «Штутгарта», у него в копилке «бронза» чемпионата мира 2010, ведь в молодости Сердар регулярно получал вызовы в главную команду Германии, за которую сыграл полтора десятка матчей. В какой-то момент на карьеру Таски влияние стали оказывать травмы, в «Спартак» он переходил с повреждением, а многие специалисты прочили провал сотрудничеству «Спартака» и немецкого защитника. Поначалу все действительно было не очень просто: мешали очередные травмы, случались ошибки, но Сердар оставался весьма квалифицированным парнем по меркам РПЛ , что подтверждает отъезд на правах аренды в «Баварию» в конце сезоне 2015/16. В составе мюнхенского гранда Таски во второй раз в карьере выиграл чемпионат Германии, а после возвращения в Москву встретил Массимо Карреру, под чьим руководством победил и в российском первенстве. Этим летом у 31-летнего защитника закончился контракт со «Спартаком», к новому соглашению стороны не пришли, поэтому расстались без взаимных претензий.

Патрик Эберт

Клуб в России: «Спартак». Годы: 2014 – 2015

Первый немец не только по паспорту, но и по национальности в чемпионате России, но какой же слабый! Воспитанник «Герты» провел восемь сезонов в составе «Старой Дамы», после чего отправился в Испанию, где «Спартак» его и заметил в составе «Вальядолида». В Москве Патрик появился еще при Карпине, худо-бедно держался в основном составе следующий сезон, когда «Спартаком» руководил Мурат Якин, с которым было легко найти общий язык – немецкий, а вот Дмитрий Аленичев от откровенного балласта в лице Эберта сразу же предпочел избавиться. В 25 матчах за «красно-белых» у Патрика 0 забитых мячей, а ведь он вингер по позиции. После «Спартака» Эберт играл в «Райо Вальекано», но, выступая в Мадриде, принял ислам, а этим летом немец вернулся домой, подписав контракт с дрезденским «Динамо», который выступает во второй Бундеслиге. Теперь Патрик сможет рассказывать внукам, что поиграл и за «Спартак», и за «Динамо».

Марвин Пурье

Клуб в России: «Уфа». Годы: 2015 – 2016