От феерий до уныния. Какими были первые туры РПЛ

вчера, 15:30

Первый тур нового сезона чемпионата России установил антирекорд результативности. «Соккер.ру» вспоминает, как начинались розыгрыши РПЛ в новом веке.

Сезон 2001

Забито мячей: 10 (1.25 гола на игру)

Самый результативный матч: «Факел» - «Торпедо» - 2:2

Нужно помнить, что до перехода на систему «осень-весна» первый тур чемпионата России приходился на первые числа марта, многие матчи игрались на «огородах», что сказывалось на результативности. В первый из рассматриваемых сезонов стартовые восемь матчей принесли всего лишь 10 забитых мячей, как и сейчас, было зафиксировано три нулевых ничьи. Будущий чемпион – «Спартак», начал именно с такого результата.

Сезон 2002

Забито мячей: 14 (1.75 гола на игру)

Самые результативные матчи: ЦСКА - «Торпедо-ЗиЛ» - 4:0; «Шинник» - «Сатурн» - 1:3

На следующий год результативность возросла сразу на 0.5 гола за игру, хотя ничьи без забитых голов снова были в меню – зафиксировано два таких результата. «Локомотив», который станет чемпионом по итогам «Золотого матча» с ЦСКА , стартовал с минимальной победы 1:0 над «Аланией».

Сезон 2003

Забито мячей: 18 (2.25 гола на игру)

Самый результативный матч: ЦСКА - «Рубин» - 4:0

Очередной прирост в 0.5 гола за игру, всего одна нулевая ничья (в матче «Торпедо-Металлург» - «Спартак»), и впервые в XXI веке РПЛ преодолела отметку результативности в 2 забитых мяча на игру. Обращаем внимание на наметившуюся тенденцию: команда, которая выиграет чемпионат, снова не пропускает в первом туре, армейцы крупно и всухую выиграли у «Рубина».

Сезон 2004

Забито мячей: 18 (2.25 гола на игру)

Самый результативный матч: «Зенит» - «Ротор» - 3:2

Добротный результат предыдущего сезона повторен, причем 18 мячей были забиты в пяти матчах, еще в трех поединках счет так и не был открыт. Четвертый сезон подряд действует формула «будущий чемпион не пропускает в первом туре»: «Локомотив» выиграл свой матч у «Шинника» 3:0.

Сезон 2005

Забито мячей: 20 (2.5 гола на игру)

Самый результативный матч: «Зенит» - «Динамо» - 4:1

Есть новый рекорд результативности первого тура РПЛ : 20 забитых мячей! Правда, без нулевой ничьей все равно не обошлось, «Сатурн» и «Рубин» отказались распечатывать ворота друг друга. И да, по сложившейся традиции, ЦСКА предрек свой титул, оставив свои ворота в неприкосновенности на старте (3:0 в матче с «Тереком»).

Сезон 2006

Забито мячей: 15 (1.875 гола на игру)

Самые результативные матчи: «Рубин» - «Ростов» - 2:1; «Торпедо» - «Томь» - 1:2

После трех сезонов подряд показатель результативности немного упал, зато – ни одной ничьей с «баранками» на табло. ЦСКА выиграл 1:0 у «Спартака» из Нальчика, а в конце сезона армейцы получили кубок.

Сезон 2007

Забито мячей: 14 (1.75 гола на игру)

Самые результативные матчи: «Амкар» - «Ростов» - 3:1; ЦСКА - «Рубин» - 3:1

График результативности идет вниз, пусть и всего на один гол. Впервые будущий чемпион пропустил на старте сезона («Зенит» - «Сатурн» - 1:1).

Сезон 2008

Забито мячей: 14 (1.75 гола на игру)

Самые результативные матчи: «Спартак-Нальчик» - «Сатурн» - 2:1; «Химки» - «Амкар» - 0:3; «Терек» - «Крылья Советов» - 0:3

Количество забитых мячей осталось на уровне предыдущего сезона. «Рубин», который придет к финишу первым, выиграл 1:0 на выезде у «Локомотива».

