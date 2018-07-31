Делайте ваши ставки! Лучший снайпер РПЛ 2018/2019

31 июля 2018, 15:15

Сезон в чемпионате России стартовал, а «Соккер.ру» уже дал прогноз на итоговую таблицу РПЛ . Теперь интересуемся главной индивидуальной номинацией – кто забьет больше всех?

Список претендентов на лавры лучшего бомбардира РПЛ весьма ограничен. Если отбросить маловероятных кандидатов и не включать их в список «для количества», то имеем всего-навсего пятерку нападающих плюс некоего кандидата X, который может вмешаться в эту борьбу. Но этот неизвестный парень еще не подписал контракт с российским клубом.

Фёдор Смолов («Краснодар»)

Сезон 2017/2018 в РПЛ : 14 голов (2 место)

У Смолова за плечами удручающий провал на чемпионате мира, который должен был стать витриной для нападающего, а оказался пыльным и темным чуланом, куда Федор загнал себя сам. Сейчас единственный выход для него – сконцентрироваться на клубных делах и доказать, что неудача, случившаяся на мундиале, не сломила его. Смолов уже забил гол в первом туре в ворота «Рубина», хотя игру в Казани не назовешь удачной для форварда сборной России, ведь, помимо гола, капитан «Краснодара» записал на свой счет ассист - помог отличиться коллеге-сопернику Азмуну, выведя того на рандеву с Крицюком неосторожным пасом. Федор должен прийти в себя, а уж в чемпионате России он забивать умеет: за последние три года дважды выигрывал бомбардирский забег, а по итогам прошедшего сезона остался вторым, но с лучшим, чем у победителя Промеса, средним показателем забитых мячей на игру. Смолов должен разозлиться сам на себя и просто выполнять свою работу, если поступит так, а не иначе, то будет главным фаворитом состязания снайперов в РПЛ .

Квинси Промес («Спартак»)

Сезон 2017/2018 в РПЛ : 15 голов (1 место)

Не все ожидали увидеть Квинси в «Спартаке» в нынешнем сезоне, но голландец идет на пятый круг, а вокруг него даже нет слухов, которые бы отправляли лидера «красно-белых» в тот или иной клуб. Промес сумел опередить Смолова в предыдущей кампании, забив 15 мячей, а до этого три года подряд располагался в тройке лучших игроков чемпионата России по забитым мячам по итогам сезона (один раз разделил места со второго по четвертое, потом финишировал на чистых второй и третьей позициях). На протяжении четырех сезонов Квинси демонстрирует стабильную результативность, и если никуда не уйдет из «Спартака» до конца лета или в зимнее трансферное окно, то снова попытается забраться как можно выше в табели лучших стрелков. В стартовом матче чемпионата против «Оренбурга» голландцу отличиться не удалось, но он вообще взял моду чередовать голевые серии с молчаливым затишьем. Сейчас – пусто, потом – густо. Свои голы за время длинного сезона Квинси успеет собрать.

Артём Дзюба («Зенит»)

Сезон 2017/2018 в РПЛ : 7 голов (10 место)

Половину прошлого сезона Дзюба потратил впустую, пытаясь убедить Манчини в своей профпригодности, но итальянец не оценил стараний Артема, который результативно сыграл в весенней части чемпионата за тульский «Арсенал», чем обеспечил себе поездку на чемпионат мира, где стал одним из главных героев сборной России. Дзюба сейчас в таком «огне», на таком моральном подъеме, что ему, кажется, все под силу. Не знаю, насколько хватит запала, но есть ощущение, что в «Зените» под чутким руководством Сергея Семака фактурный форвард может провести лучший сезон в карьере на эмоциях после домашнего чемпионата мира. До встречи с Манчини Артем много забивал за «Зенит»: 15 голов в кампании 2015/16 (4 место в списке снайперов РПЛ ) и 13 мячей в следующем чемпионате 2016/17 (2 место). Кстати, «Зенит» в числе соискателей «Золотой бутсы» РПЛ мог бы представлять еще и Кокорин, но Александр не завершил восстановление после разрыва крестообразных связок, ему сначала потребуется время, чтобы вернуться на поле, а потом – вернуть игровой ритм. Отсутствие Кокорина делает Дзюбу, по сути, безальтернативным выбором Семака на острие атаки (прости, Антон Заболотный), а Артем уже стал оправдывать авансы, забив в ворота «Енисея» в первом же туре.

Сердар Азмун («Рубин»)

Сезон 2017/2018 в РПЛ : 5 голов

Прошлый сезон у Сердара Азмуна не задался, только весной он отчасти восстановил свое реноме, забив несколько мячей и отдав ряд результативных передач. Однако новое разочарование ждало иранского форварда на чемпионате мира, где ему не удалось себя проявить. В сердцах Азмун даже объявил о завершении международной карьеры в 23 года. Но, скорее всего, поговорит по душам со своим футбольным отцом Курбаном Бердыевым и изменит свое глупое решение. Для Сердара в этом сезоне настает час X. Cтолько говорили о талантах этого парня, но где же результативная отдача? Где голы вереницей? Впрочем, начало получилось многообещающим: Азмун начал с дубля в ворота «Краснодара», поэтому есть причины предполагать, что в нынешней кампании он обновит личный рекорд результативности и вмешается в борьбу за лидерство в списке снайперов РПЛ .

Луис Адриано («Спартак»)

Сезон 2017/2018 в РПЛ : 10 голов (3-6 место)

В «Спартаке» не только Промес умеет завершать атаки, точнее, если говорить именно о качестве последних действий на острие, то Луис Адриано вообще вне конкуренции. Классный форвард, у которого тому же Зе Луишу учиться и учиться. Если бразильца травмы обойдут стороной, а команда начнет использовать его таланты по максимуму, то запросто можем увидеть Луиса Адриано обладателем «Золотой бутсы». Впрочем, для этого форварду «Спартака» нужно будет вернуться в эгоистичное состояние, свойственное ему по молодости, а так в прошлом сезоне Луис Адриано вдобавок к 10 голам выполнил еще 6 ассистов, что красноречиво характеризует его сегодняшний стиль.

Новичок РПЛ