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Делайте ваши ставки! Лучший снайпер РПЛ 2018/2019

31 июля 2018, 15:15

Сезон в чемпионате России стартовал, а «Соккер.ру» уже дал прогноз на итоговую таблицу РПЛ. Теперь интересуемся главной индивидуальной номинацией – кто забьет больше всех?

Список претендентов на лавры лучшего бомбардира РПЛ весьма ограничен. Если отбросить маловероятных кандидатов и не включать их в список «для количества», то имеем всего-навсего пятерку нападающих плюс некоего кандидата X, который может вмешаться в эту борьбу. Но этот неизвестный парень еще не подписал контракт с российским клубом.

Фёдор Смолов («Краснодар»)
Сезон 2017/2018 в РПЛ: 14 голов (2 место)

У Смолова за плечами удручающий провал на чемпионате мира, который должен был стать витриной для нападающего, а оказался пыльным и темным чуланом, куда Федор загнал себя сам. Сейчас единственный выход для него – сконцентрироваться на клубных делах и доказать, что неудача, случившаяся на мундиале, не сломила его. Смолов уже забил гол в первом туре в ворота «Рубина», хотя игру в Казани не назовешь удачной для форварда сборной России, ведь, помимо гола, капитан «Краснодара» записал на свой счет ассист - помог отличиться коллеге-сопернику Азмуну, выведя того на рандеву с Крицюком неосторожным пасом. Федор должен прийти в себя, а уж в чемпионате России он забивать умеет: за последние три года дважды выигрывал бомбардирский забег, а по итогам прошедшего сезона остался вторым, но с лучшим, чем у победителя Промеса, средним показателем забитых мячей на игру. Смолов должен разозлиться сам на себя и просто выполнять свою работу, если поступит так, а не иначе, то будет главным фаворитом состязания снайперов в РПЛ.

Квинси Промес («Спартак»)
Сезон 2017/2018 в РПЛ: 15 голов (1 место)

Не все ожидали увидеть Квинси в «Спартаке» в нынешнем сезоне, но голландец идет на пятый круг, а вокруг него даже нет слухов, которые бы отправляли лидера «красно-белых» в тот или иной клуб. Промес сумел опередить Смолова в предыдущей кампании, забив 15 мячей, а до этого три года подряд располагался в тройке лучших игроков чемпионата России по забитым мячам по итогам сезона (один раз разделил места со второго по четвертое, потом финишировал на чистых второй и третьей позициях). На протяжении четырех сезонов Квинси демонстрирует стабильную результативность, и если никуда не уйдет из «Спартака» до конца лета или в зимнее трансферное окно, то снова попытается забраться как можно выше в табели лучших стрелков. В стартовом матче чемпионата против «Оренбурга» голландцу отличиться не удалось, но он вообще взял моду чередовать голевые серии с молчаливым затишьем. Сейчас – пусто, потом – густо. Свои голы за время длинного сезона Квинси успеет собрать.

Артём Дзюба («Зенит»)
Сезон 2017/2018 в РПЛ: 7 голов (10 место)

Половину прошлого сезона Дзюба потратил впустую, пытаясь убедить Манчини в своей профпригодности, но итальянец не оценил стараний Артема, который результативно сыграл в весенней части чемпионата за тульский «Арсенал», чем обеспечил себе поездку на чемпионат мира, где стал одним из главных героев сборной России. Дзюба сейчас в таком «огне», на таком моральном подъеме, что ему, кажется, все под силу. Не знаю, насколько хватит запала, но есть ощущение, что в «Зените» под чутким руководством Сергея Семака фактурный форвард может провести лучший сезон в карьере на эмоциях после домашнего чемпионата мира. До встречи с Манчини Артем много забивал за «Зенит»: 15 голов в кампании 2015/16 (4 место в списке снайперов РПЛ) и 13 мячей в следующем чемпионате 2016/17 (2 место). Кстати, «Зенит» в числе соискателей «Золотой бутсы» РПЛ мог бы представлять еще и Кокорин, но Александр не завершил восстановление после разрыва крестообразных связок, ему сначала потребуется время, чтобы вернуться на поле, а потом – вернуть игровой ритм. Отсутствие Кокорина делает Дзюбу, по сути, безальтернативным выбором Семака на острие атаки (прости, Антон Заболотный), а Артем уже стал оправдывать авансы, забив в ворота «Енисея» в первом же туре.