Сезон 2009

Забито мячей: 13 (1.625 гола на игру)

Самые результативные матчи: «Сатурн» - ЦСКА - 0:3; «Рубин» - «Кубань» - 3:0

Теперь уже тенденция плавного снижения результативности продолжается на протяжении четырех сезонов. «Рубин», который защитит титул, выиграл у «Кубани» 3:0.

Сезон 2010

Забито мячей: 11 (1.375 гола на игру)

Самые результативные матчи: «Сибирь» - «Терек» - 0:2; «Рубин» - «Локомотив» - 2:0; «Ростов» - «Томь» - 0:2

Выражаясь букмекерским языком, ни одного «верхового» матча – чтобы было забито больше двух мячей. Результативность упала до критической отметки меньше 1.5 мячей на игру. В девятом сезоне из десяти будущий чемпион не пропускал в стартовом туре: «Зенит» выиграл у «Крыльев Советов» 1:0.

Сезон 2011/2012

Забито мячей: 17 (2.125 гола на игру)

Самый результативный матч: «Локомотив» - «Динамо» - 3:2

Так стартовал самый длинный в истории чемпионат России – тот самый переходной турнир. Голов стало больше, будущий чемпион снова выиграл всухую («Терек» - «Зенит» - 0:1).

Сезон 2012/2013

Забито мячей: 20 (2.5 гола на игру)

Самый результативный матч: «Мордовия» - «Локомотив» - 2:3

Участником самого результативного матча, как и годом раннее, стал «Локомотив», снова выигравший 3:2, только для повышения шансов на титул нужно побеждать всухую, как ЦСКА – 1:0 в игре с «Ростовом». В целом же, первый летний старт сезона в РПЛ принес повторение результативности стартового тура – 20 забитых мячей!

Сезон 2013/2014

Забито мячей: 25 (3.125 гола на игру)

Самые результативные матчи: «Урал» - ЦСКА – 2:2; «Анжи» - «Локомотив» - 2:2; «Динамо» - «Волга» - 2:2

Сразу три встречи первого тура завершились со счетом 2:2. Другие матчи тоже добавили голов. Получилось просто отлично: 25 забитых мячей, установлен новый рекорд для стартовых туров РПЛ . В три раза больше, чем увидели в этом году!

Сезон 2014/2015

Забито мячей: 34 (4.25 гола на игру)

Самый результативный матч: «Динамо» - «Ростов» - 7:3

Дальше – больше! 25 голов на восемь матчей – это уже просто отлично, но год спустя клубы РПЛ подняли планку на новую, недосягаемую поныне, высоту, забив 34 гола, то есть по четыре с четвертью за игру. В одном только матче «Динамо» и «Ростова» арбитр указывал на центр поля 10 раз.

Сезон 2015/2016

Забито мячей: 15 (1.875 гола на игру)

Самый результативный матч: «Спартак» - «Уфа» - 2:2

Здесь случился резкий спад, но, конечно, невозможно каждый раз демонстрировать такую лютую результативность, как на старте кампании 2014/2015, это было событие, выходящие из ряда вон.

Сезон 2016/2017

Забито мячей: 11 (1.375 гола на игру)

Самый результативный матч: «Спартак» - «Арсенал» - 4:0

Еще меньше, чем годом раньше. Всего лишь 11 забитых мячей при трех нулевых ничьих в Казани, Махачкале и Санкт-Петербурге. «Спартак» начал с сухой победы и стал чемпионом, эта традиция в РПЛ сильна.

Сезон 2017/2018

Забито мячей: 18 (2.25 гола на игру)

Самый результативный матч: «Динамо» - «Спартак» - 2:2

«Спартак» третий сезон подряд стал участником самого результативного матча первого тура чемпионата России, а будущий чемпион «Локомотив» выиграл скромно – 1:0.

Антисборная 1-го тура РПЛ : Смолов снова с нами!

Сезон 2018/2019

Забито мячей: 8 (1 гол на игру)

Самый результативный матч: «Рубин» - «Краснодар» - 2:1