Сердар Азмун («Рубин»)
Сезон 2017/2018 в РПЛ: 5 голов

Прошлый сезон у Сердара Азмуна не задался, только весной он отчасти восстановил свое реноме, забив несколько мячей и отдав ряд результативных передач. Однако новое разочарование ждало иранского форварда на чемпионате мира, где ему не удалось себя проявить. В сердцах Азмун даже объявил о завершении международной карьеры в 23 года. Но, скорее всего, поговорит по душам со своим футбольным отцом Курбаном Бердыевым и изменит свое глупое решение. Для Сердара в этом сезоне настает час X. Cтолько говорили о талантах этого парня, но где же результативная отдача? Где голы вереницей? Впрочем, начало получилось многообещающим: Азмун начал с дубля в ворота «Краснодара», поэтому есть причины предполагать, что в нынешней кампании он обновит личный рекорд результативности и вмешается в борьбу за лидерство в списке снайперов РПЛ.  

Луис Адриано («Спартак»)
Сезон 2017/2018 в РПЛ: 10 голов (3-6 место)

В «Спартаке» не только Промес умеет завершать атаки, точнее, если говорить именно о качестве последних действий на острие, то Луис Адриано вообще вне конкуренции. Классный форвард, у которого тому же Зе Луишу учиться и учиться. Если бразильца травмы обойдут стороной, а команда начнет использовать его таланты по максимуму, то запросто можем увидеть Луиса Адриано обладателем «Золотой бутсы». Впрочем, для этого форварду «Спартака» нужно будет вернуться в эгоистичное состояние, свойственное ему по молодости, а так в прошлом сезоне Луис Адриано вдобавок к 10 голам выполнил еще 6 ассистов, что красноречиво характеризует его сегодняшний стиль.

Новичок РПЛ

Не вижу других реальных претендентов на лавры лучшего бомбардира РПЛ за пределами этой пятерки. Можно вспомнить Классона и Фарфана, которые тоже забили по 10 мячей в прошлом сезоне, но они будут счастливы просто остаться на этом уровне, речи об удвоении числа забитых мячей не идет. Присмотримся к Чалову из ЦСКА, хотя в окружении новых партнеров парню придется нелегко регулярно находить моменты, которые могли бы создавать для него Натхо и Головин, а Дзагоев, пожалуй, сможет, если не будет постоянно лечиться. И все-таки основная ставка на обозначенную пятерку: Смолов, Промес, Дзюба, Азмун и Адриано. Опередить их всех сможет только человек, который пока официально не в РПЛ. Может быть, это будет новый форвард ЦСКА – тот же Абель Эрнандес, или «Локомотив» вслед за чемпионом мира подпишет супернападающего. Сильный игрок в линию атаки чемпионам России не помешал бы. 
Делайте ваши ставки! Итоговая таблица РПЛ 2018/2019

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Все комментарии
Болельщик погибшего клуба
Болельщик погибшего клуба
15 августа в 15:25
Сердар Азмун или Слай, если травмы не помешают, остальные нули.
andre_can
andre_can
01 августа в 11:55
если не загуляет- однозначно Кокс!!!
а Дзюбиньо, случайно, никто не хочет приобрести+ Шат в подарок ;)
Dominators
Dominators
31 июля в 21:56
Hypnoz:
Троллишь ? Или кто из представленных топ Рфпл ?
Так нет у нас топов .Ни игроков топов , ни клубов .,ни тренеров .И в РФС одно жулье .
Правдин Семён
Правдин Семён
31 июля в 21:56
1.Азмун.
2.Mr.X
3.Дзюба.
papic337
papic337
31 июля в 21:18
Армейская душа:
Свинси будет первым, если только в свои ворота начнёт забивать
Пока только Смолов голевые передачи соперникам раздаёт.
Hypnoz
Hypnoz
31 июля в 20:26
Троллишь ? Или кто из представленных топ Рфпл ?
Армейская душа
Армейская душа
31 июля в 20:03
mikysss:
Ладно дождемся дерби - не второй тур - а КБ vs кони, тогда про позы и поговорим))
Про позы ты со своими друзьями разговаривай - судя по всему вам больше не о чем говорить )))
mikysss
mikysss
31 июля в 19:55
Армейская душа:
А ты читай не по диагонали и без своих фантазий про позы
Ладно дождемся дерби - не второй тур - а КБ vs кони, тогда про позы и поговорим))
Армейская душа
Армейская душа
31 июля в 19:52
mikysss:
так твои тайные фантазии не мои)))
А ты читай не по диагонали и без своих фантазий про позы
Евгений Сибель
Евгений Сибель
31 июля в 19:44
Обрадович из Енисея
Dominators
Dominators
31 июля в 19:32
Hypnoz:
Адриано и Промес - это топы Рфпл ! Они и разыграют звание лучшего !
Знатно тебя торкнуло , Ты бы еще Заболотного туда добавил в топы .
mikysss
mikysss
31 июля в 19:18
Армейская душа:
Опять ваши гомосексуальные намёки! Не спартачи, а ....сы сплошные
так твои тайные фантазии не мои)))
Фата лист
Фата лист
31 июля в 19:04
Кокорин лучшим бомбардиром станет на удивление всем.
Армейская душа
Армейская душа
31 июля в 18:18
mikysss:
кони стоят в позе а Спартачи сзади? тебя за язык не тянул ни кто
Опять ваши гомосексуальные намёки! Не спартачи, а ....сы сплошные
scikuni
scikuni
31 июля в 17:28
смолов должен не разозлиться так ничего не принесет, а начать работать на команду тем более с повязкой капитана, и бомбардирство свое променять на скажем лучшего ассиста и место в лч, вот так и забудут обиду все.
mikysss
mikysss
31 июля в 17:12
Армейская душа:
Какая разница сколько забьют нападающие ЦСКА, если спартак всё равно будет сзади?
кони стоят в позе а Спартачи сзади? тебя за язык не тянул ни кто
Литейный 4
Литейный 4
31 июля в 17:07
Губастик уголовник отпадает. Ему на кичи видать подорвали здоровье. Еле ходит в раскарячку бедолага. Гыгыгы
MALOVAR
MALOVAR
31 июля в 17:07
а глянь,ради интереса ,сколько Локо в том году забил )))
MALOVAR
MALOVAR
31 июля в 17:06
Жиго
Hypnoz
Hypnoz
31 июля в 16:43
Адриано и Промес - это топы Рфпл ! Они и разыграют звание лучшего !
Аксинья
Аксинья
31 июля в 16:41
Заболотный без конкуренции...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
31 июля в 16:22
Из перечисленных больше всего нравится Азмун - вот реально нападающий высокого уровня. Хотел бы видеть его в ЦСКА, идеально бы вписался, но думаю это не реально. Еще не плох Дзюба, но он играет нестабильно - когда надо кому-то что-то доказывать он прям из кожи вон лезет, а когда все спокойно он играет не ахти. Промес техничный, но нет в нем лидерских качеств чтобы стать звездой. Про Смолова вообще ничего говорить не хочется. Вообще хотелось бы увидеть новых бомбардиров из молодежи. И да, забыли про Кокорина - он может в этом сезоне лупануть
makkie
makkie
31 июля в 16:14
Претенденты все те же - Промес, Смолов, Дзюба, возможно Кокорин и Луис Адриано.
The Dark Knight
The Dark Knight
31 июля в 15:42
Смолов, Промес и Луис Адриано не станут лучшими бомбардирами, максимум в пятерку лучших бомбардиров войдут. У Дзюбы и Азмуна шансов больше, но тоже не факт, что войдут в первую тройку. Думаю, лучшим бомбардиром будет футболист не из этого списка. Тем более, что в списке нет ни одного из действующих игроков Локомотива, ЦСКА и Краснодара, что неправильно, на мой взгляд.
Армейская душа
Армейская душа
31 июля в 15:35
mikysss:
Ок ак вижу коняшки своих "бомбардиров" не видят в топе и в этом сезоне, остается тока троллить
Какая разница сколько забьют нападающие ЦСКА, если спартак всё равно будет сзади?
Зенитовский дровосек
Зенитовский дровосек
31 июля в 15:34
1. Дзюба
2. Заболотный
3. Дриусси
Армейская душа
Армейская душа
31 июля в 15:32
papic337:
1. Промес 2. Какая уже разница.
Свинси будет первым, если только в свои ворота начнёт забивать
papic337
papic337
31 июля в 15:22
Армейская душа:
1. Смолов )))) 2. Какая уже разница )))
1. Промес
2. Какая уже разница.
spartak kursk
spartak kursk
31 июля в 15:19
После выступления на чемпионате мира нашей суперсборной возможно всё.

Могут кого-нибудь и назначить главным бомбардиром.....Из заслуженных,конечно))))
mikysss
mikysss
31 июля в 15:18
Ок ак вижу коняшки своих "бомбардиров" не видят в топе и в этом сезоне, остается тока троллить
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